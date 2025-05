Kreisliga-Relegationen: Alles hängt am seidenen Faden

Im Spielkreis Regensburg steigt an diesem Sonntag die zweite Runde der Kreisliga-Relegation. Die vier Erstrunden-Sieger TV Hemau, SC Regensburg II, SG Peising/Bad Abbach II und TV Velburg stehen sich in Hainsacker und Painten gegenüber. Wenn der FC Pielenhofen-Adlersberg und der SC Regensburg oder der SV Burgweinting (sie spielen heute Abend gegeneinander) die Bezirksliga-Relegation erfolgreich überstehen, sind vier Plätze in der Kreisliga frei. Dann wären alle vier Sieger der ersten Runde durch, und die Partien der zweiten Runde hätte man sich schenken können. „Die wären dann für die Katz gewesen“, wie es Kreisvorsitzender Harald Greß salopp formuliert.



Sollte es von den drei Regensburger Bezirksliga-Anwärtern einer schaffen, sind drei Plätze frei. Die Sieger der zweiten Runde wären Kreisligist, die Verlierer spielen gegeneinander den letzten Platz aus. Sollten Pielenhofen, der Sportclub und Burgweinting alle nächste Saison Kreisliga spielen, werden nur zwei Plätze ausgespielt. Dann sind lediglich die Zweitrunden-Sieger Kreisligist. Der finale Ausgang der Bezirksliga-Relegation steht nächsten Mittwochabend fest. An diesem Termin wäre jedoch auch die dritte Runde der Kreisliga-Relegation angesetzt. „Wir müssten erst mit den Vereinen reden, ob sie nicht auf Donnerstag oder Freitag warten wollen. Dann könnten wir das Spiel im Zweifel absagen“, informiert Greß vorab.



Wäre da noch das Thema mit dem SC Regensburg. Sollte die erste Mannschaft absteigen, darf die Kreisklassen-Zweite – die ebenfalls relegiert und das erste Spiel gewonnen hat – nicht aufsteigen. Zwei Teams desselben Vereins im Kreisoberhaus, das untersagen die Statuten. Sollte der SC das heutige Match gegen Burgweinting verlieren und damit in die Kreisliga absteigen, würde der SV Lupburg den Platz des SC II in den Kreisliga-Playoffs einnehmen. Heißt auch: der TV Hemau weiß immer noch nicht, gegen wen er am Sonntag ran muss.





Im Spielkreis Cham/Schwandorf verhält es sich so, dass zwischen drei und fünf Kreisliga-Plätze frei sind. Fünf sind es, wenn sowohl der SV Ettmannsdorf-Schwandorf II als auch die SpVgg Willmering-Waffenbrunn via Relegation den Bezirksliga-Erhalt festzurren. „In dem Fall können wir noch mit den vier Verlierern der 1. Runde einen zusätzlichen Platz ausspielen“, so Kreisspielleiter Ludwig Held. Wenn es einer der beiden Teams schafft, sind die vier Sieger der ersten Runde für die Kreisliga qualifiziert. Auch dann wäre die zweite Runde umsonst ausgespielt worden. Sollten beide Teams absteigen, spielen die Verlierer der zweiten Runde den dritten und letzten freien Platz aus.



Am Sonntagnachmittag steigt aber erst einmal Runde 2 der Kreisliga-Relegation, den Rest wird man sehen. Paarungen und Spielorte sind inzwischen klar. In Schwarzenfeld stehen sich der SV Haselbach und der 1.FC Schmidgaden gegenüber (Anstoß 18 Uhr), in Pemfling kreuzen der 1.FC Miltach und der 1.FC Rötz die Klingen (16 Uhr). In jedem Fall dürfen zumindest die Sieger schon einmal die Korken knallen lassen.





Im Spielkreis Amberg/Weiden haben sich der SV Neusorg, der ASV Haselmühl, der FC Weiden-Ost II und SC Kirchenthumbach in die zweite Kreisliga-Runde vorgespielt. Das Quartett kämpft am Sonntag in Etzenricht und Erbendorf um die Kreisliga-Quali. Aus dem Spielkreis sind aktuell noch die SV Grafenwöhr und der TSV Erbendorf in der Bezirksliga-Relegation zugegen. Gewinnen beide heute Abend ihr Spiel, würden sie in Runde 3 direkt aufeinanderprallen. Wie viele Plätze in der Kreisliga frei werden, das entscheidet sich also auch hier erst noch (mehr in Kürze).