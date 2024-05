U19-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der U19-Niederrheinliga in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Dennis Brinkmann

Zugänge: Asiato-Shouda Sanganaza (SC Rot-Weiß Oberhausen), Mutada-Jeausi Sanganaza (SC Rot-Weiß Oberhausen), Marvin Nunnendorf (SC Rot-Weiß Oberhausen), Emre Yalcin (SC Rot-Weiß Oberhausen), August Joachim Broeer Arias (VfB Homberg), Melvin Glogic (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jerome Martial Sabrowski (Vereinslos), Elyesa Onur (FSV Duisburg), Milad Zafari (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Luca Fischer (Rhenania Bottrop), Felix Faeser (Rhenania Bottrop), Flavio Dietz (Rhenania Bottrop), Orcun Mengenli (Rhenania Bottrop), Burak Yildiz (DJK Arminia Klosterhardt), Jan Niklas Schröer (DJK Arminia Klosterhardt), Jasper Luemba (DJK Arminia Klosterhardt), Ife-Oluwa Awolaja (ESC Rellinghausen), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (ESC Rellinghausen), Jonas Florczak (RW Oberhausen II), Thuto Schneider (RW Oberhausen II), David Reidermann (RW Oberhausen II), Niko Lazar (RW Oberhausen II), Patrick Theisen (RW Oberhausen II), Jannik Markus Zelazo (DJK Vierlinden), Fabio Theisen (VfB Speldorf), Fynn Müller (1. FC Lintfort), Hannes Ostgathe (Rhenania Bottrop), Golekuh Caesar (DJK Blau-Weiß Mintard), Jonas Hartmann (DJK Arminia Lirich 1920), Dean Peco (SG Benrath-Hassels)



Dostlukspor Bottrop

Trainer: Gerd Gotsche

Zugänge: Edis-Cem Yilmaz (Rot-Weiss Essen), Kourani Taroré (SG Unterrath), Devin Yildirim (SG Essen-Schönebeck), Rahim Dreypelcher (FC Kray), Faris El Maaroufi (FC Kray), Eser Koca (FSV Duisburg), Matej Rajic (ETB Schwarz-Weiß Essen), Maurice Pascal Walz (FC Kray), David Pop (Spvgg Sterkrade-Nord), Kaan Maskar (SG Wattenscheid 09), Tolga Yildirim (Firtinaspor Herne), Nelson Kevwe Tobore (DJK Arminia Klosterhardt), Nahit Bytyqi (FC Kray), Nick Leandro Amzic (VfB Homberg), Michael Amoafo Boateng (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jasin Sadikovic Mustafa (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Yakub Mendil (Dostlukspor Bottrop), Gökay Gürez (unbekannt), Oliver Adam Neugebauer (DJK Arminia Klosterhardt II), Edis-Cem Yilmaz (KFC Uerdingen 05), Ayhan Kirlangic (Rücktritt), Ayhan Kirlangic (Firtinaspor Herne), Andrey Levchenko (SV Schermbeck 2020), Abdelaziz Ucan (SV Schermbeck 2020)



KFC Uerdingen 05

Trainer: Adalet Güner

Zugänge: Ömer Kocaoglan (FSV Duisburg), Edis-Cem Yilmaz (Dostlukspor Bottrop), Melfraxave Chuisse (Fortuna Düsseldorf)

Abgänge: Marcio Blank (SV Straelen zg.), Ilyas El Edghiri (1. FC Viersen), Andrej Balke (GSV Moers), Pavle Prodanovic (DJK Lösort Meiderich), Anton Riegert (KFC Uerdingen 05), Fabian Trzensisko (DJK Fortuna Dilkrath), Emilio Bajrami (SV Budberg), Isa Özel (TSV Meerbusch), Melih Kavak (DJK Fortuna Dilkrath), Taketo Suzuki (Sportfreunde Baumberg II), Alex Andreas Schmidt (ASV Einigkeit Süchteln), Viktor Hotskivskyi (DJK Lösort Meiderich), Johannes Dahms (KFC Uerdingen 05), Dmitry Voronov (Vereinslos), Ayhan Cem Yilmaz (1. FC Viersen), Jamal Lezane Kirbas (FSV Duisburg), Salih Enes Colak (TSV Solingen), Ömer Kocaoglan (FC Blau-Gelb Überruhr)



