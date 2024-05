Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



Blau-Weiß Fuhlenbrock

Trainer: Adrian Reiss

Zugänge: Mert Sen (Dostlukspor Bottrop), Lukas Espenhahn (DJK Adler Union Frintrop II), Henry Friedrich (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Noah Rosrodowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Abdul Baset Ahmad (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Yasser Hasan (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Selim Bdioui (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Tom Rene Nocon (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jannick Neumann (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Lukas Wischermann (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Kruczkowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Straßek (), Joel Zander (SC Buschhausen 1912), Dominik Müller (VfB Bottrop II), Bünyamin Damar (Rhenania Bottrop), Aaron Schwandt (VfB Kirchhellen II)

Abgänge: Leon Sitianus (Rhenania Bottrop), Ben Maarten Jansen (Rhenania Bottrop), Niklas Balsliemke-Louven (SuS 21 Oberhausen), Lucas Prinz (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Maik Rudawski (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Marc Fritzler (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Niklas Niewerth (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Paul Lippens (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Roman Kottlowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Dennis Washofer (DJK Arminia Klosterhardt II), Tim Tesle (Fortuna Bottrop II), Hendrik Laakmann (Rhenania Bottrop), Noah Meyer (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Mert Sen (FC Bottrop 2019)



BV Osterfeld 1919

Trainer: Tuncay Aksoy, Haluk Türkeri

Zugänge: Onur Ismail Alpugan (TSV Bruckhausen), Burak Can (TSV Bruckhausen), Ali Karagöz (Sportfreunde Hamborn 07), Mehriz Fezzani (DJK Arminia Lirich 1920 II), Engin Öztürk (RWO Team United III zg.), Okan Demircan (RW Oberhausen II), Fatih Candan (Rhenania Bottrop), Adem Oruc (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Leon Schliebach (Sportfreunde Walsum 09), Tamgac Kece (Sportfreunde Walsum 09), Said Koumbaz (Sportfreunde Walsum 09), Berat Koc (Sportfreunde Walsum 09), Haluk Türkeri (Sportfreunde Walsum 09), Hilmi Kücüker (Sportfreunde Walsum 09), Matthias Ortmann (Sportfreunde Walsum 09), Saner Kilic (Yesilyurt Möllen zg.), Muhammed Demiral (1. FC Mülheim-Styrum)

Abgänge: Tuncay Aksoy (Kariereende), Hedon Selishta (SV Holthausen/Biene 1931), Damiano Schirru (Pausiert), Faysel Khmiri (Pausiert), Ali Karagöz (Pausiert), Isa Caltepe (Pausiert), Mehriz Fezzani (SV Adler Osterfeld)



DJK Arminia Klosterhardt II

Trainer: Toni Collura

Zugänge: Selman Aldemir (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Toni Collura (1. FC Mülheim-Styrum), Dennis Washofer (BW Fuhlenbrock), Carlos Bastek (DJK Arminia Klosterhardt), Jaroslav Sudak (Odessa/Ukraine), Carlos Bastek (DJK Arminia Klosterhardt III), Marius Broß (DJK Arminia Klosterhardt III), Marcel Wroblewski (DJK Arminia Klosterhardt III), Felix Bramhoff (DJK Arminia Klosterhardt III), Oliver Adam Neugebauer (Dostlukspor Bottrop), Fabrice Fürbach (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Dennis Dickmann (VfB Kirchhellen II), Christopher Hübers (DJK Arminia Klosterhardt III)

Abgänge: Can Kilic (YEG Hassel), Duha Aycicek (SV Genc Osman Duisburg II), Amadou Tidian Diallo (RW Oberhausen II), Mohamed-Ali Mirie (1. FC Mülheim-Styrum), Noah Afonso Malangi (1. FC Mülheim-Styrum), Yevhenii Belmach (SpVgg Sterkrade 06/07), Dirk Maganiec (DJK Arminia Klosterhardt III)



DJK Arminia Lirich 1920

Trainer: Jens Szopinski

Zugänge: Jan Lucas Swoboda (DJK Adler Union Frintrop), Dennis Peprah (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Justin Neumann (Glück-Auf Sterkrade), Yannic Gräf (RW Oberhausen II), Julian Mali (SuS 21 Oberhausen), Nat-Lemuel Aboagye (Glück-Auf Sterkrade), Dennis Bartsch (PSV Wesel), Anthony Annan (), Dominik Krath (SpVgg Sterkrade 06/07), Kaan Aydin (1. FC Mülheim-Styrum), Jonas Hartmann (DJK Arminia Klosterhardt)

