Ruppertshofen: "Heute wird komplett gefeiert bis in die Morgenstunden"

– Foto: TSV Ruppertshofen

In der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, ist die Entscheidung gefallen: Der TSV Ruppertshofen hat sich mit einer Bilanz von 50 Punkten und 16 Siegen aus 19 Spielen vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Damit kehrt das Team der Konkurrenz, angeführt von der SGM Aufhausen/Nellingen und dem VfL Ulm/Neu-Ulm, den Rücken und tritt den Gang in die Landesliga an. Trainer Jannick Hopfenzitz blickt auf eine Spielzeit zurück, die von sportlicher Exzellenz, aber auch von tiefen emotionalen Einschnitten geprägt war.

Der sportliche Erfolg löst im Verein eine Welle der Begeisterung aus, die in ausgiebigen Feierlichkeiten mündet. „Vielen herzlichen Dank. Ja, heute wird komplett gefeiert bis in die Morgenstunden“, erklärt Jannick Hopfenzitz gegenüber FuPa mit Blick auf den erreichten Titel. Es ist die Krönung einer Entwicklung, die bereits in der Vorsaison ihren Anfang nahm. Nachdem der TSV Ruppertshofen im vergangenen Jahr bereits den Vizemeistertitel errungen hatte, war die Marschroute für die aktuelle Spielzeit klar definiert. „Gerechnet nicht direkt, aber nachdem wir letztes Jahr bereits Vizemeister wurden, war das dann das nächste Ziel. Natürlich war es wichtig und positiv, in die Saison zu starten“, so der Trainer über die Ambitionen seiner Mannschaft.

Ein Titel für den verlorenen Mentor

Doch inmitten des sportlichen Aufstiegs musste die Mannschaft einen schweren Schicksalsschlag verkraften, der den Erfolg in ein anderes Licht rückt. „Ausschlaggebend war dann auch während der Saison die Krankheit unseres Torwart-Trainers Didi, dessen tragischer Verlust uns als Team noch enger zusammengeschweißt hat und der Titel in vielen Teilen auch ihm gewidmet wird“, beschreibt Jannick Hopfenzitz die emotionale Last und die gleichzeitige Motivation, die aus dieser Tragödie erwuchs.

Zusammenhalt als sportliches Fundament

Dass der TSV Ruppertshofen mit einem Torverhältnis von 42:14 an der Spitze der Tabelle steht und Kontrahenten wie den TSV Hüttlingen und den 1. FC Normannia Gmünd distanzieren konnte, liegt laut dem Trainer an der außergewöhnlichen Charakterstärke seiner Spielerinnen. Als Grund für den Erfolg nennt er das „hervorragende Team, bei dem alle füreinander kämpfen und laufen. Das ist echt nicht selbstverständlich.“ Als zentrale Säulen der Meisterschaft identifiziert er den „Teamgedanken, die fußballerische Qualität und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft“.

Traditionelle Belohnung

Ruppertshofen blickt bereits auf die traditionelle Belohnung: „Wie jedes Jahr gibt es am Saisonende einen gemeinsamen Urlaub, bei dem Wandern, sportliche Aktivitäten und natürlich das Teamgefühl im Vordergrund stehen. Zusätzlich wird dann dieses Jahr noch extrem gefeiert.“

Perspektiven für das Abenteuer Landesliga

Der Verein hat bereits klargestellt, dass er die Herausforderung in der Landesliga annehmen wird. „Natürlich nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr. Das hat sich die gesamte Mannschaft verdient“, betont Jannick Hopfenzitz. Für die kommende Saison 2026/2027 ist die personelle Kontinuität gesichert, da es keine Abgänge zu verzeichnen gibt. Während Neuzugänge bereits in Planung, aber noch nicht spruchreif sind, bleibt die Zielsetzung für die neue Liga bodenständig. Man wolle sich „erstmal schnell zurechtfinden“, wobei der „Nichtabstieg das klare Ziel“ sein wird.