Paukenschlag: Upo trennt sich von Sven Seitz

„Für mich war es eine schwere Entscheidung, weil wir sehr positiv und erfolgreich zusammengearbeitet haben“, so Nitzbon im Gespräch mit FuPa. Weshalb kam es zur Trennung? „Auch wenn wir noch im gesicherten Mittelfeld sind: Ich wollte den Zeitpunkt vor der Winterpause noch nutzen, damit wir den negativen Trend stoppen können. Hier wollte ich den passenden Zeitpunkt nicht verpassen – viele Vereine warten ja zu lange.“ Auf das Engagement des zweimaligen Meistertrainers Sven Seitz lässt Nitzbon nichts kommen: „Über seine Arbeit kann man absolut nichts Negatives sagen.“ Auch betont der Sportchef der Blau-Weißen, dass man im Guten auseinandergehe: „Wir haben uns gut ausgesprochen und sind nicht im Streit auseinandergegangen. Wir können uns nach wie vor in die Augen schaffen.“



Trotz des abruptes Endes möchte Sven Seitz die zweieinhalb Jahre bei Upo nicht missen: „Ich bin den Jungs unglaublich dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir haben vor zweieinhalb Jahren bei Null begonnen und standen quasi ohne Mannschaft da. Das Ziel Bezirksliga haben wir ein Jahr früher erreicht als geplant und das mit nur einer Niederlage! Ein Selbstläufer war das sicherlich nicht. In der Bezirksliga mit dem Ziel Klassenerhalt angetreten, steht die Mannschaft mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz absolut im Soll. Das Ziel Klassenerhalt ist bzw. war trotz der vielen Ausfällen von Leistungsträgern nie in Gefahr. Daher bin ich den Jungs für diese tolle Erfahrung dankbar; mit der Zeit haben sich hier doch auch gute Freundschaften entwickelt“, blickt der ehemalige Regionalligaspieler auf eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit zurück.



Wie geht es weiter bei den Sportfreunden? Diese Woche leitet erstmal Co-Trainer Johannes Hager (35) gemeinsam mit Josef Nitzbon das Training. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Erste Gespräche wurden bereits geführt. „Noch vor der Winterpause soll der neue Trainer übernehmen“, nennt Nitzbon den groben Zeitplan. Unterdessen genießt Sven Seitz nun erst einmal die freigewordene Zeit: „Ich freue mich auf die Zeit mit meinen beiden Kids und meiner Frau, die mir in der gesamten Zeit immer den Rücken frei gehalten hat.“ Über kurz oder lang möchte der 36-Jährige wieder eine Mannschaft coachen: „Da ich mit dem Fußball aufgewachsen bin und nicht ohne kann, werde ich, sobald sich etwas interessantes ergibt, zur gegebener Zeit auch wieder eine Mannschaft übernehmen. Gerne auch im gehobenen Amateurbereich, in dem ich selbst lange als aktiver Spieler unterwegs war.“