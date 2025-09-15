 2025-09-10T07:23:22.987Z

Aufreger der Woche
Das Kreisliga-Derby Trabitz gegen Grafenwöhr zog die Zuschauer in Scharen an.
Das Kreisliga-Derby Trabitz gegen Grafenwöhr zog die Zuschauer in Scharen an. – Foto: Jenny Stemmer

700 Fans in der Kreisliga, ein 13:1 & viele wilde Ritte

Kreis-Highlights: Das Wochenende geizte nicht mit spektakulären Spielverläufen

Kreisliga Ost
Kreisliga West
Kreisklasse Ost
A-Klasse Ost
B-Klasse KL Ost

Auch diesmal blickt FuPa wieder zurück auf das Fußballwochenende im Oberpfälzer Kreisbereich. Es war wieder allerhand los. Zahlreiche Partien glichen einem Hitchcock-Spielfilm. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Kreis Regensburg

Kreisliga 2

Gestern, 15:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
2
3
Abpfiff

Der siebte Saisonsieg des Spitzenreiters hing am seidenen Faden. Doch ein kurioses Tor ließ den TV Riedenburg in Großberg dann doch jubeln. Bei einem langen Pass auf den Stürmer kam TSV-Keeper Matthias Hargasser aus seinem Tor. Sein Klärungsversuch landete im Mittelkreis bei Michael Häckl, der den Ball über die komplette Abwehr sowie über Hargasser hinweg ins verwaiste Tor setzte. Das Siegtor in Minute 77.

Gestern, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
0
7
Abpfiff

Von einem so überdeutlichen Ergebnis war in der ersten Halbzeit zunächst überhaupt nichts zu sehen. Knackpunkt: eine Rote Karte an Landesliga-Keeper Fabian Fuchs im Peisinger Tor (41.). Den fälligen Elfmeter versenkte der TSV Dietfurt zur 1:0-Führung. In Unterzahl schwammen der Petz-Elf die Felle davon, die Moral war gebrochen. Am Ende setzte es eine Packung.

Kreisklasse 2

Gestern, 15:15 Uhr
SG SV Schwabelweis / DJK Nord
SG SV Schwabelweis / DJK NordSG SV Schwabelweis / DJK Nord
ESV Regensburg
ESV RegensburgESV 1927 Rgb
4
4
Abpfiff

Ein wilder Ritt war das Match zwischen der SG Schwabelweis/Nord und dem ESV Regensburg. Zur Pause führten die Hausherren komfortabel 3:0. Doch dann spielten sich die Eisenbahner regelrecht in einen Rausch, glichen erst aus 3:3 aus und erzielten in der 87. Minute den vermeintlichen Siegtreffer. Doch zwei Minuten glich Schwabelweis aus zum Endstand.

Gestern, 17:30 Uhr
Serbischer CD Regensburg
Serbischer CD RegensburgSerb. Rgb.
SG FC Mötzing / SV Sünching
SG FC Mötzing / SV SünchingSG FC Mötzing
5
3
Abpfiff

Acht Tore, zwei Platzverweise und zwei Zeitstrafen: Die Zuschauer an der Bezirkssportanlage Ost bekamen einiges zu sehen. Trotz einer ganz frühen Roten Karte gegen sich ging die SG Mötzing/Sünching II zunächst mit 2:0 in Front. Die zweite Halbzeit ging dann allerdings mit 4:1 an den Serbischen Club-Donau.

A-Klasse 2

Gestern, 13:00 Uhr
SG SC Matting / Oberndorf
SG SC Matting / OberndorfSG SC Matting II
TV Barbing
TV BarbingTV Barbing II
4
5
Abpfiff

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich auch die SG Matting/Oberndorf II und der TV Barbing II. Immer wieder fanden die Gastgeber die passende Antwort auf Tore des Gegners. Für diese Moral konnte man sich schlussendlich jedoch nicht belohnen.



