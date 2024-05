Kreisliga A Düsseldorf: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



CfR Links Düsseldorf

Trainer: Panagiotis Liomas

Zugänge: Edgar Luft (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Max Stochniol (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Enes Öz (FC Büderich), Andre Kobe (DJK Fortuna Dilkrath), Alexander Breuer (SG Benrath-Hassels), Orkun Akbaba (FC Büderich), Raphael van der Berg (SV Wersten 04), Dimitrios Balis (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Malte Boermans (Vereinslos), Marius Möller (Vereinslos)

Abgänge: Jan Eric Mettner (TV Grafenberg II), Dimitrios Balis (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Onur Yücel (SV Oberbilk 09), Asahi Sakamoto (Japan), Kazuki Nomura (TuS Gerresheim), Naoshi Shigematsu (Karriereende), Gemso Cankaya (CSV Marathon Krefeld II)



DJK Tusa 06 Düsseldorf

Trainer: Jürgen Jankowski

Zugänge: Anton Götz (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Leander Kniffler (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Axel Nordsieck (TSG Wilhelmshöhe), Torben Thiemann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Ilyas Regragui (Rather SV)

Abgänge: Maximilian-Theodor Tacke (Sportfreunde Gerresheim), David Brügge (TSV Eller 04), Georgios Zampioglou (TuS Lohe II), Jan-Niklas Schmänk (SC Düsseldorf-West II), Hubert Büchel (SC Kapellen-Erft), Kevin Völler-Adducci (SC Düsseldorf-West II)



DSC 99 Düsseldorf

Trainer: Sascha Walbröhl

Zugänge: Julian Goroncy (FC Büderich), Anton Redlich (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Maciej Jan Herod (VfR Krefeld-Fischeln), Carlo Salman (Polizei SV Düsseldorf), Philip Joel Hofmann (TuS Quelle), Mattis Klöpper (SV Eilendorf), Mike Robert Walbröhl (DJK Gnadental), Marc Clemens Bartnitzky (TSV Meerbusch)

Abgänge: Jens Seyferth (SC Schiefbahn), Johnny Schmidt (unbekannt), Emmanuel Okoro (unbekannt), Daniel Lünemann (unbekannt), Agron Bilali (Rather SV), George Otieno (FC Altdorf), Emmanuel Okoro (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Youssef Assakat (SG Unterrath II)



FC Bosporus Düsseldorf

Trainer: Kemalettin Demir

Zugänge: Berkay Ünlü (), Dani Haschim Scharif (), Nana Sarpong Kreft (TuRU Düsseldorf II), Yildiray Yarar (Duisburger SV 1900), Kevin Heise (SG DSV 04 / GSC Hellas), Keven Darko Adu (SG DSV 04 / GSC Hellas), Ryujirou Konishi (VfL Jüchen-Garzweiler), Yannick Salem Louniangou (Turu), Oguzhan Karabulut (TSV Eller 04), Atalay Temiz (TSV Eller 04), Kaan Uysal (SSV Erkrath), Emanuele Frasca (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Emre Derin (Türkgücü Ratingen), Ugur Pehlivan (Türkgücü Ratingen), Onur Ilgün (SV Oberbilk 09), Fabrice Tafo (Türkgücü Ratingen), Özgür Beser (SV Wersten 04), Koray Birer (TuS Gerresheim II)



GSC Hellas Düsseldorf

Trainer:

Zugänge: Dimitrios Balis (CfR Links Düsseldorf), Dimitrios Vasiliadis (KSC Tesla 07), Youssef Benali (SG DSV 04 / GSC Hellas), Gabriel Alves de Araujo (SG DSV 04 / GSC Hellas), Fabian Kasten (SG DSV 04 / GSC Hellas), Fabio Rimedio (SG DSV 04 / GSC Hellas), Stefanos Tsingos (SG DSV 04 / GSC Hellas), Panagiotis Stefos (SG DSV 04 / GSC Hellas), Georgi Dimitrov (), Kevin Schimanski (Germania Ratingen 04/19 II), Frincu Raul (Germania Ratingen 04/19 II), Andreas Yan Abou Diwan (Germania Ratingen 04/19), Leon Hohengarten (SV Hertha Buschhoven 1911), Dominik Jürgensen (FC Kosova Düsseldorf II), Nikola Raicevic (FC Kosova Düsseldorf II), Vincent Gomez (FC Kosova Düsseldorf II), Felis Ajro (FC Kosova Düsseldorf II), Bawer Cakar (FC Kosova Düsseldorf II), Samuel Boateng (FC Kosova Düsseldorf II), Armin Daca (FC Kosova Düsseldorf II), Omar Benzid Camacho (FC Kosova Düsseldorf II), Abdullah Acharkaoui (SV Oberbilk 09), Makafui Zigah (FC Kosova Düsseldorf II), Miguel Janak (FC Kosova Düsseldorf II), David Baffour (TSV Eller 04)

Abgänge: Dimitrios Boneris (Nach Griechenland ), Edgar Luft (CfR Links Düsseldorf), Anton Redlich (DSC 99 Düsseldorf), Carlos Steingen Sosa (Unbekannt ), Max Stochniol (CfR Links Düsseldorf), Kevin Jordan Taghu Tamo (Unbekannt ), Dennis Thissen (Unbekannt ), Taiga Fujikawa (Nach Japan), Cebrail Altin (Unbekannt), Dennis Thissen (Unbekannt), Jannik Jackes (Unbekannt ), Phil Raoul Ruschke (Unbekannt ), Kevin Jordan Taghu Tamo (Rhenania Hochdahl), Jannik Jackes (Post SV Düsseldorf), Athanasios Moutesidis (Griechenland), Hasan Misiri (Pausiert ), Themistoklis Garoudis (FSV Vatan Neuss), Fabian Kasten (SV Oberbilk 09), Youssef Benali (SV Oberbilk 09), Dimitrios Balis (CfR Links Düsseldorf), Tilemahos Tsakiris (Unbekannt), Nikos Tsakiris (Unbekannt), Konstantinos Tsakiris (Unbekannt)



KSC Tesla 07

Trainer: Dejan Lukic

Zugänge: Resad Horn (SSV Erkrath), Dejan Schmitz (SVG Grevenbroich), Marcel Felbor (SV Oberbilk 09 II), Dragan Cirkovic (FC 96 Recklinghausen), Marko Cerovic (GSV Langenfeld), Gorav Jassal (Polizei SV Düsseldorf), Dalibor Dobras (SV Uedesheim), Aljosa Lovric (SV Burgaltendorf), Jovanche Angelovski (FC Msida Saint Joseph (Malta)), Muhamed Ljativ (SV Oberbilk 09 III), Till Martin Vogel (SV Oberbilk 09 III), Aleksandar Savikj (GFK Kumanovo)

Abgänge: Dimitrios Vasiliadis (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Nedzo Bejzaku (FC Kosova Düsseldorf II), Marcel Felbor (unbekannt), Zvezdan Ceklic (unbekannt), Slagjan Kraljevski (unbekannt), Alekso Kanzurov (KSC Makedonija), Emmanuel Nzeyimana (pausiert), Pierre Mazindu (pausiert), Darko Maletin (Stand-By (Ü40)), Vladimir Indjic (Co-Trainer), Slagjan Kraljevski (KSC Makedonija), Angel Mitevski (KSC Makedonija), Angel Mitevski (KSC Makedonija), Alekso Kanzurov (KSC Makedonija), Slagjan Kraljevski (KSC Makedonija), Filip Burmazovic (TuS Lingen Ems)



