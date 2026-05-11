Diese Teams feiern: Meister, Aufsteiger und Pokalsieger in Württemberg

Im Bereich von FuPa Württemberg werden in der Saison 2025/2026 die Meister, Aufsteiger und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.
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Regionalliga Südwest: SG Sonnenhof Großaspach -> Hier geht es zum Bericht
Oberliga Baden-Württemberg: VfR Aalen
Verbandsliga: Young Boys Reutlingen -> Hier geht es zum Bericht
2. Frauen-Bundesliga: VfB Stuttgart -> Hier geht es zum Bericht
Frauen-Landesliga, Staffel 2: TSV Lustnau
Frauen-Regionenliga, Staffel 1: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht
Frauen-Regionenliga, Staffel 3: TSV Ruppertshofen -> Hier geht es zum Bericht
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Kreisliga B5: SV Weiler -> Hier geht es zum Bericht
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Kreisliga B5: TSV Schlachters II
Frauen-Bezirksliga: FC Scheidegg -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Bezirksliga: SV Germania Bietigheim -> Hier geht es zum Bericht
Kreisliga B7: VfB Vaihingen
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Kreisliga B7: SGM Weikersheim/Laudenbach -> Hier geht es zum Bericht
Frauen-Bezirkspokal: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht
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Kreisliga A2: VfB Neuffen -> Hier geht es zum Bericht
Kreisliga B5: TSV Raidwangen -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Frauen-Bezirkspokal: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Männer-Bezirkspokal: SV Allmersbach -> Hier geht es zum Bericht
Frauen-Bezirkspokal: SV Winnenden -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Kreisliga A3: Türk. SV Herrenberg -> Hier geht es zum Bericht
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