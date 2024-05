Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



FC Mettmann 08

Trainer: Stephan Pühs

Zugänge: Jonas Janssen (FC Kosova Düsseldorf), Emre Cöl (ASV Mettmann II), Andre Vink (TSV Einigkeit Dornap), Timo Leesten (SSV Erkrath), Burak Dagci (ASV Mettmann II), Niklas Heimes (SSV Erkrath)

Abgänge: Mutlu Yalavac (Karriereende), Lucas Walk (Pausiert), Genc Alija (BV Gräfrath II), Emre Cöl (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Marvin Schwabe (FC Rot-Weiss Oberföhring)



Hellas Wuppertal

Trainer: Athanassios Bampakos

Zugänge: Bilal Elmahi (Sportfreunde Dönberg), Marin Uzelac (FK Jugoslavija Wuppertal), Nikola Butigan (FK Jugoslavija Wuppertal), Nikolaos Athanassiou (Langenberger SV 1916), Konstantinos Athanasopoulos (Hellas Wuppertal II), Georgios Karathanasiou (Hellas Wuppertal II), Stefanos Liakos (P.A.S. Plettenberg), Jannick Pauel (Pause), Philippos Vrakas (SV Bayer Wuppertal)

Abgänge: Christos Chartomatsidis (SSVg Velbert II), Fatos Jefkay (Langenberger SV 1916), Younes Acherki (FC Remscheid), Herolind Osmanaj (TSV Fortuna Wuppertal II), Fletouris Ioannis (Hellas Wuppertal II), Riccardo Lussa (Hellas Wuppertal II), Nikolaos Pedis (Hellas Wuppertal II), Dimitrios Maderis (Hellas Wuppertal II), Marius Dymkowski (TSV Fortuna Wuppertal II), Jannick Pauel (FSV Vohwinkel Wuppertal II)



Langenberger SV 1916

Trainer: Mehmet Ugur

Zugänge: Sven Fischer (Sportfreunde Dönberg), Watcharaphong Mannongwaeng (SV Hilden-Ost), Mouad Anouri (SSVg 06 Haan II zg.), Mazlum Binici (SSVg 06 Haan II zg.), Fatos Jefkay (Hellas Wuppertal), Ismail Özcan (TFC Wuppertal 95/10), Aydin Özer (SSVg 06 Haan), Federico Pagano (SSVg 06 Haan), Justin Joel Thomsen (Sportfreunde Dönberg), Maurice Vaßbeck (SSVg 06 Haan), Abdulrahman Kaddour (SV Rot-Weiß Wülfrath), Sainthan Rajalingam (TSV Neviges-Engizek 1982), Worrie Mohammed Bah (SV Espenau), Marvin Szymanski (FSV Vohwinkel Wuppertal), Fabian Dalipi (Dersimspor Solingen), Denzel Lonkeu Yankam (Dersimspor Solingen), Mehmet Ugur (SSVg 06 Haan), Maad Shekh Muhammad (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Lucas Yankam (Dersimspor Solingen), Leandros Amaadacho (SC Sonnborn II), Can Hanemann (SSVg Velbert II), Ozan Aydin (FSV Kettwig), Almir Durmo (TSV Einigkeit Dornap), Tayfun Gürsu (TSV Fortuna Wuppertal), Ozan Aydin (FSV Kettwig), Okan Cakat (Türkgücü Velbert), Kadri Capan (vereinslos)

Abgänge: Lenard Barisic (TSV Union Wuppertal), Can Hanemann (SSVg Velbert II), Baran Calis (SV Union Velbert), Lionel Barisic (VfB 03 Hilden III), Hornaldo Antonio Lopes (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Denis Walch (unbekannt), Ersan Koc (unbekannt), Paul Asema Yongo (RSV Hückeswagen), Nikolaos Athanassiou (Hellas Wuppertal), Hulisi Denizli (SC Sonnborn II), Mouad Anouri (MSV Hilden), Metehan Mert (TSV Einigkeit Dornap II), Selino Nölle (unbekannt)



SC Breite Burschen Barmen

Trainer: Kai Böschemeyer, Andreas Wiesemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Sonnborn

Trainer: Sebastiano Spinella

Zugänge: Jan Philipp Macht (BV Gräfrath), David Heyn (SV Rot-Weiß Wülfrath), Ozan Tatli (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Ngoy Mbaba (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Andre Neinert (SC Uellendahl), Furkan Er (SSVg Velbert II), Zakaria Jarrayi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Trainer: Yousef Hidroj

Zugänge: Mirza Mujkanovic (TSV Einigkeit Dornap), Mustafa Mujkanovic (TSV Union Wuppertal), Kevin Pussar (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Goekhan Akin (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Mustafa Bostan (SJC Hövelriege II), Dogan Can (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Kilian Bernhard Sacher (SSV 07 Sudberg II), Gzim Shabanaj (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Nermin Hadzic (FK Jugoslavija Wuppertal), Mohamad Id Adruisch (Dersimspor Solingen), Ilker Topal (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Tamer Cila (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Zakaria Jarrayi (SC Sonnborn)

Abgänge: Alper Tosun (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Alexander Schmidt (TSV Union Wuppertal), Dirk Müller (SSV Germania Wuppertal), Florim Zeciri (FK Jugoslavija Wuppertal), Anes Mehic (FK Jugoslavija Wuppertal), Sacir Baltic (FK Jugoslavija Wuppertal), Robert Lange (FK Jugoslavija Wuppertal), Bruno Silva Ferreira (TSV Union Wuppertal), Mustafa Mujkanovic (FK Jugoslavija Wuppertal), Angelo Sudano (FK Jugoslavija Wuppertal), Finn Louis Rösener (SSVg Velbert II), Gzim Shabanaj (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ercan Kalkavan (SV Rot-Weiß Wülfrath)



Sportfreunde Dönberg

Trainer: Erdem Varol

Zugänge: Dustin Sirrenberg (TSV Einigkeit Dornap), Younes Settou (TFC Wuppertal 95/10), Dennis Oberdörfer (), Bilal Bouzar Lakouas (TFC Wuppertal 95/10), Leon Hoppe (TFC Wuppertal 95/10), Timur Sinan (Vereinslos), Filip Leopold Kubinkiewicz (Vereinslos), Chouaib Saghiri (SV Schwafheim), Enver Miftari (ASV Wuppertal), Fabio Demuro (SF Ammeloe), Fahd Bouyanouzane (SV Heckinghausen), Ali Abou Khalil (Sportfreunde Dönberg), Erdem Varol (Vereinslos), Cosimo Cavallo (Vereinslos), Taylan Tastan (TSV Ronsdorf II), Enver Miftari (Reaktiviert), Onur Coskun (Reaktiviert), Julian Weber (Reaktiviert), Julian Jacob (Reaktiviert), Daniel Pieper (Reaktiviert)

Abgänge: Sven Fischer (Langenberger SV 1916), Basiel Bakho Kone Gwach Kan (SSV Germania Wuppertal), Marius Lars Jeuter (SC Velbert II), Davide Zolli (SC Uellendahl), Max Duzia (SC Uellendahl), Bilal Elmahi (Hellas Wuppertal), Dominik Bröcker (Altherren), Sven Beck (Ziel unbekannt), Justin Joel Thomsen (Langenberger SV 1916), Volkan Türkmen (FK Jugoslavija Wuppertal), Mohamed Conde (Pausiert), Leander Spira (Pausiert), Jan Niclas Christians (Vereinslos), Ralf Fedgenhäuer (Vereinslos), Ali Abou Khalil (Sportfreunde Dönberg), Enver Miftari (Vereinslos), Joel Jedamzik (Unbekannt), Tayfun Schlechter (GSF Dönberg), Dustin Sirrenberg (TSV Einigkeit Dornap), Leon Hoppe (TFC Wuppertal 95/10), Dalton Koch (SV Union Velbert), Timur Sinan (Unbekannt), Filip Leopold Kubinkiewicz (Unbekannt)



SSV 07 Sudberg

Trainer: Andreas Baxewanoglou

Zugänge: Nils Sebastian Bach (Cronenberger SC II), Pablo Silva (FSV Vohwinkel Wuppertal), Nils Loibl (TSV Ronsdorf II), Luke Retterath (SC Velbert II), Felix Anton Suhre (SC Velbert II), Dominik Vidic (SC Velbert II), Andreas Baxewanoglou (SSV 07 Sudberg), Ngoy Mbaba (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Jonas Dietz (SSVg Heiligenhaus II)

Abgänge: Jonas Dietz (SSVg Heiligenhaus), Andreas Baxewanoglou (SSV 07 Sudberg), Samuel Winke (Sportfreunde Siepen)



SSVg Heiligenhaus II

Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Zugänge: Tomislav Mirosavljevic (Türkgücü Ratingen), Emircan Aydemir (SSVg Heiligenhaus), Evren Erdogan (SSVg Heiligenhaus), Baran Ölmez (SSVg Heiligenhaus), Ilir Osmani (SSVg Heiligenhaus), Younes Ichoutene (TC RW Heiligenhaus), Mohamed Azzaouagi (TC RW Heiligenhaus), Anas Buick (TC RW Heiligenhaus), Aleksander Milutinovic (TC RW Heiligenhaus), Linus Kaminski (SC Velbert), Ömür Bülbül (SSVg Heiligenhaus), Yusuf Emre Ural (SSVg Heiligenhaus), Jonas Dietz (SSVg Heiligenhaus), Alican Timar (SSVg Heiligenhaus), Kaan Göcen (SSVg Heiligenhaus), Julius Balke (SSVg Heiligenhaus), Ertac Sari (SV Union Velbert), Oualid Amezigar (SV Rot-Weiß Wülfrath), Altin Imeri (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Maurice Papies (Stella Azzurra Velbert II), Mert Celik (SSVg Heiligenhaus III), Evren Erdogan (SSVg Heiligenhaus III), Kevin Peuler (Karriereende), Jonas Dietz (SSV 07 Sudberg)



SSVg Velbert II

Trainer: Pano Rekkas

Zugänge: Nico Fuchs (SV Bayer Wuppertal), Leon Miguel Zahran (SV Bayer Wuppertal), Musa Mansaray (SV Bayer Wuppertal), Hammza Al Khalil (FC Remscheid), Luca Sascha Phillip Liebetrau (SSV Germania Wuppertal), Luis Christoffer Garcia Pintor (SSV Germania Wuppertal), Pano Rekkas (SV Bayer Wuppertal), Vassilios Iakovou (SV Bayer Wuppertal), Dimitrios Kortsalis (SV Bayer Wuppertal), Dennis Bock (SC Velbert II), Nicolas Gawel (SC Velbert II), Niklas Ramilo Sanchez (SV Union Velbert), Ioannis Athanassiou (SV Union Velbert), Christos Chartomatsidis (Hellas Wuppertal), Can Hanemann (Langenberger SV 1916), Danil Aleksandrovic Gerti (SV Union Velbert), Aliosman Aydin (FC Blau-Gelb Überruhr), Kamgaing Farrell Domguia (Germania Ratingen 04/19 II), Lirik Krasniqi (SG Kupferdreh-Byfang), Furkan Er (SC Sonnborn), Eray Yilmaz (Dabringhauser TV), Dustin Pavslovski (SG Hackenberg), Stavros Spyrou (SC Velbert II), Finn Louis Rösener (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Lorjan Imeri (SV Rot-Weiß Wülfrath), Oguzhan Coruk (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Maximilian Eisenbach (1. FC Wülfrath), Fabian Helmes (1. FC Wülfrath), Philipp Schmidt (Rücktritt als Co-Trainer und Sportlicher Leiter.), Yassin El Ghanou (TVD Velbert II), Teunis Michaelis (FSV Vohwinkel Wuppertal), Leonard Kastrati (FC Blau-Gelb Überruhr), Kerim Sali (Türkgücü Velbert), Ioan Florin Babalean (Umzug Berlin), Andreas Mikeli (1. FC Wülfrath), Semih Saban Demirhat (1. FC Wülfrath), Pandy Jeremie Mvunuku (SV Horst-Emscher 08), Thomas Cyrys (unbekannt), Omar Essahel El Alaoui (Pause), Lorjan Imeri (unbekannt), Alexander Grimmert (SC Velbert II), Stavros Spyrou (unbekannt), Ibrahim Yilmaz (SV Rot-Weiß Wülfrath), Arkadiusz Michael Magiera (Umzug), Lirik Krasniqi (SG Kupferdreh-Byfang), Joscha Weber (1. FC Wülfrath), Philipp Schmidt (1. FC Wülfrath), Lorjan Imeri (SV Rot-Weiß Wülfrath), Stavros Spyrou (SC Velbert II), Omar Essahel El Alaoui (SuS Niederbonsfeld), Liam Lennart Schlegel (SSVg Velbert III), Christos Chartomatsidis (pausiert), Luca Sascha Phillip Liebetrau (unbekannt), Nicolas Gawel (unbekannt), Manuel-Oswaldo Cisternino (unbekannt), Danil Aleksandrovic Gerti (Türkgücü Velbert), Dimitrios Kortsalis (TSV Einigkeit Dornap), Can Hanemann (Langenberger SV 1916), Dennis Bock (SC Velbert II), Vladyslav Leshchenko (unbekannt), Nicolas Gawel (SuS Niederbonsfeld), Luca Sascha Phillip Liebetrau (TSV Ronsdorf), Vassilios Iakovou (pausiert), Kamgaing Farrell Domguia (pausiert), Christos Chartomatsidis (pausiert)



SV Bayer Wuppertal

Trainer: Tobias Heinen, Frank Hilbig, Sarah Strohmenger

Zugänge: David Saße (TSV Union Wuppertal), Arne Sonnenschein (TSV Union Wuppertal)

Abgänge: Gabriel Binga Pemba (HSV Langenfeld), Nico Fuchs (SSVg Velbert II), Leon Miguel Zahran (SSVg Velbert II), Musa Mansaray (SSVg Velbert II), Ege Erdem (TSV Union Wuppertal), Nicolas Edelmann (TSV Union Wuppertal), Yousef Rasoli (TSV Union Wuppertal), Pano Rekkas (SSVg Velbert II), Vassilios Iakovou (SSVg Velbert II), Soufian El Hajui (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Niklas Dörrier (FSV Vohwinkel Wuppertal), Phil Ketzscher (FSV Vohwinkel Wuppertal), Dimitrios Kortsalis (SSVg Velbert II), Malte Gerlich (Cronenberger SC), Lorenzo Berrini (BV Gräfrath), Christoph Kladis (BV Gräfrath), Chahir Abu Khorma (BV Gräfrath), Shiekh Osama Alkandah (Wuppertaler SV II), Besmir Aliu (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Yazeid Alharoun (SV Rotation 1950 Aschersleben), Arne Sonnenschein (VfL Gennebreck)



SV Union Velbert

Trainer: Pascal Sailer

Zugänge: Enis Osman (Türkgücü Velbert), Adis Gusic (TVD Velbert II), Ali Abdelwahid (Cronenberger SC), Matthias Phil Busch (TVD Velbert II), Felix Aron Rades (TVD Velbert II), Baran Calis (Langenberger SV 1916), Pascal Sailer (SV Union Velbert II), Marvin Störmer (SV Union Velbert II), Robert Schiller (SSVg Heiligenhaus), Tobias Berger (SV Union Velbert II), Timo Störmer (SV Union Velbert II), Daniel Schmal (SV Union Velbert II), Tim Wichelhaus (SV Union Velbert II), Fabian Binöder (SV Union Velbert II), Fabian Schlee (SV Union Velbert II), Fabian Schwehn (SV Union Velbert II), Mirko Brückmann (SV Union Velbert II), Kevin Oberstraß (SV Union Velbert II), Marcel Rösler (SV Union Velbert II), Adam Flaka (SV Union Velbert II), Marcel Thieme (SV Union Velbert II), Giulian Tek (SV Union Velbert II), David Kocherscheidt (SV Union Velbert II), Michael Graf (SV Union Velbert II), Semih Tunc (SV Union Velbert II), Maurice Kulpe (SV Rot-Weiß Wülfrath), Dalton Koch (Sportfreunde Dönberg)

Abgänge: Ali Kassar (Rhenania Hochdahl), Kevin Küsters (Stella Azzurra Velbert), Dennis Kaltenpoth (Stella Azzurra Velbert), Leon Frenkel (Stella Azzurra Velbert), Louis Marvin Engelhardt (Stella Azzurra Velbert), Leon Maurice Wolf (Germania Ratingen 04/19 II), Jonas Weck (SuS Niederbonsfeld), Niklas Ramilo Sanchez (SSVg Velbert II), Ioannis Athanassiou (SSVg Velbert II), Robert Lange (Wuppertaler SV), Andreas Isberner (TSV Ronsdorf), Axel Glowacki (TVD Velbert), Joschua Jahner (BSV Viktoria Bielstein), Ahmet Batuhan Sahin (SC Velbert II), Hakan Türkmen (SSV Germania Wuppertal), Ilker Topal (SV Rot-Weiß Wülfrath), Danil Aleksandrovic Gerti (SSVg Velbert II), Baran Sezgün (1. FC Wülfrath), Faria Baraza (Dersimspor Solingen), Alexandros Kiriakidis (SC Kapellen-Erft), Mesut Güngör (SV Rot-Weiß Wülfrath), Jakub Mizgajski (Karriereende (verletzungsbedingt)), Ertac Sari (SSVg Heiligenhaus II), Jaad Benzerdjeb (SV Rot-Weiß Wülfrath)



TSV Beyenburg

Trainer: Christian Rüger

Zugänge: Mihael Kec (FK Jugoslavija Wuppertal), Marvin Halbach (TSV Beyenburg II), Pierre Boudeing (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Elbin Redzepovic (ASV Wuppertal)

Abgänge: Tobias Hillebrand (Karriereende), Marius Tesche (Karriereende), Marvin Hinze (Karriereende), Marvin Hilbig (Karriereende), Christoph Volmer (Karriereende), Philipp Zivic (Karriereende), Marcel Noah Weißner (TSV Fortuna Wuppertal II), Kian Khalaf (pausiert)



TSV Einigkeit Dornap

Trainer: Patrick Stroms

Zugänge: Abolo Heine Tem (SC Velbert II), Sascha Kreutzer (SV Rot-Weiß Wülfrath), Carlo Oskar Szabo (Sportfreunde Siepen), Kai Kleinschmidt (SV Rot-Weiß Wülfrath), Almir Durmo (SSVg 06 Haan), Sebastian Jansen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Nico Tepel (FSV Vohwinkel Wuppertal), Patrick Stroms (SV Rot-Weiß Wülfrath), Kevin Lange (SV Rot-Weiß Wülfrath), Dustin Sirrenberg (Sportfreunde Dönberg), Dimitrios Kortsalis (SSVg Velbert II)

Abgänge: Andre Vink (FC Mettmann 08), Bastian Schaube (TSV Einigkeit Dornap II), Daniel Pusic (BV Gräfrath), Yves-Aleksandar Polat (BV Gräfrath), Dustin Sirrenberg (Sportfreunde Dönberg), Mirza Mujkanovic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Maximilian Zimmermann (SG Nord), Julian Gaulke (ESC Rellinghausen), Almir Durmo (Langenberger SV 1916), Nicolai-Luca Gaulke (1. FC Wülfrath)



TSV Fortuna Wuppertal

Trainer: Clark Schworm

Zugänge: Gianluca Lio (SSV Germania Wuppertal)

Abgänge: Dominik Rieseberg (Berufliche Neuorientierung), Yannick Zieten (Berufliche Neuorientierung), Tayfun Gürsu (Langenberger SV 1916), Ali Issa (TSV Ronsdorf II)



TSV Ronsdorf II

Trainer: Manuel Rehermann

Zugänge: Daniel Kohlbach (SC Velbert), Milad Lukas Fries (TSV Ronsdorf), Tim David Deitermann (SC Velbert), Maurice Czarnetzki (TSV Ronsdorf), Lukas Thomas Orbach (TSV Ronsdorf), Moritz Sklarek (TSV Ronsdorf), Ali Issa (TSV Fortuna Wuppertal)

Abgänge: Manaf Ali-Koura (Türkgücü Velbert), Isaak Bile N’senga (Türkgücü Velbert), Mohamed Bouzar Lakouas (Pausiert), Leon Brieda (SV Jägerhaus Linde), Vincent Gomez (Pausiert), Jonas Gosebrink (SV Jägerhaus Linde), Gökhan Gümüs (Pausiert), Nils Loibl (SSV 07 Sudberg), Robert Marcin Okulski (pausiert), Soukoh Octave Semeho (Pausiert), Michael Wosnitza (Alte Herren), Anas Kasmi (TSV Ronsdorf), Bastian Kuhnke (SV Jägerhaus Linde), Robert Marcin Okulski (Cronenberger SC II), Taylan Tastan (Sportfreunde Dönberg), Julian Sothmann (SSV 07 Sudberg III)



TSV Union Wuppertal

Trainer: Ünsal Bayzit

Zugänge: Hazim Dezic (FK Jugoslavija Wuppertal), Ege Erdem (SV Bayer Wuppertal), Nicolas Edelmann (SV Bayer Wuppertal), Yousef Rasoli (SV Bayer Wuppertal), Stefan Kroon (FSV Vohwinkel Wuppertal), Lenard Barisic (Langenberger SV 1916), Arbnor Alija (FC Kosova Düsseldorf), Semi Molla (SSV Bergisch Born), Nazar Kasianchuk (TSV Union Wuppertal), Ignacio Nedic Llorente (TSV Union Wuppertal), Alexander Schmidt (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Bruno Silva Ferreira (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Levin Ilias Ceylan (SC Velbert II), John-Max Kowalski (TVD Velbert)

Abgänge: David Saße (SV Bayer Wuppertal), Arne Sonnenschein (SV Bayer Wuppertal), Dreni Imeri (Pausiert), Erik Males (Umzug), Mustafa Mujkanovic (Unbekannt), Ilker Topal (Unbekannt), Ilja Fjodorovs (VfB Schwelm), Dogan Can (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Ilker Topal (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Hüseyin Icme (TFC Wuppertal 95/10 II), Mustafa Mujkanovic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Julius Valerian Eule (FC Bensberg)



Türkgücü Velbert

Trainer: Ibo Cöl

Zugänge: Kerim Sali (SSVg Velbert II), Manaf Ali-Koura (TSV Ronsdorf II), Isaak Bile N’senga (TSV Ronsdorf II), Taha Kaya (SSVg Heiligenhaus), Selmir Hanici (FC Blau-Gelb Überruhr), Merdan Kilic (FC Blau-Gelb Überruhr), Mirac Aktas (SV Rot-Weiß Wülfrath), Ahmet Tugrul Tepebas (SV Rot-Weiß Wülfrath), Danil Aleksandrovic Gerti (SSVg Velbert II), Andreas Mikeli (1. FC Wülfrath), Irfan Nebi (FC Kosova Düsseldorf)

Abgänge: Juljan Duhani (TVD Velbert II), Enis Osman (SV Union Velbert), Okan Cakat (Essener SC Preußen), Joel Sirgusano (SuS Niederbonsfeld), Okan Cakat (Langenberger SV 1916)

