Kreisliga B Duisburg: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/24

Kreisliga B, Gruppe 1



BW Neuenkamp

Trainer: Dominik Mettbach

Zugänge: Witalij Barnas (Reaktiviert)

Abgänge: Ismail Yilmaz (TuS Asterlagen), Taygun Akdan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)



Duisburger FV 08 II

Trainer: Metehan Gürbüz

Zugänge: Eray Demirci (TV Angermund), Koray Demirci (TuRa 88 Duisburg II), Halil Akdemir (TuRa 88 Duisburg), Fahri Aksakal (Duisburger FV 08), Rene Heß (Vereinslos), Jehosaphat Owusu (Duisburger SV 1900 II), Nedim Smajlovic (Unbekannt), Kayhan Erol (Duisburger FV 08)

Abgänge: Yunus Külah (SV Duissern II), Mert Sali Olgou (SV Duissern II), Ufuk Cinkaya (Viktoria Buchholz III)



Duisburger SV 1900 II

Trainer: Manuel Fernandez

Zugänge: Kaan Altinay (Eintracht Duisburg), Adam Levin Feldkamp (Eintracht Duisburg), Tim Tegge (Eintracht Duisburg), Batuhan Avsar (Eintracht Duisburg), Volkan Kitir (Eintracht Duisburg), Alexander Ziaja (Eintracht Duisburg), Melih Tayyib Simsek (Eintracht Duisburg), Nick Vollmer (Eintracht Duisburg), Kleive Vaz Dos Santos Alves (Eintracht Duisburg), Nicklas Kubiak (Eintracht Duisburg), Joel Pfeiffer (Eintracht Duisburg), Enrico Alessandro Lupino (Eintracht Duisburg), Hakan Kitir (Eintracht Duisburg), Timo Schwarzer (Eintracht Duisburg), Daniel Sanchez (Eintracht Duisburg), Constellan Constantain Varnaseelan (Eintracht Duisburg), Patrick Link (Vereinslos), Patrick Lenz (Duisburger SV 1900), Pierre Hansmeier (SV Duissern), Soufian Karl Guirhil (Vereinslos ), Özgur Yoldas Karabulut (Viktoria Buchholz), Hakim Amhamdi (TuRa 88 Duisburg), Gladstone Denadou (Eintracht Duisburg), Batihan Doganci (Vereinslos), Kevin Öllers (Duisburger SV 1900)

Abgänge: Jonas Jaschka (SV Schwafheim), Dustin Janacek (SV Haesen-Hochheide), Pascal Julius (SV Haesen-Hochheide), Maurice Maaß (SV Haesen-Hochheide), Rene Grafe (Unbekannt ), Torben Basfeld (SV Viktoria Birten), Orhan Altun (unbekannt), Burak Annac (unbekannt), Marcos Antonio da Silva (unbekannt), Marian-Ciprian Dobre (unbekannt), Jasin El Ouarti (unbekannt), Fabrice Fürbach (unbekannt), Mert Kaan Hanci (unbekannt), Muhammed Kaymaz (unbekannt), Erik Nowak (unbekannt), Jannis Richter (unbekannt), Dustin Saße (unbekannt), Ömer Sen (unbekannt), Gabriel Teodoresci (unbekannt), Muhammed Mesut Yildiran (unbekannt), Fabrice Fürbach (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Emre Karakaş (SV Duissern II), Ihsan Taniş (SV Duissern II), Orhan Altun (OSC Rheinhausen), Hasan Basri Durmusoglu (GSG Duisburg III), Muhammed Mesut Yildiran (SV Duissern II), Mert Kaan Hanci (SV Duissern II), Jehosaphat Owusu (Duisburger FV 08 II), Muhammed Kaymaz (Mülheimer FC 97 II), Gabila Ndangoh (Unbekannt), Cosmin Olariu (Anadolu Türkspor Krefeld II), Costel Gheorghe (Anadolu Türkspor Krefeld II), Alexandru Gabriel Cercelaru (Anadolu Türkspor Krefeld II), Kevin Öllers (Unbekannt), Pierre Hansmeier (Unbekannt ), Patrick Link (Beruflich bedingt ), Özgur Yoldas Karabulut (), Özgur Yoldas Karabulut (Duisburger SV 1900), Pierre Hansmeier (DJK Lösort Meiderich), Jasin El Ouarti (VfB Speldorf II)



