Nach dem Last-Minute-Tor war der Jubel der DJK Gebenbach grenzenlos. – Foto: Florian Würthele

»Für die Region der schwärzeste Tag im Fußball seit Jahren« Reaktionen nach dem Relegations-Triumph der DJK Gebenbach über die nun abgestiegene DJK Ammerthal Verlinkte Inhalte BYL-Relegation Ammerthal Gebenbach

Minutenlang saßen die Akteure der DJK Ammerthal nach dem Spiel noch auf dem Feld beisammen. Schweigend, Worte fielen keine. Die tiefe Enttäuschung war einem jeden ins Gesicht geschrieben. Trainer Tobias Rösl ging noch etwas über den Platz, in Gedanken bei sich, und setzte sich dann dazu. Wenige Meter entfernt lagen sich die Gebenbacher in den Armen und waren zu Scherzen aufgelegt – wohlwissend, dass sie den ersten Schritt zum Bayernliga-Erhalt geschafft haben, aber eben auch noch nicht durch sind. So konträr sind die Stimmungsbilder nun eben mal bei der Relegation.

Die einen – Ammerthal – steigen nach neun Bayernliga-Jahren am Stück in die Landesliga ab, während sich die anderen – Gebenbach – die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Die Mannschaft von Trainer Markus Kipry drehte am Samstag in Ammerthal die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel innerhalb von 90 Minuten, gewann in langer Überzahl mit 2:0. Aufgrund der dominanten zweiten Halbzeit ging das auch in Ordnung. Nächste Woche Mittwoch und Samstag können Lieder, Vogl und Co. den Sack zumachen. Gegner in der Finalrunde der Relegation ist die SpVgg Unterhaching II, die den SC Luhe-Wildenau aus dem Weg räumte. Im Rückspiel genießen die Oberpfälzer Heimrecht.







Wechselt nach der Saison von Gebenbach zurück nach Ammerthal: Dominik Haller (in Weiß). – Foto: Florian Würthele





Nach einem solch emotionsgeladenen Spiel vor über 1.800 Zuschauern die richtigen Worte zu finden, ist nicht einfach. Andreas Graml versuchte es dennoch. Gebenbachs Co-Trainer dachte im Interview mit dem Lokalfernsehen zunächst an das Schicksal der Landkreis-Konkurrenten aus Ammerthal und Amberg. Was ihm durch den Kopf ging: „Für den Landkreis und für die Region ist das der schwärzeste Tag im Fußball seit Jahren. Der FC Amberg ist am Boden, und jetzt geht wieder ein Verein aus der Bayernliga runter. Zumindest wir haben noch die Chance. Es ist der Worst Case eingetreten, dass auf jeden Fall mindestens einer runter muss. Mir tut es auch für Ammerthal leid, weil ich selbst schon hier war. Du weißt gar nicht, ob du jubeln oder weinen sollst. Das tut schon weh, wie die Ammerthaler Jungs jetzt rumliegen“, legte Graml seine Gefühlswelt kurz nach dem Schlusspfiff offen.









Zu den vorangegangenen 90 Minuten äußerte sich Graml so: „Wir können uns natürlich freuen. Ich finde, dass es auch in der Höhe verdient war. Ammerthal hat es ab der Halbzeit irgendwie versucht über die Zeit zu bringen. Wenn ein Fußballspiel normal läuft – was in dieser Saison bei uns oft nicht der Fall war, mit Nackenschlägen zu scheiß Zeitpunkten –, dann kannst du das Ding auch noch nicht gewinnen nach 90 Minuten. Aber wir haben es eindrucksvoll und wie in einem Drehbuch geschafft.“







„Wir werden weitergehen“, verspricht Ammerthals Trainer Tobias Rösl. – Foto: Florian Würthele





Auch Tobias Rösl, Trainer und Sportdirektor bei der DJK Ammerthal in Personalunion, stellte sich in der dunkelsten Stunde des Vereins seit Langem. Allein das verdient Respekt. Wie hart trifft euch der Abstieg? „Dazu kann ich noch nichts sagen. Es ist jetzt eingetroffen – unerwartet, und das macht es glaube ich schlimmer“, antwortete Rösl. Ob das Aus über die 180 Minuten gesehen in Ordnung gehe oder nicht, „interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Es ist jetzt das eingetroffen, was wir nicht wollten. Und das ist so.“ Letztendlich sei man im Nachhinein eh immer schlauer. „Wir hatten den Plan durchzugehen, haben nochmal den letzten Strohhalm versucht. Es ist natürlich bitter, dass es nicht geklappt hat“, sagte Rösl noch. Eines versprach er aber: „Wir werden weitergehen.“ Für die Ammerthaler heißt es nun erst einmal, die Gedanken zu ordnen, den Abstieg irgendwie zu verdauen und ab Beginn der Sommervorbereitung wieder neu anzugreifen – um dann eine erfolgreiche Saison in der Landesliga Mitte zu spielen.