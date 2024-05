Kreisliga A Moers: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga A Moers in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



1. FC Lintfort II

Trainer: Marcin Baluch

Zugänge: Marcin Baluch (FC Rot-Weiß Moers), Sezgin Akyüz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Justin Schraven (GSV Moers), Mario Brescakovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Daniel Kovacevic (Reaktiviert), Elvir Civic (1. FC Lintfort III zg.), Dzejlan Bisevac (Reaktiviert), Nicola Skara (Reaktiviert), Leart Lipovica (Reaktiviert), Christopher Jenal (Reaktiviert), Fatih Fidan (Reaktiviert), Joel Wansi (), Stefan Trusheim (Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim), Tayfun Öztürk (VfL Repelen), Oguzhan Karatas (1. FC Lintfort III zg.), Erdogan Atik (1. FC Lintfort III zg.), André Voigt (SV Orsoy), Sascha Tenbruck (Reaktiviert), Bersan Satiluis Derdiyok (TSV Bruckhausen), Armin Cibric (Reaktiviert), Mirza Mulaomerovic (SV Germania 1908 Grasdorf), Christian Zeiler (VfL Rheinhausen), Dominik Brescakovic (Reaktiviert), Teoman Baskir (GSV Moers III zg.), Demirel Sogolj (SV Alemannia Kamp), Udo da Silva Grasbeunder (Reaktiviert ), Tom Karatas (Ab 1.4.2024 aus A-Jugend )

Abgänge: Bersan Satiluis Derdiyok (TSV Bruckhausen), Kubilay Gülec (Standby im Verein), Sam Wehmeyer (Standby im Verein), Fabian Zukowski (Beruflich - standby im Verein), Fatih Fidan (Pausiert), Yunus Burak Eskici (Pausiert - Verletzung), Benjamin Dona Fils (Ziel unbekannt), Gökhan Öztürk (TuS Borth), Benjamin Dona Fils (TuS Borth)



Borussia Veen

Trainer: Thomas Haal

Zugänge: Fynn Bertsch (Verletzung ), Timo Evertz (SV Sonsbeck II), Tim Pastoors (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Eike Schultz (Borussia Veen II)

Abgänge: Torben Kuper (Pausiert), Philipp Wierz (Karriereende), Hendrik Terlinden (Karriereende), Thomas Willemsen (Borussia Veen II), Alexander Gellings (Karriereende), Luca Ackermann (SV Menzelen)



Büdericher SV

Trainer: Joel Kaworsky

Zugänge: Chris Bartsch (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Denny Koop (TuS Haffen-Mehr), Marc Holzwarth (BSV Grün-Weiß Flüren), Max Pannen (SV Brünen), Maxim Bachmann (SV Brünen), Benedikt Griesdorn (Vereinslos), Valentine Forsab (FC Hellas Krefeld), Octavian Petrov (BSV Viktoria Wesel)

Abgänge: Michael Pielniok (PSV Wesel II), Robin Brüggen (SV Menzelen), Matthias Kuhlmann (Karriereende ), Joel Matern (SV Menzelen), Jan Busch (Pausiert), Fabian Kirsch (Büdericher SV II), Yusef Murad (Büdericher SV II), Nils Sobotta (Pausiert), Johannes Hantermann (SV Menzelen), Kevin Fuchs (SV Rheinkraft Ginderich), Philipp Pähler (DJK Wattenscheid), Chris Bartsch (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Benedikt Griesdorn (SV Rheinkraft Ginderich)



Concordia Rheinberg

Trainer: Manfred Wranik

Zugänge: Mujo Adanalic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Arne Becker (ESV Hohenbudberg), Julien Schulik (SV Orsoy)

Abgänge: Daniel Lauderbach (Viktoria Goch), Ari Salman Farmo (SV Millingen), Christoph Berghausen (Karriereende), André Dietrich (Karriereende), Lucas Bangert (pausiert)



ESV Hohenbudberg

Trainer: Ralf Röös

Zugänge: Ekrem Aksu (OSC Rheinhausen), Marcel Brass (), Stephan Dicks (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Robin Chaya (SuS Krefeld)

Abgänge: Arne Becker (Concordia Rheinberg), Patrik Seitz (OSC Rheinhausen), Dogukan Bayrak (Anadolu Türkspor Krefeld), Tayfun Esen (Anadolu Türkspor Krefeld), Arne Becker (Concordia Rheinberg), Yunus Ünlü (OSC Rheinhausen)



FC Moers-Meerfeld

Trainer: Kevin Hanebeck

Zugänge: Tolga Dügencioglu (VfB Homberg II), Roman Kania (SC Rheinkamp), Timo Hahn (SV Schwafheim), Mike Konrad (VfL Repelen), Fabian Meier (TV Asberg), Alexander Scheiermann (VfB Homberg II), Phillip Kmiec (SV Schwafheim)

Abgänge: Stephan Wentorp (TV Kapellen), Linus Schlebusch (SV Schwafheim), Marvin Katzke (SV Schwafheim), Karl-Heinz Dezelak (Ruhestand vielleicht), Leon Müntjes (SV Schwafheim), Fabian Werft (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Henrik Reiter (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Timo Hahn (SC Rheinkamp)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Zugänge: Felix Dressler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Melvin Schmitka (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Julian Steinitz (SV Alemannia Kamp), Timothy Mathew (SV Alemannia Kamp), Enes Kocoglu (SV Alemannia Kamp)

Abgänge: Luka Peric (TV Asberg), Serkan Durak (VfL Repelen), Burak Erol (VfL Repelen), Artin Al-Mando (VfL Repelen), Serkan Durak (VfL Repelen II zg.), Aza Kader (GSV Moers II), Samir Jabri (VfL Repelen II zg.), Hasan Hisman (TV Asberg), Julian Steinitz (SV Alemannia Kamp II), Felix Dressler (pausiert), Felix Dressler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)



FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Trainer: Marcel Blaschkowitz

Zugänge: Tobias Esper (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Stefan Funke (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II zg.), Luca Spillmann (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II zg.), Johannes Hoogen (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II zg.), Oliver Brockerhoff (SV Menzelen), Christopher Schmidt (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. III), Kevin Spallek (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Chris Bartsch (Büdericher SV), Louis Feldkamp (Viktoria Buchholz)

Abgänge: Tobias Schmitz (Grün-Weiß Vernum II), Tim Pastoors (Borussia Veen), Chris Bartsch (Büdericher SV), Tobias Esper (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Andreas Dargel (Karriereende), Nico Goergen (Alte Herren), Philipp Goergen (Alte Herren), Fabian Haß (Alte Herren), Christopher Schmidt (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. III), Christian Sura (Karriereende), Dan Tooten (Karriereende), Nicko Ridder (SV Haesen-Hochheide), Kevin Spallek (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)



OSC Rheinhausen

Trainer: Thomas Sefzig

Zugänge: Max Tobias Schneider (SV Sonsbeck), Pascal Lenz (OSC Rheinhausen II), Justin Schlüter (OSC Rheinhausen II), Leon Skorwider (OSC Rheinhausen II), Mustafa Kerim Gültekin (Bayer Uerdingen 05), Emir Turan (OSC Rheinhausen IV), Anes Huskic (Rumelner TV), Sofian Barakat (TV Kapellen), Thorben Temmler (Reaktiviert), Mustafa Shiekh Hassan (Rumelner TV), Ahmet Atay (TuS Asterlagen II), Orhan Altun (Duisburger SV 1900 II), Michael von Zabiensky (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Murat Bolat (TuS Asterlagen), Yunus Ünlü (ESV Hohenbudberg), Isa Demir (OSC Rheinhausen IV)

Abgänge: Joel Preuß (TuS Asterlagen), Ekrem Aksu (ESV Hohenbudberg), Fatih Altun (TSV Bruckhausen), Josef Abi-Haidar (TSV Bruckhausen), Burhan Sahin (Anadolu Türkspor Krefeld), Mahmut Dost (Anadolu Türkspor Krefeld), Enis Ahmedi (SV Genc Osman Duisburg), Oguz Yüksel (TSV Bruckhausen), Ozan Yüksel (TSV Bruckhausen), Emre Bolat (TSV Bruckhausen), Berkant Tekmen (TSV Bruckhausen), Samet Uz (TSV Bruckhausen), Arda Keskin (TSV Bruckhausen), Younes Bachiri (TSV Bruckhausen), Gojar Mustafaj (TSV Bruckhausen), Niklas Lange (TSV Bruckhausen), Akram Haddouchi (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Emir Turan (FC Rumeln-Kaldenhausen), Markus de Oliveira Broto (Hannover 96), Michael von Zabiensky (Rücktritt ), Lukas Nilkes (MSV Duisburg II)



Rumelner TV

Trainer: Edis Bicic

Zugänge: Din Turkovic (MSV Moers), Henrik Marten Bahl (Aus eigener Jugend ), Jamal Aanen (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Valon Bekiri (FC Albania Duisburg), Florian Gashi (FC Albania Duisburg), Justin Noel Knauer (Rumelner TV III), Oscar Franken (Aus eigener Jugend ), Jonah Siebert (Aus eigener Jugend ), Nick Hauptmann (Aus eigener Jugend ), Vasileios Kalaitzidis (Aus eigener Jugend ), Georgios Koutsis (Aus eigener Jugend ), Sebastian Hejniak (VfL Rheinhausen), Granit Haliti (Rheinland Hamborn), Felix Hörstgen (Reaktiviert ), Jean-Pierre Mavric (FC Rot-Weiß Moers)

Abgänge: Max Marten (TV Asberg), Kim Weickart (VfL Rheinhausen), Jan Krüger (Andere Sportart), Dennis Brodkorb (Karriereende ), Berdan Doganbas (Pausiert), Zahid Yalvac (Pausiert ), Mustafa Shiekh Hassan (OSC Rheinhausen), Robin Schepers (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Samet Caliskan (SC Düsseldorf-West), Berat Sejdijaj (Rumelner TV III)



SSV Lüttingen

Trainer: Mirko Poplawski

Zugänge: Daniel Zarko (TuS Xanten), Luca Wiens (SV Hönnepel-Niedermörmter)

Abgänge: Matthias Bauhuis (Karriereende), Maik Schmitz (Karriereende), Yannick Regner (SSV Lüttingen II), Luca Maurice Hülsmann (SV Viktoria Birten), Noah Jenrich (SSV Lüttingen II)



SV Budberg II

Trainer: Torsten Weist

Zugänge: Felix Engeln (SV Budberg IV), Rayk Bißling (SV Millingen), Torsten Weist (Kevelaerer SV II), Luiz Hilsenberg (SV Budberg), Henrik Skodacek (SV Budberg), Lejs Pendek (SV Budberg), Kevin Carrion Torrejon (SV Budberg), Aaron Kanzler (SV Budberg IV)

Abgänge: Daniel Kühn (pausiert), Lasse Per Jebavy (pausiert), Tim Hebbering (SV Menzelen), Sven van Dyck (VfB Homberg II)



SV Millingen

Trainer: Oliver Kraft

Zugänge: Oliver Kraft (), Edin Imamagic (), Ari Salman Farmo (Concordia Rheinberg), Philipp Raskopf (SV Alemannia Kamp), Luke Hillebrands (SV Orsoy), Konrad Pfingst (SV Millingen), Kaan Gündogdu (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Henning Hoffmann (VfB Homberg II), Lukas Fronhoffs (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lukas Krall (SV Orsoy), Lukas Mölders (Reaktiviert), Domenique Cremers (TV Asberg), Luis Bernd Heinrich (Aus eigener Jugend), Luca Ofiera (TV Asberg), Steven Schön (TV Asberg), Yannick Alexander Saunus (SV Budberg)