Dümptener TV

Trainer: Burim Berisha

Zugänge: Bradley Wills (Rot-Weiss Essen III), Leon Jimmy Heck (TuRU Düsseldorf), Ahmed Ammari (1. FC Mülheim-Styrum), Kerem Ergovanli (1. FC Mülheim-Styrum), Tim-Maurice Rack (VfB Speldorf II), Sherawan Haj Mosa Tamer (SC Croatia Mülheim), Bang Eickholt (Rot-Weiss Essen III), Tarik Kuric (SC Croatia Mülheim), Kevin Bröhl (Reaktiviert)

Abgänge: Claudio Sündermann (SuS 21 Oberhausen), Kutaiba Alnabhan (SV Rot-Weiss Mülheim II), Mohamed Wague (Fatihspor II), Kamiran Sabri Qaso (Mülheimer FC 97 II), Musa Alikilic (1. FC Mülheim-Styrum II), Bang Eickholt (Dümptener TV II), Hugo Alexander Hartmann (Dümptener TV II), Bradley Wills (Januar 24), Ahmed Ammari (SV Heißen)



ETuS Bissingheim II

Trainer: Holger Andrees, Tim Andrees

Zugänge: Hayko Nalbantciyan (VfB Obermarxloh zg.), Timm William Dörner (Reaktiviert)

Abgänge: Yves Stedron (ETuS Bissingheim), Timo Gerling (ETuS Bissingheim), Tim Willi Mänß (Pausiert), Tim Angenendt (Karriereende), Fabian Textor (pausiert), Dennis Meya (ETuS Bissingheim), Marcel Altendorfer (ETuS Bissingheim), Florian Schneider (pausiert), Matthias Jungbluth (pausiert)



Fatihspor II

Trainer: Muhammet Terzi

Zugänge: Matthias Reiter (Heisinger SV II), Elias Nies (Mülheimer FC 97 II), Kemal Erdol (), Saleh Bodaka (Sportfreunde Walsum 09 V), Özkan Yilmazkaya (Juspo Altenessen), Mohamed Imad Boushabi (Ausland), Süleyman Alaca (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Mohamed Ali Hamza El Attllati (Mülheimer FC 97 II), Eren Baytekin (Mülheimer SV 07), Mohamed Wague (Dümptener TV), Rahim Abdulai (DJK Adler Union Frintrop II), Sascha Schmidt (SV Buer-Bülse)

Abgänge: Andre Heinrichs (Hobby-Liga Bottrop II)



Mülheimer SV 07 III

Trainer: Achim Pac

Zugänge: Lukas Bovermann (VfB Speldorf), Yanik Weinbach (SV Duissern)

Abgänge: Morten Heßmann (DJK Eintracht Borbeck), Marcel Debler (TS Duisburg-Rahm 06), Yanik Weinbach (SV Duissern)



SG Duisburg-Süd 98/20 II

Trainer: Adnan Terlemez

Zugänge: keine

Abgänge: Kadir Yildirim (SG Duisburg-Süd 98/20), Fuat Karasoy (GSG Duisburg III), Türköz Karasoy (GSG Duisburg III), Volkan Katrag (GSG Duisburg III), Tamer Temel (GSG Duisburg III), Emre Can Gürel (SV Wanheim 1900 II)



SuS 09 Dinslaken III

Trainer: Martin Kroll, Patrick Wildraut

Zugänge: David Johänning (SuS 09 Dinslaken II), Christoph Bresler (VfB Korschenbroich)

Abgänge: Lukas Berner (inaktiv)



SV Duissern II

Trainer:

Zugänge: Andre Lionel Nlend (SV Duissern), Moritz Deichsel (Eigene Jugend), Joshua Heilgenpahl (Eigene Jugend), Nico Vallendar (Eigene Jugend), Emre Karakaş (Duisburger SV 1900 II), Ihsan Taniş (Duisburger SV 1900 II), Mohamed Bouanan (SV Wanheim 1900), Emir Arifi (unbekannt), Andre Lionel Nlend (SV Duissern), Vural Eroglu (unbekannt), Muhammed Mesut Yildiran (Duisburger SV 1900 II), Mert Kaan Hanci (Duisburger SV 1900 II), Yunus Külah (Duisburger FV 08 II), Mert Sali Olgou (Duisburger FV 08 II), Berkay Kilic (Spvgg Meiderich 06/95), Jeton Krasniqi (FC Albania Duisburg), Niklas Angenvorth (GW Roland Meiderich), Yusuf As (SV Botan Köln)

