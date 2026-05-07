FC Scheidegg: "Solche Spiele entscheiden am Ende eine Meisterschaft"

– Foto: FC Scheidegg

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 14 Siegen in 14 Spielen hat der FC Scheidegg die Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Bodensee vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Roman Liwinez dominiert die Liga nach Belieben und lässt der Konkurrenz, angeführt vom SV Achberg und dem SV Arnach, keine Chance. Während die Vorfreude auf die höhere Spielklasse und eine Abschlussfahrt an den Lago Maggiore wächst, steht für die makellosen Meisterinnen noch das Pokalfinale auf dem Programm.

Der Moment des Triumphs löste beim FC Scheidegg tiefe Emotionen aus. Nach dem entscheidenden Heimsieg brachen alle Dämme. „Die Meisterschaft war für uns alle etwas ganz Besonderes. Nach dem entscheidenden Heimsieg war die Freude natürlich riesig, und wir haben den Abend gemeinsam mit der Mannschaft, dem Verein und unseren Fans gefeiert. Die Mädels haben sich das absolut verdient“, beschreibt Roman Liwinez gegenüber FuPa die Szenen des Erfolgs. Mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 59:11 thronen sie einsam an der Spitze der Tabelle, weit vor dem zweitplatzierten SV Achberg, der lediglich 25 Punkte aufweist.

Dass der Titelgewinn derart souverän ausfallen würde, war zu Saisonbeginn nicht abzusehen. Zwar gab es intern den Anspruch, oben mitzuspielen, doch die makellose Serie übertraf die Erwartungen. „Wir hatten intern schon den Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Dass wir die Saison aber so dominant spielen und frühzeitig Meister werden, hätte man vor der Saison wahrscheinlich nicht unterschrieben“, gesteht Roman Liwinez. Er sieht den Erfolg als Resultat eines kontinuierlichen Prozesses: „Unser Ziel war es, uns im Vergleich zur letzten Saison nochmal weiterzuentwickeln und oben anzugreifen. Dass wir jetzt Meister sind, ist einfach das Ergebnis harter Arbeit und einer enormen Entwicklung der Mannschaft.“

Konstanz und Mentalität als Schlüssel zum Erfolg

In einer Liga, in der Teams wie der TSV Grünkraut oder der TSV Schlachters um die Plätze kämpfen, bestach der FC Scheidegg durch eine seltene Beständigkeit. Der Trainer macht dafür vor allem die Verlässlichkeit seiner Spielerinnen verantwortlich. „Unsere Konstanz. Die Mannschaft hat Woche für Woche geliefert und nie nachgelassen“, erklärt Roman Liwinez. Neben der spielerischen Entwicklung hebt er die psychologische Stärke hervor: „Dazu kommt, dass wir spielerisch extrem gewachsen sind, aber gleichzeitig auch gelernt haben, schwierige und enge Spiele über Kampf, Mentalität und Teamgeist zu gewinnen. Genau solche Spiele entscheiden am Ende eine Meisterschaft.“

Der Zusammenhalt als Fundament für die Zukunft

Hinter der sportlichen Leistung steht ein Gefüge, das weit über das rein Fußballerische hinausgeht. Der Kern der Stärke liege im Miteinander, so Roman Liwinez: „Ganz klar der Zusammenhalt. Die Mannschaft funktioniert auf und neben dem Platz unglaublich gut. Dazu haben wir mittlerweile eine gute Mischung aus spielerischer Qualität, Intensität gegen den Ball und Mentalität entwickelt. Die Mädels wollen immer gewinnen und ziehen gemeinsam an einem Strang.“ Diese Geschlossenheit spiegelt sich auch in der Tabelle wider, in der man sich deutlich von Verfolgern wie dem SV Maierhöfen/Grünenbach oder dem SV Bergatreute II abgesetzt hat.

Abschlussfahrt und der Traum vom Double

Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft ist der Hunger des Teams noch nicht gestillt. Der Fokus liegt nun auf dem Pokalfinale, um die Saison historisch zu krönen. „Zunächst wollen wir die aktuelle Saison erfolgreich zu Ende spielen. Auch wenn die Meisterschaft jetzt fix ist, liegt unser voller Fokus aktuell auf dem Pokalfinale. Die Mannschaft hat sich die Chance auf das Double hart erarbeitet und genau das wollen wir jetzt auch gemeinsam schaffen“, betont Roman Liwinez. Erst nach getaner Arbeit folgt die Belohnung in Form einer Abschlussfahrt an den Lago Maggiore, auf die sich bereits alle Beteiligten freuen.

Weichenstellungen für die kommende Spielzeit

Der FC Scheidegg wird sein Aufstiegsrecht in die Regionenliga definitiv wahrnehmen. Die Planungen für die neue Umgebung laufen bereits auf Hochtouren. "Was den bestehenden Kader angeht, sind wir schon sehr weit. Der Großteil der Mannschaft hat bereits für die kommende Saison zugesagt, was uns natürlich extrem freut. Eine Spielerin wird ihre fußballerische Karriere beenden, dazu gibt es noch wenige offene Gespräche. Was mögliche Neuzugänge betrifft, können wir aktuell noch nichts Konkretes sagen." Das Ziel für die Spielzeit 2026/2027 ist klar definiert: „Für die kommende Saison wird es erst mal darum gehen, in der höheren Liga anzukommen und uns dort zu etablieren. Gleichzeitig wollen wir unseren Weg genauso weitergehen wie bisher: mutig, geschlossen als Team und mit maximalem Ehrgeiz.“