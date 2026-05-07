SG Sonnenhof: "Unsere DNA deutschlandweit auf den Platz bringen"

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Die SG Sonnenhof Großaspach hat ihre Rückkehr in den Profifußball nicht mit einem Spektakel besiegelt, sondern mit jener Reife, die diese Saison geprägt hat. Das 0:0 beim FSV Mainz 05 II reichte am 32. Spieltag, um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den direkten Aufstieg in die 3. Liga rechnerisch perfekt zu machen. Zwei Spieltage vor Schluss steht der Dorfklub mit 68 Punkten uneinholbar an der Spitze. Es ist ein Aufstieg mit historischer Bedeutung: Großaspach ist der erste Verein, dem der Durchmarsch von der Oberliga Baden-Württemberg in die 3. Liga gelingt.

Es war kein Nachmittag der großen offensiven Gesten, sondern einer der kontrollierten Anspannung. Vor 300 Zuschauern beim FSV Mainz 05 II wusste die SG Sonnenhof Großaspach, dass ein Punkt genügen würde. Entsprechend lag über der Partie eine besondere Schwere. Trainer Pascal Reinhardt sah seiner Mannschaft an, „was für ein Tag das werden könnte“. Zu Beginn, sagte der 33-Jährige gegenüber FuPa, sei sein Team „noch nicht mutig genug“ gewesen, auch die Nervosität sei spürbar gewesen.

Doch Großaspach fand in jene Ordnung zurück, die diese Saison ausgezeichnet hat. Schiedsrichter Niklas Dehm leitete eine torlose Begegnung, in der keine Treffer fielen, aber dennoch alles entschieden wurde. Nach dem Abpfiff brachen die Emotionen auf. Reinhardt beschrieb den Moment als schwer greifbar: „In so einem Moment fällt unglaublich viel ab und gleichzeitig ist die Freude natürlich riesig.“ Ein 0:0 wurde zur Signatur einer vollendeten Liga-Saison.

Konstanz als Fundament der Meisterschaft

Nach 32 Spieltagen steht Großaspach bei 20 Siegen, acht Unentschieden und nur vier Niederlagen. 86 Tore und 39 Gegentreffer zeigen, dass diese Mannschaft nicht nur gewann, sondern Spiele über weite Strecken prägte. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den SGV Freiberg, der lange Zeit die Rolle des Gejagten innehatte. Der Schlüssel, sagt Pascal Reinhardt, sei die Stabilität gewesen: „Wir haben eine sehr konstante Saison gespielt und haben uns von Widerständen nie aus dem Konzept bringen lassen.“

Jeder Spieler habe seine Aufgabe gekannt, die Mannschaft sei auch in schwierigen Momenten ruhig geblieben. Besonders in der Rückrunde wurde aus dem Anwärter ein Meister. Zwölf Siege aus 15 Spielen machten Großaspach mit acht Punkten Vorsprung zur besten Rückrundenmannschaft. Dazu kamen die Spitzenwerte als bestes Heim- und Auswärtsteam. Es war eine Saison, in der der Glaube nicht behauptet, sondern Woche für Woche bestätigt wurde.

Der lange Weg zurück nach oben

Der Aufstieg erzählt auch von einem Verein, der nach schmerzhaften Jahren wieder zu sich gefunden hat. Von 2014 bis 2020 spielte die SG Sonnenhof Großaspach bereits in der 3. Liga, 2016 gelang mit Platz sieben das beste Ergebnis. Danach aber ging es schnell bergab, bis 2022 in die Oberliga Baden-Württemberg. Nach Platz zwei in der Saison 2022/23 und Rang drei 2023/24 gelang in der vergangenen Spielzeit mit einem Punkterekord der Aufstieg in die Regionalliga. Nun folgt unmittelbar der nächste Schritt.

