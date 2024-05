FC Bosporus: "Schämt euch!", ...

... so rief zur Halbzeit ein erboster Zuschauer der Bosporus-Mannschaft hinterher. "Geht in die Kabine und überlegt euch, was ihr für einen Sch ... gespielt habt! Schämt euch!" Die anderen Bosporus-Anhänger dachten wohl ähnlich, waren aber zu konsterniert, um irgendetwas zu sagen und schüttelten nur ungläubig die Köpfe. Zu diesem Zeitpunkt lag der Bosporus vollkommen verdient und ohne eine einzige zwingende Torchance herausgespielt zu haben, 0:3 gegen den Tabellenvorletzten, den SSV Erkrath, zurück. Waren es diese Demütigungen oder eine saftige Kabinenansprache von Trainer Kemal Demir, zumindest auf Augenhöhe konnte der Bosporus die zweite Halbzeit gestalten und eine komplette Blamage verhindern. Am Ende stand aber dann doch eine Heimniederlage gegen den Tabellenvorletzten und ein weiterer unerklärlicher Auftritt.