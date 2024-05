Kreisliga B Düsseldorf: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/24

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Kreisliga B, Gruppe 1



ASV Tiefenbroich

Trainer: Sera Kaya

Zugänge: Besim Dalmis (Türkgücü Ratingen), Maximilian Klaes (ASV Tiefenbroich), Pascal Baatzsch (Rot-Weiß Lintorf), Amin Bellaali (aus eigener Jugend), Melih Kaya (Türkgücü Ratingen), Luca Kottmann (Türkgücü Ratingen), Fabian Mikolajczak (ASC Ratingen-West), Markus Mikolajczak (ASC Ratingen-West), Elliott Nathaniel (Türkgücü Ratingen), Yassin Rahmani (ASC Ratingen-West), Berat Shakiri (Rot-Weiß Lintorf), Dominik Scharley (ASC Ratingen-West), Jan Schmidt (Türkgücü Ratingen), Lukas Schmidt (Türkgücü Ratingen)

Abgänge: Bartosz Michal Winiarz (SV Hösel), Max Kohmann (Germania Ratingen 04/19 II), Ali Can Aktag (Germania Ratingen 04/19 II), Luis Kunda (Rot-Weiß Lintorf), Kim Martin Habura (Rot-Weiß Lintorf), Yannik Helmut Bernhard Hohaus (Rot-Weiß Lintorf), Marcus Zur (Rot-Weiß Lintorf), Maximilian Erdt (Rot-Weiß Lintorf), Max Osper (Rot-Weiß Lintorf), Burak Can Seker (Türkgücü Ratingen), Maximilian Klaes (ASV Tiefenbroich), Leon Schuller (ASC Ratingen-West), Arhon Adami (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)



BV 04 Düsseldorf

Trainer: Yannik Weiler

Zugänge: Sebastian Windbrake (Vereinslos), Darius-Valentino Paul (SG TSV/DJK Herrieden), Patrick Jan Lach (TSV Eller 04 III), Denis Barbaric (TuS Gerresheim IV), Lauro (TuS Gerresheim IV)

Abgänge: Roj Anwer Abdulrahman Al-Jaf (FC Tannenhof II), Maurice Remmel (Rather SV II), Denis Cosovic (DJK Sparta Bilk II), Faissal Attaouil (Sportring Eller), Dominik Nils Richter (Rather SV II)



DSC 99 Düsseldorf II

Trainer: Gökhan Yasar

Zugänge: Gökhan Vural (SV Wersten 04 II), Johannes Wickenkamp (BW Sünninghausen), Mustafa Öztekin (SV Wersten 04 II), Moritz Orlando Mink (MSV Düsseldorf II), Agron Bilali (Rather SV), Haruya Nagasu (SVG Grevenbroich)

Abgänge: Anton Hauk (TV Kalkum-Wittlaer)



FC Büderich II

Trainer: Kay Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Kenji Ono (SC Schiefbahn), Alessandro Giumelli Manzano (FC Büderich III), Masahiro Ota (Sportfreunde Baumberg II), Amadou Diallo (FC Büderich III)



Lohausener SV II

Trainer: Christian ten Hompel

Zugänge: Al Sayed Abo Thhair (Lohausener SV III), Matthias Joachim Bellinghoven (Lohausener SV III), Luis Brandt (Lohausener SV III), Oliver Dahmen (Lohausener SV III), Niklas Doppke (Lohausener SV III), Timo Fischer (Lohausener SV III), Christoph Franke (Lohausener SV III), Jonas Grünewald (Lohausener SV III), Marvin Haller (Lohausener SV III), Daniel Heckener (Lohausener SV III), Matthias Höhn (Lohausener SV III), Benjamin Klobusch (Lohausener SV III), Niklas Köntgen (Lohausener SV III), Nikolas Lamertz (Lohausener SV III), Skye Laurent Landgraf (Lohausener SV III), Maximilian Lerch (Lohausener SV III), Finnian McCormack (Lohausener SV III), Jost Meier (Lohausener SV III), Anton Neunzig (Lohausener SV III), Nils Orbat (Lohausener SV III), Fabrice Reimann (Lohausener SV III), Lars Schüler (Lohausener SV III), Pablo Soltwedel (Lohausener SV III), Fabian Valentin Stolz (Lohausener SV III), Luca Stolz (Lohausener SV III), Mohammad Tammo (Lohausener SV III), Nils Wimmershoff (Lohausener SV III), Linus Neumann (Lohausener SV III), Christian ten Hompel (Lohausener SV III), Mathis Neumann (SV Haldern)

