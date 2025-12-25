Oberpfalz: Diese Themen haben euch 2025 am meisten interessiert

Relegation, Top-Transfers, aber leider auch Gewaltexzesse: Auch das Fußballjahr 2025 sorgte in der Oberpfalz wieder für Schlagzeilen. Welche Geschichten haben unsere Community in diesem Jahr am meisten bewegt und interessiert? Wir blicken zurück und haben für Euch zum Weihnachtsfest eine Übersicht der meistgeklickten FuPa-News des Jahres aus der Oberpfalz zusammengestellt (Stand: 25.12.2025). Ein Spieler schaffte es sogar doppelt in die Top-15...