Abgänge: Luca Ofiera (TV Asberg), Domenique Cremers (TV Asberg), Stephan Winkler (TV Asberg), Steven Schön (TV Asberg), Rayk Bißling (SV Budberg II), Konrad Pfingst (SV Millingen), Kaan Gündogdu (SV Millingen II), David Schmengler (Karriereende), David Schmengler (SV Millingen II), Lukas Mölders (VfL Oldenburg II)



SV Schwafheim

Trainer: Michael Hoppe, Olaf Banholzer

Zugänge: Robin Levin (TV Asberg), Kevin Röös (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Joshua Issiaka Pawlinski (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Serhat Karabulut (FC Rot-Weiß Moers), Marc Frackowiak (SV Wersten 04), Linus Schlebusch (FC Moers-Meerfeld), Marvin Katzke (FC Moers-Meerfeld), Luis Lötters (VfL Rheinhausen), Rene Pascal Krause (SV Schwafheim II), Jonas Jaschka (Duisburger SV 1900 II), Faruk Yildirim (TuS Asterlagen), Firoo Ras (TV Asberg), Leon Müntjes (FC Moers-Meerfeld), Robin Schanzenbach (reaktiviert), Marcel Schneider (SV Scherpenberg)

Abgänge: Christoph Pinske (SV Budberg), Paul Beckemeier (TV Asberg), Lars Drauschke (TV Asberg), Nikola Karanovic (Ziel unbekannt), Phillip Kmiec (Ruhestand), Chouaib Saghiri (Ziel unbekannt), Julian Daniel Gardocki (Duisburger FV 08), Timo Hahn (FC Moers-Meerfeld), Marcel Müller (beruflich), Chouaib Saghiri (Sportfreunde Dönberg), Serhat Karabulut (Trennung), Firoo Ras (Trennung), Serhat Karabulut (FC Rot-Weiß Moers), Firoo Ras (TV Asberg III), Phillip Kmiec (FC Moers-Meerfeld)



TuS Borth

Trainer: Patrick Heydrich

Zugänge: Marino Perkowski (Reaktiviert), Finn Schulz (JSG Borth / Millingen), Simon Schmieler (Reaktiviert), Maik Röcke (SV Straelen II), Peter Becker (SV Budberg), Gökhan Öztürk (1. FC Lintfort II), Benjamin Dona Fils (1. FC Lintfort II)

Abgänge: Tobias Enk (Karriereende )



TV Asberg

Trainer: Kevin Schäfer

Zugänge: Luca Ofiera (SV Millingen), Domenique Cremers (SV Millingen), Stephan Winkler (SV Millingen), Steven Schön (SV Millingen), Marius Schneeweis (MSV Moers), Kevin Podermanski (GSV Moers), Luka Peric (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Max Marten (Rumelner TV), Tolgahan Basyilmaz (TV Asberg III), Mohamad Al Hadi Abo Arah (TV Asberg), Sahlan Elcim (FC Aldekerk), Musa Can Celik (VfB Homberg II), Tolga Günes (FC Rumeln-Kaldenhausen), Paul Beckemeier (SV Schwafheim), Lars Drauschke (SV Schwafheim), Lino Schikofsky (GSV Moers), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (GSV Moers), Ahmed Mustafa (VfL Repelen II zg.), Hasan Hisman (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Hasan Hisman (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Jan Duifhuis (VfL Repelen), Deldar Zakholy (SV Haesen-Hochheide)