Abgänge: Philip Bauermeister (Karriereende), Philipp Zwiebler (Lohausener SV), Georgios Adamos (Lohausener SV), Stephan Arnold (Karriereende), Daniel Bader (Karriereende), Tristan Cremerius (Karriereende), Pascal Hannes (Lohausener SV), Phillip Hannes (Lohausener SV), Dennis Hüsges (Lohausener SV), Maximilian Meier (Karriereende), Jannick Meng (Lohausener SV), Denis Janssen (Karriereende), Marvin Schäfer (Karriereende), Markus Schönefeld (Karriereende), Niklas Dirk Heinz Karl Süllhöfer (Karriereende), Dennis Tillmann (Karriereende), Jan Voß (Karriereende), Florian Schneider (Lohausener SV), Max Recknagel (Karriereende), Max Kroll (Karriereende), Mike Krüger (Lohausener SV), Pablo Soltwedel (Polizei SV Düsseldorf), Max Kroll (TV Kalkum-Wittlaer II), Dennis Wings (TV Kalkum-Wittlaer II), Maximilian Lerch (Karriereende), Nikolas Lamertz (Karriereende), Sergey Kirsanov (Adler Nierst), Finnian McCormack (Ausland ), Pascal Brinkmann (Heimat), Matthias Höhn (Wuppertal), Lars Schüler (Lohausener SV III), Fabrice Reimann (Pause)



Polizei SV Düsseldorf

Trainer: Pietro Piceno, Thomas Facklam

Zugänge: Pietro Piceno (Polizei SV Düsseldorf II), Ingo von Westphal (Polizei SV Düsseldorf II), Robin Han Facklam (Polizei SV Düsseldorf II), Pablo Léon Soltwedel (Lohausener SV III), Alexander Lange (Polizei SV Düsseldorf II), Daniel Blecker (Polizei SV Düsseldorf II), David Raphael Rund (Polizei SV Düsseldorf II), Eduardo Meza (Polizei SV Düsseldorf II), Fabian Nils Boldt (Polizei SV Düsseldorf II), Morrison-Kofi Antwi (Polizei SV Düsseldorf II), Marcel Lange (Polizei SV Düsseldorf II), Marvin Ritz (Polizei SV Düsseldorf II), Michel Bernhard Lentzen (Polizei SV Düsseldorf II), Orhan Pilov (Polizei SV Düsseldorf II), Orkun Yetisir (Polizei SV Düsseldorf II), Prince Oppong (Polizei SV Düsseldorf II), Rasim Geiser (Polizei SV Düsseldorf II), Tim Kurtz (Polizei SV Düsseldorf II), Tom Philip Samson (Polizei SV Düsseldorf II), Saman Al-Saffar (Polizei SV Düsseldorf II), Justus Vincent von Westphal (Polizei SV Düsseldorf II), Kevin Schulte (Polizei SV Düsseldorf II), Lorenzo Hage (Polizei SV Düsseldorf II), Jens Neumann (Polizei SV Düsseldorf II), Thomas Facklam (Polizei SV Düsseldorf II), Pablo Soltwedel (Lohausener SV II), Niklas Baetz (NK Croatia 70 Düsseldorf), Ben Zumbe (Rhenania Würselen/Euchen), Anton Yong Facklam (SV Arminia 53 Magdeburg)

Abgänge: Aleksandar Lukic (Germania Ratingen 04/19 II), Max Gustmann (Rather SV), Carlo Salman (DSC 99 Düsseldorf), Hicham Bouzakou (Sportring Eller), Yassine Meziane (Sportring Eller), Yunus Avci (SSV Erkrath), Bilal Bouhalhal (VfL Benrath), Gorav Jassal (KSC Tesla 07), Patrick Rogala (Sportring Eller)



Post SV Düsseldorf

Trainer: Markus Schraets

Zugänge: Robert Poetsch (TuS Gerresheim II), Jannik Jackes (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Andrej Kornelsen (Reaktiviert ), Markus Hafner (SV Bad Feilnbach), Maximilian Ferdinand Neunzig (SF Düsseldorf 75 Süd II), Hannes Bramsen (reaktiviert ), Philipp Dieter Böhner (Reaktiviert ), Linus Bruker (Reaktiviert ), Marc Kohlhoff (reaktiviert )

Abgänge: Hans Boutkaska (Karriere beendet ), Lucas Werner (Pausiert ), Simon Velten (SSV Erkrath), Sadzhad Husini (SSV Erkrath), Johannes Tschierschke (Umzug ), Florian Jander (pausiert ), Marc Kohlhoff (Umzug), Cihan Bakisli (SG DSV 04 / GSC Hellas), Sebastian Stankovic (KSC Makedonija)



Rather SV II

Trainer: Kevin Jeschke, Daniél Harrer

Zugänge: Maurice Remmel (BV 04 Düsseldorf), Benedikt Joch (VfB Linz), Konstantin Leone (SG Unterrath II), Benjamin Baptiste Flavien Gallet (Reaktiviert ), Dominik Nils Richter (BV 04 Düsseldorf)

Abgänge: Dean Jurnicek (TV Kalkum-Wittlaer), Tim van Husen (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Cedric Ngovo (Unbekannt), Kadir Serdar (Unbekannt), Ioannis Tiriliomis (Unbekannt), Khalid Weisal-Halo (Unbekannt), Matthias Buschhaus (SSV Lüttingen II)



Rot-Weiß Lintorf

Trainer: Thomas Eigerdt

Zugänge: Patryk Schneider (TuS Breitscheid), Marcel Wallrich (TuS Breitscheid), Andreas Ellert (TuS Breitscheid), Pascal Wallrich (TuS Breitscheid), Marko Sliskovic (TuS Homberg), Luis Kunda (ASV Tiefenbroich), Kim Martin Habura (ASV Tiefenbroich), Yannik Helmut Bernhard Hohaus (ASV Tiefenbroich), Marcus Zur (ASV Tiefenbroich), Maximilian Erdt (ASV Tiefenbroich), Max Osper (ASV Tiefenbroich), Florian Bätzgen (TuS Breitscheid), Lukas Erfurth (ASC Ratingen-West)

Abgänge: Christian Otto (ASC Ratingen-West), Nico Polster (SV Hösel), Marzio Menzler (SV Hösel), Matej Pandjic (NK Croatia 99 Ratingen), Rabbie Aurang (NK Croatia 99 Ratingen), Pascal Baatzsch (ASV Tiefenbroich), Berat Shakiri (ASV Tiefenbroich), Tim Lennart Stahr (ASC Ratingen-West), Maximilian Finn Heinsius (Pausiert )



SG Unterrath II

Trainer: Kevin Butgereit

Zugänge: Ismail Tayyib Özcelik (FSV Vatan Neuss), Emrah Cöl (ASV Mettmann), Tim Blaga (zuletzt vereinslos), Ali Demir (zuletzt vereinslos), Valdrin Avdiu (zuletzt vereinslos), Mohamed Sayah (SV Wersten 04), Youssef Assakat (DSC 99 Düsseldorf), Vladislav Slavutski (ASV Tiefenbroich II), Emre Tokat (zuletzt vereinslos), Berke Bekir (Türkgücü Ratingen), Hamza Ihadian (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Tanur Ismail (SG Unterrath), Philipp Heintzen (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Youssef Ouled Touhami (Rather SV III), Mustafa Altun (Rather SV III), Konstantin Leone (Rather SV II), Emrah Cöl (SV Rot-Weiß Wülfrath II)



Sportfreunde Gerresheim II

Trainer: Markus Weber

Zugänge: Enes Schmidt (FC Kosova Düsseldorf), Younes Baziou (SSV Erkrath II), Mohamed Amin Marmouche (TuS Gerresheim II)

Abgänge: Negjip Aliti (Rücktritt ), Sebastian Ebhardt (Sportfreunde Gerresheim)



SV Hösel II

Trainer: Christoph Höfig

Zugänge: Axel Werntges (SV Hösel), Pascal Dornbach (SV Hösel), Jan-Marco Kronauer (SV Hösel), Laurenz Kilian Frank Berg (SV Hösel), Maximilian Ganns (SV Hösel), Ben Julian Remmers (SV Hösel), Johann Skweres (SV Hösel), Leon Schlingheider (TC RW Heiligenhaus), Florian Jonas Slomke (Reaktiviert), Vinzent Pohl (SV Hösel), Tobias Martinelli (SV Hösel), Lukas Weis (SV Hösel)

Abgänge: Moritz Baier (Pausiert), Jonas Blume (Pausiert), Ben Johannes Ernst Domat (Pausiert), Alexander Loepke (Pausiert), Dominik Woeste (Karriereende ), Melvin Walter (Pausiert), Kim Hegenberg (Pausiert), Jan Binder (Pausiert), Valbjon Dako (SV Hösel III), Johann Skweres (Pausiert), Florian Jonas Slomke (Pausiert), Florian Volmer (Pausiert), Patrick Schröder (Pausiert), Florian Volmer (TVD Velbert III)



