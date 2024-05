Kreisliga B Wuppertal-Niederberg: Alle Wechsel der Saison 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga B Wuppertal-Niederberg in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Transfers fehlen? Nehmt hierzu gerne Kontakt mit der FuPa-Redaktion auf: fupa@rp-digital.de! Ansonsten könnt ihr auch selbst Wechsel eintragen. Wie das geht, lest ihr hier:

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

Kreisliga B, Gruppe 1



ASV Wuppertal

Trainer: Ridvan Krasnici, Marco-Carlo Fanara

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Muzzi (SC Uellendahl), Asher Engel (SV Jägerhaus Linde), Enver Miftari (Sportfreunde Dönberg), Elbin Redzepovic (TSV Beyenburg)



BV Azadi Wuppertal

Trainer: Abdullah Rezan

Zugänge: Fofana Fofana Mandjou (Mandjou), Hassan Al Mahmud (TSV Ronsdorf), Mohamad Haji Khalil (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Patrick Gallagher (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Hakan Yavuz (FC Kickers Ückendorf), Alaiddin Hanafi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Mhi Aldin Ahmed (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Onur Demir (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Mazlum Türküncü (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Velat Gezginci (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Baris Kutluktemur (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Amer Sarraj (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III)



Cronenberger SC II

Trainer: Michele Velardi, Alexander Bakolas

Zugänge: Muhammed Sami Kahraman (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Tim Schneppe (SSV 07 Sudberg II), Tim Libutzki (SSV 07 Sudberg II), Muzaffer Tutal (SSV 07 Sudberg II), Justin Perne (SSV 07 Sudberg II), Alexander Bakolas (SSV 07 Sudberg II), Leonid Popov (SSV 07 Sudberg II), Gian Leo Caruso (SSV 07 Sudberg II), Mohammed Nour Renno (SSV 07 Sudberg II), Robert Marcin Okulski (TSV Ronsdorf II), Marius Maurice Matzat (Neuanfang), Nestor Bienvenido Gallo Monzon (zwischenzeitlicher Pause), Mert Güzel Bektas (Cronenberger SC), Markus Bögemann (Cronenberger SC), Angelo Alessandro Pasquarelli (FSV Vohwinkel Wuppertal), Arianit Ejupi (Cronenberger SC), Kevin Julian Bialke (Cronenberger SC), Muhammed Emin Güllü (), Roman Buksmann (Karrierende), Ayoub Benzireg (Vereinslos)

Abgänge: Nils Sebastian Bach (SSV 07 Sudberg), Fabrice Noffz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Martin Mehring (unbekannt), David Donocik (unbekannt), Kosmas Mavridis (unbekannt), Daniel Cialfi (Karriereende), Veton Azemi (Karriereende), Marco Falletta (Karriereende ), Emir Druzic (Karriereende ), Mohamad Ali Abdullah (unbekannt), Kevin Julian Bialke (unbekannt), Arianit Ejupi (unbekannt), Angelo Alessandro Pasquarelli (unbekannt), Mostafa Kataya (Private Gründe), Denis Babic (offen), Leonid Popov (unbekannt)



FK Jugoslavija Wuppertal

Trainer: Florim Zeciri

Zugänge: Florim Zeciri (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Anes Mehic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Sacir Baltic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Robert Lange (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Max Marker (SSVg Heiligenhaus), Daniel Monteiro (FC Remscheid), Volkan Türkmen (Sportfreunde Dönberg), Gökhan Türkhan (TSV Neviges-Engizek 1982), Borisav Mitrovic (Hastener TV), Enis Destanovski (Wuppertaler SV II), Mustafa Mujkanovic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Angelo Sudano (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Osman Öztürk (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Goran Karanovic (FK Jugoslavija Wuppertal)

Abgänge: Hazim Dezic (TSV Union Wuppertal), Mihael Kec (TSV Beyenburg), Marin Uzelac (Hellas Wuppertal), Nikola Butigan (Hellas Wuppertal), Kai Pascal Klein (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Nermin Hadzic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Goran Karanovic (FK Jugoslavija Wuppertal)