Pascal Reinhardt, seit 2023 Trainer, sieht darin eine Entwicklung, die nicht nur sportlich zu erklären ist. „Der Verein hat Schritt für Schritt Stabilität aufgebaut und die Mannschaft hat eine besondere Mentalität entwickelt“, sagte er. Alle im „Dorfklub“ glaubten an dieselbe Philosophie. Dieses gemeinsame Ziehen an einem Strang ist in Großaspach nicht bloße Formel, sondern Grundlage des Erfolgs.

Die Rückrunde als Meisterstück

Im Laufe der Saison musste Großaspach einem großen Rückstand auf Freiberg hinterherlaufen. Entscheidend war, dass die Mannschaft in dieser Phase nicht hektisch wurde. Reinhardt sprach von Geduld, Vertrauen und kontinuierlicher Entwicklung. Der wohl deutlichste Kipppunkt war das direkte Duell mit dem SGV Freiberg, das Großaspach vor drei Wochen im eigenen Stadion mit 4:0 gewann. Für den Trainer verdichtete sich dort, was zuvor gewachsen war.

Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FSV Frankfurt habe er gespürt, „wie viel Energie und Selbstverständlichkeit in den Jungs steckt“. Als Großaspach Freiberg „in unserem Wohnzimmer deutlich schlagen“ konnte und drei Tage später auch gegen den Bahlinger SC gewann, sei klar gewesen: „Es gab nur noch einen Schritt zu gehen.“ Diese Mannschaft gewann nicht nur an guten Tagen. Sie fand auch Lösungen, wenn der Rhythmus fehlte. Genau darin lag ihre Meisterreife.

Reinhardts Handschrift und die Kraft des Alltags

Pascal Reinhardt hat Großaspach nicht nur zurückgeführt, sondern weiterentwickelt. Der 33-Jährige kennt die 3. Liga aus eigener Erfahrung; in der Saison 2014/15 spielte er mit dem FSV Mainz 05 II selbst in jener Klasse, in der damals auch Großaspach unterwegs war. Nun kehrt er als Trainer dorthin zurück. Seine Erklärung für die Stabilität seiner Mannschaft beginnt nicht beim Spieltag, sondern im Alltag. „Stabilität entsteht nicht nur am Spieltag, sondern auch im Alltag, jeden Tag im Training“, sagte Reinhardt.

Jeder Spieler kenne seine Rolle und sei bereit gewesen, wenn er gebraucht wurde. Wichtig seien Vertrauen, Fehlerfreiheit im Kopf und der permanente Hunger geblieben. „Es geht bei uns sehr viel ums Gewinnen, nie zufrieden zu sein treibt uns dabei an.“ Persönlich empfindet Reinhardt den Aufstieg als kaum fassbar. Er sprach von Stolz, Dankbarkeit und der Möglichkeit, vielen Menschen etwas zurückzugeben.

Vorfreude auf die 3. Liga und ein mögliches Double

Der Blick nach vorn ist in Großaspach von Freude, aber nicht von Naivität geprägt. „Die 3. Liga wird eine Riesenherausforderung, auf die wir uns alle extrem freuen“, sagte Pascal Reinhardt. In der Rückrunde habe seine Mannschaft deutlich weniger Gegentore zugelassen, diesen Prozess wolle man fortführen. Zugleich weiß der Trainer, dass Stadien, Zuschauer und Gegner eine neue Dimension eröffnen. Großaspach wolle sich treu bleiben und seine „DNA deutschlandweit auf den Platz bringen“, müsse aber auch Dinge anpassen und optimieren.

Die letzten beiden Ligaspiele sollen genossen, aber nicht hergeschenkt werden. Reinhardts Motto bleibt: „Bis zum Schluss immer alles zu geben.“ Dazu wartet noch das WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers. Nach dem Durchmarsch in die 3. Liga könnte die Saison sogar mit dem Double enden. Für Reinhardt wäre das ein „unbeschreiblicher sowie einmaliger Abschluss“.