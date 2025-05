Wiesent steigt ab – Vier Glattrote in Seugast

Philipp Bock zeigt's mit geballter Faust an: Der TV Hemau darf weiter von der Kreisliga-Rückkehr träumen. – Foto: Florian Würthele

Weiter geht die wilde Fahrt in der Oberpfälzer Relegation. Sechs Partien zeichneten das Bild am Sonntag, zur Stunde laufen noch drei Spiele. Im Raum Regensburg muss der SV Wiesent den bitteren Abstieg in die Kreisklasse verkraften, während die SG Sünching III/Mötzing II den Aufstieg in die A-Klasse feiert. Im Kreis Amberg/Weiden jubelte der SV Inter Bergsteig Amberg II im Elfmeterschießen und verbleibt somit in der Kreisklasse. Der Überblick.

Der TV Hemau darf weiter von der direkten Rückkehr in die Kreisliga träumen. Offiziell 649 Zuschauer in Zeitlarn bekamen eine nicht zu fassende Crunch Time vorgesetzt. In der Verlängerung setzte zunächst Hemau aus dem Nichts den Punch zum 2:1 (98.). In den allerletzten Spielminuten hatte Wiesent zwei Mal den Ausgleich auf dem Fuß, schoss aus wenigen Metern übers verwaiste Tor und stand sich dann selbst im Weg. So jubelte am Ende der TVH, der mit dem Schlusspfiff noch das Dritte nachlegte. Die 90 Minuten Regelspielzeit hatten zunächst keinen Sieger gefunden. Highlights waren da rar gesät und vor allem die zweite Halbzeit war durchzogen von Unterbrechungen. Einen Tick näher dran am Siegertreffer war Wiesent. Doch der Gritschmeier-Elf fehlte die letzte Entschlossenheit vorne drin, man muss den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten.





Kreis Regensburg: Relegation zur A-Klasse



Sünchings Dritte, mit Mötzing in einer Spielgemeinschaft, darf nächste Saison in der A-Klasse an den Start gehen. Die 200 Schaulustigen in Bach sahen eine äußerst chancenarme ersten Hälfte. Erst mit dem 1:0-Führungstor der SG (64.) nahm das Spiel an Fahrt auf. Nun nahmen die Rot-Weißen das Heft in die Hand und konnten erhöhten. Alteglofsheim II kam per Elfmeter nochmal auf 1:3 heran, für mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Der (Noch-)A-Klassist bekommt aber eine weitere Chance auf den Klassenerhalt.





Die Zweivertretung des SV Inter Bergsteig packt den Kreisklassen-Erhalt! Ein Doppelpack von Leon Sogojeva brachte die Amberger in Seugast auf die Gewinnerstraße, doch Ebnath bewies Moral und stellte auf 2:2. Bereits in der Regelspielzeit gab es drei glattrote Karten, in der Verlängerung eine weitere. Am Ende beendete beide Teams die Partie zu neunt. Es ging ins Elfmeterschießen, wo gleich drei Ebnather Akteure Nerven zeigten. Der Inter ist durch!