TuRU Düsseldorf II

Trainer: Ratthachai Kumman

Zugänge: Ratthachai Kumman (VfB 03 Hilden III), Josef Albkory (VfB 03 Hilden III), Jihwan Oh (Vereinslos), Zeljko Jovanovic (TuRU Düsseldorf II), Julian Knuth (Blau-Weiß Voerde)

Abgänge: Andrew Gerth (Sportfreunde Gerresheim), Sascha Eickels (SpVg Jackerath-Opherten), Matteo Kuna (MSV Hilden), Anto Deepak Trueman (SV Oberbilk 09), Agyeman Boateng Baffour (Sportfreunde Gerresheim), Nana Sarpong Kreft (FC Bosporus Düsseldorf), Achraf-Amine El Asassi (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Julian Kretschmann (TSV Urdenbach), Alan Santos Passos (Sportfreunde Baumberg II), Leander Stuckmann (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Lucas Torres Consiglio (TSV Neu-Ulm), Sebastian Drozd (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Yannick Salem Louniangou (FC Bosporus Düsseldorf), Zeljko Jovanovic (TuRU Düsseldorf II), Marc Lauschke (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Suhaib Samir Ibrahem Algharbli (VfL Oldenburg II), Aras Dabagh (VfB 03 Hilden III)



TuS Breitscheid

Trainer: Michel Hagenacker

Zugänge: Jan Dyx (Pausiert), Alexander Frohnert (TuS Breitscheid)

Abgänge: Patryk Schneider (Rot-Weiß Lintorf), Marcel Wallrich (Rot-Weiß Lintorf), Andreas Ellert (Rot-Weiß Lintorf), Pascal Wallrich (Rot-Weiß Lintorf), Florian Bätzgen (Rot-Weiß Lintorf), Maurice Schulz (ASV Tiefenbroich II), Yannick Gierling (TuSpo Saarn 1908), Dadi Gumbarevic (NK Croatia 99 Ratingen), Joel Hünewinckell (NK Croatia 99 Ratingen), Lennart Meurer (SV Hösel III), Christopher Theyßen (SC Düsseldorf-West II), Alexander Frohnert (TuS Breitscheid), Janis Finian Redmond (SV Sarajevo Oberhausen)



TuS Gerresheim II

Trainer: Heinz-Peter Gemeinhardt

Zugänge: Heinz-Peter Gemeinhardt (), John-Patrick Jörres (), Jaouad El Harioui (), Ivo Hagedorn (), Justin Roß (), Momtez Korbi (TSV Eller 04), Elias Johannes Link (), Aris Kittaridis (), Mario Mühleck (), Alexander Menke (SV EMS Westbevern), Jean-Marc Kadima (TuS Gerresheim II), Jean-Marc Kadima (TuS Gerresheim), Marvin Jörres (), Marvin Schlapeit (TuS Gerresheim II), Kai Broich (TSV Eller 04), Christian Neunzig (SF Düsseldorf 75 Süd II), Fabio Giongrandi (TuS Gerresheim), Koray Birer (FC Bosporus Düsseldorf), Lorenzo Tarantino (TuS Gerresheim), Philip Gemeinhardt (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Bilal Angelo Caruso (Sportring Eller)

Abgänge: Oliver Brzeske (FC Tannenhof), Robert Poetsch (Post SV Düsseldorf), Jean-Marc Kadima (TuS Gerresheim II), Marvin Schlapeit (TuS Gerresheim II), Lukas Alsleben (Sportfreunde Gerresheim), Mohamed Amin Marmouche (Sportfreunde Gerresheim II)



TV Angermund

Trainer: Stefan Marder

Zugänge: Aderito Paulo Samuel (Sportring Eller), Tobias Beek (SV Bölhorst-Häverstädt II)

Abgänge: Nikolaos Katsiagonis (TuSpo Saarn 1908), Eray Demirci (Duisburger FV 08 II)



TV Grafenberg

Trainer: Patrick Windeck

Zugänge: Marvin Walchshofer (ASV Tiefenbroich II zg.), Dongeon Lee (FC Korea Frankfurt), Elias Kern (Reaktiviert), Leonor Shakoor (Aus eigener Jugend), Serdar Caliskan (Aus eigener Jugend), Dominik Zeppenfeld (Vereinslos ), Christoph Zeppenfeld (Vereinslos), Matthias Armin Roland Philipps (TSV Kaldenkirchen), Maximilian Restle (TuS Gerresheim), Luigi Granillo (FC Tannenhof), Kevin Pump (VfL Benrath II)

