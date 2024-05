RWE gegen RWO: FVN gibt Finalort bekannt

Das Niederrheinpokalfinale findet wieder an der Hafenstraße statt. – Foto: André Nückel

Das Endspiel um den Niederrheinpokal des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) der Saison 2023/2024 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen findet im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt. Die Partie soll am Samstag, 25. Mai, im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ über die Bühne gehen. Noch offen ist die Anstoßzeit.

Bei der Planung des Niederrheinpokal-Endspiels mussten gleich mehrere Eventualitäten berücksichtigt werden. Rot-Weiss Essen besitzt die Chance, in der Abschlusstabelle der 3. Liga den dritten Platz zu belegen und damit die Relegation um den Zweitliga-Aufstieg zu erreichen. Hin- und Rückspiel in der Relegation sind für den 24. und 28. Mai angesetzt. Eine Austragung des Niederrheinpokal-Endspiels am 25. Mai wäre damit ausgeschlossen (sofern der Relegations-Gegner nicht der 1. FC Kaiserslautern ist). Eine Verlegung der Final-Begegnung auf den 1. Juni wäre damit notwendig. Die Entscheidung, ob RW Essen die Relegation erreicht, fällt möglicherweise erst am letzten Drittliga-Spieltag am 18. Mai. Bundesliga-Finale vielleicht in Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit dem Stadion Niederrhein für die Austragung des Endspiels um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft (30. Mai/2.Juni) beworben. Sollte die U 19 von Borussia Dortmund, die bereits die Meisterschaft in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga und damit die Endrunden-Teilnahme sicher hat, das Endspiel erreichen, hätte der BVB Heimrecht und würde dann in Oberhausen spielen. Der geplante Final-Termin ist der 2. Juni. Ob die U 19 der Borussia in das Endspiel einzieht, entscheidet sich am 19. Mai, also nur sechs Tage vor dem „Finaltag der Amateure“. Sollte Borussia Dortmund mit den A-Junioren in das Finale der Deutschen Meisterschaft einziehen und gleichzeitig die BVB-Profis das Endspiel der Champions League erreichen, müsste das Junioren-Finale auf den 30. Mai vorgezogen werden.