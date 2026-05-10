VfB Stuttgart: "Von der Oberliga in die Bundesliga"

Knapp fünf Jahre und vier Spielzeiten entladen sich am heutigen Sonntag, 10. Mai 2026, mit dem historischen dritten Aufstieg in Folge. Dies ist kein geringerer als der Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Frauenfußball. Damit gelingt den VfB Frauen ein historisch noch nie dagewesener Erfolg an drei Aufstiegen in Folge.

Gegründet wurde die VfB-Frauenfußballabteilung am 1. Juni 2021. Damit wurde dem langgehegten Wunsch vieler VfB-Mitglieder entsprochen, auch Mädchen- und Frauenfußball im Zeichen des roten Brustrings anzubieten. Beim Auf- und Ausbau kooperierte der VfB Stuttgart 1893 e. V. mit dem VfB Obertürkheim, einem der führenden Sportvereine für Mädchen- und Frauenfußball in der Region Stuttgart. Dadurch startete die erste Frauenfußball-Mannschaft des VfB in der Spielzeit 2022/2023 in der Oberliga Baden-Württemberg. Am 5. September 2022 gewannen die VfB Frauen zum Oberliga-Auftakt gegen den TSV Crailsheim ihr erstes Heimspiel.

Von der Oberliga Baden-Württemberg führte der Weg der VfB Frauen dann über die Regionalliga Süd in die 2. Frauen-Bundesliga und schließlich in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Dieser direkte „Durchmarsch“ von der Oberliga bis ins Oberhaus ist bislang keinem Club im deutschen Frauenfußball gelungen.

Herausragende Rekorde und Bestmarken, aber auch Herausforderungen aus vier Spielzeiten

Die vergangenen vier Spielzeiten der VfB Frauen waren überwiegend erfolgsgeprägt. Dazu gehören zwei Double-Siege aus Meisterschaften und wfv-Pokalsiegen, Rekordtorschützinnen wie Mandy Islacker (28 Tore in der Regionalliga Süd, Liga-Rekord), die langjährige Trainerarbeit von Heiko Gerber, aber auch Persönlichkeiten wie General Manager Sascha Glass, die den VfB zu einem (neuen) Aushängeschild für den Frauenfußball in der Region gemacht haben.

Stolpersteine, wenn auch sehr wenige, gab es lediglich am Rande. Dennoch gehören sie zum Weg dazu. So verpasste man in der ersten Oberliga-Saison noch den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga-Süd, das gelang erst im zweiten Anlauf. Ebenso schied man zweimal in Folge bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FSV Mainz 05 aus, gegen jenen Gegner man auch im März 2026 sein erstes Spiel vor 31.736 Zuschauern in der MHP Arena ausgetragen hatte – und einen außergewöhnlichen Zuschauerrekord in der 2. Frauen-Bundesliga aufstellte. Somit überwiegt der Erfolg und die harte Arbeit bei Weitem, welche die VfB Frauen in nur vier Spielzeiten in Rekordzeit ans Ziel gebracht haben.

Denn mit dem heutigen 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II steht nun fest: In der kommenden Spielzeit wird es in Stuttgart erstklassigen VfB-Frauenfußball geben.

Alexander Wehrle, VfB-Vorstandsvorsitzender: „Von der Oberliga in die Bundesliga - wir sind stolz auf unsere VfB Frauen und gratulieren herzlich zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Bundesliga. Als größter Sportverein in Baden-Württemberg ist es unser Anspruch und auch unsere Verpflichtung, den Frauen- und Mädchenfußball zu fördern und auf dem höchsten Niveau zu etablieren. Wir wollen nachhaltig erfolgreich sein, mit unserer Frauenmannschaft ebenso wie mit unseren Ausbildungsteams.“

Fabian Wohlgemuth, VfB-Sportvorstand: „Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen, an das Trainer- und Betreuerteam und natürlich an die sportliche Leitung. Stuttgart ist ein Ort geworden, an dem inzwischen nicht nur der männliche Fußball Maßstäbe setzt. Das, was unser Frauenteam und alle Verantwortlichen drumherum in den vergangenen Jahren geleistet haben, ist nichts anderes als ein waschechter Gipfelsturm. Die Meisterschaft und der Aufstieg unseres Frauenteams in die Bundesliga sind ein großartiger Erfolg für den VfB und gleichzeitig ein wichtiges Signal für den Frauen- und Mädchenfußball in der gesamten Region. Erstklassigkeit im Fußball ist in Stuttgart ab sofort keine Männerdomäne mehr. Dieser Erfolg, wird unseren gesamten Club stärken, wird uns kompletter und attraktiver machen.“