Rot-Weiss Essen

Trainer: Simon Hohenberg

Zugänge: Yasin Pirnal (Rot-Weiss Essen), Erijon Daci (Rot-Weiss Essen), Leon Arda Alpkaya (Rot-Weiss Essen), Ege Oruc (Rot-Weiss Essen), Paulo Winnacker (Rot-Weiss Essen), Alessandro Hochbaum (Rot-Weiss Essen), Glenn Byakoua Youbi (Rot-Weiss Essen), Xander Harmen Lubbers (Rot-Weiss Essen), Zakaria Elhankouri (Rot-Weiss Essen), Yan Marcos Friessner Montas (Rot-Weiss Essen), Simon Gawryluk (Rot-Weiss Essen), Bojan Potnar (VfB 03 Hilden), Yakup Aksoy (VfL Bochum), Jan-Niklas Alter (FC Schalke 04), Ben Berzen (FC Schalke 04), Noah Koch (1. FC Köln), Mamadou Barry (VfL Bochum), Simon Hohenberg (Rot-Weiss Essen), Dylan Kaye (Sportvereinigung Deutz 05 II), Dylan Kaye (SG Unterrath)

Abgänge: Arnis Osmani (TuS Bövinghausen), Ben Heuser (Rot-Weiss Essen), Ben Hüning (SC Wiedenbrück), Elefterios Theocharis (VfB Frohnhausen), Talha Evler (VfB 03 Hilden), Muhammed-Ali Karkar (YEG Hassel), Tim Kuhlmann (SpVg Schonnebeck), Baran Seker (SC Rot-Weiß Oberhausen), Aksit Sen (VfB Frohnhausen), Bojan Potnar (VfB 03 Hilden), Frank Munu (BV Herne-Süd), Yorgos Kazantzidis (TuS Stockum)



SC Rot-Weiß Oberhausen

Trainer: Rafael Garcia Molina

Zugänge: Zinedine Durmus (VfL Bochum), Fabian Jurisic (Borussia Mönchengladbach), Baran Seker (Rot-Weiss Essen), Younes Benzerdjeb (Sportvereinigung Deutz 05), Can Bayer (Hombrucher SV), Mehmet Emir Pirinc (KFC Uerdingen 05), Philip Pokora (SG Unterrath), Arda Durmus (MSV Duisburg), Antony Brai (DSC Wanne-Eickel)

Abgänge: Kerem Yalcin (SC Rot-Weiß Oberhausen), Kasper Harbering (MSV Duisburg), Mick Cedric Matthes (TVD Velbert), Dominik Burghard (SC Rot-Weiß Oberhausen), Henrik Dier (TVD Velbert), Alkan Sancarbarlaz (SC Fortuna Köln II), Eren Özat (SV Schermbeck), Felix Geisler (SV Sonsbeck), Justin Hennemann (DJK TuS Hordel), Nick Noah Redam (VfB Homberg), Jan-Simon Symalla (MSV Duisburg), Younes Magrouda (DJK TuS Hordel), Melvin Glogic (DJK Arminia Klosterhardt), Phil Lenuweit (SG Wattenscheid 09), Ihsan Karakilic (Mülheimer FC 97 II), Theofilaktos Simakis (SV Lippstadt 08), Dean Winter (SV Lippstadt 08), Antony Brai (TuS Haltern am See)



SC St. Tönis 1911/20

Trainer: Jonas Schüler

Zugänge: Luis Becker (VfR Krefeld-Fischeln), Paul Cremers (1. FC Mönchengladbach), Henry Mertsch (BV 04 Düsseldorf), Joyeux Badiata (1. FC Viersen), Connor Michaelis (SC Viktoria 07 Anrath), Ibraim Ilazi (TuRU Düsseldorf)

Abgänge: Marco Grünert (VfL Tönisberg), Serhat Alat (Anadolu Türkspor Krefeld), Tom Sauels (SC St. Tönis 1911/20 II)



