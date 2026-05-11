SGM Weikersheim/Laudenbach: "Das haben wir bis tief in die Nacht"

– Foto: Robert Stolz

Die SGM Weikersheim/Laudenbach hat die Meisterschaft in der Kreisliga B7 Franken vorzeitig perfekt gemacht. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 17 Siegen und drei Unentschieden aus 20 Partien ist das Team zwei Spiele vor Ende der Saison nicht mehr einzuholen. Trainer Julian Maier blickt auf eine Spielzeit zurück, in der seine Mannschaft nicht nur durch taktische Qualität wie Gegenpressing und Passsicherheit bestach, sondern auch durch eine außergewöhnliche Symbiose mit den eigenen Fans. Während nun die Planungen für die Kreisliga A beginnen, steht für den ungeschlagenen Meister zunächst die standesgemäße Belohnung auf dem Programm.

Der Moment, in dem die Meisterschaft rechnerisch feststand, löste bei der SGM Weikersheim/Laudenbach eine Welle der Begeisterung aus. Die Erleichterung und die Freude über die vollbrachte Arbeit entluden sich in einer Feier, die den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Danke für die Glückwünsche. Oh ja, das haben wir bis tief in die Nacht“, berichtet Julian Maier gegenüber FuPa über die Feierlichkeiten nach dem entscheidenden Erfolg. Über die genauen Vorkommnisse bewahrt der Trainer jedoch sportliche Diskretion: „Weitere Details bleiben natürlich im Kreis der Mannschaft.“

Der Erfolg der SGM Weikersheim/Laudenbach ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Zielsetzung, die bereits vor der ersten Spielminute feststand. Mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von 81:23 distanzierte man den Verfolger SGM Mulfingen II/Hollenbach II, der aktuell 41 Punkte aufweist, deutlich. Auf die Frage nach den Erwartungen antwortet Julian Maier: „Unser Saisonziel war die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die A-Klasse. Damit gerechnet wäre jetzt ein wenig arg selbstsicher, aber ja, wir haben uns schon klare und gute Chancen auf den Titelgewinn ausgerechnet.“

Fans und Qualität als Fundament des Triumphs

Mehrere Faktoren spielten zusammen, um diese dominante Saisonleistung zu ermöglichen. Neben der rein sportlichen Komponente hebt Julian Maier vor allem den mentalen Aspekt und die Unterstützung von den Rängen hervor. „Das waren mehrere Dinge: Klar, als Erstes die Qualität im Team und der absolute Wille, jedes Spiel zu gewinnen. Aber was ebenfalls einen sehr hohen Anteil daran hat, ist unsere Gemeinschaft mit den Fans. Was die an jedem Spieltag – egal ob auswärts oder bei Heimspielen – abgerufen haben, ist schon Weltklasse gewesen“, so die Analyse von Julian Maier.

Taktische Stärke und der Geist der Einheit

In der Arbeit auf dem Platz entwickelten sich spezifische Stärken, die die SGM Weikersheim/Laudenbach für die Konkurrenz in der Kreisliga B7 Franken unbesiegbar machten. Für Julian Maier steht dabei das Kollektiv über allem: „Teamzusammenhalt wird bei uns großgeschrieben. Jeder weiß, er kann sich auf den anderen verlassen – auf und neben dem Platz. Gleichzeitig hat jeder aber auch verstanden: Es geht nur gemeinsam, und es ist egal, wer die Tore schießt. Am Ende ist es das Team.“ Rein fußballerisch sieht Julian Maier die Vorzüge klar definiert: „Unsere Passqualität sowie auch das Gegenpressing sind, würde ich sagen, unsere größten Stärken mit Hinsicht auf das Spielgeschehen.“

Traditionelle Belohnung und personelle Konstanz

Bevor die Herausforderungen der höheren Liga rufen, wird die Meisterschaft standesgemäß zelebriert. Die Mannschaft zieht es dafür in den Süden. „Ja, die ist bereits geplant. Wir fliegen standesgemäß auf den Ballermann“, verrät Julian Maier. Doch auch die sportliche Zukunft wird bereits vorbereitet. Dass das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, steht außer Frage: „Ja, definitiv. Wir freuen uns auf die Kreisliga A.“

Personell setzt die SGM Weikersheim/Laudenbach dabei auf Kontinuität. „Bisher kann man dazu noch nichts verlauten lassen, aber natürlich feilen wir schon daran. Was man aber schon sagen kann, ist, dass der aktuelle Kader so zusammenbleibt und wir keine Abgänge zu verbuchen haben“, erklärt Julian Maier. Zudem darf sich das Team auf Verstärkung aus den eigenen Reihen freuen: „Aus der A-Jugend kommen einige Spieler hoch, die uns in der neuen Saison definitiv sehr gut helfen werden.“

Blick voraus auf die neue Herausforderung

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 bleibt Julian Maier trotz der aktuellen Euphorie bodenständig und realistisch. Der Sprung in die neue Spielklasse erfordert eine Anpassung der Ziele. „Eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen. Ziel Nummer eins wird definitiv der Klassenerhalt sein. Alles Weitere sehen wir dann – wohin es reicht“, so der Ausblick von Julian Maier. Mit der gezeigten Disziplin und dem ungeschlagenen Status im Rücken scheint die SGM Weikersheim/Laudenbach jedoch bestens gerüstet zu sein.