Sascha Glass, General Manager VfB-Frauenfußball: „Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben wir das geschafft, was wir uns in drei Jahren hart erarbeitet haben. Es ist ein absolut außergewöhnlicher Erfolg in Rekordzeit für uns. Ein Erfolg, der alles andere als selbstverständlich ist und für den ich mich bei allen Mitwirkenden – Spielerinnen, Trainern, Staff-Mitgliedern, VfB-Mitarbeitern und unseren Fans der gesamten letzten Jahre – ganz herzlich bedanken möchte. Weiterhin gilt mein Dank unserem Vorstand um Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth und unserem Präsidium um Dietmar Allgaier, die den VfB-Frauenfußball unterstützen und uns auf unserem Weg stets den Rücken stärken. Es macht mich unglaublich stolz, Teil dieses besonderen Weges mit dem VfB Stuttgart zu sein – und wir sind noch lange nicht am Ende.“

Dietmar Allgaier, VfB-Präsident: „Mit großer Freude und riesigem Respekt gratuliere ich zunächst unserer ersten Mannschaft, dem Trainerstab und allen Mitarbeitenden um dieses großartige Team zum verdienten Aufstieg in die 1. Liga! Der VfB ist jetzt auch im Frauenbereich dort, wo er hingehört. Dieser Aufstieg ist nicht nur ein sportlicher Meilenstein. Er ist ein herausragendes Signal für die Entwicklung und Bedeutung des Frauenfußballs in unserer Region und in Stuttgart insgesamt. Hinzu kommen herausragende Saisonleistungen der Zweitvertretung und Nachwuchsteams, die es ebenfalls zu würdigen gilt. Eine teamübergreifend zweifellos ‚meisterliche‘ Saisonleistung. Der gesamte VfB Stuttgart ist stolz auf euch!“

Teamübergreifende Erfolge – von der Zweitvertretung bis in den Nachwuchs

Und der Erfolg reicht über Team eins heraus. Zur Saison 2022/2023 nahmen einst drei Mannschaften den Ligabetrieb auf. Team eins startete damals in der Oberliga Baden-Württemberg, die Zweitvertretung in der Landesliga. Die U17 bestritt ihre Meisterschaftsspiele zunächst in der B-Juniorinnen Verbandsstaffel Nord.

Mittlerweile verfügt der VfB ebenfalls über eine U15 sowie eine U13-Spielgemeinschaft, die allesamt Erfolge verzeichnen. Denn nicht nur Team eins ist Meister seine Klasse. Auch das Verbandsligateam hat sich den Meistertitel am heutigen Sonntag (Anm. d. Red.: 3:1-Heimsieg gegen die SG Altheim) vorzeitig gesichert und wird seine Meisterschaftsspiele künftig in der Oberliga Baden-Württemberg austragen. Jener Liga, aus der die VfB Frauen einst gestartet waren.

Überaus erfolgreich sind auch die Nachwuchsteams der VfB Frauen: Die U17 steht bei ihrer ersten Teilnahme am Pokalwettbewerb direkt im DFB-Pokalfinale in Köln. Dort trifft das Team am 30. Mai auf den FC Carl Zeiss Jena. Damit kürt die U17 eine durchweg herausragende Oberliga-Saison, die sie ebenfalls als Meisterinnen abgeschlossen haben. Die VfB Frauen-U15 führt die Kreisstaffel ebenfalls deutlich an der Spitze an.

Denis Fischer, Leiter Marktmanagement der Allianz Lebensversicherung: „Der Aufstieg der VfB Frauen in die 1. Bundesliga ist ein starkes Signal für den Frauenfußball in Stuttgart und weit darüber hinaus. Wir sind stolz, diesen historischen Weg als Hauptpartner und Trikotsponsor von der ersten Stunde an begleitet zu haben. Für die Allianz ist diese Partnerschaft von Beginn an mehr als Sponsoring gewesen: Sie zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft, Qualität und der richtige Rückhalt zusammenkommen.“