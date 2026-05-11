Diese Teams feiern: Meister, Aufsteiger und Pokalsieger in Württemberg

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Im Bereich von FuPa Württemberg werden in der Saison 2025/2026 die Meister, Aufsteiger und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.

Regionalliga Südwest: SG Sonnenhof Großaspach -> Hier geht es zum Bericht

Verbandsliga: Young Boys Reutlingen -> Hier geht es zum Bericht

2. Frauen-Bundesliga: VfB Stuttgart -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Landesliga, Staffel 2: TSV Lustnau

Frauen-Regionenliga, Staffel 1: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Regionenliga, Staffel 3: TSV Ruppertshofen -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Alb

Kreisliga B5: SV Weiler -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Bodensee

Kreisliga B5: TSV Schlachters II

Frauen-Bezirksliga: FC Scheidegg -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Donau/Iller

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Enz/Murr

Bezirksliga: SV Germania Bietigheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B7: VfB Vaihingen

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Bezirk Franken

Kreisliga B7: SGM Weikersheim/Laudenbach -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A2: VfB Neuffen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B5: TSV Raidwangen -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Nordschwarzwald

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Oberschwaben

Frauen-Bezirkspokal: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Ostwürttemberg

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Männer-Bezirkspokal: SV Allmersbach -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: SV Winnenden -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Schwarzwald/Zollern

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A3: Türk. SV Herrenberg -> Hier geht es zum Bericht

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