Aufstiegspartys bei Peising, Rötz und Hörmannsdorf

Neusorg (rechts) unterlag gegen Haselmühl nach Verlängerung. – Foto: Rudi Walberer

Die Mühle der Relegationsspiele auf Kreisebene drehte sich weiter. Neun Partien standen am Sonntag auf dem Programm. In allen drei Spielkreisen stand die zweite Runde der Kreisliga-Playoffs im Fokus. So lief der Relegations-Tag...

Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisliga







Überhaupt nur durch den Abstieg des SC Regensburg in die 2. Runde vorgedrungen, feiert der SV Lupburg nun den Kreisliga-Erhalt. Rund 400 Zuschauer in Hainsacker sahen eine unterhaltsame und umkämpfte Partie. Nicolas Herrnberger und Doppelpacker Luis Ruppert schossen die Grün-Weißen zum Sieg, der klarer wirkte, als das Spiel letztlich verlief. Ob Hemau eine weitere Chance auf den Aufstieg bekommt oder sogar direkt hochgeht, entscheidet sich erst am kommenden Mittwoch mit dem Ausgang der Bezirksliga-Relegation.







Simon Sigl übergibt die SG Peising/Bad Abbach II als Kreisligist an seinen Trainernachfolger Willi Petz. In Painten sahen die lediglich 280 Schaulustigen, wie Velburg in der ersten Halbzeit noch mithalten konnte, ehe dem TV die Felle davon schwammen. Da machte sich die spielerische Qualität der SG bemerkbar. Die Unterlegenen haderten mit einem vermeintlichen Abseitstor zum 1:0. Genau wie Hemau müssen die Velburger nun den Bezirksliga-Anwärtern Burgweinting und Pielenhofen die Daumen drücken.





Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisliga







Auf der Siegfried-Merkel-Sportanlage in Etzenricht hatte der ASV Haselmühl am Ende die Nase vorn. Man hält die Kreisliga. Der unterlegene SV Neusorg erhält eine weitere Chance. Der von Dominik Schuster eingestellt ASV hatte auf dem von Nieselregen etwas aufgeweichten Hintergrund vor der Pause leichte Vorteile. Vor allem wegen der von Joel Lichtenfeld gut organisierten Abwehrarbeit und überlegtem Spielaufbau. Mehr als das 0:1 ließ auch die Neusorger Deckung nicht zu. Der Treffer entstand nach einer Balleroberung an der Außenlinie, Marcel Paulus nahm das ideale Zuspiel in Mittelstürmer-Position auf und ließ Corbinian Wedlich keine Abwehrmöglichkeit (8.). Neusorg kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, zeigte mehr Zug zum Tor. Der Ausgleich fiel in Minute 78. In der Folgeszene einer Standardsituation konnte die ASV-Abwehr bei mehrfachen Versuchen nicht klären. SV-Techniker Rene Hupas erspähte die Lücke und vollendete mit einem platzierte Heber. Beide Teams bemühten sich um eine Entscheidung, die Abwehrreihen dominierten und es ging in die Verlängerung. Das Highlight im ersten Teilstück dieser Zugabe war dann das spielentscheidende Tor Marke Bilderbuch. Contrill Smith kreuzte vom linken Flügel in Richtung Strafraumeck und traf mit einem Schuss aus etwa 18 Metern (97.). Die Flugbahn des Balles war tückisch und nicht kontrollierbar für den tüchtigen Torhüter. Der Treffer von Smith sicherte für Haselmühl die zehnte Saison in der Kreisliga, für Neusorg folgt die Fortsetzung. (Rudi Walberer)







Sicher ist: Der SC Kirchenthumbach geht auch nächste Saison in der Kreisliga an den Start, während der FC Weiden-Ost II nächsten Freitag gegen Neusorg eine weitere Aufstiegschance hat. Einmal mehr ging ein Relegations-Match im Spielkreies Amberg/Weiden in die Verlängerung, nach 90 umkämpften Minuten stand es 0:0. In der 120. Minute flog Yannick Guttes abgefälschter Schuss nach einer Standardsituation ins Tor zum vielumjubelten Siegtor für Dumba.





Kreis Cham/Schwandorf: Relegation zur Kreisliga







Nach zwei Kreisklassen-Jahren kehrt der 1. FC Rötz ins Kreisoberhaus zurück! Die 823 Zuschauer in Pemfling sahen ein torreiches Match, in dem Rötz bereits mit 4:1 in Führung lag, ehe Miltach mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit nochmal auf ein Tor herankam. Doch das bessere Ende hatten schließlich doch die Rötzer für sich. Ob Miltach trotz der Niederlage ebenfalls den Aufstieg feiern darf, das entscheidet sich nächsten Mittwoch. Wenn entweder Chambtal oder Willmering-Waffenbrunn ihr Spiel in der Bezirksliga-Relegation gewinnen, ist auch der FCM automatisch Kreisligist – die heutige Niederlage hin oder her.







Klare Sache in Nabburg: Der 1.FC Schmidgaden hat den Klassenerhalt in der Kreisliga West sicher. Zur Pause hieß es 2:0, zum Spielende 4:0. Stolze 1.085 Leute waren in den Sportpark Schwarzenfeld gekommen. Beim SV Haselbach verhält es sich derweil genau so wie bei Miltach: Alles Weitere hängt vom kommenden Mittwochabend ab...





Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisklasse







In Leonberg ging die „Glückslotterie“ Elfmeterschießen an den SV Hörmannsdorf, der den Aufstieg in die Kreisklasse feiert. Auf der anderen Seite muss der TSV Bernhardswald den Gang in die A-Klasse antreten. Nach der Regelspielzeit und auch nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden, beide Tore waren bereits in den ersten 20 Spielminuten gefallen.





Kreis Regensburg: Relegation zur A-Klasse







Nach der zweiten Relegations-Niederlage muss die SG Walhalla II den Traum vom Aufstieg begraben. In Zeitlarn setzte es eine knappe Niederlage gegen die Zweitvertretung der SG Matting/Oberndorf, die in der A-Klasse bleibt.







Der bisherige B-Klassist steigt auf, der A-Klassist muss absteigen – den umgekehrten Ausgang fand das Abendspiel in Zeitlarn. Da hatte die SG Deuerling/Brunn II das bessere Ende für sich, geht durch einen Zittersieg eine Etage nach oben. Dagegen muss der TSV Alteglofsheim II absteigen.