Abgänge: Joschi Ben Kochs (Pausiert wegen Studium ), Norman Schmied (SC Düsseldorf-West II), Samuel Mitrugno (SV Oberbilk 09 II), Julien Pira (SV Oberbilk 09 II), Hassan El Yakoubi (SV Oberbilk 09 II), Wesam Abuziad (SV Oberbilk 09 II), Leonor Shakoor (Pausiert wegen Studium), Jeremiah Chikonde Frischkorn (Studium), Nikolai Siegmund-Schultze (Pausiert ), Luigi Granillo (FC Tannenhof)

Kreisliga B, Gruppe 2



AC Italia Hilden

Trainer: Frank Penz

Zugänge: Selcuk Kutlu (FC Türkspor Hilden), Elia Romano (HSV Langenfeld), Philipp Schottke (VfL Benrath), Luca Tiedemann (SC Unterbach II), Marcel Giesler (SV Hilden-Nord), Torben Tiedemann (SP.-VG. Hilden 05/06), Leo Quellmann (Sportring Eller), Torsten Böhm (VfL Benrath)

Abgänge: Donovan Anwander (Sportfreunde Gerresheim), Saad Azzouzi (AC Italia Hilden II), Tomas Priebke (AC Italia Hilden II)



DJK Sparta Bilk II

Trainer: Daniel Alberty

Zugänge: Florian Schürmann (TuS Asemissen), Denis Cosovic (BV 04 Düsseldorf), Luis Alberty (DJK Sparta Bilk), Tim Preuß (DJK Sparta Bilk), Luca Jeg (DJK Sparta Bilk), Ayman Argab (DJK Sparta Bilk)

Abgänge: Niklas Ullmann (Hobbyliga), Nick Blüggel (Pausiert), Nessar Ahmad Afghanyar (Pausiert), Lukas Heiwolt (SG Flamersheim / Kirchheim)



DJK Tusa 06 Düsseldorf II

Trainer: Stefan Loyda

Zugänge: Philipp Heintzen (SG Unterrath II), Simon Eimler (DJK Tusa 06 Düsseldorf III), Hornaldo Antonio Lopes (Langenberger SV 1916), Sebastian Drozd (TuRU Düsseldorf II), Tobias Hüsken (Reaktiviert), Moritz Plenk (SC Düsseldorf-West II)

Abgänge: Philipp Benkelberg (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Markus Gerling (DJK Tusa 06 Düsseldorf III), Dustin Klose (Karriereende), Anton Götz (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Leander Kniffler (DJK Tusa 06 Düsseldorf)



SG SG DSV 04 / GSC Hellas / GSC Hellas

Trainer: Charalambos Makridis, Kyriakos Befas

Zugänge: Charalambos Serafimidis (), Alexandros Serafimidis (), Athanasios Voudouris (), Emirhan Razaoglu (Reaktiviert), Ahmet Kücük (Reaktiviert), Cihan Bakisli (Post SV Düsseldorf), Jason Anastasiadis (Reaktiviert), Theodoris Giannis (Reaktiviert), Bruno Barbosa Ribeiro (Reaktiviert)

Abgänge: Akom Kevin Twum-Barimah (TuS Gerresheim), Felix Koß (TuS Gerresheim), Pascal Santo (TuS Gerresheim), Lukas Ferrier (VfL Benrath), Soner Dirim (SV Wersten 04), Mehmet Aytekin (SV Wersten 04), Beká Silagadze (SV Wersten 04), Swan Oehme (SV Wersten 04), Youssef Benali (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Gabriel Alves de Araujo (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Fabian Kasten (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Fabio Rimedio (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Stefanos Tsingos (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Panagiotis Stefos (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Tamer Sürmeli (FC Türkspor Hilden), Patrick Huber (Germania Ratingen 04/19 II), Lukas Wölflick (Umzug nach Bremen), Raymond Ludwigkeit (Unbekannt), Philipp Fey (Unbekannt), Kevin Heise (Unbekannt), Marc Wingerter (Unbekannt), Ali Basboga (Germania Ratingen 04/19), Hakim Bouassaria (Unbekannt ), Marc Wingerter (SSV Erkrath), Kevin Heise (FC Bosporus Düsseldorf), Keven Darko Adu (FC Bosporus Düsseldorf)



FC Hellas Düsseldorf

Trainer: Ben Pakusch

Zugänge: Enrico Velija (Linner SV)

Abgänge: Nassim-Daniel Maizi (SF Düsseldorf 75 Süd III), Miroslav Nedeljkovic (SSV Erkrath), Denis Miller (SP.-VG. Hilden 05/06 III)



