Erster Bezirksliga-Meister in Württemberg: "Macht mich stolz"

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Vier Spieltage vor Schluss ist aus einer starken Saison eine vollendete Rückkehr geworden. Der SV Germania Bietigheim hat sich mit dem 4:1-Heimsieg gegen den FV Löchgau II vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Enz/Murr gesichert und steigt in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf. Zwei Jahre nach dem Abstieg kehrt der Verein damit dorthin zurück, wo er zwischen 2018 und 2024 bereits sechs Jahre lang gespielt hatte. Es ist ein Aufstieg, der sportliche Reife, strukturelle Ruhe und eine bemerkenswerte Konstanz bündelt.

Der Titelgewinn kam nicht überraschend, aber er kam mit Nachdruck. Nach 26 Spielen steht Germania Bietigheim bei 62 Punkten, 19 Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Das Torverhältnis von 86:23 erzählt von einer Mannschaft, die nicht nur effizient, sondern über weite Strecken dominant war. Mit 16 Punkten Vorsprung auf die Spvgg Besigheim, den TSV Münchingen und den FC Marbach war der Abstand nach dem 30. Spieltag bereits uneinholbar. Trainer Holger Ludwig sagt gegenüber FuPa: „Das zeigt unsere Dominanz und Konstanz über die komplette Spielzeit, die wir auch in leichten Schwächephasen nie verloren haben.“

Beim 4:1 gegen den FV Löchgau II erledigte Bietigheim die letzte noch offene Formalität auf dem eigenen Platz. Weil der Sieg gegen die Spvgg Besigheim eine Woche zuvor den Aufstieg praktisch vorbereitet hatte, war der Druck vor dem entscheidenden Spiel geringer. Ludwig beschrieb die Lage entsprechend nüchtern: „Dadurch war der Druck vor diesem Spiel nicht mehr so erheblich und wir konnten fast frei aufspielen.“ Nach dem Schlusspfiff aber wich die Kontrolle der Freude. „Die Überzeugung, dass wir die Meisterschaft erreichen, war stets enorm groß. Nach dem Schlusspfiff war die Freude natürlich riesig“, sagte der Trainer.

Rückkehr nach einem Einschnitt

Für Germania ist dieser Aufstieg mehr als eine Tabellenmeldung. Nach dem Abstieg 2024 und Platz drei im Vorjahr hat der Verein den direkten Kurs zurück in die Landesliga gefunden. Bereits von 2018 bis 2024 hatte Bietigheim dort gespielt, nach dem Aufstieg 1991 ist es nun der dritte Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Im Hintergrund wurde an der Struktur gearbeitet, ohne den sportlichen Anspruch zu verlieren. Ludwig berichtete von „einigen strukturellen Veränderungen“ im Verein und einem kleinen Umbruch im Kader. Entscheidend sei gewesen, eine jüngere, breiter aufgestellte Mannschaft zu formen.

Sonntag führt eine starke Offensive an

Die sportliche Überlegenheit der Germania zeigt sich besonders in der Offensive. Jan Sonntag prägt die Saison mit 25 Toren und acht Vorlagen, Tim Kainz folgt mit 15 Treffern und zwei Assists, Livio Falco kommt auf 14 Tore und zehn Vorlagen. Doch Ludwig reduziert den Erfolg nicht auf Einzelspieler. „Wir haben es in dieser Saison geschafft, in jeder einzelnen Einheit, ob Training oder Spiel, eine sehr gute Qualität auf den Platz zu bringen“, sagte er. Dahinter steckten „sehr viel Bereitschaft der Spieler und jede Menge Arbeit“. Die Tabelle bestätigt diese Haltung eindrucksvoll.

Mit Stolz und Anspruch nach oben

Holger Ludwig, seit der Saison 2021/22 Trainer in Bietigheim und früher Oberliga-Spieler beim SGV Freiberg und beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, sieht den Aufstieg auch persönlich als Bestätigung. Nach dem „unglücklichen Abstieg“ sei man sich im Trainerteam und Verein einig gewesen, alles für die Rückkehr zu tun. „Dies nun in so einer beeindruckenden Art und Weise zu schaffen, macht mich stolz“, sagte der 44-Jährige. Für die Landesliga sieht er seine Mannschaft vorbereitet, aber gefordert: Bei eigenem Ballbesitz sei sie stark, nun müsse sie sich auch gegen bessere Gegner behaupten.