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

Fr., 12.09.2025, 18:15 Uhr
SpVgg Trabitz
SpVgg TrabitzSpVggTrabitz
SV TuS/DJK Grafenwöhr
SV TuS/DJK GrafenwöhrGrafenwöhr
0
0

Es hatte was von einem Relegationsspiel: Rund 700 Zuschauer strömten am Freitagabend auf das Sportgelände der SpVgg Trabitz. Es herrschte Volksfeststimmung. Solch einen Ansturm hatte der Heimverein lange nicht erlebt. Und auch wenn das Nachbarschaftsderby gegen Bezirksliga-Absteiger SV Grafenwöhr keine Tore sah: geboten war trotzdem einiges. Auch ein Kuriosum gab es: Schiedsrichter Willi Hirsch verletzte sich in der Anfangsphase und schleppte sich bis zur Halbzeit durch, ehe sein Assistent für die restliche Spielzeit übernahm. Schlussendlich konnte Trabitz die Tabellenführung verteidigen und den Lokalrivalen auf Distanz haben.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
ASV Haidenaab-Göppmannsbühl
ASV Haidenaab-GöppmannsbühlHaidenaab
9
0
Abpfiff

Ein 9:0 in der Kreisliga hat Seltenheitswert. Gelungen ist es dem SV 08 Auerbach. Ein Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten warf den ASV Haidenaab erstmals zurück. Ein Platzverweis kurz vor dem Pausentee tat dann sein Übriges. Die weiteren Treffer fielen in regelmäßigen Abständen und führten letztlich zu einem Debakel für den Gast aus Oberfranken.

Kreisklasse Süd

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
3
7
Abpfiff

Fulminant zurückschlagen hat der SV Loderhof/Sulzbach beim Tabellenletzten aus Amberg. Der krasse Außenseiter ging kurz nach Wiederanpfiff sogar mit 3:2 in Front. Dann aber drehten die Gäste so richtig auf. Und landeten noch einen Kantersieg.

A-Klasse Ost

Gestern, 15:00 Uhr
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
TSV Pleystein
TSV PleysteinPleystein II
13
1
Abpfiff

Diesen Nachmittag wird die SG TSV Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch so schnell nicht vergessen. Die Mannschaft von Coach Fabian Wirth ließ einfach nicht locker und überrollte die Gäste aus Pleystein, die früh eine gelbrote Karte gesehen hatte. Nach dem Feldverweis nahm das Ganze seinen Lauf. Zur Halbzeit stand es 6:1, am Ende 13:1. Auch einen verschossen Elfmeter konnte sich die Heimelf leisten. Kein Team hat an diesem Wochenende einen höheren Sieg gelandet.

A-Klasse Süd

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Ursensollen
DJK UrsensollenUrsensollen II
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
3
7
Abpfiff

Bis dato hatte die Zweitvertretung der DJK Ursensollen kein Saisonspiel verloren. Das sollte sich am Sonntag ändern. Beim Top-Spiel gegen den FSV Gärbershof gab es zu Hause ein regelrechtes Debakel. Dagegen wahren die Mannen von Trainer Ilja Dietz ihre blütenweiße Weste – und übernehmen die Tabellenführung.



Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga Ost

Gestern, 15:15 Uhr
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
3
3
Abpfiff

Ganz bitter lief's für die Regionalliga-Reserve der DJK Vilzing, die mit dem FC Zandt in einer Spielgemeinschaft steckt. Eigentlich lief es zunächst wie am Schnürchen. Die Ambrus-Elf nahm eine komfortable 3:0-Führung in die Halbzeitpause. Was folgte war ein Monster-Comeback des FC Chamerau. Der Aufsteiger kam relativ rasch auf ein Tor heran, um weit in der Naschspielzeit (90.+6) noch zum 3:3 auszugleichen. Der Ex-Kötzinger Bastian Irrgang traf sehenswert aus gut 20 Metern. Durch den bitteren Punktverlust ist die SG die Tabellenführung los.

Kreisliga West

Gestern, 15:15 Uhr
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
3
4

Die Serie hält! Auch das neunte Saisonspiel haben die Überflieger vom SV Haselbach gewonnen. Wieder war es ein hartes Stück Arbeit. Gastgeber FC OVI-Teunz stellte sich selbst ein Bein, musste im zweiten Durchgang gleich drei gelbrote Karten hinnehmen. Inklusive einer Glatt-Roten an Haselbach kurz vor Schluss, machte das insgesamt vier Feldverweise. Aktuell scheint einfach alles zu laufen für den SVH...

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
9
0
Abpfiff

Auch der Kreis 3 sah einen 9:0-Kantersieg im Kreisoberhaus. Für diesen zeichnete sich der junge Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf verantwortlich. Mann des Tages war Fabio Flauger. Die ersten vier Tore gingen allesamt auf die Kippe des Ettmannsdorfer Angreifers. Für den bemitleidenswerten TSV Stulln heißt es: so schnell wie möglich abhaken.


Frauen Landesliga Süd

Gestern, 15:00 Uhr
FC Alburg
FC AlburgAlburg
SV Thenried
SV ThenriedThenried
3
4

Die Frauen des SV Thenried haben ihre Tabellenführung in der Landesliga erfolgreich verteidigt. Dass es mit dem dritten Sieg im dritten Spiel klappte, hatten die Mädels von Coach Lukas Riedl einem ganz starken Comeback zu verdanken. In Alburg machten sie aus einem 1:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg – dank eines lupenreinen Hattricks von Lisa Wendschuh. Innerhalb von zehn Minuten drehte die Torjägerin das Spiel im Alleingang.

Kreisklasse Süd

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
FC Wald/Süssenbach
FC Wald/SüssenbachWald/Süssenb
FC Stamsried
FC StamsriedFC Stamsried
3
5
Abpfiff

Spektakel in Wald: Acht Tore, zwei Platzverweise, eine Zeitstrafe, ein verschossener Elfmeter und ein Sonntagsschuss in den Winkel – das Match FC Wald/Süssenbach gegen FC Stamsried hatte alles. Tabellenführer Stamsried musste trotz einer 3:0-Pausenführung nochmal zittern, letztlich waren die drei Punkte aber im Sack.

A-Klasse Ost

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rimbach
SV RimbachRimbach
SV Seebarn
SV SeebarnSV Seebarn
5
4
Abpfiff

Besser hätte es Hitchcock nicht schreiben können. Viel Spektakel war geboten im A-Klassen-Spiel in Rimbach. Zweimal gingen die Hausherren in Führung, ehe der SV Seebarn das Match mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn drehte. Das mit dem Doppelschlag konnte auch Rimbach – 4:3. Das war es aber immer noch nicht. In der Nachspielzeit fielen noch zwei Tore zum Endstand.

Gestern, 13:15 Uhr
SG Fischbach / Steinberg
SG Fischbach / SteinbergSG Fischbach II
FC Saltendorf
FC SaltendorfSaltendorf
8
0
Abpfiff

Kann man mal so machen: Moise Rockinger, Stürmer der SG Steinberg/Fischbach II, kam zur Halbzeit ins Spiel – und schoss alle fünf Tore seines Teams im zweiten Abschnitt. Was für eine Einzelleistung.

Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb. II
SG DJK Vilzing / 1. FC Zandt
SG DJK Vilzing / 1. FC ZandtSG DJK Vilzing III
5
5
Abpfiff

In der Chamer B-Klasse gab es das höchste Unentschieden des Wochenendes. Bereits nach 50 Minuten stand es 4:4. Fortan ließen es beide Mannschaften etwas ruhiger angehen. Nach knapp 70 Minuten war der Endstand von 5:5 hergestellt.

