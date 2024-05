Kreisliga A Duisburg 1: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga A1 Duisburg in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

DSC Preußen

Trainer: Michael Dolata

Zugänge: Thomas Liolios (TuS Mündelheim), Kaan Özkara (Duisburger FV 08), Elyesa Aslan (VfB Speldorf)

Abgänge: Samir El-Zein (Türkgücü Ratingen), Marlon Römer (Sportfreunde Königshardt), Youssef Bider (Duisburger SV 1900), Fabian Busch (GSG Duisburg), Alexander Klug (Duisburger SV 1900), Michael Sanchez (Duisburger SV 1900), Mehdi Ilias Ghezielle (TSV Bruckhausen), Nico Kinscher (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich)



ETuS Bissingheim

Trainer: Fabian Kümmel, Hanjo Hoffmann

Zugänge: Yves Stedron (ETuS Bissingheim II), Luan Dautaj (Vereinslos), Timo Gerling (ETuS Bissingheim II), Dennis Meya (ETuS Bissingheim II), Marcel Altendorfer (ETuS Bissingheim II)

Abgänge: Felix Meinhold (Karriereende), Patrick Heckenbach (Karriereende)



Fatihspor Mülheim

Trainer: Mesut Cömez

Zugänge: Younes Boumoungar (RWO Team United III zg.), Duran Gök (Mülheimer FC 97 II), Sefa Yilmaz Özkaya (Mülheimer FC 97 II), Baris Cetin (), Soufian Benchaou (RWO Team United III zg.), Murat Ergin (Mülheimer FC 97), Mete Kaan Yaris (VfB Frohnhausen), Emre Parlakoglu (SV Rot-Weiss Mülheim)

Abgänge: Mervan Aydin (TuS Asterlagen), Mert-Ahmed Askar (Alemannia Essen), Tunahan Askar (Alemannia Essen), Jürgen Horning (SC Croatia Mülheim), Hakan Salioglu (Alemannia Essen), Soheib Benhamza (TSV Bruckhausen), Abdelwahab Haimami (Pausiert)



FC Taxi Duisburg

Trainer: Daniel Embers

Zugänge: Christoph Hohmeister (Eintracht Duisburg), David Possin (SC Rheinkamp), Niklas Hoffmann (Eintracht Duisburg), Marius Nagel (Eintracht Duisburg), Ramón Brünglinghaus (FC Taxi Duisburg II), Fabian Czech (FC Taxi Duisburg II), Can Kiral (GSG Duisburg), Bradley Wills (Dümptener TV)

Abgänge: Sani Bulawa (SV Duissern), Pascal Kerber (Unbekannt ), David Possin (SC Rheinkamp), Pascal Kerber (TuS Mündelheim)



Mülheimer FC 97 II

Trainer: Tan Basar

Zugänge: Ihsan Karakilic (SC Rot-Weiß Oberhausen), Muhammed Kaymaz (Duisburger SV 1900 II), Ertugrul Cetinkaya (), Kamiran Sabri Qaso (Dümptener TV), Isni Rahmani (1. FC Mülheim-Styrum)

Abgänge: Soner Yavuz (Post SV Oberhausen), Hasan Fidan (Unbekannt), Elias Nies (Fatihspor II), Alaattin Kürklü ( Unbekannt), Kamuran Kürklü ( Unbekannt), Sefa Yilmaz Özkaya ( Unbekannt), Hüseyin Demirci (SC 1920 Oberhausen), Yunus Emre Turgut (DJK Vierlinden), Mehmethan Celik (unbekannt), Adil Can Büyükimdat (unbekannt), Duran Gök (unbekannt), Emmanuel Eme Jacob (unbekannt), Mohamed Ali Hamza El Attllati (Fatihspor II), Duran Gök (Fatihspor Mülheim), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor Mülheim), Alper Sun (Eintracht Walsum II), Mehmethan Celik (TSV Safakspor Oberhausen), Noah Cain ( unbekannt)



Mülheimer SV 07 II

Trainer: Felix Maly

Zugänge: Andre Schütz (TuS Baerl), Alesandro Coelho Kaminski (TuSpo Saarn 1908)