SC Velbert

Trainer: Justo Vazquez

Zugänge: Luca Jeworrek (SC Rot-Weiß Oberhausen), David Amankwah Darko (Cronenberger SC), Riyan Khan (Vereinslos), Anastasios Pescelidis (Wuppertaler SV), Marvin Pak (Vereinslos), Marlon Eyambe Asah (VfB 03 Hilden), Prince Chijoke Osuoha (SV Bayer Wuppertal), Eleftherios Vasileiadis (VfB 03 Hilden), Christfired Chisom Emmanuele (ETB Schwarz-Weiß Essen), Lovejit Singh Pelia (SV Bayer Wuppertal)

Abgänge: Jim Conor Baudenbacher (ESC Rellinghausen), Nubar Berberyan (Rather SV), Marco Carone (Dabringhauser TV), Daniel Kohlbach (TSV Ronsdorf II), Haris Islambegovic (SC Velbert II), Julian Alberti (SC Velbert II), Sami Tajar (SC Velbert II), Emin El-Ouhibi (SC Velbert II), Paul Christian Berger (ASV Mettmann), Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus II), Alharth Aljassem (SG Essen-Schönebeck), Araz Panahi Motamed (TuRU Düsseldorf), Tim David Deitermann (TSV Ronsdorf II)



SG Essen-Schönebeck

Trainer: Markus Rauschtenberger

Zugänge: Joshua Mantan (SC Croatia Mülheim)

Abgänge: Moise Ndongala Nansoko (FSV Duisburg), Devin Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Tim Keuter (SG Essen-Schönebeck II), Levent Nalbant (SuS 21 Oberhausen), Jeremiah Bonsu Kwateng (SV Rot-Weiss Mülheim)



SG Unterrath

Trainer: Niklas Leven

Zugänge: Firat Celik (FC Viktoria Köln), Gökdeniz Senlik (FSV Duisburg), Ricardo Nana Oduro (FSV Duisburg), Noah Johannes Speckamp (Fortuna Düsseldorf), Mgboji Njoku Ume (MSV Duisburg II), Ayoub Ben Haddaj (FC Kray), Luei Mustafa (FC Kray), Brown Osaro Amadin (FC Kray), Agan Ljeza (SC Fortuna Köln), Bradley Asoh (DJK Arminia Klosterhardt II), Jeffrey Obrien Effa Guarko (Germania Ratingen 04/19), Nelson Schmidt (KFC Uerdingen 05 II), Matteo Giorgio Matz (ASV Einigkeit Süchteln), Mika Bürger (Essen Schonm), Nathanael-Victor Ndoyi (MSV Duisburg), Ali Aytekin (Mülheimer FC 97), Dylan Kaye (Sportvereinigung Deutz 05 II)

Abgänge: Jan Philip Roolfs (Sportfreunde Hamborn 07), Michael Sperling (SC St. Tönis 1911/20), Yeong-muk Choi (SC St. Tönis 1911/20), Alexander Beloshapkin (MSV Düsseldorf), Angelos Avramis (Alemannia Aachen), Edwin Alfredo Ramirez (Germania Ratingen 04/19), Kourani Taroré (Dostlukspor Bottrop), Philip Pokora (SC Rot-Weiß Oberhausen), Sedat Yaldirak (BV Wevelinghoven), Edoh J.B. Lawson (TuRU Düsseldorf), Firat Celik (1. FC Düren), Dylan Kaye (Rot-Weiss Essen)



SpVg Schonnebeck

Trainer: Dirk Tönnies

Zugänge: Timo Richter (Rot-Weiss Essen), Hagen Schneider (SG Wattenscheid 09), Henri Kvesa (FC Kray), Alpha Kevin Kourouma (TSV Meerbusch), Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (ETB Schwarz-Weiß Essen), David Luca Manea (Vereinslos), Artin Kordi (ETB Schwarz-Weiß Essen), Max Koltermann (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Caspar Schelewski (Sportfreunde Niederwenigern), Luca Pinke (SpVg Schonnebeck), Carl Paul (VfB Speldorf), Finn Dorka (Sportfreunde Niederwenigern), Conor David Tönnies (SpVg Schonnebeck), Arne Wessels (SpVg Schonnebeck), Enes Isiktas (FC Blau-Gelb Überruhr)