SC Breite Burschen Barmen II

Trainer: Stefan Battenfeld, Ede Domann, Dirk Spill

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Uellendahl

Trainer: Marcus Scholz

Zugänge: Yannick Thiel (TSV Union Wuppertal II), Andre Neinert (SC Sonnborn), Davide Zolli (Sportfreunde Dönberg), Christopher Sieper (SSV 07 Sudberg II), Max Duzia (Sportfreunde Dönberg), Tim Jansen (Wuppertaler SV II), Tobias Dölz (SC Uellendahl II), Marco Muzzi (ASV Wuppertal)

Abgänge: Dennis Knobloch (SV Zeltingen-Rachtig II), Sven Löwer (1. FC Wülfrath II)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II

Trainer: Abdullah Zarhan

Zugänge: Fouad Lamri (Cronenberger SC)

Abgänge: Markus Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Jan Frederik Bühler (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Shallom Che Duma (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Maurice Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Justin Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Timo Deimel (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Niklas Ledermann (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Marco Gohres (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Kevin Pussar (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Gor Amoyan (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Derrick Gyamfi (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Fouad Lamri (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Chahid Achaaibi (TuS Grün-Weiß Wuppertal)



Sportfreunde Siepen II

Trainer: Christos Grammozis

Zugänge: Christos Grammozis (Sportfreunde Siepen III), Patrick Adomat (Sportfreunde Siepen III), Kevin Barwicki (Sportfreunde Siepen III), Mehmet Daskin (Sportfreunde Siepen III), Aytac Delice (Sportfreunde Siepen III), Matthias Figurowicz (Sportfreunde Siepen III), Alexis Grammozis (Sportfreunde Siepen III), Giuseppe Grazioli (Sportfreunde Siepen III), Benedict Hartmann (Sportfreunde Siepen III), Adnan Kalac (Sportfreunde Siepen III), Dominik Kaul (Sportfreunde Siepen III), Dennis Kotterheidt (Sportfreunde Siepen III), Jan Ludwig (Sportfreunde Siepen III), Kevin Kraft (Sportfreunde Siepen III), Khalid Mali (Sportfreunde Siepen III), Kevin Ocipinski (Sportfreunde Siepen III), Tobias Ohlsen (Sportfreunde Siepen III), Ibrahim Ördec (Sportfreunde Siepen III), Lukas Sender (Sportfreunde Siepen III), Marcus Paulus (Sportfreunde Siepen III), Lukasz Waldemar Richter (Sportfreunde Siepen III), Sebastian Sender (Sportfreunde Siepen III), Pierre Steinert (Sportfreunde Siepen III), Mark Tuschewitzki (Sportfreunde Siepen III), Marcel Weihs (Sportfreunde Siepen III), Alexander Wilzek (Sportfreunde Siepen III), Max Sieker (Reaktiviert)

Abgänge: Ingmar Bork (Sportfreunde Siepen III), Sandro Braig (Sportfreunde Siepen III), Andre Brebeck (Sportfreunde Siepen III), Dominique Ciric (Sportfreunde Siepen III), Gianluca Maurizio Della Corte (Sportfreunde Siepen III), Adil Elhaj (Sportfreunde Siepen III), Tobias Genster (Sportfreunde Siepen III), Ilja Glickmann (Sportfreunde Siepen III), Sven Jehnen (Sportfreunde Siepen III), Fabian Kerl (Sportfreunde Siepen III), Sami Khayri (Sportfreunde Siepen III), Karim Laghmouchi (Sportfreunde Siepen III), Jonas Lang (Sportfreunde Siepen III), Mohamed Mechehrawi (Sportfreunde Siepen III), Justin Melchert (Sportfreunde Siepen III), Robin Motejat (Sportfreunde Siepen III), Kai Müller (Sportfreunde Siepen III), Markus Nigbur (Sportfreunde Siepen III), Ali Özcan (Sportfreunde Siepen III), Björn Neuvians (Sportfreunde Siepen III), Ferdi Özisik (Sportfreunde Siepen III), Daniele Randelli (Sportfreunde Siepen III), Maurice-Maverick Reetz (Sportfreunde Siepen III), Marvin Ruprecht (Sportfreunde Siepen III), Domink Sauerbier (Sportfreunde Siepen III), Lukas Günther Albert Schlich (Sportfreunde Siepen III), Julian Stotko (Sportfreunde Siepen III), Alim Süslü (Sportfreunde Siepen III), Mike Teml (Sportfreunde Siepen III), Lucas Thielen (Sportfreunde Siepen III), Christoph Trost (Sportfreunde Siepen III), Justin Noah Wassenberg (Sportfreunde Siepen III), Tim Weber (Sportfreunde Siepen III), Matthias Marcus Wüst (Sportfreunde Siepen III), Rene Pascal Zimmermann (Sportfreunde Siepen III)