Abgänge: Philipp Derks (TuSpo Saarn 1908), Marcel Debler (Unbekannt), Benjamin Laube (Karriereende)



SC Croatia Mülheim

Trainer: Erol Kücükarslan

Zugänge: Mert Katircioglu (SV Rot-Weiss Mülheim II), Efe Özkan (SC 1920 Oberhausen), Sanid Fazlic (SV Sarajevo Oberhausen), Levent Cakmak (DJK Arminia Lirich 1920), Erol Kücükarslan (SuS 21 Oberhausen), Mert Kaya (DJK Arminia Lirich 1920), Milan Macar (VfB Speldorf), Fatlum Xhema (Bader SV 91), Emre Kaan Katircioglu (SV Rot-Weiss Mülheim), Jürgen Horning (Fatihspor Mülheim), Mohamed Mharchi (Mülheimer SV 07)

Abgänge: Leon Nevian (unbekannt), Stipe Maretic (NK Croatia Essen), Daniele Autieri (Mülheimer SV 07), Leon Nevian (SG Essen-Schönebeck), Sherawan Haj Mosa Tamer (Dümptener TV), Tarik Kuric (Dümptener TV), Emmanuel Eme Jacob (Fatihspor Essen 2001), Giovanni D' Amico (SC Buschhausen 1912)



SG Duisburg-Süd 98/20

Trainer: Berkan Serifoski

Zugänge: Egzon Krasniqi (Mülheimer SV 07), Kadir Yildirim (SG Duisburg-Süd 98/20 II), Alex Jan Polanetzki (SG Duisburg-Süd 98/20 zg.), Umutcan Zengin (VfB Speldorf), Daniel Schönhals (VfB Speldorf), Mahmut Savci (Viktoria Buchholz), Tamer Bagci (TuRa 88 Duisburg), Enrico Rypinski (Mülheimer SV 07), Mehmet Coskun (TuS Asterlagen), Enes Öztas (SV Wanheim 1900 zg.)

Abgänge: Bojamin Mamuti (SV Duissern), Tamer Bagci (TuRa 88 Duisburg), Felix Lorenz (Pausiert ), Kevin Schmitz (Pausiert ), Quentin Marcus Hambleton (TuS Mündelheim), Egzon Krasniqi (Duisburger FV 08), Thore Bonertz (TuS Mündelheim)



SV Duissern

Trainer: Torsten Wiedenau

Zugänge: Marvin Martin (TuRa 88 Duisburg), Alp Cem Gür (TuRa 88 Duisburg), Bojamin Mamuti (SG Duisburg-Süd 98/20), Agim Elshani (SV Duissern II), Niklas Schmertmann (SV Duissern), Sani Bulawa (FC Taxi Duisburg), Erdinc Sentürk (Eintracht Duisburg), Yanik Weinbach (Mülheimer SV 07 III), Justin Dufke (GW Roland Meiderich), Tim Götze (VfvB Ruhrort-Laar zg.)

Abgänge: Yanik Weinbach (Mülheimer SV 07 III), Pierre Hansmeier (Duisburger SV 1900 II), Andre Lionel Nlend (SV Duissern II), Seven Güzel (Pausiert), Kevin Heinz (Pausiert), Ahmet Aksoy (GSG Duisburg III), Habib Krasniqi (Blau-Weiß Gelsenkirchen), Kadir Kaya (Vereinslos), Besim Alibasic (Vereinslos)



SV Heißen

Trainer: Ercan Aydogmus

Zugänge: Tobias Menkel (SV Heißen III), Ercan Aydogmus (TuS Asterlagen), Cedric Bartholomäus (SV Rot-Weiss Mülheim), Simon Naumann (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Simon Grün (SV Rot-Weiss Mülheim), Modi-Ali Glaser (SV Rot-Weiss Mülheim II), Brian Obinna Ojiako (VfB Speldorf II), Ahmed Ammari (Dümptener TV)

Abgänge: Taygun Akdan (SV Glückauf Möllen zg.), Vladan Velichkovski (SV Rot-Weiss Mülheim)