Abgänge: Agim Elshani (SV Duissern), Habib Krasniqi (unbekannt), Jeton Krasniqi (unbekannt), Pierre Hansmeier (unbekannt), Sezer Özdemir (unbekannt), Patrick Krause (unbekannt), Holger Kuhn (unbekannt), Max Maaßen (unbekannt), Patrick Krause (FC Albania Duisburg), Jeton Krasniqi (FC Albania Duisburg), Mesut Yavuz (unbekannt), Mesut Yavuz (SV Hamborn 1890 II), David Luhn (pausiert), Emir Arifi (SC Borussia Kaster/Königshoven 1920), Emir Arifi (unbekannt), Aleksandar Jeremic (pausiert), Yunus Külah (unbekannt), Mert Sali Olgou (unbekannt), Kristijan Kühn (VfB Obermarxloh zg.)



SV Rot-Weiss Mülheim II

Trainer: Bastian Pusch

Zugänge: Burak Özkara (TuSpo Saarn 1908), Kevin Beginn (SV Rot-Weiss Mülheim), Etienne Wandel (SV Rot-Weiss Mülheim), Jakob Kruse (Reaktiviert), Lukas Mühlemeier (SV Rot-Weiss Mülheim II), Devin Kaiser (Reaktiviert), Kutaiba Alnabhan (Dümptener TV), Tarik Maaß (TuSpo Saarn 1908 II), Benjamin Inkum-Manu (Reaktiviert), Christopher Weißfloh (Mülheimer SV 07), Björn Behr (VfL Grafenwald II)

Abgänge: Lukas Mühlemeier (SV Rot-Weiss Mülheim II), Mert Katircioglu (SC Croatia Mülheim), Modi-Ali Glaser (SV Heißen), Etienne Wandel (Pausiert), Bastian Pusch (Coach), Kutaiba Alnabhan (Studium), Mehmet Efe (Beruflich)



SV Wanheim 1900 II

Trainer: Mathias Niggemann

Zugänge: Jason Donnermann (SV Wanheim 1900 II), Winston-Niklas Kreppel (TuRa 88 Duisburg), Max Hoffmann (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Marvin Runge (Ohne Verein ), Falco Böhland (MTV Banteln), Salvatore Bibbo (TuRa 88 Duisburg), Emre Can Gürel (SG Duisburg-Süd 98/20 II)

Abgänge: Jason Donnermann (SV Wanheim 1900 II), Giovanni Campanella (TuRa 88 Duisburg), Oliver Suppes (GSG Duisburg III), Muhammed Taha Öztürk (GSG Duisburg III), Abidin Sirca (GSG Duisburg III), Marius Wischnewski (TuS Mündelheim)



TS Duisburg-Rahm 06

Trainer: Kevin Mühlenberg, Karim Wurring

Zugänge: Maurice Schulz (ASV Tiefenbroich II), Dennis Töpfer (TuSpo Saarn 1908), Marcel Debler (Mülheimer SV 07 III), Theo Orant (Aus eigener Jugend ), Constantin Poll (Aus eigener Jugend ), Tibor Chitzos (Aus eigener Jugend ), Niklas Kreß (Reaktiviert), Luis Oberstenfeld Bruno (VfB Speldorf)

Abgänge: Daniel Kirchheck (Karriereende), Florian Hämisch (TS Duisburg-Rahm 06 II zg.), Maurice Mülhoff (TS Duisburg-Rahm 06 II zg.), Marcel Schwartz (Unbekannt ), Jordi Bauer (Pausiert), Jens Müller (TS Duisburg Rahm AH), Maik Henrik Heinz (Pausiert ), Karsten Wilbs (TS Duisburg Rahm AH)



TuS Mündelheim II

Trainer: Tim Sobisch

Zugänge: Fabian Rahmacher (TuS Mündelheim), Marek Fröhlich (TuS Mündelheim), Thomas Roquet (TuS Mündelheim III), Zinar Kisin (TuS Mündelheim III), Maurice Beume (TV Kalkum-Wittlaer), Patrick Loeven (TuS Mündelheim III), Sedat Sahan (TuS Mündelheim III), Anil Sarikaya (TuS Mündelheim III), Gianluca Van Megen (TuS Mündelheim III), Fabian Kreische (TuS Mündelheim III), Tom Henrichs (TuS Mündelheim III), Enno Maas (TuS Mündelheim III), Fabian Theisen (TuS Mündelheim), Aaron Urban (TuS Mündelheim), Nils Vook (Reaktiviert ), Michael Schmack (Reaktiviert)