Abgänge: Lucas Müntjes (Sportfreunde Königshardt II), Levent Cakmak (SC Croatia Mülheim), Mert Kaya (SC Croatia Mülheim), Elias Spyridon Tapinos (Pausiert), Jun Yamaguchi (Zurück nach Japan), Dominik Kleer (Ziel unbekannt), Dominik Kleer (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Elias Spyridon Tapinos (SV Adler Osterfeld), Malte Arne Oberschachtsiek (Pausiert ), Wesley Bakalorz (SC Buschhausen 1912), Denis Jakupovic (Pausiert), Denis Jakupovic (FC Sterkrade 72)



FC Sterkrade 72

Trainer: Patrick Wojwod

Zugänge: Marvin Weigel (RW Oberhausen II), Julian Krasniqi (Welheimer Löwen), David Fojcik (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Karl Kukuczka (SV Adler Osterfeld), Harun Al (SG Osterfeld), Timo Stephan (FC Sterkrade 72), Damian Lee Ford (FC Sterkrade 72), Danny Finn Hoffmann (FC Sterkrade 72), Lennox Tim Heinlein (FC Sterkrade 72), Gan Raffaele Villani (FC Sterkrade 72), Okan Aslantin (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Enes Kodaman (VfB Bottrop), Tobias Szubrin (FC Sterkrade 72), Uwe Delfs (DJK Adler Union Frintrop), Jan-Niklas Forger (DJK Arminia Klosterhardt), Murat Berbero (VfB Bottrop), Denis Jakupovic (DJK Arminia Lirich 1920), Guiseppe Gambino (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Berkay Yildiz (SV Sonsbeck II)

Abgänge: Jan Steinkusch (VfB Bottrop), Marcel Gabor (TV Jahn Hiesfeld zg.), Nici Jan Motzkuhn (Pausiert), Hürkan Kindac (SuS 21 Oberhausen), Timo Stephan (FC Sterkrade 72), Nici Jan Motzkuhn (SC Eintracht Oberhausen), Akin Aslantin (SuS 21 Oberhausen), Harun Al (Pausiert ), Nico Pasdag (VfL Grafenwald), Sven Ebbe Süsselbeck (SuS 09 Dinslaken II), Danny Finn Hoffmann (Spvgg Sterkrade-Nord), Harun Al (SG Osterfeld), Julian Heise (Pausiert aufgrund einer Verletzung )



Post SV Oberhausen

Trainer: Kevin Böhmfeldt

Zugänge: Soner Yavuz (Mülheimer FC 97 II), Dominik Meißner (SC Buschhausen 1912), Faruk Dibekci (Welheimer Löwen), Claudio Miranda-Vera (FC Italia Oberhausen 2021), Jan Josef (Schwarz-Weiß Alstaden II), Julian Ernst (Schwarz-Weiß Alstaden II), Eray Akyüz (Spvgg Meiderich 06/95 II), Joel Michael Lettau (Reaktiviert), Sebastian Heuger (Reaktiviert)

Abgänge: Julian Birkholz (VfR 08 Oberhausen), Alassane Ibrahim Guira (Sportfreunde Altenessen), Eray Akyüz (DJK Arminia Lirich 1920 II), Lukas Schwebig (1. FC Mülheim-Styrum)



Rhenania Bottrop U23 II

Trainer: Marc Wittstamm

Zugänge: Robin Jobst (VfB Kirchhellen), Henry Steinke (Pausiert aus Beruflichen Gründen ), Sead Durakovic (Pausiert ), Can Elmas (Rhenania Bottrop), Enes Yilmaz (Rhenania Bottrop), Felix Mika Matheis (Rhenania Bottrop), Laszlo Szalkai (Pausiert), Justin Römer (Rot-Weiss Essen II), Moussa Sissoko ( Reaktiviert), Mohammad Noor Al Khaleli (FC Bottrop 2019), Talha Onur (SuS Beckhausen 05), Shakib Khondoker (SuS Beckhausen 05), Kadir Kirmizi (Sportfreunde 08/21 Bottrop), Robin Polak (Fortuna Bottrop)

