Wechselt Thomas Müller in die Oberpfälzer Provinz?

Freizeitpark neben dem Fußballplatz

Unmittelbar nach dem Fußballspiel eine Fahrt auf der Achterbahn? Die SpVgg Ramspau (Bezirksliga Süd) macht's möglich. Direkt neben dem Sportzentrum wird ein Freizeitpark entstehen. „Schon länger geht das Gerücht in der Marktgemeinde herum und nun können wir sprichwörtlich die Katze aus dem Sack lassen. 'Rocky's Adventure Park', das wird der Schriftzug sein, der den Eingangsbereich des neuen Freizeitparks direkt neben dem Sportplatz in Ramspau in Zukunft schmücken wird. Das Konzept und die Umgestaltung der Infrastruktur, in Zusammenarbeit mit dem Markt Regenstauf, rund um Ramspau stehen und somit steht dem Spatenstich im Frühjahr 2026 nichts mehr im Weg. Die neue Attraktion im Erholungsgebiet Regental wird unter anderem ein Hüpfburgen-Paradies, verschiedene Karussells, Schaubuden und mehrere kleine Gastronomien beinhalten“, nennt der Verein aus dem Regental erste Details.



A-Klassist beschreitet neue Wege

Ein prominenter Investor steigt ab sofort bei einem Regensburger A-Klassisten ein. Und zwar beim SV Sanding. Dem Sprung in den bezahlten Fußball sollte auf Dauer nichts im Wege stehen. „Der traditionsreiche Fußballverein SV Sanding wird von einem bekannten österreichischen Energy-Drink-Hersteller übernommen! Die spektakuläre Übernahme soll den Verein auf ein neues sportliches Niveau heben und langfristig Erfolge sichern. Mit frischer Energie und ambitionierten Zielen will der neue Investor den SV Sanding zu einem aufstrebenden Kraftpaket im Fußball entwickeln.“ Das bekannte Bullen-Logo hat man in diesem Zuge auch schon ins Vereinslogo eingebunden.



Mitterdorf freut sich auf Nationalspielerinnen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft um Kapitänin Giulia Gwinn und der gebürtigen Ambergerin Sara Däbritz kommt in den Landkreis Cham! Genauer gesagt nach Mitterdorf. „Auf ihrem Weg zur EM 2025 in der Schweiz plant der DFB einen Zwischenstopp in Mitterdorf ein. 'Logistisch gesehen sei Mitterdorf ideal', so DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle. Des Weiteren ist der Gasthof Hecht ideal zur Unterbringung der Spielerinnen samt Staff. Voraussichtlich müssen sich die Feuerwehren aus Mitterdorf und Altenkreith vom 20.06. bis 23.06.2025 auf Straßensperr-Einsätze einstellen. Geplant sind unter anderem ein Benefizspiel der DFB-Auswahl gegen eine Mitterdorf-Auswahl sowie eine Trainingseinheit mit der Damenmannschaft des SV Mitterkreith, ehe es am 04.07. zum ersten Gruppenspiel nach St. Gallen gegen Polen geht“, informiert die SpVgg Mitterdorf.



Kreisklassist verkündet Sensationswechsel

Viel deutet darauf hin, dass sich die Wege von Thomas Müller und des FC Bayern im Sommer trennen werden. Jetzt steht fest: den 35-Jährigen zieht es in die Oberpfälzer Provinz. „Der Sportverein Zeitlarn sorgt für DIE Sensation des Jahres: Thomas Müller wechselt vom FC Bayern München zum SV Zeitlarn! Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und gibt sein Heimdebüt im nächsten Testspiel. Mia san mia – jetzt in Grün-Weiß! Seid live dabei, wenn unser neuer Superstar das erste Mal für den SV Zack aufläuft“, schreibt der Regensburger Kreisklassist seinen Fans.



Waldläufe statt Fußballtrainings

Der Fußball-Boom beim SV Wenzenbach erreicht ein neues Level. Als erster Klub in Ostbayern wird man nächste Saison vier Herrenmannschaften im Spielbetrieb haben. „Aufgrund der hohen Beteiligung zuletzt im Training (rund 60 Fußballspieler je Dienstag), haben wir uns dazu entschlossen, nächstes Jahr eine 4. Mannschaft zu melden“, teilt der SVW mit. Die ersten Einheiten finden allerdings nicht auf dem heimischen Kunstrasenplatz statt: „Da die Platzbelegung bereits an der Obergrenze angelangt ist, werden die ersten Schnuppertrainings Waldläufe sein, bis die Genehmigung für einen zusätzlichen Allwetterplatz durch ist.“