Abgänge: Dennis Prütz (Viktoria Buchholz III), Luca Block (TuS Mündelheim), Sebastian Deina (Karriereende), Robin Kuhn (Karriereende), Nils Frensch (TuS Mündelheim III), Maurice Kleijn (TuS Mündelheim III), Rico Schenke (TuS Mündelheim III), Luca Benedikt Schifferings (TuS Mündelheim), Noah Schulz (TuS Mündelheim III), Niklas Stenger (Karriereende), Julian Spitzer (TuS Mündelheim), Nils Bausch (TuS Mündelheim)



TuS Union 09 Mülheim

Trainer: Bastian Masen

Zugänge: Maurice Joel Thoms (Türk. SV Minden), Nikita Sviridov (GSV Duisburg)

Abgänge: Alexander Piwetz (Duisburger SV 1900)



TuSpo Saarn 1908 II

Trainer: Axel Sander

Zugänge: Alexandros Binas (TuSpo Saarn 1908), Christian Kanders (DJK Twisteden II), Patrick Guggenberger (TuSpo Saarn 1908)

Abgänge: Tarik Maaß (SV Rot-Weiss Mülheim II), Julian Junk (TuSpo Saarn 1908), Felix Nitsche (ESC Rellinghausen II), Tom Zöllner (SV Spellen II)



VfB Speldorf II

Trainer: Lars Barten

Zugänge: Denis Thomas Miemietz (Reaktiviert), Lukas Barten (SV 08/29 Friedrichsfeld), Marc - Aime Rigione (Duisburger SV 1900), Jasin El Ouarti (Duisburger SV 1900 II)

Abgänge: Michel Farhat (TuSpo Saarn 1908), Tim-Maurice Rack (Dümptener TV), Brian Obinna Ojiako (SV Heißen)



Viktoria Buchholz III

Trainer: Michael Idahl

Zugänge: Dennis Prütz (TuS Mündelheim II), Ufuk Cinkaya (Duisburger FV 08 II)

Abgänge: Kevin Urselmann (Karriereende), Steffen Klares (Viktoria Buchholz II)





Kreisliga B, Gruppe 2



1. FC Hagenshof

Trainer: Mohamed Tohfa

Zugänge: Bajram Mustafovski (), Aleksi Vrenozi (TuRa 88 Duisburg), Rostyslav Smirnov (Rheinland Hamborn II), Erdal Uyar (FSV Duisburg II zg.), Georgios Christos Kovatsi (DJK Gelsenkirchen-Süd II)

Abgänge: Patrick Walch (GW Roland Meiderich), Georgios Christos Kovatsi (DJK Gelsenkirchen-Süd II), Hersh Sindi (unbekannt), Dustin Zels (GW Roland Meiderich)



DJK Vierlinden II

Trainer: Samir Selimovic

Zugänge: Luis Marlon Heise (DJK Vierlinden), Justine Flores (DJK Vierlinden), Patrick Stern (DJK Vierlinden), Stefan Emrich (Spvgg Meiderich 06/95 zg.), Timur Ugur (DJK Vierlinden), Mustafa Emre Atabay (Spvgg Meiderich 06/95 zg.), Daniel Podzka (VfvB Ruhrort-Laar II)