Rhenania Hochdahl

Trainer: Ismail Hajjam

Zugänge: Ali Kassar (SV Union Velbert), Daniel Mazikowski (), Mursel Zabeli (SV Hilden-Nord), Michael Kijach (VfL Benrath), Qlirim Krasniqi (SV Hilden-Nord), Joshua Nyamtiro (SV Hilden-Nord), Kevin Jordan Taghu Tamo (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Mohamed El Quitar (SV Hilden-Nord), Pierre Leon Franke (), Redouan Mojid (), Seunghyeok Jang (), Johann Hübschen (), Avni Zabeli (SV Hilden-Nord II), Jaber Meziane (Reaktiviert ), Daniel Mazikowski (Rhenania Hochdahl), Colin Koberg (Rhenania Hochdahl), Till Westermann (Rhenania Hochdahl), Hüseyin Köse (Rhenania Hochdahl II)

Abgänge: Frederik Hennes (SC Unterbach), Thomas Krol (Karriereende ), Marvin Bohn (Rhenania Hochdahl II), Fynn-Janne Koch (Unbekannt ), Kai Leeuwis (Karriereende ), Andreas Miheev (Karriereende ), Rosario Milano (Unbekannt ), Philipp Rathschlag (Karriereende ), Toni Musto (Unbekannt ), Julian Ramos-Lucas (Unbekannt ), Florian Schmier (Karriereende ), Jörn Schmitz (Unbekannt ), Dennis Specht (Karriereende ), Luis Wegmann (Umzug), Nick Brumby (Pausiert), Niklas Schicks (Unbekannt), Bilal Orlowski (MSV Hilden), Danny Tran (Unbekannt), Kevin Naulin (Sportfreunde Siepen), Vla Camine Eugene Coulibaly (Sportfreunde Siepen), Leon Grabiak (Rhenania Hochdahl II), Redouan Mojid (SSV Berghausen)



SC Düsseldorf-West II

Trainer: Justus Heinzen, Luis Ulrich

Zugänge: Jan-Niklas Schmänk (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Norman Schmied (TV Grafenberg), Christopher Theyßen (TuS Breitscheid), Julius Sebastian Schoner (Canisius College), Kevin Völler-Adducci (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Hendrik Mertes (Unbekannt), Thomas Henze (Reaktiviert)

Abgänge: Leo Quellmann (Sportring Eller), Moritz Plenk (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Alexander Antonakis (Unbekannt), Leon Baba (Unbekannt), Cengiz Caliskan (Unbekannt)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Trainer: Matthias Castens, David Breitmar

Zugänge: Dennis Dowidat (TSV Meerbusch), Maximilian Schnabel (DJK Sparta Bilk), Lars Pöth (FC Tannenhof), Philipp Benkelberg (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Robin-Joshua Rick (Sportfreunde Vorst II), Yannik Knauer (SC Spelle-Venhaus II), Max Rehwald (TuRU Düsseldorf), Berkant Jumerovski (DJK Sparta Bilk), Philip Gemeinhardt (BV 04 Düsseldorf), Achraf-Amine El Asassi (TuRU Düsseldorf II), Emmanuel Okoro (DSC 99 Düsseldorf), Arhon Adami (ASV Tiefenbroich), Leander Stuckmann (TuRU Düsseldorf II), Dario Priesmeyer (SG Benrath-Hassels), Suguru Matsumoto (FSV Duisburg), Bastian Wüster (TuS Gerresheim), Fljorim Muharemi (VfR 06 Neuss), Marvin Wendling (SV Wersten 04 III), Jonathan Passens (SG Benrath-Hassels), Christopher Dawda Jobarteh (SC Düsseldorf-West), Hiroki Mizuno (MSV Düsseldorf), Marvin Wendling (SV Wersten 04), Ousmane Diallo (Sportvereinigung Deutz 05)