SSV 07 Sudberg II

Trainer: Sebastian Fortun

Zugänge: Sascha Berendt (Vereinslos)

Abgänge: Lukas Neuhoff (Wuppertaler SV II), Christopher Sieper (SC Uellendahl), Tim Schneppe (Cronenberger SC II), Tim Libutzki (Cronenberger SC II), Muzaffer Tutal (Cronenberger SC II), Justin Perne (Cronenberger SC II), Alexander Bakolas (Cronenberger SC II), Leonid Popov (Cronenberger SC II), Gian Leo Caruso (Cronenberger SC II), Mohammed Nour Renno (Cronenberger SC II), Richard Willem Bouma (SV Jägerhaus Linde), Kilian Bernhard Sacher (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)



SSV Germania Wuppertal II

Trainer: Can Bingeloglu, Jan Niklas Sieberts

Zugänge: Anton Maximilian Mika (FSV Vohwinkel Wuppertal II)

Abgänge: Marc Gawantka (VfL Gennebreck), Tobias Rieger (TSV Beyenburg II)



SV Heckinghausen

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Emile Degdag (Osnabrücker SC II), Panagiotis Batgidis (TVD Velbert II), Björn Beutin (1. FC Klausen), Janek Fries (1. FC Klausen), Dominik Daniel Borlinghaus (TFC Wuppertal 95/10), Eugen Cirilami (TFC Wuppertal 95/10), Mimoun Boubker (VfL Gennebreck II), Nick Jeromin (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Burak Göksu (TSV Fortuna Wuppertal II), Julian Flieter (BV Gräfrath II), Fahd Bouyanouzane (Sportfreunde Dönberg)



SV Jägerhaus Linde

Trainer: Dirk Richarz

Zugänge: Leon Brieda (TSV Ronsdorf II), Jonas Gosebrink (TSV Ronsdorf II), Bastian Kuhnke (TSV Ronsdorf II), Justin Herkenrath (SSV Germania Wuppertal), Asher Engel (ASV Wuppertal), Richard Willem Bouma (SSV 07 Sudberg II), Soufian El Hajui (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Jonas Gosebrink (Karriereende)



TSV Beyenburg II

Trainer: Justin Westermann

Zugänge: Marco Michaelis (TV Gut Heil Herbeck), Philipp Ziegenhagen (SV Jägerhaus Linde II), Marvin Becker (reaktiviert), Tobias Rieger (SSV Germania Wuppertal II)

Abgänge: Marvin Halbach (TSV Beyenburg), Jens Klemp (Karriereende), Dominik Fischer (hört auf), Adrian Becker (pausiert), Niklas Klein (pausiert), Dominik Braun (1. Mannschaft), Jens Becker (pausiert), Matthias Brand (pausiert), Jascha Monsees (unbekannt), Ruben Hagebölling (unbekannt), Florian Georg (1. FC Klausen)