Abgänge: Oliver Söte (Grün-Weiß Holten), Leonardo Derbort (SuS Viktoria Wehofen II), Lars Derbort (SuS Viktoria Wehofen II), Florian Eitzer (SuS Viktoria Wehofen II), Niklas Eitzer (SuS Viktoria Wehofen II), Danny Grützner (SuS Viktoria Wehofen II), Marc Attardo (DJK Vierlinden III), Marcello Luca Carafa (Unbekannt), Romario Gabriel Constantin (Unbekannt), Kilian Rene Gennermann (SuS Viktoria Wehofen II), Thomas Gessel (SuS Viktoria Wehofen II), Steven Golomb (SuS Viktoria Wehofen II), Yannik Gouverne (DJK Vierlinden III), Mathias Haegert (DJK Vierlinden III), Massimo Heinrich (SuS Viktoria Wehofen II), Enrico Hielscher (Unbekannt), Kevin Andreas Otto Hirsch (SuS Viktoria Wehofen II), Marco Gregor Jaschurek (SuS Viktoria Wehofen II), Jan Louis Jurzik (SuS Viktoria Wehofen II), Aron Kischporski (SuS Viktoria Wehofen II), Kevin Prihoda (Unbekannt), Mirko Richter (DJK Vierlinden III), Ramon Rugor (SuS Viktoria Wehofen II), Louis Scheidt (SuS Viktoria Wehofen II), Dennis Riffel (SuS Viktoria Wehofen II), Maurice Schroer (Unbekannt), Jorden Windhäuser (SuS Viktoria Wehofen II), Marco Gregor Jaschurek (SuS Viktoria Wehofen II), Leonardo Derbort (SuS Viktoria Wehofen II), Aron Kischporski (SuS Viktoria Wehofen II), Danny Grützner (SuS Viktoria Wehofen II), Denis Riffel (SuS Viktoria Wehofen II), Florian Eitzer (SuS Viktoria Wehofen II), Jan Louis Jurzik (SuS Viktoria Wehofen II), Jorden Windhäuser (SuS Viktoria Wehofen II), Kevin Andreas Otto Hirsch (SuS Viktoria Wehofen II), Lars Derbort (SuS Viktoria Wehofen II), Louis Scheidt (SuS Viktoria Wehofen II), Massimo Heinrich (SuS Viktoria Wehofen II), Niklas Eitzer (SuS Viktoria Wehofen II), Ramon Rugor (SuS Viktoria Wehofen II), Steven Golomb (SuS Viktoria Wehofen II), Thomas Gessel (SuS Viktoria Wehofen II)



FC Albania Duisburg

Trainer: Ali Agusi

Zugänge: Ekrem Kantaroglu (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Kadir Piricek (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Konstantinos Malizos (vereinslos), Erhan Töle (vereinslos), Bajram Agusi (vereinslos), Patrick Krause (SV Duissern II), Mustafa Evcil (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Jeton Krasniqi (SV Duissern II), Ylli Konjuhi (vereinslos), Ali Agusi (Eintracht Walsum III), Arber Tahiri (SGP Oberlohberg III), Erkan Kamil (FC Albania Duisburg II zg.), Mehmet Rustemi (SV Glückauf Möllen zg.), Mirsad Nasufi (Reaktiviert), Mumibekir Dema (Eintracht Walsum), Lirim Ejupi (Reaktiviert)

Abgänge: Valon Bekiri (Rumelner TV), Florian Gashi (Rumelner TV), Arber Arifi (VfB Homberg II), Jeton Krasniqi (SV Duissern II), Kadir Piricek (SV Genc Osman Duisburg II), Yuri Kamburov (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Melih Dede (SV Rhenania Hamborn II)



GW Roland Meiderich

Trainer: Michael Roß

Zugänge: Patrick Walch (1. FC Hagenshof), Niklas Angenvorth (SV Duissern), Eduard Moser (Unbekannt ), Dustin Zels (1. FC Hagenshof), Dominik-Simon Hemmers-Berendonk (DJK Lösort Meiderich II), Etienne Odin Holthaus (Rheinland Hamborn), Ronaldo Ismailovic (Unbekannt ), Brandon Samuel Richter (FSV Duisburg), Marcel Staats (Reaktiviert), Khalid Dafoune (DJK Lösort Meiderich III), Celal Altunbas (FSV Duisburg II zg.)

Abgänge: Kaan Bekmezci (DJK Lösort Meiderich III), Niklas Angenvorth (SV Duissern II), Justin Dufke (SV Duissern)



Post SV Siegfried Hamborn

Trainer: Yannick Schmitz

Zugänge: Pascal Brosowski (Eintracht Walsum II), Ertugrul Özdemir (FC Sterkrade 72 II), Kenny Speiser (SV Adler Osterfeld II zg.), Andreas Merz (DJK Lösort Meiderich), Maurice Schrader (Eintracht Walsum II), Tobias Freikamp (DJK Lösort Meiderich), Marco Waschkewitz (), Philipp Galic (), Hevere Tse Neba Jean (), Kai Uwe Kunzmann (), Heiko Harlander (), Pascal Diedenhoven (Sportfreunde Walsum 09 III), David Maximilian Lohmann (Reaktiviert ), Kevin Fricke (Reaktiviert ), Nelson Fai Baiyong (Reaktiviert ), Yannick Schmitz (SuS 21 Oberhausen), Ilyas Mouzourhe (Reaktiviert ), Christoph Kowalski (SV Concordia Oberhausen), Tim Frieburg (Reaktiviert )

Abgänge: Yannick Schmitz (SuS 21 Oberhausen), Riccardo Nitto (Unbekannt ), Oliver Fricke (DJK Lösort Meiderich), Marcel Dieders (DJK Lösort Meiderich), Robin Gregoschek (Pausiert ), Tobias Hassio (Grün-Weiß Holten)



Rheinland Hamborn II

Trainer: Safet Limani

Zugänge: Gökhan Yilmaz (TSV Bruckhausen III), Elyesa Gümrük (FSV Duisburg II zg.), Ilias El Ssaguir (Reaktiviert), Mervan Aga Özcelik (unbekannt)

Abgänge: Oleksandr Vorobiov (VfB Homberg II), Rostyslav Smirnov (1. FC Hagenshof)



SGP Oberlohberg

Trainer:

Zugänge: Nour Eddine Bensfia (Vereinslos), Ilias Lahyani (VfB Lohberg)

Abgänge: Frank Kapteina (Ruhephase geplant), Marcel Hellingrath (SGP Oberlohberg II), Tobias Badke (SGP Oberlohberg II), Timo Flicka (SGP Oberlohberg II), Timo Mauritz (TV Jahn Hiesfeld zg.), Dominik Rogmann (Eintracht Walsum II), David Bohlinger (SuS 09 Dinslaken II), Abdulkadir Gedik (Sportfreunde Walsum 09 II), Selim Ersoy (Eintracht Walsum II)



Sportfreunde Hamborn 07 II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Hilmi Kücüker (SV Genc Osman Duisburg II), Tom Wulf Mucha-Hassing (Sportfreunde Königshardt), Ender Türkmen (VfB Homberg II), Dennis Golomb (VfB Homberg II), Mykyta Yurchenko (VfB Homberg II), Alperen Ercan (VfB Homberg II), Joshua Arnold Peter Dowedeit (VfB Homberg II), Marvin Telke (SV Glückauf Möllen zg.), Abdelhadi Haddoui (SV Glückauf Möllen zg.), Gennaro Harling (SV Rhenania Hamborn), Kwame Tapsoba (Eintracht Walsum), Mazlum Itmec (Eintracht Walsum), Muhammet Kara (Eintracht Walsum), Giuliano Sondermann (FC Sterkrade 72 II), Düzgün Koc (1. FC Dersimspor), Daniel Engel (SV Beeckerwerth), Halil Kaplan (1. FC Dersimspor), Baris Con (TSV Bruckhausen III)



Sportfreunde Walsum 09 II

Trainer: Ibrahim Ayhan, Cihan Onay

Zugänge: Ibrahim Mert (Eintracht Walsum II), Abdulkadir Gedik (SGP Oberlohberg)

Abgänge: Önder Keser (Grün-Weiß Holten), Emirkan Calik (FSV Duisburg II zg.)



SuS 09 Dinslaken II

Trainer: Daniel Pilch

Zugänge: Dennis Grunz (SV Buer-Bülse), Nico-Michael Fojcik (Vereinslos), Connor-Bryan Greulich (), David Bohlinger (SGP Oberlohberg), Sven Ebbe Süsselbeck (FC Sterkrade 72)

Abgänge: Rico Bergermann (SV Spellen II), Alexander Egorov (SuS Viktoria Wehofen II), David Johänning (SuS 09 Dinslaken III), Alexander Scholl (SC Union 06 II)



SV Beeckerwerth

Trainer: Sebastian Kremer, Mario Balzer

Zugänge: Marc Neumann (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Christian Menzel (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Denis Gajdus (Spvgg Meiderich 06/95 zg.), Amando Andriejewski (Reaktiviert), Daniel Engel (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.)

