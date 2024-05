RWL siegt erneut und kämpft um den Wiederaufstieg

Die glänzende Erfolgsserie von Rot-Weiß Lintorf in der Kreisliga B hält an. Auch beim TV Grafenberg war der SC RWL nicht zu bremsen und gewann 4:0 (3:0). Seit 14 Spielen ist der Tabellenzweite unbesiegt, landete dabei zwölf Siege.

„Eine Durchschnittsleistung hat gereicht“, sagte der Co-Trainer Theo Momm. Eine feste Zusage für die nächste Spielzeit hat er noch nicht gegeben, aber alle rund um die Jahnstraße rechnen fest damit. Die Tore in Grafenberg schossen Lukas Erfurth, Niklas Roeszies, Gowtham Kugathasan und Markus Zur. Alles deutet darauf hin, das der Tabellenzweite am Ende ein Entscheidungsspiel zur A-Liga bestreiten kann.

Der seit zwölf Spielen sieglose TV Angermund kann plötzlich doch noch absteigen, denn die Turu-Reserve hat aufgerüstet. Sie will die Liga halten, und so muss der TVA unbedingt noch punkten. Beim Tabellenführer FC Büderich II freilich war er chancenlos und unterlag 3:7. Ben Shepherd zum 1:1, Nico Groß zum 2:5 und Souleymane Jiba zum 3:6 schossen die Tore. Der TuS Breitscheid war zweimal im Einsatz und dürfte durch den 6:4-Sieg beim TuS Gerresheim II gerettet sein. Jonas Wiegand (2), Nick Kleuser, Leif Palmhoff, Oskar Heckmann und Malte Warnking waren die Torschützen. Vorher traten die Breitscheider bei derTuru-Reserve an und unterlagen 0:5.

Der ASV Tiefenbroich besiegte daheim den BV 04 mit 2:0 (1:0), hat aber mit dem Wiederaufstieg nichts mehr zu tun. Besim Dalmis und Luca Kottmann waren die Torschützen. Der Höseler Nick Lorber führt die Torschützenliste der Liga an. Beim 3:1-Heimsieg der SVH-Reserve über Turu II traf er zum 1:0 und 2:0, damit kann er auf 30 Saisontore stolz sein. Da kommt keiner in der Liga heran. Philipp Richter machte mit seinem 3:1 in der 90. Minute alles klar. Der fünfte Sieg in Folge, mit 22 Toren garniert – das ist der zweitbeste Angriff der Liga.