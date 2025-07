Für Markus Ziereis dürfte die Saison beendet sein

Es war alles vorgezeichnet für eine ganz wunderbare Fußball-Liaison. Nach Stationen bei 1860 München in Bayreuth und Oldenburg kehrte der gebürtige Rodinger Markus Ziereis diesen Sommer in die Oberpfälzer Heimat zurück. Der inzwischen 32-jährige Torjäger wurde von der DJK Vilzing verpflichtet, wo er als Hoffnungsträger für die neue Saison in der Regionalliga Bayern galt. „Das Gefühl, wieder in der Heimat zu sein, ist überragend“ und „es läuft bislang toll“, hatte Ziereis erst letzte Woche im FuPa-Interview gesagt. Und nun das...

Vergangenes Wochenende verletzte sich Ziereis im Testspiel gegen die SpVgg SV Weiden heftig am Knie. Wie schwerwiegend die Verletzung sein würde, stand zunächst nicht fest. Nun ist die Diagnose da. Die Befürchtungen von Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum haben sich bestätigt. „Kreuzband, Innenband und Meniskus sind gerissen, sprich es ist die befürchtete schwere Knieverletzung. Das ist natürlich hart für uns – auf wie neben dem Platz“, informierte Kirschbaum am Dienstagabend.



Der 38-Jährige hat wenig Hoffnung, dass er in der Saison 25/26 nochmal auf die Dienste von Ziereis wird zurückgreifen können. „Für ihn wird die Saison gelaufen sein, davon gehe ich schwer aus. Alles andere wäre ein Bonus“, seufzt Kirschbaum und betont: „Die Gesundheit geht jetzt erstmal vor. Es gilt, den Jungen da mental zu unterstützen. Das macht die Mannschaft und hat sie auch schon gemacht. Auf diesem Niveau hängt ja noch ein bisschen mehr dran, da hängt Familie dran etc. pp.“ Ob die DJK personell nun nochmal reagieren werde im Angriff, dazu kann Kirschbaum nichts sagen. Er versichert aber: „Wir haben gute Jungs, die das auffangen können.“



Die Vilzinger Testspielserie endete am Dienstag mit einem 7:2-Sieg gegen Fortuna Regensburg, der erst in der Schlussphase herausgeschossen wurde. Den Pflichtspielauftakt bestreiten Haas, Sedlaczek & Co. an diesem Freitag. Da sind sie im Toto-Pokal beim Regensburger Bezirksligisten FC Thalmassing zugegen. Dass der ein oder andere seiner Spieler die Partie auf die leichte Schulter nehmen könnte, weist Kirschbaum von der Hand: „Da mache ich mir keine Sorgen. Das Spiel wird jeder ernst nehmen, da bin mir zu hundert Prozent sicher. Wir wollen eine Runde weiterkommen und das Spiel nochmal nutzen, um uns weiterhin auf die Saison vorzubereiten“, so der DJK-Coach, dem wahrscheinlich auch Jonas Blümel noch nicht zur Verfügung stehen wird.