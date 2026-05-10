Young Boys: "Ganz ehrlich rechnete ich seit Beginn der Saison damit"

– Foto: Young Boys Reutlingen

Den Young Boys Reutlingen ist ein historischer Meilenstein gelungen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg fest. Mit einer beeindruckenden Bilanz von derzeit 73 Punkten aus 29 Spielen und einem Torverhältnis von 94:32 hat das Team von Trainer Volker Grimminger die Verbandsliga Württemberg in dieser Saison nach Belieben dominiert. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den FC Holzhausen, ist auf uneinholbare 14 Punkte angewachsen.

Der Moment, in dem die Meisterschaft mathematisch gestern besiegelt war, markierte den Beginn einer denkwürdigen Nacht in Reutlingen. Für den Verein bedeutet dieser Aufstieg den Vorstoß in völlig neue sportliche Sphären. Trainer Volker Grimminger blickt gegenüber FuPa mit Stolz auf die Feierlichkeiten zurück: „Es war ein toller Abend mit vielen Emotionen, Getränken und Spaß.“

Die Vision des Titels von Saisonbeginn an

Während viele Beobachter von der Souveränität überrascht waren, mit der die Young Boys Reutlingen durch die Liga marschierten, hatte der Trainer diesen Erfolg bereits frühzeitig vor seinem geistigen Auge. Der Titelgewinn war für ihn kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Vorstellungskraft. „Ganz ehrlich rechnete ich seit Beginn der Saison damit, besser gesagt stellte ich es mir immer und immer wieder vor, und als die Formkurve schon ziemlich früh stieg, wurde irgendwann aus einer Vorstellung ein wenig Realität“, erklärt Volker Grimminger.

Die taktische DNA als Erfolgsgeheimnis

In einer Liga, in der etablierte Teams wie der SV Fellbach, die Sportfreunde Dorfmerkingen oder die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach um die Plätze kämpfen, bestachen die Reutlinger durch ein extrem geschlossenes Auftreten. Der Schlüssel zum Erfolg lag laut dem Trainer in der kollektiven Disziplin, die das gesamte Team verinnerlicht hat. „Dass bei uns alle zusammen stürmen und verteidigen und dass das in die DNA der Jungs überging“, sei der entscheidende Ausschlag für die Meisterschaft gewesen.

Stärken im Spiel gegen den Ball

Besonders die defensive Stabilität und das schnelle Umschaltspiel heben die Young Boys von der Konkurrenz ab. Auf die Frage nach den spezifischen Stärken seines Kaders findet Volker Grimminger eine klare Antwort: „Unser Spiel gegen den Ball und die Reaktion nach Ballgewinn.“ Diese Qualitäten führten dazu, dass das Team auch gegen Verfolger im unteren Tabellendrittel kaum Punkte liegen ließ.

Sonnige Aussichten und gezielte Verstärkungen

Nach der kräftezehrenden Spielzeit steht die Belohnung an. Eine Abschlussfahrt ist bereits in den Köpfen der Verantwortlichen verankert. „Ich denke, der Präsident lässt sich da zeitnah was einfallen. Es wird aber sonniger als hier“, so der Trainer.

Auch personell werden bereits die Weichen für das Abenteuer Oberliga gestellt. Mit Moritz Kuhn und Mika Seeger stehen bereits zwei Neuzugänge fest, weitere Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss. Dennoch setzt der Verein auf das bewährte Gerüst: „Diese Mannschaft braucht nicht viel Neues“, betont Volker Grimminger.

Das Ziel für die Premierensaison in der Oberliga

Der Blick richtet sich bereits auf die kommende Spielzeit 2026/2027. Trotz der historischen Euphorie bleibt der Trainer in seiner Zielsetzung für das erste Jahr in der höheren Spielklasse gewohnt sachlich und bodenständig. „In der Liga ankommen und eine ungefährdete Runde spielen“, lautet das klare Ziel von Volker Grimminger für die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte.