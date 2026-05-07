Türkischer SV Herrenberg: "Kurz und knapp: Ja" FuPa stellt Meister vor: Der Türkische SV Herrenberg ist vorzeitiger Meister in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen und kehrt in die Bezirksliga zurück. von red · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Türkischer SV Herrenberg

Der Türkische SV Herrenberg hat sein großes Saisonziel erreicht. Mit einer beeindruckenden Bilanz von derzeit 20 Siegen aus 23 Spielen sicherte sich die Mannschaft von Spielertrainer Harun Güney vorzeitig den Titel in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen. Nach dem Abstieg im Vorjahr bewiesen die Herrenberger Nervenstärke und spielerische Klasse, um den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Mit 62 Punkten und einem Torverhältnis von 83:26 thront das Team einsam an der Tabellenspitze, weit vor Verfolgern wie dem FSV Deufringen und dem SV Oberjesingen.

Ein Erfolg des kollektiven Fleißes

Die Freude über den Titelgewinn ist bei den Herrenbergern spürbar, auch wenn der größte Paukenschlag noch bevorsteht. „Danke für die Glückwünsche. Ja, wir haben etwas gefeiert, aber die eigentliche und große Feier findet noch statt – da werden wir es sicherlich richtig krachen lassen“, erklärt Harun Güney gegenüber FuPa. Der Erfolg kam für den Coach nicht überraschend, da der Verein die gesamte Planung auf dieses Ziel ausgerichtet hatte. Auf die Frage, ob er mit dem Titel gerechnet habe, antwortete er: „Unser Ziel war es, den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Wir hatten unsere Planungen vor der Runde so gestaltet, dass der Wiederaufstieg möglich ist. Kurz und knapp: Ja.“

Zusammenhalt als Fundament des Triumphs Hinter der sportlichen Dominanz steht eine verschworene Einheit. Der Spielertrainer sieht den Schlüssel zum Erfolg vor allem in der zwischenmenschlichen Ebene und der hohen Trainingsbeteiligung. „An erster Stelle würde ich den Zusammenhalt und die familiäre Stimmung bei uns nennen. Aber ich habe auch das große Glück, eine sehr ehrgeizige und willensstarke Mannschaft zu trainieren“, betont Harun Güney. Die Disziplin der Spieler war dabei bemerkenswert: „Wir haben nie mit unter 17 Mann trainiert. Die Jungs haben wirklich in jeder Einheit Gas gegeben und sich den Titelgewinn verdient.“

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