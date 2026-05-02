"Bei wem der Pokal heute übernachtet hat, weiß ich nicht"

Für den TSV Neuenstein II war es der dritte Anlauf in Folge. Die Erinnerungen an die vergangenen zwei Jahre, in denen man jeweils kurz vor dem Ziel gescheitert war, dienten am gestrigen Finaltag als zusätzlicher Antrieb. „Da wir jetzt das dritte Mal in Folge im Finale waren, war die Sehnsucht, den Pokal zu gewinnen, natürlich groß“, erklärte Trainerin Natalie Wied gegenüber FuPa. Bereits in der Vorbereitung wurde das Ziel klar formuliert: „Schon im Sommer war der Pokalsieg das Ziel der gesamten Mannschaft. Wir haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt und spielen in dieser Saison sehr guten Fußball. ‚Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?‘“

Der Spielverlauf in der regulären Zeit spiegelte die Dominanz des TSV wider, auch wenn das Ergebnis knapp blieb. In der 18. Minute brachte Nicole Polny den Favoriten mit 1:0 in Führung, doch Lisa von der Heide glich nach einer halben Stunde für den SV Heilbronn am Leinbach aus (30.). Auch im zweiten Durchgang legte Neuenstein durch Nicole Polny erneut vor (62.), nur damit Nisane Gezer lediglich eine Minute später zum 2:2 kontern konnte (63.).

Trainerin Wied analysierte die Partie sachlich: „Wir hatten natürlich gehofft, dass es nicht so spannend wird, aber Heilbronn stand tief, war in den Zweikämpfen bissig und hat es uns so schwer gemacht, unser Spiel aufzuziehen. Chancen hatten wir, um das Spiel vorher zu entscheiden, waren aber nicht zielstrebig genug.“ Letztlich sei es „eher ein Spiel auf ein Tor“ gewesen, da die Gegnerinnen selten im Ballbesitz war.

Nervenstärke in der Entscheidung vom Punkt

Als es nach 90 Minuten keinen Sieger gab, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Hier bewiesen die Neuensteinerinnen die nötige „mentale Stärke sowie den Glauben und Willen zu gewinnen“. Für den TSV trafen Nicole Polny (3:3), Ann-Kathrin Migl (4:4), Emma Schurwonn (5:5) und Michelle Prell (6:6). Auf Heilbronner Seite waren Ramona Dierolf (2:3), Lorena Schmieg (3:4), Lisa von der Heide (4:5) und Julia Pfundt (5:6) erfolgreich. Nachdem Heilbronn jedoch einen Strafstoß verschossen hatte, drehte sich das Momentum. „Dass wir im Elfmeterschießen dann wieder zurückkommen, war natürlich auch Glück, nachdem Heilbronn verschossen hatte. Danach war mir aber klar, dass wir das Ding für uns entscheiden“, so Wied. Laura Prucha brachte den TSV mit 7:6 in Front, und nach dem zwischenzeitlichen 7:7 markierte Carina Ost den umjubelten 8:7-Endstand.

Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Erleichterung über den ersten Pokalsieg nach der zweijährigen Wartezeit entlud sich in einer langen Nacht. „Feiern konnten wir schon immer gut. Egal ob mit oder ohne Pokal. Gestern war das natürlich aber nochmal schöner, nachdem wir zwei Jahre lang gewartet haben, um mit dem Pokal in der Hand zu feiern“, berichtete die Trainerin.

In Neuenstein wurde der Erfolg bis in die frühen Morgenstunden zelebriert. Über den Verbleib der Trophäe herrschte am nächsten Tag noch leichte Unklarheit: „Bei wem der Pokal heute übernachtet hat, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass meine Trainerkollegin Lea ihn mit nach Hause genommen hat.“ Fest steht jedoch, dass die Trophäe dauerhaft im Sportheim einziehen wird – und laut Wied sicherlich noch „das eine oder andere Mal in der Saison noch gefüllt wird“.