Abgänge: Daniel Ivezic (VfB 03 Hilden II), Johannes Zwanzig (DJK Sparta Bilk), Roman Werner (VdS 1920 Nievenheim), Jonas Prier (VdS 1920 Nievenheim), Nicolas Lehsau (Sportfreunde Gerresheim), Tim Aydt (TuS Gerresheim), Alexander Deucker (SV Bottrop 1911), Philipp Layer (TuS Gerresheim), Nanouk Dünnwald (TSV Meerbusch II), Nanouk Dünnwald (TSV Meerbusch III), Philip Gemeinhardt (TuS Gerresheim II), Markus Dühlmann (Karriereende)



SC Unterbach

Trainer: Dimitrios Thoidis

Zugänge: Nico Altintzoglou (Sportfreunde Gerresheim), Jannik Behrens (Sportfreunde Gerresheim), Mohamed Boussollami (Sportfreunde Gerresheim), Mouhcine Channouf (Sportfreunde Gerresheim), Athanasios Kiosses (Sportfreunde Gerresheim), Uros Markovic (Sportfreunde Gerresheim), Quang-Nghi Nguyen (Sportfreunde Gerresheim), Patrick Adrian Stotko (Sportfreunde Gerresheim), Pascal Thomassen (Sportfreunde Gerresheim), Cedrik Seifried (SC Unterbach II), Laurin Beer (1. FC Wülfrath), Oliver Krizanovic (FSV Vohwinkel Wuppertal), Marco Bischoff (TuS Gerresheim), Frederik Hennes (Rhenania Hochdahl), Julian Dietz (Rhenania Hochdahl II), Aaron Sandten (SC Unterbach II), Alexander Islebe (SV Oberbilk 09), Dimitrios Thoidis (Sportfreunde Gerresheim), Lars Insel (SC Unterbach), Dominik Kallabis (SC Unterbach II), Ognjen Vucic (Lohausener SV), Sascha Hermanns (SC Unterbach), Sebastian Nolte (VfB 03 Hilden II), Thomas Paschek (SV Hilden-Nord), Abdelilah Balkaa (Sportfreunde Gerresheim), Younes Balkaa (Sportfreunde Gerresheim), Sven Canaki (SSV Berghausen), Feyzullah Demirkol (ASV Mettmann), Kevin Zorawik (TSV Eller 04)

Abgänge: Sascha Hermanns (SC Unterbach), Timo Auschner (Karriereende), Alexander Islebe (SV Oberbilk 09), Maurizio Müller (VfB Obermarxloh zg.), Cedrik Seifried (SC Unterbach II)



SP.-VG. Hilden 05/06

Trainer: Andreas Kober

Zugänge: Niklas Strunz (VfB 03 Hilden II), Giacomo Russo (VfB 03 Hilden II), Onur Kocak (SV Hilden-Nord), Hendrik Pitsch (Sportfreunde Baumberg II), Samir Chiki (Inter Monheim), Thorsten Josef Pyka (SG Unterrath), Jana Hüntemann (SP.-VG. Hilden 05/06), Abdullah Albayrak (Inter Monheim), Michael Meyer (SSV Erkrath)

Abgänge: Tim Schläbitz (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Hussein Nadir (Unbekannt), Torben Tiedemann (AC Italia Hilden), Jana Hüntemann (SP.-VG. Hilden 05/06), Maikel Schleiden (TuSpo Richrath), Hakan Coban (FC Türkspor Hilden), Hendrik Mertes (Unbekannt), Hussein Nadir (DJK VfL Willich II), Bastian Adoma (Unbekannt), Gaku Adachihara (Unbekannt), Thorsten Josef Pyka (Unbekannt), Thorsten Josef Pyka (SC Düsseldorf-West), Gaku Adachihara (SV Rot-Weiß Wülfrath), Bastian Adoma (SV Rot-Weiß Wülfrath)



Sportfreunde Gerresheim

Trainer: Volker Alsleben, Issam-Eddine Haj Haddou

Zugänge: Niklas Alsleben (TuS Gerresheim II), Christian Pira (SSV Erkrath), Manuel Dominguez Gea (SG Unterrath), Karim Mahdad (SSV Erkrath), Andrew Gerth (TuRU Düsseldorf II), Donovan Anwander (AC Italia Hilden), Kim Flöth (SG Benrath-Hassels II), Gianluca Frasca (Sportring Eller), Nicolas Lehsau (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Maximilian-Theodor Tacke (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Agyeman Boateng Baffour (TuRU Düsseldorf II), David Musiolik (SV Buer-Bülse), Issam-Eddine Haj Haddou (TuS Gerresheim), Achref Layali (AL-ARZ Libanon), Aleksandar Cucukovic (TuS Gerresheim), Rilind Salihi (FC Kosova Düsseldorf), Ayyoub Jidan (MSV Düsseldorf), Roland Oppong (TuS Gerresheim), Ayyoub Jidan (MSV Düsseldorf II), Lukas Alsleben (TuS Gerresheim II), Mohammed Nasseri (TuS Gerresheim III), Melih Can Yesil (Sportring Eller), Sergen Demir (Squadra Azzurra 99 Offenbach), Sebastian Ebhardt (Sportfreunde Gerresheim II)

Abgänge: Nico Altintzoglou (SC Unterbach), Jannik Behrens (SC Unterbach), Mohamed Boussollami (SC Unterbach), Mouhcine Channouf (SC Unterbach), Athanasios Kiosses (SC Unterbach), Burak Köktürk (TSV Eller 04), Uros Markovic (SC Unterbach), Quang-Nghi Nguyen (SC Unterbach), Patrick Adrian Stotko (SC Unterbach), Pascal Thomassen (SC Unterbach), Dimitrios Thoidis (SC Unterbach), Abdelilah Balkaa (SC Unterbach), Younes Balkaa (SC Unterbach), Michele Stupnanek (Rücktritt), Sven Flader (Rücktritt ), David Musiolik (Unbekannt ), Emanuele Frasca (Unbekannt ), Emanuele Frasca (FC Bosporus Düsseldorf), Dennis Kochanek (SC Düsseldorf-West), Hamza Ihadian (SG Unterrath II)



SSV Erkrath

Trainer: Rudi Kurz

Zugänge: Yassin Ghribel (Rhenania Hochdahl II), Marc Fritsch (SV Hilden-Nord), Ian Andy Bluhm (SC Unterbach II), Simon Velten (Post SV Düsseldorf), Sadzhad Husini (Post SV Düsseldorf), George Asomaning Sablottny (MSV Düsseldorf), Marc Wingerter (SG DSV 04 / GSC Hellas), Yunus Avci (Polizei SV Düsseldorf), Kaan Uysal (DV Solingen), Marlo Schmitz (SC Unterbach II), Soufian Yasir (SG Unterrath), Alessio Hasibra (TSV Gruiten), Ayhan Islikaye (TSV Gruiten), Miroslav Nedeljkovic (FC Hellas Düsseldorf), Khalid Afkir (VfL Benrath), Malte Stanze (TSV Altenwalde), Ko Tachibana (FV Bonn-Endenich), Kadiata Mbaya Mudiangombe (SG Frechen 46), Sulayman Benmoumene (Rather SV)

Abgänge: Christian Pira (Sportfreunde Gerresheim), Karim Mahdad (Sportfreunde Gerresheim), Fabio Vinciguerra (BV Gräfrath), Marcel Stoppel (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Timo Leesten (FC Mettmann 08), Niklas Heimes (FC Mettmann 08), David Pitzer (SV Oberbilk 09), Resad Horn (KSC Tesla 07), Kaan Uysal (FC Bosporus Düsseldorf), Michael Meyer (SP.-VG. Hilden 05/06), Benedict Martin Teichmann (VfL Kassel), Mohamed Amine Wahbi (Pausiert), Maximilian Hahn (SSV Erkrath II), Senat Hasan (Suspendiert), Luca Calogero Castronovo (Pausiert), Soufian Yasir (Suspendiert)



SV Hösel

Trainer: Benedikt Schröder

Zugänge: Marius Pauly (FC Büderich), Dominic Abdel-Ahad (FC Büderich), Nico Polster (Rot-Weiß Lintorf), Marzio Menzler (Rot-Weiß Lintorf), Jordi Manuel Concellón Büring (Rather SV), Bartosz Michal Winiarz (ASV Tiefenbroich), Tim Baum (SV Hösel), Christian Schmitt (SV Hösel III), Marco Laufmann (Reaktiviert ), Andreas Densborn (Reaktiviert)

Abgänge: Axel Werntges (SV Hösel II), Pascal Dornbach (SV Hösel II), Jan-Marco Kronauer (SV Hösel II), Sebastian Reckzeh (Karriereende), Justin Morr (Pausiert), Tobias Martinelli (SV Hösel II), Ben Meier (SV Hösel III), Dominic Abdel-Ahad (Unbekannt), Lukas Weis (SV Hösel II)



SV Oberbilk 09

Trainer: Daniel Thissen

Zugänge: Fabian Fischer (SV Oberbilk 09 II), Mike Müller (SV Oberbilk 09 II), Justin Sokoliß (SV Oberbilk 09 II), Maximilian Schulze-Geisthövel (BSV Roxel), Onur Yücel (CfR Links Düsseldorf), Onur Ilgün (FC Bosporus Düsseldorf), Gaito Yamada (Japan Highschool), Özgür Egemen Isik (Vereinslos), Anto Deepak Trueman (TuRU Düsseldorf II), David Pitzer (SSV Erkrath), Leon van Elten (Zweitspielrecht ), Alexander Islebe (SC Unterbach), Fabian Kasten (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Youssef Benali (GSC Hellas Düsseldorf zg.)

Abgänge: Maurice Stocker (TuS Gerresheim), Alexander Islebe (SC Unterbach), Daniel Keßler (SV Wersten 04), Andreas Außem (Karriereende), Frank Hong (SV Oberbilk 09 II), Lucas Neufert (Vereinslos), Kay Schnitzler (Karriereende), Alper Yasar (FC Türkspor Hilden), Marco Pitzer (Sportring Eller), Abdullah Acharkaoui (GSC Hellas Düsseldorf zg.)



SV Wersten 04

Trainer: Soner Dirim

Zugänge: Daniel Keßler (SV Oberbilk 09), Soner Dirim (SG DSV 04 / GSC Hellas), Mehmet Aytekin (SG DSV 04 / GSC Hellas), Beká Silagadze (SG DSV 04 / GSC Hellas), Kevin Leuschner (SG Benrath-Hassels), Swan Oehme (SG DSV 04 / GSC Hellas), Patrick Kojo Sena Segbawu (JSG Aarbergen), Özgür Beser (FC Bosporus Düsseldorf), Lukas Ferrier (VfL Benrath), Sergey Schaal (TSV Urdenbach)

Abgänge: Marc Frackowiak (SV Schwafheim), Florian Reznicek (VfL Benrath), Ousmane Kaba (SV Hilden-Ost), Dominik Russek (Karrieende), Ousainou Sarr (VfL Benrath), Abdoulie Sarr (VfL Benrath), Philipp Ruprecht (VfL Benrath), Dominik Zimmer (MSV Düsseldorf), Gero Nils Niggemeyer (Studium), Raphael van der Berg (CfR Links Düsseldorf), Mike Neuen (VfL Benrath II), Linus Frederic Wilde (Pausiert wg. Studium), Marvin Wendling (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Norman Schlömer (SV Wersten 04 III), Joel Rothes (SV Wersten 04 II), Jonas Welsch (SF Bachem-Rimlingen), Jonas Welsch (SF Bachem-Rimlingen II)



Türkgücü Ratingen

Trainer: Tansu Tokmak

Zugänge: Christian Schuh (SSVg Heiligenhaus), Gökhan Dalmis (DJK Sparta Bilk), Eren Sunmann (Germania Ratingen 04/19), Jalil Belaidi (TSV Meerbusch II), Samir El-Zein (DSC Preußen), Burak Can Seker (ASV Tiefenbroich), Tevfik Köse (Bayer 04 Leverkusen), Emre Derin (FC Bosporus Düsseldorf), Ugur Pehlivan (FC Bosporus Düsseldorf), Fabrice Tafo (FC Bosporus Düsseldorf), Ömer Simsek (SV Hilden-Ost), Samir El-Zein (Essener SC Preußen), Tansu Tokmak (SG Benrath-Hassels), Tamer Sürmeli (FC Türkspor Hilden), Leon Alexander Mroß (Rather SV), Elyesa Kemal Baysan (ASV Mettmann), Daniel Thunert (Germania Ratingen 04/19 II), Muhammet Adil Öztürk (SV Genc Osman Duisburg II), Ceyhun Yildiz (FSV Kettwig)

Abgänge: Tomislav Mirosavljevic (SSVg Heiligenhaus II), Oleg Petrov (NK Croatia 99 Ratingen), Maurice Rath (NK Croatia 99 Ratingen), Besim Dalmis (ASV Tiefenbroich), Melih Kaya (ASV Tiefenbroich), Luca Kottmann (ASV Tiefenbroich), Elliott Nathaniel (ASV Tiefenbroich), Jan Schmidt (ASV Tiefenbroich), Lukas Schmidt (ASV Tiefenbroich), Steve Tchenou Wantong (Firtinaspor Herne), Saliman Atyi (Ziel unbekannt), Mustafa Dalmis (Türkgücü Ratingen II), Mounier Abdalla (Türkgücü Ratingen II), Berke Bekir (SG Unterrath II)



VfL Benrath

Trainer: Nino Fazlic

Zugänge: Thierno Barry (), Florian Reznicek (SV Wersten 04), Lukas Ferrier (SG DSV 04 / GSC Hellas), Ousainou Sarr (SV Wersten 04), Abdoulie Sarr (SV Wersten 04), Philipp Ruprecht (SV Wersten 04), Alwin Hunger (VfB Homberg II), Tolga Bozkurt (Reaktiviert), Volkan Kahraman (Reaktiviert), Bilal Bouhalhal (Polizei SV Düsseldorf)

Abgänge: Christopher Dawda Jobarteh (SC Düsseldorf-West), Philipp Schottke (AC Italia Hilden), Ryuji Kuwajima (SG Unterrath), David Vaehsen (Pausiert), Taehyeong Kim (Studium), Michael Kijach (Rhenania Hochdahl), Hüseyin Cakici (DV Solingen II), Baran Akdemir (SSVg 06 Haan), Moses André Ndofula (Sportfreunde Baumberg II), Nabil Abdoun (unbekannt), Amin Baghouse (Pausiert), Paul Kang (Pausiert), Ouassim El Aboussi (VfB 03 Hilden III), Lukas Ferrier (Pausiert), Soufian El Bachiri (MSV Düsseldorf II), Lukas Ferrier (SV Wersten 04), Nabil Abdoun (DJK Sparta Bilk), Daniel Stenmans (VfL Benrath II), Khalid Afkir (Pausiert), Fouad Auragh (Pausiert ), Maksym Panicz (SC Germania Reusrath II), Damir Bajrektarevic (TuS Quettingen), Florian Reznicek (SV Hilden-Ost), Alwin Hunger (SV Hilden-Ost), Khalid Afkir (SSV Erkrath), Volkan Kahraman (SSVg 06 Haan), Fouad Auragh (SSVg 06 Haan), Torsten Böhm (AC Italia Hilden)

