TSV Raidwangen: "Ich war mir sicher, dass wir es packen"

– Foto: TSV Raidwangen

Der TSV Raidwangen hat die Kreisliga B5 Neckar/Fils in dieser Spielzeit nach Belieben dominiert und sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit einer derzeit beeindruckenden Bilanz von 20 Siegen aus 22 Spielen und einer Defensive, die lediglich 13 Gegentreffer zuließ, kehrt das Team unter der Führung von Trainer Alexander Thomas in die Kreisliga A zurück. Während die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren laufen, bereitet sich der Verein auf eine große Aufstiegsfeier am letzten Spieltag vor.

Für Trainer Alexander Thomas ist dieser Erfolg ein besonderer Meilenstein, da er bereits zum zweiten Mal mit dem Verein ganz oben steht. Die Dominanz in dieser Saison war jedoch außergewöhnlich deutlich. „Danke, das ist bereits meine zweite Meisterschaft mit dem TSV Raidwangen und dieses Mal war es relativ früh absehbar, dass wir es in trockenen Tüchern haben“, resümiert Alexander Thomas gegenüber FuPa.

Zwar wurde in Raidwangen bereits gefeiert, als der Aufstieg rechnerisch feststand, doch der Höhepunkt steht noch bevor. Die offizielle Aufstiegsfeier ist für Samstag, 30. Mai 2026, geplant, um den zeitlichen Rahmen voll auszuschöpfen. Alexander Thomas lädt dazu alle Unterstützer ein: „Wir freuen uns, wenn an diesem Tag möglichst viele Zuschauer und Fans mit uns eine erfolgreiche Saison feiern. Alle, die uns unterstützt haben, sind herzlich eingeladen, nach dem Spiel mit uns zu feiern.“

Vom Relegationsfrust zum klaren Titelkurs

Der Weg zum Titel war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Strategie nach der Enttäuschung im Vorjahr. Nach der Relegation in der vergangenen Saison gab es für den Verein nur eine Richtung. „Der Titelgewinn war unser gemeinsames Saisonziel. Ich bin mit dem klaren Ziel nach Raidwangen gekommen, die Mannschaft in vielen Bereichen zu verbessern“, erklärt Alexander Thomas.

Die Entschlossenheit innerhalb des Kaders war dabei der entscheidende Faktor. Alexander Thomas betont: „Ich war mir sicher, dass wir es packen, wenn alle am gleichen Strang ziehen.“ Diese Einigkeit spiegelte sich in einer Punkteausbeute von 61 Zählern wider, womit man die Konkurrenz um den TV Tischardt und den 1. FC Frickenhausen II weit hinter sich lässt.

Defensive Stabilität und sportliche Fairness

Der Schlüssel zum Erfolg lag für den Trainer in der Ausgewogenheit und der mentalen Stärke seiner Truppe. Die Meisterschaft sei kein Sprint, sondern ein Marathon gewesen, bei dem die Mannschaft vor allem in den entscheidenden Momenten Charakter bewies. „Wir haben die entscheidenden Spiele für uns entschieden und sind in den wichtigen Spielen immer wieder zurückgekommen“, so Alexander Thomas.

Besonders stolz ist der Trainer darauf, dass sportlicher Erfolg und Fairness Hand in Hand gingen: „Besonders freut es mich, dass wir nicht nur sportlich, sondern aktuell auch in der Fairplay-Tabelle auf Platz 1 stehen.“ Die Grundlage für die 20 Siege bildete dabei das Bollwerk: „Die Defensive gewinnt bekanntlich die Meisterschaften, und da sind wir mit der besten Abwehr der Liga zurecht ganz oben.“

Das Streben nach der Perfektion vor dem Tor

Neben der stabilen Abwehr beeindruckt der TSV Raidwangen durch eine enorme Offensivkraft, die nun kurz vor einem historischen Wert steht. Aktuell stehen 97 erzielte Treffer zu Buche. Das Ziel für das kommende Heimspiel am Sonntag ist klar definiert: „Das Thema Chancenverwertung ist aktuell besser geworden, und wir wollen natürlich am Sonntag im Heimspiel noch die 100-Tore-Marke knacken“, gibt Alexander Thomas die Marschroute vor. Hinter dieser Effektivität stehe ein intaktes Team, das bereit sei, über Grenzen zu gehen.

Zukunftsvisionen und der Senner-Pokal 2027

Während die aktuelle Saison noch läuft, richten sich die Blicke bereits auf die Kreisliga A. "Wir werden nächstes Jahr wieder in der Kreisliga A antreten", sagt Alexander Thomas. Eine Abschlussfahrt ist in Planung, die genauen Ziele werden noch intern diskutiert. Parallel dazu läuft die Kaderplanung für die höhere Spielklasse. „Wir suchen natürlich noch qualitative Verstärkungen auf allen Positionen für die Kreisliga A. Der bisherige Kader bleibt zusammen“, berichtet Alexander Thomas.Er schiebt nach: "Wer Interesse an einem unverbindlichen Probetraining hat, darf sich gerne dort direkt bei uns oder persönlich bei mir melden. Wir freuen uns über motivierte Spieler."

Das langfristige Ziel ist die Etablierung in der neuen Liga mit einem einstelligen Tabellenplatz. Ein besonderes Highlight wirft bereits seine Schatten voraus. "Beim letzten Aufstieg, bei dem ich dabei war, wurde es am Ende Platz 3 aber das Ziel ist grundsätzlich ein einstelliger Tabellenplatz und sich erstmal in der Kreisliga A zu etablieren. Ein weiteres großes Ziel ist 2027 der Senner Pokal der in Raidwangen ausgetragen wird. Bis dahin werden wir uns immer weiter verbessern und im Training hart an uns arbeiten", sagt Alexander Thomas.