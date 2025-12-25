Oberpfalz: Diese Themen haben euch 2025 am meisten interessiert

Relegation, Top-Transfers, aber leider auch Gewaltexzesse: Auch das Fußballjahr 2025 sorgte in der Oberpfalz wieder für Schlagzeilen. Welche Geschichten haben unsere Community in diesem Jahr am meisten bewegt und interessiert? Wir blicken zurück und haben für Euch zum Weihnachtsfest eine Übersicht der meistgeklickten FuPa-News des Jahres aus der Oberpfalz zusammengestellt (Stand: 25.12.2025). Ein Spieler schaffte es sogar doppelt in die Top-15...
🥇 »Für die Region der schwärzeste Tag im Fußball seit Jahren« – 95.656 Aufrufe
Ausgerechnet die Landkreisrivalen aus Gebenbach und Ammerthal prallten in der diesjährigen Bayernliga-Relegation aufeinander. Eine 0:2-Heimniederlage im Rückspiel besiegelte den Ammerthaler Abstieg. Anschließend zeigte sich Gebenbachs Co-Trainer Andreas Graml als fairer Sportsmann, dachte auch an das „Schicksal“ des Lokalnachbarn. Seine bewegenden Worte lasen Zehntausende.
🥈 Gebenbach-Reaktionen: »Frechheit, geisteskrank, unfassbar« – 66.743 Aufrufe
Nochmal Relegation, nochmal die DJK Gebenbach. Die Mannschaft beendete das alles entscheidende Re-Match gegen Unterhaching II (1:1) nach drei Feldverweisen zu acht – und hielt trotzdem die Klasse. Entsprechend emotional fielen die Reaktionen nach der Partie aus.
🥉 Wechselt Thomas Müller in die Oberpfälzer Provinz? – 65.086 Aufrufe
Im Frühjahr rankten sich Gerüchte, wonach Thomas Müller den FC Bayern München am Saisonende verlassen würde. So kam es bekanntlich auch. Ein Regensburger Verein griff das Thema am 1. April auf. „Der Sportverein Zeitlarn sorgt für 'die' Sensation des Jahres: Thomas Müller wechselt vom FC Bayern München zum SV Zeitlarn“, war auf Facebook zu lesen. Unser Artikel über Aprilscherze ausgewählter Oberpfälzer Klubs erreichte viele Leser.
4️⃣. Bezirksliga-Einteilung: Zwei Teams müssen in den Süden – 44.101 Aufrufe
Die Einteilung der zwei Bezirksligen gestaltet sich nicht immer einfach. Auch heuer kam es zu Härtefällen. Vorab der offiziellen Einteilung spekulierten wir, welche zwei Vereine noch mit in den „Süden“ wandern. Dies sollte sich so bewahrheiten.
5️⃣. Spielabbruch in Schwarzhofen – Freistoß-Hammer reicht SC nicht – 27.657 Aufrufe
Der erste Regelspieltag 2025 in der Bezirksliga Süd wurde überschattet von einer schweren Verletzung von Martin Weiß, Stürmer des SV Schwarzhofen. Als Konsequenz wurde das Heimmatch des SVS gegen den späteren Meister TSV Bad Abbach frühzeitig abgebrochen und musste wiederholt werden.
6. 700 Fans in der Kreisliga, ein 13:1 & viele wilde Ritte – 21.982 Aufrufe
7. »Die Spieler sind alle traumatisiert« – 21.778 Aufrufe
8. Paukenschlag: Upo trennt sich von Sven Seitz – 16.327 Aufrufe
9. Vilzinger Transfer-Hammer: Markus Ziereis kehrt in die Heimat zurück – 15.415 Aufrufe
10. Gebenbach schießt Ammerthal in die Landesliga – 14.828 Aufrufe
11. Wiesent steigt ab – Vier Glattrote in Seugast – 14.296 Aufrufe
12. Für Markus Ziereis dürfte die Saison beendet sein – 14.233 Aufrufe
13. Aufstiegspartys bei Peising, Rötz und Hörmannsdorf – 14.166 Aufrufe
14. Kreisliga-Relegationen: Alles hängt am seidenen Faden – 14.100 Aufrufe
15. Bezirksliga-Relegation: Erste Paarungen & Spielorte stehen fest – 13.715 Aufrufe