TSV Meerbusch

Trainer: Dennis Granata

Zugänge: Jakob Adam Kempken (MSV Duisburg), Isa Özel (KFC Uerdingen 05), Yusuf Sahin (VfR Krefeld-Fischeln), Kamil Kaya (MSV Duisburg), Tymoteusz Miller (SG Wattenscheid 09), Mohamed Ghait (Borussia Mönchengladbach)

Abgänge: Conner Marco Wastian (SV Sonsbeck), Alexander Basalo (1. FC Kleve), Luca Grillemeier (SV Scherpenberg), Timo Piel (Holzheimer SG), Simon Büchte (Holzheimer SG), Bugra Arslanboga (1. FC Lintfort), Julius Christ (TSV Meerbusch), Giovanni Nkowa (SpVgg Greuther Fürth), Luis Giesen (SC Kapellen-Erft), Ron Preßler (FC Viktoria Köln), Saba Khargelia (TuRU Düsseldorf), Dominik Idel (FC Viktoria Köln), Malek El Mala (FC Viktoria Köln), Alpha Kevin Kourouma (SpVg Schonnebeck), Marc Clemens Bartnitzky (DSC 99 Düsseldorf), Yassir Morad (SSVg Velbert)



VfB 03 Hilden

Trainer: Philipp Schütz

Zugänge: Armin Deljkovic (SG Kaarst), Marinus Sebastian Dassen (SG Kaarst), Lenny Quantius (1. FC Köln), Nick Lentz (Germania Ratingen 04/19), Viktor Reent von Winterfeld (SC Rot-Weiß Oberhausen), Timm Florian Bungert (Germania Ratingen 04/19), Fionn Lahnstein (Germania Ratingen 04/19), Blessted Williams (Germania Ratingen 04/19), Ali Imran Coban (SC West Köln), Dominic Joel Contiu (Sportfreunde Baumberg II), Akin Müjde (1. Spvg. Solingen Wald 03), Talha Evler (Rot-Weiss Essen), Isaac Eichie (Wuppertaler SV), Mamadou Kahly Barry (Fortuna Düsseldorf), Alexander Opoku (Fortuna Düsseldorf), Henry Wolfgang Page (Fortuna Düsseldorf), Max Baumgart (1. FC Köln), Gabriel Kelava (SC Fortuna Köln), Hamza Hachimi (SC Fortuna Köln), Peter Kinge (Wuppertaler SV), Bojan Potnar (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Ryan Valentine (ETB Schwarz-Weiß Essen), Bojan Potnar (Rot-Weiss Essen), Calvin Marion Mockschan (VfB 03 Hilden), Leon Feher (VfB 03 Hilden), Shadrak Kapi Dombe (VfB 03 Hilden), Azad Sari (VfB 03 Hilden), Venhar Ismailji (Fortuna Düsseldorf II), Beslind Fazlija (DJK Adler Union Frintrop), Tom Reinwart (SV Bergisch Gladbach 09), Baha Arslanboga (1. FC Lintfort), Dominik Lewandowski (SpVg Frechen 20), Jermaine Jesse Theis (SP.-VG. Hilden 05/06)



VfL Rhede

Trainer: Reinhold Heidemann

Zugänge: Luca Lorei (FC Schalke 04), Zinedine Funfack (1. FC Bocholt), Younis-Eliayah Butt (1. FC Bocholt)

Abgänge: keine



Viktoria Buchholz

Trainer: Sascha Mahn, Christoph Gebhard

Zugänge: Samson Ayodele (Germania Ratingen 04/19)

Abgänge: Bjarne Claus (Viktoria Buchholz II), Ole Maximilian Pollert (Viktoria Buchholz II), Justin Backhaus (Viktoria Buchholz II), Julien Nißmann-Palmero (Viktoria Buchholz II), Robert Brandon Hood (TuS Mündelheim), Daniel Viktor Weiz (DJK Lösort Meiderich)