TSV Fortuna Wuppertal II

Trainer: David Hainich, Marius Dymkowski

Zugänge: Dean Wülfrath (Hellas Wuppertal II), Axel Styczynski (FC Polonia Wuppertal), Kevin Rieger (FC Polonia Wuppertal), Sebastian Wrobel (FC Polonia Wuppertal), Rene Lott (FC Polonia Wuppertal), Lukasz Madrawski (FC Polonia Wuppertal), Raphael Hensel (FC Polonia Wuppertal), Dominik Cebulski (FC Polonia Wuppertal), Philipp Meyer (FC Polonia Wuppertal), Philipp Jacob (FC Polonia Wuppertal), Kai Styczynski (FC Polonia Wuppertal), Michael Zareba (FC Polonia Wuppertal), Herolind Osmanaj (Hellas Wuppertal), Burak Göksu (SV Heckinghausen), Marcel Noah Weißner (TSV Beyenburg), Maik Dürrer (Vereinslos ), Marius Dymkowski (Hellas Wuppertal), Fathi Balci (SF Wuppertal 03), Birol Gunay Coskun (Wichlinghauser Kickers), Mohammad Taher (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Sali Beqiraj (TuS Grün-Weiß Wuppertal)

Abgänge: Darwin Mike Klausewitz (Unbekannt ), Dennis Klug (SF Wuppertal 03), Noel Odzic (Unbekannt ), Musa Rizvani (Unbekannt ), Fathi Balci (SF Wuppertal 03), Tim Dirk Klug (SF Wuppertal 03), Sary Masri (Unbekannt ), Philipp Jacob (Unbekannt ), Marcel Hohrath (FC Polonia Wuppertal), Kai Styczynski (FC Polonia Wuppertal)



TSV Gruiten II

Trainer: Robert Kurtis

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neviges-Engizek 1982 II

Trainer:

Zugänge: Ans Al Khalil (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Selim Cebba (KFC Welate Roj Mönchengladbach)



TSV Union Wuppertal II

Trainer: Tobias Wied, Önder Yildirim

Zugänge: keine

Abgänge: Henning Löhmer (Umzug), Holger Witte (Karriereende ), Yannick Thiel (SC Uellendahl), Ömer Altuntas (TFC Wuppertal 95/10 II)



TuS Grün-Weiß Wuppertal

Trainer: Fouad Lamri

Zugänge: Steve Langer (Wichlinghauser Kickers), Tamer Cila (C.S.I.-Milano Wuppertal zg.), Ercan Kücük (Interimstrainer), Fouad Lamri (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Chahid Achaaibi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Okan Karaarslan (Wichlinghauser Kickers), Kai Pascal Klein (FK Jugoslavija Wuppertal)

Abgänge: Hassan Kededa (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Leon Kriescher (FSV Vohwinkel Wuppertal), Pierre Boudeing (TSV Beyenburg), Mohammad Taher (TSV Fortuna Wuppertal II), Sali Beqiraj (TSV Fortuna Wuppertal II), Tamer Cila (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)

Kreisliga B, Gruppe 2



ASV Mettmann II

Trainer: Ottorino Giancola

Zugänge: keine

Abgänge: Emre Cöl (FC Mettmann 08), Toni Björn Günther (TSV Einigkeit Dornap II), Nico Günther (TSV Einigkeit Dornap II), Peter Burek (ASV Mettmann), Burak Dagci (FC Mettmann 08)



Blau-Weiß Langenberg

Trainer: René Nolte

Zugänge: Michael Wilms (Ballfreunde Bergeborbeck), Amin Lamrini (TVD Velbert II), Jamskid Waziri (TSV Neviges-Engizek 1982)

Abgänge: Arne Bastian (Blau-Weiß Langenberg II), Ken Kapuczinski (Blau-Weiß Langenberg II)



FC Mettmann 08 II

Trainer: Michael Collmann

Zugänge: keine

Abgänge: Julian Schmitz (TSV Gruiten)



SC Velbert III

Trainer: Dustin Knoll

Zugänge: Matthias Henke (SC Velbert II), Johannes Balke (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Haris Islambegovic (SV Rot-Weiß Wülfrath)



Sportfreunde Dönberg II

Trainer: Steven Ziegs

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Siepen

Trainer: Reiner Finkenbusch

Zugänge: Nils Hauptmann (SV Union Velbert II), Kevin Naulin (Rhenania Hochdahl), Vla Camine Eugene Coulibaly (Rhenania Hochdahl), Samuel Winke (SSV 07 Sudberg)

