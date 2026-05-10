SV Weiler 1958 feiert: "Da lässt man sich besser abholen"

– Foto: SV Weiler

Mit einer historischen Saison krönt sich der SV Weiler 1958 vorzeitig zum Meister der Kreisliga B5 Alb. Mit derzeit 20 Siegen aus 21 Partien und einer Tordifferenz von plus 111 ließen die Spieler der Trainer Tobias Dierberger und Sebastian Braun der Konkurrenz keine Chance. Während die sportliche Dominanz auf dem Platz für klare Verhältnisse sorgte, rücken nun die Feierlichkeiten und die Vorbereitungen auf die Kreisliga A in den Fokus.

Die Emotionen in Weiler entluden sich unmittelbar nach dem Erreichen des Titels. „Ja, da ging schon richtig die Post ab mit Bengalos, Feuerwerk und ein paar Kaltgetränken“, berichtet Tobias Dierberger gegenüber FuPa. Die erste spontane Feier war jedoch nur der Vorgeschmack auf das, was den Ort noch erwartet. Dierberger blickt bereits voraus: „Am letzten Spieltag ist dann die richtig große Feier im Verein. Da lässt man sich besser abholen.“

Ein Aufstieg mit Ansage

Dass der Weg direkt nach oben führen sollte, war im Verein nach einer starken Vorbereitungsphase kein Geheimnis mehr. Sebastian Braun erinnert sich an die hohen Erwartungen vor der Runde: „Nach dem Sieg beim Eichenbergpokal und einer Topvorbereitung im Sommer konnte man schon damit rechnen, und natürlich wollten wir mit dem Kader aufsteigen.“ Das Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern mit einer beeindruckenden Souveränität untermauert.

Ernsthaftigkeit statt Überheblichkeit

Trotz der deutlichen Überlegenheit verfiel die Mannschaft nie in Selbstgefälligkeit. Tobias Dierberger betont die Arbeitsmoral, mit der das Team das Ziel verfolgte, „konsequent das Ziel zu verfolgen, mehr Tore zu schießen als Bierkästen zu vernichten“. Er ergänzt sachlich: „Spaß beiseite. Wir sind jedes Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen, sind nie überheblich geworden und waren Woche für Woche bereit, für unser Ziel zu arbeiten.“

Gelebter Mannschaftsgeist beim Donnerstagsvesper

Die Stärke des Kaders resultiert laut Sebastian Braun aus einer besonderen sozialen Struktur und dem Zusammenhalt innerhalb der Truppe. „Wir haben viele verschiedene Charaktere, die sich super ergänzen, sowohl auf dem Fußballplatz als auch im privaten Bereich“, erklärt Braun. Besonders das Miteinander der Generationen spiele eine Rolle: „Dazu kommt, dass wir eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern haben, die gegenseitig voneinander profitieren, und es einen ausgeprägten Mannschaftsgeist gibt. Wir vespern zum Beispiel jeden Donnerstag miteinander, und es gibt viele gemeinsame Aktivitäten.“

Die Statistik einer beispiellosen Dominanz

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Ausnahmestellung des SV Weiler 1958. Mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von 119:8 deklassierte man das Feld. Der SSC Tübingen II folgt mit 41 Punkten auf Rang zwei, dicht gefolgt vom TSV Lustnau II (39) und dem SV Hailfingen (38).

Kulturreise nach Mallorca und bessere Würste

Es steht noch eine traditionelle Belohnung an. „Ja, die Planung steht. Es geht in der Woche nach dem letzten Spieltag nach Mallorca – völlig innovativ und noch nie dagewesen. Es wird eine Kulturreise.“, scherzt Tobias Dierberger. Der Aufstieg wird vom Verein selbstverständlich wahrgenommen. Sebastian Braun fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Klar! Wir haben gehört, dass es in der A-Liga bessere rote Würste und größere Kabinen gibt.“

Kontinuität und Überraschungen im Kader

Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren, wobei der Verein auf Stabilität setzt. „Unser Kader bleibt weitgehend identisch und wird durch unsere aus der A-Jugend aufrückenden Spieler verstärkt“, erläutert Tobias Dierberger. Neben der Hoffnung auf die baldige Rückkehr verletzter Akteure lässt er Raum für Spekulationen: „Die eine oder andere Überraschung haben wir auch noch im Köcher.“

Mit Offensivpower zum Klassenerhalt

In der Kreisliga A will der Verein zunächst demütig agieren, ohne jedoch das eigene Potenzial zu verstecken. „Als Aufsteiger ist das primäre Ziel der Klassenerhalt. Diesen wollen wir so früh wie möglich klarmachen“, gibt Sebastian Braun die Marschroute vor. Gleichzeitig schickt er eine Warnung an die künftige Konkurrenz: „Außerdem kann eine Mannschaft, die drei Spieltage vor Schluss schon 119 Tore geschossen hat und die B-Liga dominiert hat, auch in der A-Liga für Furore sorgen.“