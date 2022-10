FLF-Wahlen: Subventionen, Eigenfinanzierung und Einsparungen Welche Risiken bergen die aktuellen geopolitischen und umweltbedingten Krisen auf finanziellem Plan?

Natürlich muss man in den aktuellen Zeiten stets vorsichtig sein, aber für die nächsten Jahre ist die FLF finanziell abgesichert, um gut weiter funktionieren zu können. Es gilt, diese Gelder dann richtig einzusetzen. Wenn dies geschieht und man die Bilanz mit einem größeren Plus abschließt, kann man entsprechend auch mehr an unsere Vereine ausbezahlen.

Das Ganze geschieht aber mit unserem Einverständnis, was sehr wichtig ist. Als wir diese Rechte noch selber vermarkteten, konnten schon einmal Millionen dazwischen liegen, wenn der Gruppenkopf beispielsweise Italien oder Russland hieß, ohne jemandem dabei zu nahe treten zu wollen. Die Vermarktung durch die UEFA fängt diese Differenzen etwas auf, es gibt entsprechend eine größere Planungssicherheit. Zu Zeiten der Selbstvermarktung riskierte man in der Tat finanzielle Probleme, falls man mehrfach hintereinander unattraktive Gruppenköpfe zugelost bekam.

„Das Wort ‚abhängig‘ gefällt mit in diesem Zusammenhang eher weniger. UEFA und FIFA finanzieren Projekte, die wir als FLF auf nationaler Ebene umsetzen. Das kann in sportlichen Bereichen, wie z.B. bei den Frauen oder im Futsal, als auch z.B. bei Infrastrukturen der Fall sein. Es handelt sich um die sog. Hattrick-Programme, die über UEFA und FIFA finanziert werden. Durch meine Quellen bei der UEFA, bei der ich wie der aktuelle Präsident auch meine Kontakte habe, weiß ich, dass wir in den kommenden Jahren mehr von dieser Seite aus erhalten werden als zur Zeit.

Meine Nachricht an die Vereine lautet - wie ich es auch in meinem Wahlkampfprogramm mitteilte - dass es die finanziellen Hilfen, die die FLF bis jetzt ausgeschüttet hat, auch in Zukunft unter einem möglichen Präsidenten Claude Kremer geben wird. Es wird nicht weniger Hilfen geben, im Gegenteil, wir werden in Zukunft sogar mehr an die Clubs verteilen können – dies wäre aber auch unter einem anderen Präsidenten als mit selber der Fall. Mit den beiden Kandidaten hat dies weniger zu tun als damit, dass die Mittel schlicht zur Verfügung stehen, u.a. über die Fernsehgelder und die erwähnten Hattrick-Programme. Ich bin aber nicht der Meinung, dass wir komplett unabhängig von UEFA oder FIFA werden können.

Wir müssen die finanzielle Situation des Fußballverbandes einmal genau unter die Lupe nehmen, nicht weil etwas falsch laufen würde, wir werden ja durch eine externe Firma kontrolliert. Die Frage, die sich stellt ist, ob wir die zu erwartenden zusätzlichen Einnahmen nicht gezielt in den Bereichen einsetzen sollen, in denen es Probleme gibt. Es soll dort investiert werden, wo Geld gebraucht wird. Dazu gehört stets der Jugendfußball, da man sich dort in einer dauerhaften Entwicklung befindet und der ja die Zukunft des luxemburgischen Fußballs ist. Weiter denke ich an den Damen-Fußball, der sich seit 2004 gut entwickelt hat. Doch auch dort müssen die Vereine unterstützt werden, die diesen nicht immer einfachen Weg gehen, da diese Teams den Clubs mehr Kosten als Einnahmen verursachen.

Ein dritter Punkt ist der Futsal. Vor sieben oder achten Jahren wurden die Futsal-Vereine in die FLF aufgenommen, seitdem stehen sie aber irgendwo in einer Ecke. Für mich ist das nicht richtig, ich finde, dass dieser Bereich ebenfalls finanziell unterstützt und ein Strategieplan entwickelt werden muss. Wo will der Futsal, der mittlerweile ein Teil unserer Familie ist, in Zukunft hinsteuern? Ich finde es Schade, dass dieser nicht ins Schaufenster gestellt wird. Nach Differdingens toller Champions-League-Vorrunde brachten wir es als FLF fertig, eine entsprechende Nachricht erst vier Tage nach dem entscheidenden Spiel gegen Tirana online zu stellen. Das ist der Wert, den wir dem Futsal beimessen. Deshalb spreche ich in meinem Programm nicht von einer Wiederaufwertung sondern von einer Wertschätzung überhaupt für den Futsal. Aus diesem Grund müssen dieser Abteilung finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Unser Ziel als FLF sollte es sein, unseren Sponsoren-Pool auszubauen. Als Mitglied der Sponsoring-Kommission muss ich die Frage stellen, ob wir auf dem bislang eingeschlagenen Weg bleiben wollen, da nur wenige Mitglieder aus diesem Ausschuss reell neue Sponsoren an Land gezogen haben, mich selber eingeschlossen. Wir haben das Glück, dass einige Sponsoren an uns herantreten, das ist ein Luxus, den es tatsächlich gibt. Weitere findet man über bestehende Verbindungen, schwerer wird es mit jenen, an denen man stets dranbleiben muss. In meinen Augen kann man diesen Pool erweitern, ohne die bestehenden Konzepte von Sponsor, Partner usw. zu ändern, in dem wir einen Marketing-Manager einstellen. Ein Ansatz wäre es, z.B. durch billigere Tarife auch kleinere Sponsoren an Bord zu holen. Die aktuellen Tarife sind manchen potenziellen Werbepartnern vielleicht zu teuer. Wenn man diese verringern würde, könnte man im Gegenzug deren eventuell mehr gewinnen. Dies soll die bisher geleistete Arbeit keineswegs in Frage stellen, sondern meine Idee soll neue Türen und Wege eröffnen. Die aktuellen Partner und Sponsoren sollen dadurch keinesfalls weniger wert werden."