Abgänge: Carlo Oskar Szabo (TSV Einigkeit Dornap)



Stella Azzurra Velbert

Trainer: Rosario Sparacio

Zugänge: Giuseppe Sparacio (SC Velbert), Kevin Küsters (SV Union Velbert), Dennis Kaltenpoth (SV Union Velbert), Leon Frenkel (SV Union Velbert), Ilias Mali (FC Langenberg), Louis Marvin Engelhardt (SV Union Velbert), Mourad Amjahad (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Younes Bencheikh (TVD Velbert II), Tim Marvin Von der Schlippen (TVD Velbert II), Marcus Arendt (Karriereende), Nils Remmert (Pausiert), Leandro Falco (Pausiert), Leo Lange (Pausiert), Rachid El Fakir (Pausiert), Giuseppe Passaniti (Pausiert), Dennis Sparacio (Pausiert), Domenic Hogrebe (Pausiert), Rachid El Fakir (Stella Azzurra Velbert II), Pierre Pasqual Vollberg (Stella Azzurra Velbert II), Giovanni Scorrano (Stella Azzurra Velbert II), Ayyoub Azzayakh (FC Langenberg), Michael Meyer (pausiert), Michael Meyer (Wuppertaler SV II)



SV Bayer Wuppertal II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Jägerhaus Linde II

Trainer: Robin Rupprath

Zugänge: Jens Wolzenburg (Reaktiviert ), Matthis Vom Stein (SV Jägerhaus Linde zg.)

Abgänge: Philipp Ziegenhagen (TSV Beyenburg II)



SV Union Velbert II

Trainer: Andreas Führes

Zugänge: Nils Reiß (Aus der Jugend), Jamskid Waziri (), Walerij Pineker (), Melih Alkan ()

Abgänge: Andreas Bartl (FC Zons), Pascal Sailer (SV Union Velbert), Marvin Störmer (SV Union Velbert), Tobias Berger (SV Union Velbert), Timo Störmer (SV Union Velbert), Daniel Schmal (SV Union Velbert), Tim Wichelhaus (SV Union Velbert), Fabian Binöder (SV Union Velbert), Fabian Schlee (SV Union Velbert), Fabian Schwehn (SV Union Velbert), Mirko Brückmann (SV Union Velbert), Kevin Oberstraß (SV Union Velbert), Marcel Rösler (SV Union Velbert), Adam Flaka (SV Union Velbert), Marcel Thieme (SV Union Velbert), Giulian Tek (SV Union Velbert), David Kocherscheidt (SV Union Velbert), Michael Graf (SV Union Velbert), Semih Tunc (SV Union Velbert), Nils Hauptmann (Sportfreunde Siepen), Özcan Gümüstas (TVD Velbert II)



TFC Wuppertal 95/10

Trainer: Ali Akkaya

Zugänge: Dominik Daniel Borlinghaus (SV Heckinghausen), Eugen Cirilami (SV Heckinghausen), Sercan Dogan (TSV Neviges-Engizek 1982), Mete Can Güldali (SSVg 06 Haan), Selim Tas (TSV Neviges-Engizek 1982), Leon Hoppe (Sportfreunde Dönberg)

Abgänge: Younes Settou (Sportfreunde Dönberg), Bilal Bouzar Lakouas (Sportfreunde Dönberg), Leon Hoppe (Sportfreunde Dönberg), Ismail Özcan (Langenberger SV 1916), Muhammed Said Ekiz (SC Sonnborn II), Mete Can Güldali (SC Sonnborn II)



TSV Einigkeit Dornap II

Trainer: Hamid Habssaoui

Zugänge: Bastian Schaube (TSV Einigkeit Dornap), Toni Björn Günther (ASV Mettmann II), Nico Günther (ASV Mettmann II), Panagiotis Gkoutsikas (FC Iraklis Neviges), Leo Dickten (), Metehan Mert (Langenberger SV 1916)

Abgänge: Andre Stein (TSV Gruiten), Torsten Maksymin (BSC Union Solingen)