Abgänge: Marcel Backes (MTV Union Hamborn II)



SV Genc Osman Duisburg III

Trainer: Ahmet Dogangünes

Zugänge: Ridvan Dügenci (BV Osterfeld 1919 II), Fatih Gegin (BV Osterfeld 1919 II), Ahmed Molo (BV Osterfeld 1919 II), Ufuk-Kaan Yanilmaz (BV Osterfeld 1919 II), Fatih Akbulut (BSV Beeck 05 zg.), Dogu Kan Gündüz (TSV Bruckhausen II), Bilal Vural (SV Genc Osman Duisburg III), Tunahan Cetin (SV Genc Osman Duisburg II), Okan Bastas (Eintracht Walsum)

Abgänge: Ogün Seven (DJK Adler Oberhausen), Bilal Vural (SV Genc Osman Duisburg III)



TSV Bruckhausen II

Trainer: Eyyub Kocaoglu

Zugänge: Moustafa Shamie (TSV Bruckhausen), Batuhan Cevikol (TSV Bruckhausen), Beytullah Satilmis (Reaktiviert)

Abgänge: Melih Karanfil (FSV Duisburg II zg.), Dogu Kan Gündüz (SV Genc Osman Duisburg III), Kudret Ay (TSV Bruckhausen)



TuS Mündelheim III

Trainer: Stephan Thulke

Zugänge: Nils Frensch (TuS Mündelheim II), Maurice Kleijn (TuS Mündelheim II), Rico Schenke (TuS Mündelheim II), Noah Schulz (TuS Mündelheim II), Ilker Satici (Reaktiviert), Mikail Kilic (FC Karnap 07/27 II)

Abgänge: Thomas Roquet (TuS Mündelheim II), Zinar Kisin (TuS Mündelheim II), Patrick Loeven (TuS Mündelheim II), Sedat Sahan (TuS Mündelheim II), Anil Sarikaya (TuS Mündelheim II), Gianluca Van Megen (TuS Mündelheim II), Fabian Kreische (TuS Mündelheim II), Tom Henrichs (TuS Mündelheim II), Enno Maas (TuS Mündelheim II)



TV Jahn Hiesfeld II

Trainer: Silvano Bedrina, Stefan Rausch

Zugänge: Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Jonas Nitschke (TV Jahn Hiesfeld zg.), Adis Hadzic (Reaktiviert)

Abgänge: Michael Higeist (TuS Haffen-Mehr)



VfB Lohberg

Trainer: Moritz Emde

Zugänge: Mohammad Bakir (Reaktiviert ), Dominik Pillekamp (Reaktiviert ), Henry Pascal Koch (SGP Oberlohberg III), Niklas Schäfer (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Nick Herres (VfB Lohberg II zg.), Thomas Pawlik (VfB Lohberg II zg.), Maurice Pelzer (VfB Lohberg II zg.)

Abgänge: Nils Herbers (SC Wacker Dinslaken), Yasin Gökdemir (SGP Oberlohberg III), Cihat Muhammed Elkilic (RW Selimiyespor Lohberg III), Manuel Engelmann (FC Italia Oberhausen 2021 II), Tim Engelmann (FC Italia Oberhausen 2021 II), Ilias Lahyani (SGP Oberlohberg)



VfvB Ruhrort-Laar II

Trainer: Niklas Leon Jung

Zugänge: Marco Stockum (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Hakan Keser (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Tim Götze (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Christopher Cyris (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Christian Knoop (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Mika Lemmen (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Cem Dennis Nestler (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Hussein Alali (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Musawik Malikzadeh (), Nico Herzog (SG Wehretal)

Abgänge: Mirko Nowak (Pausiert), Daniel Podzka (DJK Vierlinden II)



Viktoria Beeck

Trainer: Murat Pirinccioglu

Zugänge: Murat Pirinccioglu (SV Haesen-Hochheide), Mikail Magat (Reaktiviert)

Abgänge: Fatih Lüleci (SV Genc Osman Duisburg II), Furkan Katircioglu (Westende Hamborn zg.), Enes Batmaz (Westende Hamborn zg.), Muhammed Atmaca (TSV Bruckhausen III), Murat Ciftci (SV Rhenania Hamborn II)



Yesilyurt Möllen

Trainer: Recep Uyan?k

Zugänge: Murat Yilmaz (Reaktiviert), Alexander Grass (Reaktiviert), Baris Celiktürk (Reaktiviert)

Abgänge: Kerim Caglar Ayaz (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Luis Wilk (DJK Adler Oberhausen), Saner Kilic (BV Osterfeld 1919)

