Niederrheinpokal: Alle Sieger, Rekordsieger und Endspiele im Überblick

Am 21. Mai 2022 hat der SV Straelen erstmals den Niederrheinpokal gewonnen. Dem Verein von Mäzen Hermann Tecklenburg gelang durch ein Tor von Kelvin Lunga die Revanche gegen den Wuppertaler SV für die Schlappe im Vorjahr - und damit auch der Einzug in den DFB-Pokal. Gespielt wurde im Stadion des MSV Duisburg.

Niederrheinpokal-Finale 2018: Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen 2:1

Fußball kann so brutal und so schön zugleich sein. Für Rot-Weiss Essen und seine Anhänger war die Pleite in Oberhausen gegen den Erzrivalen insofern doppelt bitter, dass Yassin Ben Balla in der Nachspielzeit umstritten den 2:1-Sieg für Rot-Weiß Oberhausen erzielte.

Niederrheinpokal-Finale 2017: MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 2:0

Einen echten Erzrivalen hat der MSV Duisburg zwar nicht, aber Erfolge gegen die unmittelbare Konkurrenz sind besonders schön. Im Stadion von Rot-Weiss Essen sorgten Kevin Wolze und Simon Brandstetter für das 2:0.

Niederrheinpokal-Finale 2016: Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 3:0

Mit einem Doppelpack war Moritz Fritz der Man of the Match für RWE, der die Entscheidung gegen den Wuppertaler SV allerdings erst in der 87. Minute erzielte.

Niederrheinpokal-Finale 2015: Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 6:5 n.E.

2018 setzte sich Rot-Weiß Oberhausen in der Nachspielzeit durch, drei Jahre früher feierte Rot-Weiss Essen den Pokaltriumph nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen. Richard Paul Weber verwandelte vor den eigenen Zuschauern den entscheidenden Strafstoß.

Niederrheinpokal-Finale 2014: MSV Duisburg - TV Jahn Hiesfeld 5:2

Für einige Akteure des TV Jahn Hiesfeld war das Duell gegen den MSV Duisburg sicherlich das Spiel ihres Lebens, doch nach dem Führungstreffer im zweiten Durchgang brachen die Veilchen gegen den Top-Favoriten auseinander. Duisburg schoss seine fünf Treffer zwischen der 50. und 65. Minute. Gespielt wurde beim MSV Duisburg.

Niederrheinpokal-Finale 2013: Sportfreunde Baumberg - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

2013 schafften die Sportfreunde Baumberg als bis dato letzter Amateurverein am Niederrhein die große Überraschung und qualifizierten sich als Underdog durch ein Tor von Nils Esslinger in Minute 92 für den DFB-Pokal. Gespielt wurde in Oberhausen. Dort gab es dann eine 1:4-Schlappe gegen den FC Ingolstadt, der damals in der 2. Bundesliga spielte.

