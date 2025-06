Nach dem Schlusspfiff war die DJK Gebenbach im kollektiven Freudentaumel. – Foto: Dominik Adlhoch

Gebenbach-Reaktionen: »Frechheit, geisteskrank, unfassbar« Am Ende eines außergewöhnlichen Relegationsspiels dürfen die DJK-Spieler trotz dreifacher Unterzahl feiern

Hat es so etwas jemals gegeben bei einem Relegationsspiel auf Verbandsebene? Das gestrige Rückspiel der DJK Gebenbach gegen die SpVgg Unterhaching II (1:1) geriet zu einer regelrechten Farce. Über 1500 Zuschauer sahen, wie Schiedsrichter Oliver Barnert (Bayreuth) in der zweiten Halbzeit zwei Gebenbacher Spieler mit Glatt-Rot und einen Spieler mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Beide Roten Karten waren äußerst diskutabel, die zweite wegen einer vermeintlichen Notbremse muss als klare Fehlentscheidung gewertet werden.



Mit acht Mann überstanden die Oberpfälzer die letzte Viertelstunde inklusive achtminütiger Nachspielzeit unbeschadet und brachten das 1:1 über die Ziellinie. Weil sie sich in jeden Ball schmissen, um jeden Zentimeter Rasen kämpften, jede gelungene Abwehraktion feierten. Und so durften sie nach dem Schlusspfiff – obwohl sie körperlich am Ende ihrer Kräfte waren – ausgelassen den Klassenerhalt in der Bayernliga feiern. Die Reaktionen auf diesen denkwürdigen Nachmittag aus dem Gebenbacher Lager.

Mit einer großen Portion Stolz auf seine Schützlinge war der Kommentar von DJK-Trainer Markus Kipry versehen: „Was sich der Schiedsrichter hier erlaubt hat – keine Ahnung. Drei Spieler von uns runter zu stellen, das ist schon eine Frechheit. Trotzdem: Wir haben es geschafft. Einfach brutal, was die Jungs in den letzten 30 Minuten abgerissen haben. Wenn du es mit sieben gegen zehn Feldspielern so wegverteidigst, ist das schon bemerkenswert. Die Jungs haben sich das heute erarbeitet. Aber nicht nur heute, auch in Unterhaching und in Ammerthal. Wir haben zur rechten Zeit nochmal den Schalter gefunden, zu einem Team zusammenzuwachsen. Die Gespräche, die wir miteinander geführt haben, waren extrem wichtig. Das war auch mit ausschlaggebend“, sagte Kipry.









Gebenbachs Sportlicher Leiter Erdal Izmire wollte zur Schiedsrichterleistung nicht viele Worte verlieren: „Das was mir im Bezug auf den Schiedsrichter auf der Zunge liegt, erspare ich mir.“



Für Mittelfeldmotor Dominik Haller war es das letzte Spiel im Gebenbacher Trikot. Nach acht Jahren kehrt er diesen Sommer zur DJK Ammerthal zurück. Zum Spiel an sich sagte er: „Ich kann es immer noch nicht greifen und fassen, wie es zu Ende gegangen ist. Nach der Halbzeitpause passierten Dinge, die uns die ganze Saison irgendwie passiert sind. Die Rote Karten kann man als Gebenbach-Spieler nicht unbedingt unterschreiben. Ich habe alle drei Situationen anders gesehen. Was die Jungs, die noch auf dem Platz waren, mit drei Mann weniger abgerissen haben, ist geisteskrank.“ Natürlich verlässt Haller die DJK auch mit einer großen Schippe Wehmut. Den Abschluss hätte er sich nicht besser ausmalen können: „Es waren acht geile Jahre in Gebenbach mit dem geilsten Abschluss, den ich mir je hätte vorstellen können. So eine Relegation zu gewinnen, ist unfassbar. Es war genau mein Ziel – das sage ich seit dem Winter –, dass ich von der DJK Gebenbach als Bayernligist weggehen will. Dass es klappt, ist geil. Dass es so klappt, werden wir alle wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen begreifen.“