Gebenbach schießt Ammerthal in die Landesliga

Tiefe Enttäuschung herrscht bei der DJK Ammerthal: Nach neun Bayernliga-Jahren am Stück muss der Verein aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach den Gang in die Landesliga antreten. Im Relegations-Rückspiel gegen DJK Gebenbach verspielte die Rösl-Formation vor gut 1.800 Zuschauern in Ammerthal den knappen Ein-Tor-Vorteil aus dem Hinspiel. Knackpunkt war sicherlich die gelbrote Karte an Ammerthals Fabio Pirner, bereits nach einer halben Stunde. Die zweite Halbzeit ging klar an die Gebenbacher, die zunächst ausgleichen und so das Hinspielergebnis (1:2) egalisierten konnten – und schließlich in der Nachspielzeit zum Todesstoß ansetzten. Ein „Hammer“ von Winterneuzugang Taylan Avci stürzte die Gastgeber ins Tal der Tränen. In der zweiten und finalen Relegationsrunde treffen die Mannen von Trainer Markus Kipry auf die U21 der SpVgg Unterhaching.

Speziell im ersten Viertel der Partie war den Akteuren anzumerken, dass viel auf dem Spiel stand. Das große Risiko wurde gescheut. Auszumachen waren dafür von Beginn an viele intensiv geführte Zweikämpfe im Mittelfeld. Generell wurde eine harte Gangart an den Tag gelegt. In der 29. Minute sah der bereits gelbverwarnte Fabio Pirner Gelb-Rot, nachdem er in einem Zweikampf mit Dominik Haller zu spät gekommen war. Der Jungspund erwies den Hausherren damit einen Bärendienst. Torchancen waren indes erst einmal rar gesät. Beide Abwehrreihen ließen wenig anbrennen. Kurz vor der Halbzeitpause nahm das (Offensiv-)Spiel an Fahrt auf. Jonas Schwindl (39.) und Fatih Boynuegrioglu (45.+3) vergaben aus der Nahdistanz zwei Top-Chancen für die Gäste. Beide Male flog der Ball über die Latte. Auf der Gegenseite kam André Karzmarczyk bei einer hohen Freistoß-Hereingabe zu einer aussichtsreichen Kopfballchance (45.+2).









Nach dem Seitenwechsel verhinderte Ammerthals Torwart Christopher Sommerer mit zwei Glanzparaden das 0:1 (48.), auf der Gegenseite musste Moritz Plößl bei Klaus' Abschluss aus spitzem Winkel auf dem Posten sein (57.). Kurz darauf kratzte Plößl einen Kopfball sehenswert heraus (59.). Sicherlich auch wegen des Platzverweises, änderte sich fortan die Statik des Spiels. Die Heimelf zog sich zurück, lauerte. Gebenbach hatte schon den deutlich schwungvolleren Start in die zweite Hälfte erwischt und übernahm nun vollends die Initiative.



Folgerichtig ging die Kipry-Elf in Führung. Boynuegrioglu tanzte seinen Gegenspieler aus, zog von der Strafraumgrenze ab. Sein abgefälschter Schuss klatschte an die Latte und zurück ins Spielfeld. Dort stand Friedrich Lieder goldrichtig und staubte zum 0:1 ab (63.). Dieses Tor schien ein Wirkungstreffer für die Ammerthaler Elf zu sein, denn ab diesem Zeitpunkt spielte fast nur noch der Gast. Ihren vielen Ballbesitz konnten die Gäste zunächst aber nicht in weiteres Zählbares ummünzen. David Vidovic' Flanke flog auf die Latte (76.), dann war Sommerer gegen Boynuegrioglu und Lieder zur Stelle (84.). Ammerthal konnte sich nur selten aus der Umklammerung lösen. Als es nach Verlängerung roch, war es doch so weit. Und der Jubel im Gebenbacher Lager kannte keine Grenzen mehr. Die 92. Minute: Fabian Vogl chippte den Ball hinter die Kette auf Lieder, der Zimmermann ausspielte und Taylan Avci bediente. Jener nahm den Ball zwölf Meter vorm Tor volley und nagelte ihn wuchtig unter die Latte. Die späte Entscheidung.