TSV Gruiten

Trainer: Timo Hofmann

Zugänge: Andre Stein (TSV Einigkeit Dornap II), Tom Oppermann (TSV Gruiten A-Jugend), Julian Schmitz (FC Mettmann 08 II), Jonah Walter (Reaktiviert), David Becker (ASV Mettmann)

Abgänge: Marlon Dauer (berufliche Gründe), Maurice Sieg (berufliche Gründe), Alessio Hasibra (SSV Erkrath), Ayhan Islikaye (SSV Erkrath), Jonah Walter (Beruflich)



TSV Neviges-Engizek 1982

Trainer: Yusuf Bek, Ercan Arslan, Mesut Taskan

Zugänge: Ans Al Khalil (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Noris Hecker (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Kevin Neuhaus (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Abdulkadir Erdem (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Sainthan Rajalingam (Langenberger SV 1916), Sercan Dogan (TFC Wuppertal 95/10), Gökhan Türkhan (FK Jugoslavija Wuppertal), Selim Tas (TFC Wuppertal 95/10), Leon Voigt (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Nevzat Cengiz (Dabringhauser TV III), Gökhan Polat (FC Grün-Weiß Etzweiler), Burak Tunc (FC Grün-Weiß Etzweiler), Jamskid Waziri (Blau-Weiß Langenberg)



Türkgücü Velbert II

Trainer: Ümit Yilmaz, Enis Köse

Zugänge: keine

Abgänge: Serhat Dikici (FC Langenberg), Ensar Tutar (FC Langenberg), Mesut Durgut (FC Langenberg), Tuberk Aydin (FC Langenberg), Hizir Emre Bayraktutan (FC Langenberg), Yasin Konak (FC Langenberg), Recep Cebe (FC Langenberg), Moussa Taybi (Stella Azzurra Velbert II), Hamza Hammoud (Stella Azzurra Velbert II), Thorsten Rzonsa (FC Langenberg), Yunus Emre Gündogan (FC Langenberg)



TVD Velbert II

Trainer: Dennis Schulten

Zugänge: Jeremy Lauciello (TVD Velbert), Baris Baydarli (TVD Velbert), Konstantinos Triantafyllidis (TVD Velbert), Flemming Klus (TVD Velbert), Younes Bencheikh (Stella Azzurra Velbert), Tim Marvin Von der Schlippen (Stella Azzurra Velbert), Yassin El Ghanou (SSVg Velbert II), Juljan Duhani (Türkgücü Velbert), Panagiotis Batgidis (SV Heckinghausen), Pierre Forster (SSVg Velbert III), Juri Gerhard (Futsalicious Essen), Issam Dakika (SV Rot-Weiß Wülfrath), Özcan Gümüstas (SV Union Velbert II)

Abgänge: Filip-Julian Hirsch (TuSpo Saarn 1908), Adis Gusic (SV Union Velbert), Matthias Phil Busch (SV Union Velbert), Felix Aron Rades (SV Union Velbert), Adem Günes (FC Langenberg), Deniz Dagdelen (Essener SG 99/06), Amin Lamrini (Blau-Weiß Langenberg)



Wichlinghauser Kickers

Trainer: Taner Yildiz, Kevin Wolniak, Patrick Neumann

Zugänge: Jason Hellwing (SV Rot-Weiß Wülfrath II)

Abgänge: Steve Langer (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Ziad Badrani (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Birol Gunay Coskun (TSV Fortuna Wuppertal II), Okan Karaarslan (TuS Grün-Weiß Wuppertal)



Wuppertaler SV II

Trainer: Dustin Wolters, David Schättler, Jan-Phillip Breitenbach

Zugänge: Lukas Neuhoff (SSV 07 Sudberg II), Shiekh Osama Alkandah (SV Bayer Wuppertal), Michel Echefu Okwu S (FSV Gevelsberg II), Elias Herve Mongo (FSV Gevelsberg II), Michael Meyer (Stella Azzurra Velbert)

Abgänge: Marco Brausen (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Florian Mansard (TSV Ronsdorf), Tim Jansen (SC Uellendahl), Enis Destanovski (FK Jugoslavija Wuppertal)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: