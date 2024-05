Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



1. FC Viersen II

Trainer: Christian Prillwitz

Zugänge: Erijon Syla (1. FC Viersen), Joss Mayimunanga Makabe (SC Hardt III)

Abgänge: Daniel Martin De Leon (SC Hardt), Jordan Asemov (SC Hardt), Jan Maxim Risse (Rheydter SV), Zudi Ziberi (SuS Schaag II), Kaan Cetin (Polizei SV Mönchengladbach), Kevin Zimmer (SC Hardt III)



ASV Einigkeit Süchteln II

Trainer: Marvin Hermes

Zugänge: Marvin Hermes (DJK/VfL Giesenkirchen), Mahyar Haji Mrad (1. FC Viersen), Maik Orthmann (Dülkener FC), Leon Klöskes (Dülkener FC)

Abgänge: Semih Sever (SSV Grefrath 1910/24), Luis Wolfgang Torben Heimes (SSV Grefrath 1910/24), Sebastian Kessner (ASV Einigkeit Süchteln III), Patryk Miazga (ASV Einigkeit Süchteln III), Robin Ingenrieth (SC Viersen-Rahser), Shinji Oba (DJK Fortuna Dilkrath), Leon Linnartz (BW Concordia Viersen), Lukas Klein (Borussia Mönchengladbach Jugend), Niklas Brüx (Pausiert), Moritz Eckart (Pausiert), Lucas Hoff (1. Alte Herren), Steffen Robertz (Karriereende), Paul Irskens (SG Dülken), Emmanuel Adu (DJK Fortuna Dilkrath), Miguel Pires-Carrilho (Borussia Oedt)



BV Grün-Weiß Holt

Trainer: Marco Sommer, Andreas Schroers

Zugänge: Yasin Yilmaz (BV Grün-Weiß Holt II), Dawid Wroński (), Ivan Kremers (BV Grün-Weiß Holt II), Marco Sommer (BV Grün-Weiß Holt II), Dennis Wacker (BV Grün-Weiß Holt II), Marvin Seeger (Polizei SV Mönchengladbach II), Maurice Schröter (BV Grün-Weiß Holt II)

Abgänge: Maurice Habiciak (FC Dynamo Erkelenz), Pascal Schürger (Sportfreunde Uevekoven), Peter Daners (SC Hardt), Rene Eschweiler (SC Hardt), Keven Patrick Bernhardt (SC Hardt), Detlef Wingerath (SC Hardt), Fabian Wingerath (SC Hardt), Mladen Subasic (SC Hardt), Anton Sobolev (SC Hardt), Valon Bajraktari (SV Lürrip), Patriot Dalipi (SV Lürrip), Fadil Robaie (SC Hardt), Niklas Habiciak (TuS Wickrath), Justin Fervers (SV Lürrip III), Mikail Aydin (SV Lürrip III), Elah Al Maghamseh (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Fabian Classen (BV Grün-Weiß Holt II), Tim Waden (Pausiert), Dawid Wroński (Unbekannt ), Umut Alkan (Unbekannt )



DJK Hehn

Trainer: Torsten Müller

Zugänge: Moritz Püplichhuysen (Polizei SV Mönchengladbach II), Manuel Schagen (DJK Hehn), Luca Jakobs (JSG Hehn/Fortuna MG), Jonas Nösen (JSG Hehn/Fortuna MG), Calvin Mews (JSG Hehn/Fortuna MG), Yannic Wolf (Victoria Mennrath), Stephan Deues (DJK Hehn II), Bremar Kalaf (SV Lürrip II), Noah Wilms (1. FC Mönchengladbach), Patrick Theveßen (Rot-Weiß Sutthausen)

Abgänge: Andre Bolten (SC Hardt), Marvin Broders (DJK Hehn III), Philip Gieleßen (DJK Hehn III), Lukas Nebeler (DJK Hehn III), Maximilian Rhönisch (Karriereende), Nico Rippegather (Pausiert), Manuel Schagen (DJK Hehn), Marcel Walther (Pausiert), Axel Steinhoff (Pausiert), Simon Schmilewski (Pausiert), Michel Nösen (Pausiert)



DJK/VfL Giesenkirchen

Trainer: Oliver Kapner

Zugänge: Oliver Kapner (Borussia Mönchengladbach Jugend ), David Hennig (Polizei SV Mönchengladbach), Kai Stephan Bendor (TV Lobberich zg.), Emre Özekinci (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Elton Ajdini (TuS Wickrath II), Emran Ajdini (TuS Wickrath II), Diyar Topcu (KFC Welate Roj Mönchengladbach)

Abgänge: Fawad Mirzada (1. FC Viersen), Saher Kalaf (SV Lürrip), Nikola Kalchev (SV Lürrip), Tim Bekkers (SV Lürrip), Serkan Pacali (Sportfreunde Neuwerk), Altan Oktay Akkas (vereinslos), Volker Hansen (ASV Einigkeit Süchteln), Marvin Hermes (ASV Einigkeit Süchteln II), Moritz Castor (SVG Neuss-Weissenberg), Felipe Burkhardt (ASV Einigkeit Süchteln), Altan Oktay Akkas (SC Schiefbahn), Yannick Seelig (Türkiyemspor Mönchengladbach), Jordi Orbons (Germania Teveren), Dennis Neus (SV Rot-Weiß Hockstein II), Elton Ajdini (TuS Wickrath II), Ermir Sadrija (Sportfreunde Neuwerk), Bastian Kaiser (Victoria Mennrath II)



FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Trainer: Marc Gülzow

Zugänge: Kaan Altun (TuS Wickrath II), Tim Krüll (Germania Geistenbeck), Timo Pernack (Germania Geistenbeck), Lars Herzog (SV 08 Rheydt), Levi Schmitz (FC Blau-Weiß Wickrathhahn II), Albion Hajra (SpVg Odenkirchen II)

Abgänge: Leon Schnödewind (SV Rot-Weiß Hockstein), Mark Endemann (TuS Wickrath II), Leon Schnödewind (SV Rot-Weiß Hockstein), Lars Herzog (SV 08 Rheydt II), Ahmet Kaplan (Türkiyemspor Mönchengladbach)



Polizei SV Mönchengladbach

Trainer: Erhan Kuralay

Zugänge: David Maximilian Bartsch (TuS Wickrath), Gianluca Curti (Fortuna Mönchengladbach), David Hennig (TuS Wickrath II), Tahsin Kalaf (SpVg Odenkirchen), Emidio Paulo Silva (Kevelaerer SV II), Ben Büschgens (TSV Meerbusch II), Nawid Sadig (SC Union Nettetal II), Kaan Cetin (1. FC Viersen II), Nick Schaub (Rheydter SV), Daniel Martin De Leon (Vereinslos), Habtamu Tadesse (Reaktiviert)

Abgänge: Mithat Sezgin (BW Concordia Viersen), Deißler Maduthies (Sportfreunde Neuwerk), Marc Klunk (Victoria Mennrath), David Hennig (DJK/VfL Giesenkirchen), Vadim Shkolnik (Red Stars Mönchengladbach), Mikail Can Er (Türkiyemspor Mönchengladbach)



Rheydter SV

Trainer: Arian Gerguri

Zugänge: Hassler Maduthies (SC Rheindahlen), Alan Lipemba M'Bulayi (SV Schelsen), Ilkin Aliyev (SpVg Odenkirchen), Nick Schaub (SC Hardt), Jan Maxim Risse (1. FC Viersen II), Manuel Gottuso (SC Hardt), Tobias Rustemaj (Rheydter SV), Baran Özekinci (Rheydter SV), Devran Özekinci (Rheydter SV), Kouassi Elisee Kouadio (Rheydter SV), Leotrim Osmanaj (Rheydter SV), Florian Torrens (1. FC Mönchengladbach), Marvin Müller (Sportfreunde Neuwerk II), Joshua Odusina (), Agnaldo Dos Santos Vila (DJK Novesia Neuss II), Ahmed El Aboussi (Rheydter SV), Noumouke Diabatè (SC Rheindahlen II), Liberty Livinus Nwauzor (SV Lürrip), Hans Christian Geiser (Sportfreunde Neuwerk), Timo Rayk Machert (vereinslos), Magnus Lambertz (SpVg Odenkirchen), Devid Yalda (SpVg Odenkirchen II), Alexander Beidniz (Red Stars Mönchengladbach), Björn Dollar (SV Westrich), Philipp Sasse (1. FC Mönchengladbach)

Abgänge: Benjamin Holzapfel (SpVg Odenkirchen), Magnus Lambertz (SpVg Odenkirchen), Dominik Runkler (VfB Hochneukirch), Markus Marat (VfB Hochneukirch), Christian Schombert (SC Hardt), Durukan Celik (SC Waldniel), Jerome Schumann (Red Stars Mönchengladbach), Swen Wilms (SC Rheindahlen), Murat Ok (SC Rheindahlen), Yavuz Ok (SC Rheindahlen), Salih Keskin (SC Rheindahlen), Onur Altuntac (Red Stars Mönchengladbach), Pascal Schmitz (Sportfreunde Neuwerk), Branimir Stefanovici (SV Brachelen), Nick Schaub (unbekannt!), Maik Delvos (SV Schelsen), Nick Schaub (Polizei SV Mönchengladbach), Joshua Odusina (unbekannt!)



Rot-Weiß Venn

Trainer: Mischa Bongarz

Zugänge: Felix Quasten (Rot-Weiß Venn II), Sven Beuels (Rot-Weiß Venn II), Gerrit Meinhardt (Rot-Weiß Venn II), Marko Grajzar (Fortuna Mönchengladbach), Oualid Ouahabi (MSV Mönchengladbach), Julian Deinert (Fortuna Mönchengladbach), Steven Nötzelmann (Rot-Weiß Venn II), Jaouad Ouahabi (MSV Mönchengladbach), Nihad Ossi (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Patrick Reneerkens (SW Elmpt), Maher Alghazzawi (SC Niederkrüchten), Florian Quacken (Rückkehr)

Abgänge: Ibo Cobanoglu (SC Hardt), Diogo Brandao (SC Hardt), Patrick Bergs (BW Concordia Viersen), Justin John (BW Concordia Viersen), Kai Patrick Reinhard (Rot-Weiß Venn II), Jan Grooten (Rot-Weiß Venn II), Mikhail Borodulin (SC Hardt), Nihad Ossi (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Alexander Schmitt (Pause), Christoph Stenzel (RW Venn Ü32), Maher Alghazzawi (SC Niederkrüchten), Felix Quasten (DJK Hehn II), Philip Oelers (Sportfreunde Neuwerk II)



SC Rheindahlen

Trainer: Norbert Hübner, Eyüp Tasyapan

Zugänge: Tunahan Isik (Polizei SV Mönchengladbach II), Swen Wilms (Rheydter SV), Murat Ok (Rheydter SV), Yavuz Ok (Rheydter SV), Salih Keskin (Rheydter SV)

Abgänge: Hassler Maduthies (Rheydter SV), Atabey Kaplan (Unbekannt), Atabey Kaplan (Unbekannt ), Kubilay Serin (Rheydter SV III), Kubilay Serin (Rheydter SV IV), Antonio Nyanonene (SC Hardt III)



Sportfreunde Neersbroich

Trainer: Oliver Glogau

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Glogau (SC Erkelenz)



SpVg Odenkirchen

Trainer: Simon Sommer

Zugänge: Benjamin Holzapfel (Rheydter SV), Magnus Lambertz (Rheydter SV), Robin Wolf (Victoria Mennrath), Efe Cankirli (1. FC Viersen), Semih Simsek (ASV Einigkeit Süchteln), Mehmet-Kaan Ilgörmez (ASV Einigkeit Süchteln), Marcel Kalski (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Semir Purisevic (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Thomas Tümmers (Türkiyemspor Mönchengladbach), Lukas Lüpges (SV Lürrip), Tom Salentin (SC Union Nettetal), Ehsan Amani (ASV Einigkeit Süchteln)

