FLF-Wahlen: die Risiken der Digitalisierung Wie sehen die beiden Kandidaten für den Präsidentenposten der FLF die fortschreitende Digitalisierung?

Es gibt nicht wenige Rentner, die im Ehrenamt tätig sind. Besteht bei zu viel Digitalisierung – nicht nur beim elektronischen Spielberichtsbogen – das Risiko, dass ältere Semester eventuell abgehangen zu werden?

Claude Kremer

„Heutzutage müssen z.B. Siebzigjährige ihre Dokumente beim Staat auch online bestellen und mit Luxtrust o.ä. elektronisch unterzeichnen, sonst kommen sie oft nur noch schwer an solche Papiere heran. Es ist auch dieses Feedback, das ich aus den Vereinen bekommen habe, nämlich, dass man Leuten im Rentenalter das durchaus zutrauen kann.

Die Generationen, die heute zwischen siebzig und achtzig Jahre alt sind, sind zwar vielleicht später mit der Informatik aufgewachsen, aber sie haben in dem Bereich aufgeholt. Und wenn nicht, dann soll die FLF da sein, um Hilfe anzubieten. Insgesamt kann der Verband im digitalen Bereich noch viel verbessern, ich nutze mittlerweile dafür gerne den Begriff oder die Vision der FLF 2.0“.

Paul Philipp

„Seit Monaten bietet der Verband Lehrgänge für die Personen aus Vereinen an, die sich um die elektronisch zu verrichtenden Arbeiten kümmern. Dort wird diesen Vereinsvertretern Hilfe angeboten, sie bekommen die Systeme erklärt. Man muss aber klar festhalten, dass die Digitalisierung der Weg der Zukunft ist. Im Endeffekt vereinfacht der digitale Weg ja vieles, doch noch nicht jeder sieht das im Moment so, was aber auch verständlich ist. Nach der Einführung des elektronischen Spielberichtsbogens lief die Papierversion ja z.B. noch eine Weile parallel nebenher.

Ich will aber betonen, dass wir niemanden zwingen werden, an unserem Hilfsangebot zur digitalen Welt teilzunehmen. Die Formalitäten bei Spielertransfers werden eher früher als später auch in der digitalen Welt abgewickelt werden können. Man darf aber niemanden dadurch abschrecken, so dass er dem Fußball u.U. verloren gehen könnte. Bei der FLF gibt es eine IT-Kommission, deren Mitglieder am Puls der Vereine sind, so dass wir die Probleme und Bedürfnisse in diesem Bereich einschätzen können.“

