Wahlen: wie stehen die Kandidaten zum Umweltschutz? Seit Anfang letzter Woche läuft unsere Serie mit Fragen an FLF-Präsident Paul Philipp und dessen Herausforderer Claude Kremer.

Wie stehen Sie zum Thema Umweltschutz und Energiesparen im Fußball?

Claude Kremer

„Wir müssen beim Thema Nachhaltigkeit ehrlich sein: in diesem Bereich haben wir in den letzten Jahren nicht schlecht gearbeitet! Wir verfügen über Solarzellen auf den Dächern der FLF-Gebäude in Monnerich, worüber wir z.T. unseren eigenen Strom produzieren. Intern wurde von Plastikflaschen auf Wasserspender umgestellt, auch in Meetings werden keine Getränke mehr in Plastik angeboten, sondern nur noch in Glas.

Selbstverständlich kann man dies aber noch bei Kleinigkeiten weiter ausbauen. Beim Thema Nachhaltigkeit spielt aber auch die Digitalisierung eine Rolle. Darüber könnte viel Papier, Kunststoff und Strom eingespart werden, z.B. bei der Produktion der Lizenzen aber auch in anderen Bereichen. Der Postversand von Formularen u.ä. verbraucht ebenfalls noch viel Papier, so dass man auch da über den digitalen Weg ansetzen könnte.

Ich muss aber den Hut ziehen, wenn ich sehe, was bereits beim Thema Nachhaltigkeit geschafft wurde. Wir hatten im Verwaltungsrat dahingehend bereits gute Ideen, ich bin aber der Meinung, dass wir noch eine Schippe nachlegen können.“

Paul Philipp

„Wir sind in Monnerich seit zwei Jahren dabei zu versuchen, den neuen Energien mit Solarzellen auf dem Dach des Verbandssitzes Rechnung zu tragen. Damit werden wir nicht nur Geld sparen, sondern auch der Umwelt helfen. Zudem sollen wir gerade in diesem Jahr im Winter und Herbst ein gutes Beispiel abgeben, um anstatt um 16 Uhr um 15 Uhr zu spielen.*

Solche Symbole aber auch Maßnahmen wie der Verzicht auf Plastik oder die Abkehr von synthetischen Trikots, um nur zwei weitere zu nennen, sind wichtig und sollen vom Sport und hauptsächlich vom größten Sportverband Luxemburgs ausgehen. Fast täglich erreichen uns Nachrichten von Vereinen, die keine Plastikflaschen mehr nutzen oder anbieten. Natürlich retten wir damit nicht die Welt, aber jeder soll seinen Teil zum Umweltschutz beitragen.“

* Das Interview mit Paul Philipp wurde geführt, bevor die FLF die neue Richtlinie der von 16 auf 15 Uhr vorverlegten Anstoßzeiten in Kraft setzte.

