700 Fans in der Kreisliga, ein 13:1 & viele wilde Ritte

Das Kreisliga-Derby Trabitz gegen Grafenwöhr zog die Zuschauer in Scharen an. – Foto: Jenny Stemmer

Auch diesmal blickt FuPa wieder zurück auf das Fußballwochenende im Oberpfälzer Kreisbereich. Es war wieder allerhand los. Zahlreiche Partien glichen einem Hitchcock-Spielfilm. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Kreis Regensburg



Kreisliga 2







Der siebte Saisonsieg des Spitzenreiters hing am seidenen Faden. Doch ein kurioses Tor ließ den TV Riedenburg in Großberg dann doch jubeln. Bei einem langen Pass auf den Stürmer kam TSV-Keeper Matthias Hargasser aus seinem Tor. Sein Klärungsversuch landete im Mittelkreis bei Michael Häckl, der den Ball über die komplette Abwehr sowie über Hargasser hinweg ins verwaiste Tor setzte. Das Siegtor in Minute 77.







Von einem so überdeutlichen Ergebnis war in der ersten Halbzeit zunächst überhaupt nichts zu sehen. Knackpunkt: eine Rote Karte an Landesliga-Keeper Fabian Fuchs im Peisinger Tor (41.). Den fälligen Elfmeter versenkte der TSV Dietfurt zur 1:0-Führung. In Unterzahl schwammen der Petz-Elf die Felle davon, die Moral war gebrochen. Am Ende setzte es eine Packung.



Kreisklasse 2







Ein wilder Ritt war das Match zwischen der SG Schwabelweis/Nord und dem ESV Regensburg. Zur Pause führten die Hausherren komfortabel 3:0. Doch dann spielten sich die Eisenbahner regelrecht in einen Rausch, glichen erst aus 3:3 aus und erzielten in der 87. Minute den vermeintlichen Siegtreffer. Doch zwei Minuten glich Schwabelweis aus zum Endstand.







Acht Tore, zwei Platzverweise und zwei Zeitstrafen: Die Zuschauer an der Bezirkssportanlage Ost bekamen einiges zu sehen. Trotz einer ganz frühen Roten Karte gegen sich ging die SG Mötzing/Sünching II zunächst mit 2:0 in Front. Die zweite Halbzeit ging dann allerdings mit 4:1 an den Serbischen Club-Donau.



A-Klasse 2







Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich auch die SG Matting/Oberndorf II und der TV Barbing II. Immer wieder fanden die Gastgeber die passende Antwort auf Tore des Gegners. Für diese Moral konnte man sich schlussendlich jedoch nicht belohnen.







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord







Es hatte was von einem Relegationsspiel: Rund 700 Zuschauer strömten am Freitagabend auf das Sportgelände der SpVgg Trabitz. Es herrschte Volksfeststimmung. Solch einen Ansturm hatte der Heimverein lange nicht erlebt. Und auch wenn das Nachbarschaftsderby gegen Bezirksliga-Absteiger SV Grafenwöhr keine Tore sah: geboten war trotzdem einiges. Auch ein Kuriosum gab es: Schiedsrichter Willi Hirsch verletzte sich in der Anfangsphase und schleppte sich bis zur Halbzeit durch, ehe sein Assistent für die restliche Spielzeit übernahm. Schlussendlich konnte Trabitz die Tabellenführung verteidigen und den Lokalrivalen auf Distanz haben.







Ein 9:0 in der Kreisliga hat Seltenheitswert. Gelungen ist es dem SV 08 Auerbach. Ein Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten warf den ASV Haidenaab erstmals zurück. Ein Platzverweis kurz vor dem Pausentee tat dann sein Übriges. Die weiteren Treffer fielen in regelmäßigen Abständen und führten letztlich zu einem Debakel für den Gast aus Oberfranken.



Kreisklasse Süd







Fulminant zurückschlagen hat der SV Loderhof/Sulzbach beim Tabellenletzten aus Amberg. Der krasse Außenseiter ging kurz nach Wiederanpfiff sogar mit 3:2 in Front. Dann aber drehten die Gäste so richtig auf. Und landeten noch einen Kantersieg.



A-Klasse Ost







Diesen Nachmittag wird die SG TSV Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch so schnell nicht vergessen. Die Mannschaft von Coach Fabian Wirth ließ einfach nicht locker und überrollte die Gäste aus Pleystein, die früh eine gelbrote Karte gesehen hatte. Nach dem Feldverweis nahm das Ganze seinen Lauf. Zur Halbzeit stand es 6:1, am Ende 13:1. Auch einen verschossen Elfmeter konnte sich die Heimelf leisten. Kein Team hat an diesem Wochenende einen höheren Sieg gelandet.



A-Klasse Süd







Bis dato hatte die Zweitvertretung der DJK Ursensollen kein Saisonspiel verloren. Das sollte sich am Sonntag ändern. Beim Top-Spiel gegen den FSV Gärbershof gab es zu Hause ein regelrechtes Debakel. Dagegen wahren die Mannen von Trainer Ilja Dietz ihre blütenweiße Weste – und übernehmen die Tabellenführung.







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga Ost







Ganz bitter lief's für die Regionalliga-Reserve der DJK Vilzing, die mit dem FC Zandt in einer Spielgemeinschaft steckt. Eigentlich lief es zunächst wie am Schnürchen. Die Ambrus-Elf nahm eine komfortable 3:0-Führung in die Halbzeitpause. Was folgte war ein Monster-Comeback des FC Chamerau. Der Aufsteiger kam relativ rasch auf ein Tor heran, um weit in der Naschspielzeit (90.+6) noch zum 3:3 auszugleichen. Der Ex-Kötzinger Bastian Irrgang traf sehenswert aus gut 20 Metern. Durch den bitteren Punktverlust ist die SG die Tabellenführung los.



Kreisliga West







Die Serie hält! Auch das neunte Saisonspiel haben die Überflieger vom SV Haselbach gewonnen. Wieder war es ein hartes Stück Arbeit. Gastgeber FC OVI-Teunz stellte sich selbst ein Bein, musste im zweiten Durchgang gleich drei gelbrote Karten hinnehmen. Inklusive einer Glatt-Roten an Haselbach kurz vor Schluss, machte das insgesamt vier Feldverweise. Aktuell scheint einfach alles zu laufen für den SVH...



