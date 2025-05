Bezirksliga-Relegation: Erste Paarungen & Spielorte stehen fest

Oberpfalzmeisterschaft

Dienstag, 20. Mai 2025 um 18.30 Uhr beim 1.FC Rieden

SV Etzenricht – TSV Bad Abbach

Meister Bezirksliga Nord – Meister Bezirksliga Süd







Bezirksliga-Relegation



1. Runde am Freitag, 16. Mai 2025 um 18.30 Uhr



Spiel 1: SV Burgweinting – TV Riedenburg

2. Kreisliga 1 – 2. Kreisliga 2 (Kreis Regensburg); Spielort: TSV Deuerling



Spiel 2: TSV Erbendorf – 1.FC Rieden

2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd (Kreis Amberg/Weiden); Spielort: FV Vilseck



Spiel 3: SG Chambtal – SV Kemnath a.B.

2. Kreisliga Ost – 2. Kreisliga West (Kreis Cham/Schwandorf); Spielort: SpVgg Bruck



Die Verlierer bleiben in der Kreisliga, die Gewinner ziehen in die 2. Runde ein.





2. Runde am Freitag, 23. Mai 2025 um 18.30 Uhr



Spiel 4: 13. Bezirksliga Nord – 15. Bezirksliga Süd

Spiel 5: SpVgg Willmering-Waffenbrunn – Sieger Spiel 2

Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 1

Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 3



Die Verlierer sind Kreisligist, die Gewinner ziehen in die 3. Runde ein.





3. Runde am Mittwoch, 28. Mai 2025 um 18.30 Uhr



Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5

Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7





4. Runde am Sonntag, 1. Juni 2025 um 16.00 Uhr



Spiel 10: Sieger/Verlierer Spiel 8 – Sieger/Verlierer Spiel 9







Relegation auf Kreisebene



Die Auslosung der Relegations-Paarungen im Kreis Cham/Schwandorf findet am Montagabend, 12. Mai, statt. Was schon feststeht: Da man aus den A-Klassen nur zwei Relegationsteilnehmer (A-Klasse West II Verzicht) hat, können die freien Plätze in der Kreisklasse ohne Relegation besetzt werden. Dadurch steigen die Zweitplatzierten SC Weinberg Schwandorf (A-Klasse West I) und FC Ottenzell (A-Klasse Ost) direkt in die Kreisklasse auf. Die Relegation zur Kreisklasse entfällt somit. Ebenfalls entfällt die Relegation von der B-Klasse zur A-Klasse, da auch heuer wenige Vereine das Aufstiegsrecht in die A-Klasse wahrnehmen möchten. Das teilt Kreisspielleiter Ludwig Held am Sonntagabend mit.