Abgänge: Ilkin Aliyev (Rheydter SV), Tiago Simoes Correia (unbekannt), Anil Sahin (unbekannt), Soner Karaman (unbekannt), Sinan Cakar (Unbekannt), Erdal Tuna (Unbekannt), Tiago Simoes Correia (SV Lürrip), Evgenij Pogorelov (Unbekannt), Anil Sahin (SV Lürrip), Tahsin Kalaf (Polizei SV Mönchengladbach), Soner Karaman (DJK VfL Willich), Evgenij Pogorelov (Red Stars Mönchengladbach), Magnus Lambertz (Rheydter SV), Ilias Kayhani (Türkiyemspor Mönchengladbach), Osama Hida Abdeslami (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mohamed Boudhan (Rheydter SV II)



SpVg Odenkirchen II

Trainer: Markus Anders, Eike Broens

Zugänge: Kevin Volkholz (Victoria Mennrath II)

Abgänge: Marc Knippertz (SC Waldniel II), Devid Yalda (Rheydter SV), Albion Hajra (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)



SV Lürrip

Trainer: Dario Cancian, Thomas Welzer

Zugänge: Valon Bajraktari (BV Grün-Weiß Holt), Patriot Dalipi (BV Grün-Weiß Holt), Saher Kalaf (DJK/VfL Giesenkirchen), Tim Scharmukschnis (SV 08 Rheydt), Lukas Lüpges (SV 08 Rheydt), Nikola Kalchev (DJK/VfL Giesenkirchen), Simon Leuchtenberg (SV 08 Rheydt), Tim Bekkers (DJK/VfL Giesenkirchen), Tiago Simoes Correia (SpVg Odenkirchen), Castro Boloko (Türkiyemspor Mönchengladbach), Anil Sahin (SpVg Odenkirchen), Jannick Gries (TSF Bracht zg.), Jonas Gries (TSF Bracht zg.)

Abgänge: Dennis Lammerz (FC Dynamo Erkelenz), Liberty Livinus Nwauzor (Rheydter SV), Lukas Lüpges (SpVg Odenkirchen), Leon Neunkirchen (SV Lürrip II)



SV Schelsen

Trainer: Christian Niebel

Zugänge: Jonas Bihn (ASV Einigkeit Süchteln), Lukas Käsebier (SV Lürrip II), Vasilios Anthitsis (Sportfreunde Neuwerk), Nils Muders (Germania Geistenbeck), Tayler Helm (SC Kapellen-Erft), Maik Delvos (Rheydter SV), Marvin Schmidt (SV Lürrip II)

Abgänge: Kai Semrau (TuS Liedberg), Ali Alsaleh (TuS Liedberg), Alan Lipemba M'Bulayi (Rheydter SV), Michael Nelißen (SVG Neuss-Weissenberg), Yady Camara (Türkiyemspor Mönchengladbach), Samad Yahyaoui (Dülkener FC)



Teutonia Kleinenbroich

Trainer: Frederic Hartung

Zugänge: Frederic Hartung (Teutonia Kleinenbroich II), Hans-Jürgen Knepperges (Teutonia Kleinenbroich II), Mike Van Helden (SC Hardt), Lukas Strohbücker (Teutonia Kleinenbroich II), Vincent Both (SG Kaarst II), Benedict Ruckes (Vereinslos), Moritz Wermeling (Teutonia Kleinenbroich II)

Abgänge: Eric Roeber (VfR Büttgen), Darweesh Ahmed Omar Blasine (Unbekannt), Christian Cichon (SC Schiefbahn), Nicolas Grewe (Unbekannt), Dominik Klouth (Holzheimer SG), Philipp Richter (Karriereende), Dennis Scherer (Unbekannt), Marius Brunsbach (Karriereende), Moritz Wermeling (SV Glehn), Ali Ahmed Mahmoud Hussein Shaarawy (DJK Rasensport Brand), Philipp Richter (Sportfreunde Neersbroich IV)

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