FC Tannenhof

Trainer: Holger Von Wiecki

Zugänge: Oliver Brzeske (TuS Gerresheim II), Rohaan Richard (Tamilstars Dortmund), Pascal Grambow (), Dennis Ellenbeck (TuS Gerresheim III), Malek Omri (FC Tannenhof II), Sebastian Lucas (Reaktiviert ), Luigi Granillo (TV Grafenberg)

Abgänge: Lars Pöth (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Luca Sahnen (Karriereende), Maurizio Pireddu (Karriereende ), Kevin Eßer (Karriereende ), Felix Arenz (Eimsbütteler TV Hamburg III), Dionissios Lipanis (FC Tannenhof II), Luigi Granillo (TV Grafenberg)



FC Türkspor Hilden

Trainer: Ersin Cavdar

Zugänge: Batuhan Gül (Inter Monheim), Berat Aydemir (1. FC Monheim), Alper Yasar (SV Oberbilk 09), Tamer Sürmeli (SG DSV 04 / GSC Hellas), Hakan Coban (SP.-VG. Hilden 05/06), Danyal Kocak (), Faik Özbudak (SV Oberbilk 09 II), Yasin Sahin (ASV Mettmann)

Abgänge: Ibrahim Avsar (GSV Langenfeld III), Kayhan Vari (GSV Langenfeld III), Bugra Saglam (GSV Langenfeld III), Selcuk Kutlu (AC Italia Hilden), Can Varicioglu (GSV Langenfeld III), Can Varicioglu (GSV Langenfeld III), Tamer Sürmeli (Türkgücü Ratingen), Nesat Emre Aydemir (Inter Monheim), Alper Yasar (MSV Düsseldorf II)



MSV Düsseldorf II

Trainer: Mohamed Azariouh

Zugänge: Mohamed Belhadj (SG Benrath-Hassels II), Soufian El Bachiri (VfL Benrath), Fadil Sbai (SG Benrath-Hassels II), Moussa Akichouh (SC Düsseldorf 1988 zg.), Noah-Justin Nothen (), Cedric Borchardt (), Edward Osei-Nkansah (Holzheimer SG), Mamadou Bachir Diallo (Lauterer SV Viktoria), Alper Yasar (FC Türkspor Hilden)

Abgänge: Ayyoub Jidan (Sportfreunde Gerresheim), Moritz Orlando Mink (DSC 99 Düsseldorf II), Ismail Canbulat (SVG Grevenbroich), Mohammed Auragh (SSVg 06 Haan)



MSV Hilden

Trainer: Francesco Montefusco

Zugänge: Mohamed Bajut (GSV Langenfeld), Abderrahim Tadlaoui (SV Hilden-Nord), Khalid Boyraoua (SV Hilden-Nord), Matteo Kuna (TuRU Düsseldorf II), Rudi Ado (Dersimspor Solingen), Ismael Elghazi (SV Hilden-Nord II), Tomasz Wojcik (SV Hilden-Nord II), Ümit Sen (SV Hilden-Nord), Arnold Keksel (GSV Langenfeld), Samir Koubaa (MSV Hilden), Bilal Orlowski (Rhenania Hochdahl), Marvin Schirmer (AC Italia Hilden II), Mouad Anouri (Langenberger SV 1916), Oussama Belghiti (Sportring Eller), Oussama Oussayah (Sportring Eller), Yüksel Turan (Hedefspor Hattingen), Onur Bayram (Vereinslos)

Abgänge: Samir Koubaa (MSV Hilden), Ismail Issallaman (Sportfreunde Baumberg II), Salim Maral (SSVg 06 Haan), Zakaria El Jirari (SV Hilden-Nord)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II

Trainer: Michael Steinke

Zugänge: Henning Groth (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf III), Tom-Lukas Heyer (SSVg 06 Haan), Marvin Wendling (SV Wersten 04 III), Raymond Ludwigkeit (SF Düsseldorf 75 Süd II), Bennet Wilming (SV Eintracht Emmeln 1961), Paul Meyerhof (Sportverein Blau-Weiß Aasee), Marc Lauschke (TuRU Düsseldorf II)

Abgänge: Ilias Boujatoui (SVG Grevenbroich)



SC Unterbach II

Trainer: Gianluca Tedesco

Zugänge: Nico Lehmann (REAKTIVIERT), Eugen Michel (VEREINSLOS), Paul Lukas Kültz (ZUGELAUFEN), Thanh Son Nguyen (Unbekannt ), Leon Kollmann (VfB 03 Hilden II), Cedrik Seifried (SC Unterbach), Robin von Ameln (Reaktiviert )

Abgänge: Luca Tiedemann (AC Italia Hilden), Cedrik Seifried (SC Unterbach), Aaron Sandten (SC Unterbach), Dominik Kallabis (SC Unterbach), Ian Andy Bluhm (SSV Erkrath), Marlo Schmitz (SSV Erkrath)



SF Düsseldorf 75 Süd

Trainer: Manuel Jordan

Zugänge: Artijan Ajvaz (SG Benrath-Hassels II)

Abgänge: Ahmad Fattah (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Mehmet Terzi (TV Grafenberg II), Carsten Dellwisch (Karriereende), Jörg Lüddemann (Karriereende), Moritz Mulder (Unbekannt), Pascal Noske (Karriereende), Sebastian Olschok (unbekannt), Zvonimir Gagro (Umzug), David Pagga (Alte Herren), Younes Uakkas (unbekannt), André Eisenschmidt (pausiert), Alexander Kuboth (aus beruflichen Gründen), Joshua Hebbinghaus (pausiert), Kai Sluiters (Rücktritt als Trainer am 07.12.2023), Hassan Al Beyrouti (Unbekannt), Abdel Jalil Karroum (Unbekannt), Sebastian Schimanski (Alte Herren), Soulaimane Laukil (Unbekannt)



SP.-VG. Hilden 05/06 II

Trainer: Alexander Ped

Zugänge: Tim Schläbitz (SP.-VG. Hilden 05/06), Jan Wisniewski (SV Hilden-Nord II), Jan Schopp (Reaktiviert), Rene Oehms (Reaktiviert)

Abgänge: keine



Sportring Eller

Trainer: Ufuk Akyay

Zugänge: Hicham Bouzakou (Polizei SV Düsseldorf), Yassine Meziane (Polizei SV Düsseldorf), Marco Pitzer (SV Oberbilk 09), Faissal Attaouil (BV 04 Düsseldorf), Leo Quellmann (SC Düsseldorf-West II), Kenan Aktas (Reaktiviert), Robin Werkmeister (Reaktiviert), Patrick Rogala (Polizei SV Düsseldorf), Bojan Katic (Reaktiviert), Michael Petersen (Reaktiviert), Dennis Klindtworth (Reaktiviert)

Abgänge: Gianluca Frasca (Sportfreunde Gerresheim), Dimos Papadopolus (SF Düsseldorf 75 Süd III), Bojan Katic (Pausiert ), Leo Quellmann (AC Italia Hilden), Oussama Belghiti (MSV Hilden), Oussama Oussayah (MSV Hilden), Melih Can Yesil (Sportfreunde Gerresheim), Bilal Angelo Caruso (TuS Gerresheim II), Aderito Paulo Samuel (TV Angermund)



SV Hilden-Nord

Trainer: P P

Zugänge: Zakaria El Jirari (MSV Hilden)

Abgänge: Onur Kocak (SP.-VG. Hilden 05/06), Marcel Giesler (AC Italia Hilden), Abderrahim Tadlaoui (MSV Hilden), Khalid Boyraoua (MSV Hilden), Ümit Sen (MSV Hilden), Mursel Zabeli (Rhenania Hochdahl), Qlirim Krasniqi (Rhenania Hochdahl), Joshua Nyamtiro (Rhenania Hochdahl), Mohamed El Quitar (Rhenania Hochdahl), Marc Fritsch (SSV Erkrath), Thomas Paschek (SC Unterbach), Müslüm Manap (SSVg 06 Haan), Yassir Assakour (SSVg 06 Haan), Jonas Proske (SP.-VG. Hilden 05/06), Julian Klein (SP.-VG. Hilden 05/06)



SV Hilden-Ost

Trainer: Muhammed Özdilek

Zugänge: Muhammed Özdilek (VfL Benrath II), Hayati Emir (VfL Benrath II), Ousmane Kaba (SV Wersten 04), Christian Dusi (Inter Monheim), Kevin Sausmikat (VfL Benrath II), Sebastian Plonner (VfL Benrath II), Devin Temur (VfL Benrath II), Mert Kuvvet (Inter Monheim), Dimitri Ponukarin (VfL Benrath II), Eric Slonecki (VfL Benrath II), Julian Turek (VfL Benrath II), Justin Vogel (VfL Benrath II), Tariq Bahuch (BSC Union Solingen), Marvin Modou Darboe (VfL Benrath II), Ahmad Farid Ghafuryar (VfL Benrath II), Armin Bjelic (Ohne Verein), Soufiane Majjouti (GSV Langenfeld), Yannick Diabate (Ohne Verein), Özhan Cerrahoglu (Ohne Verein), Benjamin Muharem (Ohne Verein), Stephane Gnazou (Ohne Verein), Semiy Yalcin (HSV Langenfeld A-Jugend), Sasan Johardelvari (Garather SV), Florian Reznicek (VfL Benrath), Alwin Hunger (VfL Benrath)

Abgänge: Bartlomiej Pawliczek (Trennung), Cem Solmaz (Karriereende), Watcharaphong Mannongwaeng (Langenberger SV 1916), Ömer Simsek (Türkgücü Ratingen), Amir Veseli (SuS Westenfeld), Kilian Adolphs (Pausiert), Abderrahim Outmani (SC Germania Reusrath II), Dominik Kosel (SC Germania Reusrath II), Alexander Leichner (SC Germania Reusrath II), Yannick Diabate (Unbekannt), Özhan Cerrahoglu (Unbekannt )



VfB 03 Hilden III

Trainer: David Grützner

Zugänge: Ben Reiter (VfL Benrath II), Antonio Vucic (VfL Benrath II), Abderrahim Benali (VfL Benrath II), Soufiane Al Kaddouri (), Karlo Kozulj (TSV Solingen), Lionel Barisic (Langenberger SV 1916), Ahmed Alhousen (Reaktiviert), Sobhan Mohammadzadeh Kermani (TuS Gerresheim III), Ouassim El Aboussi (VfL Benrath), Niklas Funk (Reaktiviert ), Kevin Flakowski (GSV Langenfeld ), Thyron Zingg (TSV Urdenbach), Aras Dabagh (TuRU Düsseldorf II), Tim Vonderbank (Victoria Mennrath II), Achraf El Masaidi (DJK Westwacht Aachen)

Abgänge: Ratthachai Kumman (TuRU Düsseldorf II), Josef Albkory (TuRU Düsseldorf II), Philipp Hüschelrath (SF Kalstert), Angelo Bello (SF Kalstert), Mohamed Galil (SSVg 06 Haan)



VfL Benrath II

Trainer: Marvin Stark

Zugänge: Peter Rathner (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Daniel Stenmans (VfL Benrath), Raphael Schmitz (VfL Benrath III), Kevin Pfeifer (VfL Benrath III), Kevin Otto (VfL Benrath III), Nikita Ostrovskij (VfL Benrath), Michael Künzer (TSV Urdenbach III), Marvin Stark (VfL Benrath III), Florian Urbanski (VfL Benrath III), Christopher Pfaff (VfL Benrath III), Kevin Bauer (SG Bellersen - Aa-Nethetal - Bökendorf), Fabian Dykmanns (Inter Monheim II), Felix Koch (TSV Urdenbach III), Gabriel Kraus (VfL Benrath III), Kejvan Rahimi (VfL Benrath III), Luca Schellong (VfL Benrath III), Niklas Senf (VfL Benrath III), Clemens van den Boom (hatte pausiert), Yassin Ouali (hatte pausiert), Faris Laamari (), Felix Lotze (VfL Benrath III), Mike Neuen (SV Wersten 04), Jens Andreas Gutowski (TSV Urdenbach III), Maximilian Weber (VfL Benrath III), David Mohr (VfL Benrath III)

Abgänge: Muhammed Özdilek (SV Hilden-Ost), Hayati Emir (SV Hilden-Ost), Kevin Sausmikat (SV Hilden-Ost), Sebastian Plonner (SV Hilden-Ost), Devin Temur (SV Hilden-Ost), Dimitri Ponukarin (SV Hilden-Ost), Ben Reiter (VfB 03 Hilden III), Antonio Vucic (VfB 03 Hilden III), Abderrahim Benali (VfB 03 Hilden III), Danyal Albohandam (Pausiert beruflich), Christian Ritzkatis (Karriereende), Jürgen Simon Sai (Rather SV), Eric Slonecki (SV Hilden-Ost), Julian Turek (SV Hilden-Ost), Justin Vogel (SV Hilden-Ost), Thomas Kroupa (Setzt sich zur Ruhe), Marvin Modou Darboe (SV Hilden-Ost), Ahmad Farid Ghafuryar (SV Hilden-Ost), Jamie Fabian Gronewald (SG Benrath-Hassels II), Diampasi Jeffry Kumpesa (Pausiert), Kevin Pump (TV Grafenberg)

