Allmersbacher Machtnachweis: "Selten so ein einseitges Finale erlebt"

Von Spannung, wie sie Pokalendspiele gewöhnlich versprechen, blieb an diesem Feiertag nur wenig übrig. Der SV Allmersbach bestimmte das Geschehen früh, klar und mit einer Konsequenz, die dem TSV Schmiden kaum Luft ließ. Julius Böse eröffnete in der elften Minute den Torreigen, Mario Greiner legte nach 21 Minuten das 2:0 nach. Spätestens mit dem Treffer von Yusuf Dik in der 34. Minute war die Richtung des Spiels deutlich. Trainer Hannes Stanke sprach gegenüber FuPa von einem selten eindeutigen Endspiel: Er habe „ganz selten so ein einseitiges Finale erlebt“, seine Mannschaft sei „von der ersten bis zur letzten Minute in allen Belangen überlegen“ gewesen.

Noch vor der Halbzeit machte Marius Weller mit dem 4:0 in der 44. Minute endgültig klar, dass Allmersbach an diesem Tag keinen Raum für Zweifel lassen wollte. Der Titelverteidiger wirkte wacher, zielstrebiger und in den entscheidenden Momenten reifer. Auf die Frage, was seine Mannschaft besser gemacht habe als Schmiden, antwortete Stanke knapp, aber unmissverständlich: „Alles.“ Einen besonderen taktischen Plan habe es nicht gegeben. Vielmehr sei es darum gegangen, die eigene Haltung auf den Platz zu bringen: „Wie immer unsere Art und Weise als Gemeinschaft. Mit dem Motto: Finale spielt man nicht, Finals gewinnt man.“

Auch nach der Pause bleibt der SVA dominant

Nach dem Seitenwechsel blieb Allmersbach die bestimmende Mannschaft. Levin Bareis erhöhte in der 70. Minute auf 5:0, ehe Yusuf Dik mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute den 6:0-Endstand herstellte. Dass Vereinslegende Michael Heisswolf in der 83. Minute mit einem Foulelfmeter am Schmidener Torwart scheiterte, blieb lediglich eine Randnotiz in einem Finale, das auch aus Sicht des SVA-Trainers noch deutlicher hätte ausfallen können. Schiedsrichter Knut Krimmer leitete eine Partie, in der Allmersbach früh die Kontrolle übernahm und sie bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gab.

Ein verteidigter Titel mit Vorgeschichte

Der Pokalsieg ist für Allmersbach mehr als ein einzelner Erfolg. Schon vor der Saison sei klar gewesen, dass die Mannschaft diesen Titel erneut gewinnen wolle. „Jeder von den Jungs hat vor der Saison klar kommuniziert, diesen Pott verteidigen zu wollen“, sagte Stanke. Es habe im gesamten Wettbewerb „kein einzig schwaches Spiel“ gegeben, unabhängig vom Gegner. „Die Jungs haben Wort gehalten.“ Dass der SVA nun zum zweiten Mal nacheinander Bezirkspokalsieger ist, wertete der Trainer als „großartiges Gefühl“. Mit dem Triumph ist zugleich die Teilnahme am württembergischen Verbandspokal in der neuen Runde verbunden.

Der Blick richtet sich auf das Double

So groß die Freude über den Pokal ist, so schnell richtet sich der Blick wieder auf die Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Dort steht Allmersbach weiter mitten im Aufstiegsrennen und liefert sich einen Zweikampf mit dem TSV Gaildorf. „Klar wollen wir das Double“, sagte Stanke. Entscheidend sei, dass Allmersbach seine eigenen Spiele gewinne: „Dann kann Gaildorf machen, was sie wollen.“ Zugleich weiß der Trainer um die Schwierigkeit der verbleibenden Aufgaben. Der Pokalsieg soll nun zusätzlichen Rückenwind geben. Auf die entsprechende Frage antwortete Stanke ohne Zögern: „Ganz klar ja.“