»Die Spieler sind alle traumatisiert«

Passiert sind die heftigen Szenen am Kunstrasenplatz des SV Burgweinting. Zu Gast war die U19 des SV Obertraubling. Die Partie endete 2:2 unentschieden. Nach Spielende eskalierte es.



Laut Erstmeldung der Polizei am Sonntagmorgen habe ein Obertraublinger Spielervater (51) mit einem Regenschirm auf mehrere Angehörige des SV Burgweinting eingeschlagen. Die Burgweintinger hätten ihm daraufhin den Regenschirm abnehmen und ihn zunächst bändigen können. Dies rief wiederum den Sohn des Angreifers auf den Plan. Der 16-Jährige habe sich aus dem Geräteschuppen eine Trainingsstange geschnappt und damit auf die Menschentraube um seinen Vater herum eingeschlagen. Bei den Angriffen seien laut Polizei mehrere Personen verletzt worden. Wie gesagt handelt es sich um eine polizeiliche Erstmeldung. Was genau vorgefallen ist, das werden die weiteren Ermittlungen ergeben.



Ein Spielervater wurde oberhalb der Schläfe getroffen. Mit Verdacht auf Schädelbruch wurde er ins Krankenhaus gebracht. „Das sah schlimm aus, er hat sich mehrfach übergeben“, berichtet Nicole Seidl aus der Abteilungsleitung des SV Burgweinting. „Zum Glück war es 'nur' eine schwere Gehirnerschütterung.“ Seidl hatte selbst die Polizei gerufen und erzählt am Montag: „Nachdem der Spielervater zunächst verbal auf einen unserer Spieler losgegangen ist, sind unsere Trainer dazwischen gegangen, weil wir den Jugendlichen schützen wollten. Daraufhin eskalierte die Situation. Unsere Mannschaft haben wir in die Kabine gebracht; unsere Trainer wurden dann verprügelt. Auch der Sohn hat wild zugeschlagen.“



Was Seidl ganz deutlich betonen möchte: „Die Obertraublinger Spieler haben damit nichts zu tun und können nichts dafür. Es war nur ein Spielervater und sein Sohn, die sich nicht mehr bremsen lassen haben. Alle anderen waren sehr fair und haben auch das Spielergebnis akzeptiert. Sie haben nicht zur Eskalation beigetragen.“ Der SV Burgweinting hat bereits eine Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben, verurteilt das Geschehene aufs Schärfste. „Gewalt hat im Fußball nichts verloren. Ich finde es traurig, dass es so eskaliert ist.“ Basis für die Attacke sei laut Polizei das aus Sicht des Angreifers unzufriedenstellende Spielergebnis gewesen. Seidl erzählt auch: „Unsere Spieler sind alle traumatisiert.“ Bereits am Mittwoch ist die Burgweintinger U19-Mannschaft wieder im Einsatz. Für das Spiel hat sich auch die Vorstandschaft angekündigt. „Wir stehen alle neben dem Platz, damit bei den Jungs keine Angst mehr da ist. Die Spieler haben den vollen Rückhalt des Vereins. Wir werden ein klares Statement nach außen setzen, dass Gewalt am Fußballplatz nichts verloren hat.“



Auch im Lager des SV Obertraubling verurteilt man das, was am Samstag passiert sein soll, aufs Schärfste. „Wir dulden keine Gewalt am und auf dem Fußballplatz. Da sind wir absolut dagegen. Wir sind sehr enttäuscht darüber, was in Burgweinting passiert ist“, sagt der Obertraublinger Abteilungsleiter Bernhard Hammermeier am Montag. Hammermeier betont, dass nun erst einmal polizeiliche Ermittlungen folgen würden. Und dass zum Zeitpunkt der Erstmeldung der Polizei die Tatverdächtigen noch nicht vernommen worden seien. „Wir werden uns an das Polizeiliche dranhängen. Sie sind dafür verantwortlich zu klären, was passiert ist. Wir werden das Urteil der Polizei abwarten, dazu müssen zunächst alle Personen vernommen werden und alle Anzeigen erfolgen. Bis dahin werden wir niemanden verurteilen“, unterstreicht Hammermeier. Im Laufe der Woche möchte der SVO eine offizielle Pressemitteilung abgeben.



Von den beiden Vereinen und der Polizei abgesehen, sind die Vorfälle auch beim Bayerischen Fußball-Verband ein Thema. Der Oberpfälzer Bezirkschef Thomas Graml sagt in der Mittelbayerischen Zeitung: „Wir beschäftigen uns auch mit diesem Vorfall, weil das natürlich eine Situation ist, die wir auf unseren Fußballplätzen nicht wollen.“