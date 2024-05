Oberliga Niederrhein: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



1. FC Kleve

Trainer: Umut Akpinar

Zugänge: Maximilian Janssen (RSV Praest), Philipp Divis (PSV Wesel), Juliano Ismanovski (DJK Arminia Klosterhardt), Haakon Johannes Pomorin (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Alexander Basalo (TSV Meerbusch), Matti Völkel (VfB Homberg), Masaya Sasaki (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Alfred Appiah (SC St. Tönis 1911/20), Marvin Müller (SV Hönnepel-Niedermörmter), Luca Tim Jerz (SC St. Tönis 1911/20), Leon Schütz (SV Straelen zg.)

Abgänge: Kai Schneider (Pausiert/Karriereende), Mike Terfloth (SV Budberg), Sezai Kezer (SGE Bedburg-Hau), Marten Albrecht (SGE Bedburg-Hau), Folarin Ibigoni Williams (Sportfreunde Hamborn 07), Luca Plum (1. FC Lintfort), Andre Barth (Vereinslos), Kai Schneider (1. FC Monheim), Shuki Hamanosono (DV Solingen), Masaya Sasaki (Mülheimer FC 97)



DJK Adler Union Frintrop

Trainer: Marcel Cornelissen

Zugänge: Dominik Stukator (BV Rentfort), Noah Karthaus (TuS 05 Sinsen), Joel Zwikirsch (DJK Arminia Klosterhardt), Tim Heinsen (SSV Buer), Raul Sossong (Westfalia Herne), Phil Kappler (FC Kray), Dustin Hoffmann (SpVg Schonnebeck), Stefan Jaschin (ETB Schwarz-Weiß Essen), Beslind Fazlija (VfB 03 Hilden), Samuel Kahnert (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Melvin Ridder (Germania Ratingen 04/19 II), Fynn Rauschtenberger (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Mahrab Khan (DJK Blau-Weiß Mintard), Arnis Osmani (TuS Bövinghausen)

Abgänge: Lennart Espenhahn (Rhenania Bottrop), Fabian Wiegel (Fußballpause), Marius Rotter (Reha Trainer), Jan Lucas Swoboda (DJK Arminia Lirich 1920), Nicolas Strömann (SpVgg Sterkrade 06/07), Niclas Baldus (RW Oberhausen II), Uwe Delfs (FC Sterkrade 72), Maximilian Tißen (DJK Arminia Klosterhardt), Phil Kappler (Unbekannt ), Marcel Wischnat (Unbekannt )



ETB Schwarz-Weiß Essen

Trainer: Damian Apfeld, Ulf Ripke

Zugänge: Sekvan Azad Rascho (SpVgg Steele), Almedin Gusic (FC Kray), Brightney Igbinadolor (SV Sodingen), Samuel Owusu Addai (VfB Homberg), Ryan Valentine (VfB 03 Hilden), Armen Shavershyan (FC Remscheid), Michele Cordi (Wuppertaler SV), Nico Jan Böll (VfL Bochum), Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen), Florian Usein (TuS Bövinghausen), Christian Gojani (ETB U19), Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiss Essen), David Leinweber (TuS Bersenbrück), Nico Lucas (SG Wattenscheid 09)

Abgänge: Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II), Edisher Ugrekhelidze (ESC Rellinghausen), Matthias Tietz (FC Kray), Emre Kilav (VfB Frohnhausen), Pascal Kubina (Mülheimer FC 97), Bilal Akhal (VfB Homberg), Marcello Romano (SC Preußen Münster II), Marc Andre Gotzeina (FC Kray), Ribene Nguanguata (Vereinslos), Stefan Jaschin (Vereinslos), Malik Abid-Eddine (Vereinslos), Stefan Jaschin (DJK Adler Union Frintrop), Mario-Catalin Condreanu (VfB Frohnhausen), Nico Haiduk (Borussia Dröschede), Bubakarry Fadika (TuS Bövinghausen), Brightney Igbinadolor (Wacker Obercastrop), Nico Jan Böll (TSG Sprockhövel)



FC Büderich

Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach

Zugänge: Moritz Holz (VfB 03 Hilden II), Christos Pappas (Holzheimer SG), Lukas van den Bergh (TSV Meerbusch), Burak Gürpinar (SVG Grevenbroich), Dennis Wegner (TVD Velbert), Oliver Seibert (SV Uedesheim), Ignacio Gutierrez (SV Uedesheim), Torsten Schedler (Lohausener SV), Kevin Weggen (KFC Uerdingen 05), Florian Gnida (DJK Sparta Bilk), Jacob Sami Jawad (TVD Velbert), Brian Schwechel (Zurück aus Pause), O'Neil Alli (Ehemals Manchester City), Sebastian Santana (Vereinslos (ehemals 1. FC Kleve)), Jimmy Can Atila (TSV Meerbusch), Joel Agbo (SC Fortuna Köln II), Jannik Stevens (TSV Meerbusch), Shunta Onishi (Germania Ratingen 04/19)

Abgänge: Fabian Gombarek (Karriereende im höherklassigen Fußball), Julian Goroncy (DSC 99 Düsseldorf), Hendrik Kortgödde (TSV Meerbusch), Marius Pauly (SV Hösel), Dominic Abdel-Ahad (SV Hösel), Robin Reuter (SG Unterrath), Onurcan Baysal (Germania Ratingen 04/19 II), Enes Öz (CfR Links Düsseldorf), Berkan Eken (ESC Rellinghausen), Orkun Akbaba (CfR Links Düsseldorf), Murat Yildiz (DJK Blau-Weiß Mintard), Malek El Chaabi (SC Düsseldorf-West), Oliver Seibert (Rauswurf nach Kopfstoß), Burak Gürpinar (SV Uedesheim), Florian Gnida (DJK Sparta Bilk), Ignacio Gutierrez (SV Uedesheim), Ayyoub Hachlouf (TGD Essen-West), Oliver Seibert (SV Uedesheim)



Germania Ratingen 04/19

Trainer: Martin Hasenpflug

Zugänge: Tim Klefisch (1. FC Monheim), Philipp Baum (SC St. Tönis 1911/20), Daniel Nesseler (Drexel Dragons (USA)), Georgios Touloupis (VfB Homberg), Edwin Alfredo Ramirez (SG Unterrath), Neil Jonathan Penner (Germania Ratingen 04/19), Ali Basboga (SG DSV 04 / GSC Hellas), Fabio di Gaetano (KFC Uerdingen 05)

Abgänge: Tom Hirsch (SV Straelen zg.), Pierre Nowitzki (VfB Homberg), Noah Jecksties (VfB Speldorf), Samed Yesil (CSV Marathon Krefeld), Christian Schütz (Pausiert), Sascha Alabrese (Rot Weiss Ahlen), Darko Tomic (SC Düsseldorf-West), Simon Ole Brandt (Germania Ratingen 04/19 II), Nabil Jaouadi (Vereinslos), Ilias Bouassaria (SC Düsseldorf-West), Andreas Yan Abou Diwan (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Nabil Jaouadi (VfB Homberg), Shunta Onishi (FC Büderich)



KFC Uerdingen 05

Trainer: Johannes Dahms, Levan Kenia

Zugänge: Maurice Rene Haar (TuS Bövinghausen), Florian Abel (1. FC Bocholt), Ole Päffgen (SV Straelen), Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck), Michael Blum (BFC Dynamo), Hinata Gonda (SSVg Velbert), Fabio di Gaetano (TVD Velbert), Justin Härtel (TVD Velbert), Aaron Schreck (SV Darmstadt 98), Marvin Niklas Gomoluch (SSVg Velbert), Anton Riegert (KFC Uerdingen 05), Leon Jovceski (Cronenberger SC), Justin Klein (TuS Koblenz), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (1. FC Bocholt), James Shepard (FC-Astoria Walldorf), Pepijn Schlösser (Alemannia Aachen), Johannes Dahms (KFC Uerdingen 05), Takumi Yanagisawa (SV Straelen zg.)

Abgänge: Marcel Kretschmer (VfB Homberg), Timo Meißner (TVD Velbert), Vedran Beric (SSVg Velbert), Joshua Yeboah (SpVg Schonnebeck), Toygu Aydin (Barisspor 84 Essen), Payam Safarpour-Malekabad (Holzheimer SG), Kevin Weggen (FC Büderich), Shun Terada (Zurück nach Japan), Christian Schwieren (Vereinslos), Daniel Francis (Vereinslos), Sander Rau (Koninklijke Sporting Hasselt (Belgien)), Younes Mouadden (FC Cosmos Koblenz), Kai-Bastian Evers (SF Ostinghausen), Ryo Iwata (Sportfreunde Baumberg), Babacar M'Bengue (Sportfreunde Baumberg), Hun Brandon Danh Do (SC Union Nettetal), Daniel Francis (TuS Bövinghausen), Maurice Rene Haar (SG Wattenscheid 09), Furkan Baydar (SC St. Tönis 1911/20), Anton Riegert (GSV Moers), Fabio di Gaetano (Germania Ratingen 04/19), Aaron Schreck (Vertragsauflösung), Charles Atsina (Vertragsauflösung )