SV Raadt

Trainer: Frank Friedrich, Mirko Berger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wanheim 1900

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Ilias Khouja (1. FC Mülheim-Styrum), Alparslan Ceylan (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Mehmet Kayan (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Enes Öztas (SG Duisburg-Süd 98/20)



TSV Heimaterde Mülheim

Trainer: Dennis Bruhnke

Zugänge: Abdoulaye Diallo (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Lazeta (SG Essen-Schönebeck II), Lars Drescher (Altenheim), Niklas Schneider (SV Rot-Weiss Mülheim)

Abgänge: Mark Eisenblätter (Ruhestand), Lukas Kasparek (Ruhestand), Nils Pleiser (Ruhestand), Lars Wittstock (Ruhestand), Dominic Wildeboer (Ruhestand), Tom Schöller (Alt-Herren), Illia Sidiakin (TuSpo Saarn 1908), Andre Humann (TSV Heimaterde Mülheim II), Marek Brunon Kortyka (TB Oberhausen 1889 II), Lars Wittstock (Frührentner), Ben Ellenbeck (Pausiert ), Mohammed Ali Mustafa (Berufliche Veränderung)



TuSpo Saarn 1908

Trainer: Marcel Spennhoff

Zugänge: Kevin Weber (DJK Blau-Weiß Mintard), Nils Hense (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Hübner (DJK Blau-Weiß Mintard), Levi Alexander Ott (DJK Blau-Weiß Mintard), Noe Goral (TuSpo Saarn 1908), Philipp Derks (Mülheimer SV 07 II), Michel Farhat (VfB Speldorf II), Luis Robert Gebauer (VfB Speldorf), Nikolaos Katsiagonis (TV Angermund), Filip-Julian Hirsch (TVD Velbert II), Giovanni Bucchieri (Reaktiviert), Jürgen Wirsching (Mülheimer SV 07), Noe Goral (TuSpo Saarn 1908), Yannick Gierling (TuS Breitscheid), Vasile Toma (TuSpo Saarn 1908 III), Sebastian Pawlik (Mülheimer SV 07), Illia Sidiakin (TSV Heimaterde Mülheim), Julian Junk (TuSpo Saarn 1908 II), Jenusan Uthayakumar (SV Rot-Weiss Mülheim)

Abgänge: Dennis Töpfer (Karriereende), Alexandros Binas (TuSpo Saarn 1908 II), Sven Heiligenstadt (Karriereende), Gero Hiegemann (Pausiert), Patrick Junk (Pausiert), Sven Mehler (Karriereende), Matthäus Patrick Michalschyk (Karriereende), Felix Srecko Milos (Karriereende), Yannick Orbach (Ziel unbekannt), Philipp Richarz (Ziel unbekannt), Marius Schreckenberg (Karriereende), Burak Özkara (SV Rot-Weiss Mülheim II), Tim-Samuel Bengs (SpVgg Steele), Sven Heiligenstadt (Karriereende), Noe Goral (TuSpo Saarn 1908), Dennis Töpfer (TS Duisburg-Rahm 06), Ole Klötzing (SG Essen-Schönebeck III), Patrick Guggenberger (TuSpo Saarn 1908 II), Michel Farhat (Ziel unbekannt), Nikolaos Katsiagonis (Ziel unbekannt), Philipp Derks (Ziel unbekannt), Alesandro Coelho Kaminski (Mülheimer SV 07 II)



VfL Wedau

Trainer: Tino Kirsch

Zugänge: keine

Abgänge: Aleksy Mazurkiewicz (TuS Baerl)



Viktoria Buchholz II

Trainer: Phil Szalek

Zugänge: Bjarne Claus (Viktoria Buchholz), Ole Maximilian Pollert (Viktoria Buchholz), Justin Backhaus (Viktoria Buchholz), Julien Nißmann-Palmero (Viktoria Buchholz), Steffen Klares (Viktoria Buchholz III)

Abgänge: Felix van Berk (Viktoria Buchholz), Tom Klinnert (Viktoria Buchholz)