Abgänge: Marcel Martin Gomez (TV Asberg Alt Herren), Julian Hillus (Karriereende), Julian Hötzel (Karriereende), Sascha Gompertz (TV Asberg Alt Herren), Dominik Klaffki (TV Asberg Alt Herren), Kai Möller (TV Asberg Alt Herren ), Chris Krüger (TV Asberg Alt Herren ), Cedric Pelzer (SV Schwafheim II), Fabian Meier (FC Moers-Meerfeld), Domenique Cremers (SV Millingen), Stephan Winkler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Savio Carvalho Rodrigues (Karriereende - Verletzung), Luca Ofiera (SV Millingen), Patrik Seitz (Unzuverlässig - vorzeitige Trennung ), Steven Schön (SV Millingen), Paul Beckemeier (Duisburger SV 1900), Lars Drauschke (Duisburger SV 1900)



VfB Homberg II

Trainer: Tobias Schiek, Marco Schmitz

Zugänge: Ender Türkmen (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Dennis Golomb (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Marcel Papenhagen (TSV Bützow 1952), Rene Brabender (Natural Born Kickers), Oleksandr Vorobiov (Rheinland Hamborn II), Ruslan Kiptilyi (Rheinland Hamborn), Mykyta Yurchenko (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Marco Schmitz (TuS Mündelheim), Daniel Heintze (VfB Homberg), Benjamin Zukanovic (FC Rumeln-Kaldenhausen), Alperen Ercan (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Joshua Arnold Peter Dowedeit (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Arber Arifi (FC Albania Duisburg), Sven van Dyck (SV Budberg II), Can Demiregen (SV Genc Osman Duisburg), Tom Wulf Mucha-Hassing (Sportfreunde Königshardt), Pino Zarbo (GSV Moers), Finn Lempert (VfL Repelen), Ben Blischke (VfL Repelen), Etienne Kallies (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)

Abgänge: Gabriel Preuß (Viktoria Goch), Andrija Kurandic (GSV Moers), Musa Can Celik (TV Asberg), Kaan Tekatli (Rheinland Hamborn), Tolga Dügencioglu (FC Moers-Meerfeld), Henning Hoffmann (SV Millingen), Kaan Akgül (SV Rhenania Hamborn), Mehmet Turhan (TSV Bruckhausen), Emre Yildiz (TSV Bruckhausen), Kürsat Abdullah Hizarci (TSV Bruckhausen), Safak Nahircioglu (TSV Bruckhausen), Alwin Hunger (VfL Benrath), Alexander Scheiermann (FC Moers-Meerfeld), Arley Almeida Araujo (Sportfreunde Baumberg II), Jesse Sticklat (TuS Xanten), Sinan Atabay (TuS Asterlagen III)



VfL Repelen II

Trainer: Swen Vüllings

Zugänge: Serkan Durak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Artin Al-Mando (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aykut Sever (1. FC Lintfort III zg.), Samir Jabri (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II)

Abgänge: Nils Schönemann (Karriereende), Julian Berk (SV Schwafheim II), Ahmed Mustafa (TV Asberg), Andreas Oerschkes (VfL Repelen), Rafal Ryszard Ramowski (TV Asberg II)



VfL Rheinhausen

Trainer: Yannic Werner, Jan Gerlich

Zugänge: Kilian Cüneyt Rabe (FC Rumeln-Kaldenhausen), Tom Verberne (FC Rumeln-Kaldenhausen), Kim Weickart (Rumelner TV), Jan Sperg ()

Abgänge: Niklas Tersteegen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 IV), Luis Lötters (SV Schwafheim), Leandro Garau (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 IV), Sebastian Hejniak (Rumelner TV), Christian Zeiler (Karriereende), Timo Kürten (FC Traar), Andreas Kossenjans (SV Scherpenberg), Muri Papal (SuS 21 Oberhausen), Emre Okumus (MSV Moers), Christian Zeiler (1. FC Lintfort II), Pascal Schmidt (VfB Homberg III)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: