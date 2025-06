Bezirksliga-Einteilung: Zwei Teams müssen in den Süden

Seit Samstag ist die Relegation beendet und es steht fest, welche 32 Vereine in der Saison 2025/26 in der höchsten Spielklasse der Oberpfalz an den Start gehen. Zehn neue Gesichter dürfen in den beiden Bezirksligen begrüßt werden. Parsberg, Kareth-Lappersdorf und der FC Amberg kommen aus der Landesliga herunter. Als Aufsteiger rücken der BSC Regensburg, Töging, Furth im Wald, die SG Chambtal, Schwarzenfeld, Schirmitz und Ursulapoppenricht auf. Bezirksspielleiter Dominik Fraunholz aus Kirchenthumbach macht sich nun an die Ligeneinteilung. Und da kommt es auch heuer zu Härtefällen.

Grund dafür ist, dass es nur 14 klassische „Süd“-Klubs gibt. Zwei Vereine müssen also dazu stoßen. In der Vergangenheit war es ja öfter der Fall, dass die freien Plätze im Süden mit den Vertretern aus dem Raum Cham aufgefüllt wurden. Das ist diesmal keine Option, da künftig mit dem Arnschwang, Raindorf sowie den Aufsteigern Furth im Wald und Chambtal gleich vier Cham-Teams in der Bezirksliga spielen. Sie auseinanderzureißen, ist aufgrund der lokalen Nähe schlicht keine Option.



Grundsätzlich werden bei der Einteilung regionale und fahrtechnische Aspekte herangezogen. Auch die Autobahn-Anbindung spielt eine Rolle. Letzte Saison musste Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen als eigentlich typischer Nord-Klub in den Süden wechseln. Das droht den Fußballern vom Kaplanacker auch heuer. Zudem könnte es den 1. FC Schwarzenfeld erwischen. Der war schon in der Saison 2021/22 in der Bezirksliga Süd eingruppiert, hat unmittelbare Anbindung zur A93 Richtung Regensburg.



Gestartet wird die neue Saison am Wochenende von 18. bis 20. Juli. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist für den 15. und 16. November angesetzt. Am 16. Mai 2026 geht der 30. und letzte Spieltag über die Bühne.





Die Einteilung aus FuPa-Sicht:



Bezirksliga Süd



TV Parsberg (Absteiger), TSV Kareth-Lappersdorf (Absteiger), TB/ASV Regenstauf, SV Wenzenbach, SpVgg Hainsacker, FC Viehhausen, FC Thalmassing, SV Schwarzhofen, VfB Bach, FSV Prüfening, SpVgg Ramspau, SV Breitenbrunn, FC Pielenhofen-Adlersberg, BSC Regensburg (Aufsteiger), SV Töging (Aufsteiger), 1. FC Schwarzenfeld (Aufsteiger)





Bezirksliga Nord



FC Amberg (Absteiger), SpVgg SV Weiden II, FC Wernberg, FC Weiden-Ost, TSV Tännenberg, 1.FC Schlicht, DJK Arnschwang, FC Raindorf, SV Hahnbach, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg Pfreimd, SV Inter Bergsteig Amberg, FC Furth im Wald (Aufsteiger), SG Chambtal (Aufsteiger), SpVgg Schirmitz (Aufsteiger), SF Ursulapoppenricht (Aufsteiger)