Abgänge: Luca Rüdel (Rhenania Bottrop), Sabri Kayali (Rhenania Bottrop), Özgür Erdogan (Rhenania Bottrop), Niklas Bräuer (DJK Arminia Klosterhardt III), Robin Polak (Fortuna Bottrop), Enes Yilmaz (SC Hassel II), Mohammad Noor Al Khaleli (Welheimer Löwen), Florian Macziej (SuS Niederschelden), Calogero Cavaleri (Sportfreunde Wanne-Eickel II), Kadir Kirmizi (Sportfreunde 08/21 Bottrop), Onur Karakus (Welheimer Löwen)



SC 1920 Oberhausen II

Trainer: David Möllmann

Zugänge: Daniel Schliwa (RW Oberhausen II), Farian Steppkes (SC 1920 Oberhausen III), Marvin Schmidt (RW Oberhausen II), Lukas Loibl (SC 1920 Oberhausen), Lars Bruckwilder (RW Oberhausen II), Dustin Heiligers (Schwarz-Weiß Alstaden), Gino Seggio (FC Italia Oberhausen 2021), Sascha Schwarze (TuS 84/10 Bergeborbeck zg.), Elias Balozzi (Schwarz-Weiß Alstaden), Artur Klujew (SuS 21 Oberhausen), Nikolaj Klujew (SuS 21 Oberhausen II), Michael Motz (FC Italia Oberhausen 2021 II), Ertunc Turan (TuS Essen-West 81)

Abgänge: Nico Depczynski (VfR 08 Oberhausen II), Michael Motz (FC Italia Oberhausen 2021), Sascha Knobloch (VfR 08 Oberhausen II), Zidane Sani (1. FC Mülheim-Styrum), Erdem Yalcin (YEG Hassel II), Marko Schmidt (Rücktritt), Nico Schneider (DJK Adler Oberhausen), Ricardo Lenz (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Justin Kapell (DJK Adler Oberhausen), Manuel Knobloch (VfR 08 Oberhausen)



SC Buschhausen 1912

Trainer: Daniele Lepori

Zugänge: Patrick Szovan (Schwarz-Weiß Alstaden), Oliver Koczy (Welheimer Löwen), Joel Goldberg (SuS 21 Oberhausen), Jens Tackenberg (SV Vonderort), Wesley Bakalorz (DJK Arminia Lirich 1920), Giovanni D' Amico (SC Croatia Mülheim), Ahmed Mohamad (SV Rot-Weiß Deuten), Marvin Görlich (DJK Arminia Klosterhardt III)

Abgänge: Alper Sarikaya (Glück-Auf Sterkrade), Daniel Baerwald (Glück-Auf Sterkrade), Timo Hendel (Glück-Auf Sterkrade), Sven Adamietz (SuS 21 Oberhausen), Dominik Meißner (Post SV Oberhausen), Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Efe Özmen (YEG Hassel II), Vacaba Camara (FC Hilchenbach II), Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade)



RW Oberhausen II

Trainer: Patrick Theisen

Zugänge: Jonas Florczak (DJK Arminia Klosterhardt), Thuto Schneider (DJK Arminia Klosterhardt), David Reidermann (DJK Arminia Klosterhardt), Niko Lazar (DJK Arminia Klosterhardt), Alessio Berrini (DJK Adler Union Frintrop), Noah Bruns (DJK Adler Union Frintrop), Oliver Ruszczyk (DJK Adler Union Frintrop II), Bezoti Angjellos (DJK Adler Union Frintrop II), Maximilian Rustemeyer (DJK Adler Union Frintrop II), Steffen Heine (SC Hassel), Patrick Theisen (DJK Arminia Klosterhardt), Jason Nau (DJK Dellwig 1910), Linus Schwarze (DJK Adler Union Frintrop II), Amadou Tidian Diallo (DJK Arminia Klosterhardt II), Marcel Bongers (RW Oberhausen II), Sascha Demarino (SuS 21 Oberhausen), Bill Malangu (Lohausener SV), Niclas Baldus (DJK Adler Union Frintrop), Jonas Kimbesi (TuS Essen-West 81), Aid Turajlic (SV Sarajevo Oberhausen), Arnel Terzic (SV Sarajevo Oberhausen), Olgun Yüksel (SG Wattenscheid 09 II), Darren Joshua Enudi (Germania Ratingen 04/19 II), Leonal Nkansah (Mülheimer SV 07), John-Pantelis Schumann (SpVgg Steele), Samuel Mensah (Vereinslos), Dustin Leichter (SV Concordia Oberhausen II zg.), Okan Hot (TB Oberhausen 1889 III)

Abgänge: Kevin Bongers (VfR 08 Oberhausen), Murat Cebeci (SC 1920 Oberhausen), Marvin Weigel (FC Sterkrade 72), Marvin Görlich (DJK Arminia Klosterhardt III), Nico Goronzy (SuS 21 Oberhausen III), Yannic Gräf (DJK Arminia Lirich 1920), Daniel Schliwa (SC 1920 Oberhausen II), Marvin Schmidt (SC 1920 Oberhausen II), Lars Bruckwilder (SC 1920 Oberhausen II), Marcel Bongers (RW Oberhausen II), Can Luca Gad (Schwarz-Weiß Alstaden), Birol Gülec (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Okan Demircan (BV Osterfeld 1919), Ilias Laynaui (Bader SV 91 II), Maximilian Straschitz (DJK Adler Oberhausen), Enes Biçer (DJK Adler Oberhausen), Robin Kinowski (DJK Adler Oberhausen), Birkan Biçer (DJK Adler Oberhausen), Franklin-Benjamin Viaud Portillo (DJK Adler Oberhausen), Michael Agyekum (Unbekannt), Christos Lazaridis (Karriere-Ende), Emmanuel Peterson (Unbekannt), Filip Andreas Bücking (DJK Adler Union Frintrop III), Sascha Demarino (SuS 21 Oberhausen II)



Schwarz-Weiß Alstaden II

Trainer: Torben Trapphoff

Zugänge: Felix Pankotsch (Schwarz-Weiß Alstaden), Joel Brodowski (), Elidjan Hyrija (TB Oberhausen 1889), Luis Mendrina (TB Oberhausen 1889), Filip Tasevski (SV Concordia Oberhausen), Patrick Laux (SV Concordia Oberhausen), Torben Trapphoff (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Gino Schlipper (VfR 08 Oberhausen), Jan Josef (Post SV Oberhausen), Matthias Heiß (Ziel Unbekannt ), Fabio Aldo Falcone (FC Italia Oberhausen 2021), Ben Last (Sportfreunde Walsum 09 V), Maik Falcone (FC Italia Oberhausen 2021), Julian Ernst (Post SV Oberhausen), Nico Pascal Heiligers (SC 1920 Oberhausen III), Dustin Marchefka (FC Italia Oberhausen 2021)



Sportfreunde Königshardt II

Trainer: Timo Schmidt

Zugänge: Maik Kusenberg (Glück-Auf Sterkrade II), Julian Machai (Glück-Auf Sterkrade II), Moritz Berndsen (Spvgg Sterkrade-Nord), Lucas Müntjes (DJK Arminia Lirich 1920), Robin Balzer (SC Wacker Dinslaken), Robert Dick (Fortuna Bottrop II)

Abgänge: Mert-Can Girgin (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Andre Bäumen (Karriereende ), Robert Bock (Pausiert ), Tony The Cuong Pham (Unbekannt), Phil Pogan (Karriereende ), Tim Fischer (TB Oberhausen 1889), Kwabena Fobiri (Alemannia Essen), Alhassane Diallo (Welheimer Löwen)



SV Adler Osterfeld

Trainer: Christoph Tapinos, Dennis Zimmert

Zugänge: Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade), Ömer Yüksel (Glück-Auf Sterkrade), Lennart Jablonski (Rhenania Bottrop), Merlin Schwandt (SV Horst-Emscher 08), Christoph Tapinos (Glück-Auf Sterkrade), Dennis Zimmert (Vereinslos ), Hasan Can Agbulut (Rhenania Bottrop), Philipp Schulte (Glück-Auf Sterkrade), Matthias Eckl (TuS Essen-West 81), Nurtekin Bulut (SG Osterfeld), Laorand Aljija (Reaktiviert), Azad Timar (), Ali Riza Dogan (SC 1920 Oberhausen), Elias Spyridon Tapinos (DJK Arminia Lirich 1920), Andre Pangerl (Glück-Auf Sterkrade), Luciano Licari (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Jannis Tillmann (), Taylan Kaplan (DJK Arminia Lirich 1920 II), Robert Trimborn (Reaktiviert), Pierre Prokein (Reaktiviert), Michel Hilgert (Reaktiviert ), Can Alacam (Fortuna Bottrop III), Mehriz Fezzani (BV Osterfeld 1919), Tim Ernemann (Reaktiviert ), Marvin Cebulla (Fortuna Bottrop)

Abgänge: Gianluca Tiso (Heisinger SV), Morad El Habibi (VfB Günnigfeld), Leo Prinz (SuS 21 Oberhausen), Karl Kukuczka (FC Sterkrade 72), Ertunc Turan (TuS Essen-West 81), Mohamed Andich (GSG Duisburg), Felix Gatner (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Tugay Özcan (Unbekannt), Marvin Cebulla (Fortuna Bottrop), Emircan Temel (Rhenania Bottrop), Abdelaziz Boukdir (SV Genc Osman Duisburg), Darius Melvudin Cziuk (DJK Adler Union Frintrop II), Joel Groß (Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck), Luciano Licari (FC Italia Oberhausen 2021)



SV Sarajevo Oberhausen

Trainer: Tolga Celiker

Zugänge: Anel Omerinovic (Ausland ), Amar Mahmutovic (Ausland), Justin Kruczkowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Muhammed Ethemi (Bader SV 91), Tolga Celiker (DJK Adler Oberhausen), Lukas Geisen (DJK Adler Oberhausen), Justin Mavric (DJK Adler Oberhausen), Janis Finian Redmond (TuS Breitscheid), Bülent-Tarik Pala (DJK Adler Oberhausen)

Abgänge: Vernes Cibric (DJK Adler Oberhausen), Belmin Betevija (DJK Adler Oberhausen), Sanid Fazlic (SC Croatia Mülheim), Dzejlan Sehovic (SC 1920 Oberhausen), Berat Aktürk (TSV Safakspor Oberhausen), Adem Halilovic (FC Bad Wörishofen), Mujo Gradascevic (DJK Adler Oberhausen), Dennis Qureshi (DJK Adler Oberhausen), Namik Sadikovic (DJK Adler Oberhausen), Aid Turajlic (RW Oberhausen II), Arnel Terzic (RW Oberhausen II), Kerim Bezdrob (Pausiert), Edin Kovac (Pausiert), Milan Gegic (Pausiert), Amar Maksumic (Pausiert), Milovan Gajic (Pausiert), Edis Kadiric (TB Oberhausen 1889 III)



TSV Safakspor Oberhausen

Trainer: Serhat Erdogan

Zugänge: Berat Aktürk (SV Sarajevo Oberhausen), Ensar Bicak (SpVgg Sterkrade 06/07), Emre Erdogan (SpVgg Sterkrade 06/07), Baran Erdogan (SpVgg Sterkrade 06/07), Efe Var (SpVgg Sterkrade 06/07), Abdulkader Hasan (SpVgg Sterkrade 06/07), Yusuf Arslanbas (SpVgg Sterkrade 06/07), Burak Sandikli (SpVgg Sterkrade 06/07), Kenan Al-Jawabreh (SpVgg Sterkrade 06/07), Eray Erol (SpVgg Sterkrade 06/07), Emirhan Kaya (Rhenania Bottrop), Okan Al (Sportfreunde Königshardt), Mehmethan Celik (Mülheimer FC 97 II), Yusuf Duran (SuS 21 Oberhausen), Ramazan Akyüz (Dostlukspor Bottrop), Mert Ata (Dostlukspor Bottrop)

Abgänge: Ahmet Büyüköztürk (Dostlukspor Bottrop), Mehmet Kalayci (SpVgg Sterkrade 06/07), Harun Uzan (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Cagan Deliaci (TB Oberhausen 1889 III), Okan Al (DJK Arminia Klosterhardt), Adem Incebacak (Glück-Auf Sterkrade II)



VfR 08 Oberhausen

Trainer: Paul Schendzielorz

Zugänge: Kevin Bongers (RW Oberhausen II), Julian Birkholz (Post SV Oberhausen), Gino Schlipper (Schwarz-Weiß Alstaden II), Kevin Schiernbeck (SV Heißen III), Manuel Knobloch (SC 1920 Oberhausen II)

Abgänge: Julian Melzer (SV Concordia Oberhausen)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: