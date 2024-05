Coupe de Luxembourg: wer erreicht das Endspiel?

Strassen und Hesperingen stehen bzw. standen sich dieser Tage gleich dreimal gegenüber. Neben dem heutigen Pokalspiel spielten die Herren-Reserven beider Vereine vor rund zehn Tagen in der Meisterschaft gegeneinander und am Montag trafen jene beiden Teams im Halbfinale der "Coupe Seniors Réserve" erneut aufeinander. Beide Male gewann Hesperingen klar. Ob dies ein Omen für heute Nachmittag ist?

Die Frage nach der Favoritenrolle untermauern aber nicht nur diese Zahlen, sondern vor allem die individuellen Qualitäten, über die Hesperingen verfügt. Dass man aber alles andere als unschlagbar ist, dafür gibt es in der laufenden Saison genügend Beweise. Doch auch der Swift will sein erstes Endspiel seit 1990 erreichen – damals holte man den Pokal nach einem Wiederholungsspiel gegen die AS Differdingen!

Für Una Strassen ist es in der 102-jährigen Vereinsgeschichte eine Premiere: noch nie stand der Verein in einem Halbfinale der „Coupe de Luxembourg“! Die Aufgabe, die auf einen wartet könnte aber eine leichtere sein: die „Millionentruppe“ des amtierenden Meisters Swift Hesperingen ist zu Gast – transfermarkt.de bewertet den Kaderwert der Gäste mit 4 Millionen Euro, der des FC Una wird aber immerhin noch mit 1,26 Millionen Euro angegeben.

Um 19 Uhr lässt sich dann für den Mondorfer Jeff Strasser ein besonderes Spiel an: der Trainer von Progrès Niederkorn tritt zu einem unbequemen Gastspiel in seiner Heimatstadt an. Überhaupt sind die Gäste der mit Pokalfinals und -titeln am höchsten ausgezeichnete Verein in der Runde der letzten vier. Doch es sind schon ein paar Jahre her, dass man zum letzten mal in einem seiner sieben Endspiele stand: 1980 verlor man gegen Spora, zwei Jahre zuvor gewann man seine letzte „Coupe de Luxembourg“ gegen Union Luxemburg.

Gastgeber US Mondorf stand 2016 in seinem bislang einzigen Endspiel, verlor damals aber gegen F91. Dass man wieder heiß auf ein solches Erlebnis ist, dürfte außer Frage stehen. Die letzten Pflichtspiele gegen Niederkorn gingen aber alle an den FC Progrès, der letzte Mondorfer Erfolg ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Der Druck dürfte vermehrt auf den Schultern der Gäste liegen, deren Ziel das Erreichen des internationalen Geschäfts ist. Ein Pokalsieg käme gelegen und würde den Durst nach dem lang ersehnten Titel stillen.

Fan-Hinweise zum Spiel Mondorf - Niederkorn

Wegen dem erwartet hohen Zuschauerandrang weist die US Mondorf daraufhin, dass Fans die Parkplätze am „Domaine Thermal“ in der Badestadt nutzen sollen. Von dort sind es rund zehn Minuten zum Fuß zum Stadion. Diese Parkplätze sind vor Ort bereits seit Dienstag ausgeschildert.

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)