Mülheimer FC 97

Trainer: Ahmet Inal

Zugänge: Nordin Kaddouri (SV Genc Osman Duisburg), Justin Paul Francis (Wuppertaler SV), Pascal Kubina (ETB Schwarz-Weiß Essen), Besim Fazlija (SC Velbert), Aboubacar Miguel Toure (RSV Meinerzhagen), Serhat Sat (DJK Arminia Klosterhardt), Ahmed-Malik Uzun (VfB Homberg), Harding Mac Stuell Beira (FC Kray), Emmanuel Yeboah (SpVg Schonnebeck), Oben Robert Molango (MSV Düsseldorf), Emmanuel Yeboah (SpVg Schonnebeck II), Ren Obara (SV Scherpenberg), Seiya Ihara (SG Wattenscheid 09), Tunahan Yardimci (VfL Bochum), Engin Tuncay (SG Wattenscheid 09), Yasin Kalyoncu (SG Wattenscheid 09), Burak Güner (Duisburger FV 08), Keisuke Hotta (Japan), Ferhat Mumcu (Westfalia Herne), Amed Öncel (Türkei Dritte Liga), Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze (Mülheimer FC 97), Jeremiaha Maluze (SV Straelen zg.), Masaya Sasaki (1. FC Kleve)

Abgänge: Argjent Emrula (Mülheimer SV 07), Ajara Djamal Ehlert (SC 1920 Oberhausen), Sandro Garcia Melian (Mülheimer SV 07), Gianluca Barone (1. FC Mülheim-Styrum), Arman Corbo (VfB Speldorf), Bartosz Maslon (VfB Speldorf), Soumiya Bouhadi (VfB Speldorf), Michael Maslon (VfB Speldorf), Kaan Atik (1. FC Mülheim-Styrum), Deniz Senol (Vogelheimer SV), Ilhan Copcu (Vogelheimer SV), Jeff Gyasi (GSG Duisburg), Sahin Karabudak (Rheinland Hamborn), Celal Karabudak (Rheinland Hamborn), Nordin Kaddouri (TuS Asterlagen), Murat Ergin (Fatihspor Mülheim), Ahmet Aldemir (VfB Speldorf), Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze (Mülheimer FC 97), Noah Cain (SV Sonsbeck), Imran Ömür (Alemannia Essen), Ali Aytekin (SG Unterrath)



SC St. Tönis 1911/20

Trainer: Bekim Kastrati

Zugänge: Morten Heffungs (SC Union Nettetal), Lennard Kaiser (Mühlheimer SV 07), Maximilian Pohlig (1. FC Viersen), Michael Sperling (SG Unterrath), Yeong-muk Choi (SG Unterrath), Lennard Kaiser (Mülheimer SV 07), Killian Bella Tchanas (Vereinslos), Daiki Kamo (Siegburger SV 04), Dario Gerling (SV Hönnepel-Niedermörmter), Kohei Nakano (TVD Velbert), Furkan Baydar (KFC Uerdingen 05), David Wieczorek (Vereinslos), David Wieczorek (MSV Duisburg)

Abgänge: Philipp Baum (Germania Ratingen 04/19), Joshua Claringbold (Karriereende), Jannik Hinsenkamp (SV Sonsbeck), Tobias Kokol (SC St. Tönis 1911/20 II), Nils Koths (SC St. Tönis 1911/20 II), Konstantin Möllering (Vereinslos), Ndrin Maloku (Vereinslos), Konstantin Möllering (SV Scherpenberg), Ndrin Maloku (DJK VfL Willich), Julian Bobis (KTSV Preussen Krefeld), David Sfarzetta (Hülser SV), Alfred Appiah (1. FC Kleve), Mats Platen (VfR Krefeld-Fischeln), Luca Tim Jerz (1. FC Kleve), Yeong-muk Choi (SG Unterrath)



SC Union Nettetal

Trainer: Andreas Schwan

Zugänge: Elvedin Kaltak (1. FC Viersen), Petar Popovic (1. FC Viersen), Leo Stegner (1. FC Mönchengladbach), Kaies Alaisame (MSV Düsseldorf), Hun Brandon Danh Do (KFC Uerdingen 05)

Abgänge: Markus Keppeler (TSV Wachtendonk-Wankum), Marc Rommel (OSV Meerbusch), Maximilian Stefan Möhker (OSV Meerbusch), Morten Heffungs (SC St. Tönis 1911/20), Denis Gaas (VfL Tönisberg), Ahmetilhan Yavuz (TSV Meerbusch), Lukas Hartmann (Vereinslos), Fabio Krienen (Vereinslos), Lukas Hartmann (SSV Grefrath 1910/24), Tom Salentin (SpVg Odenkirchen)



Sportfreunde Baumberg

Trainer: Salah El Halimi

Zugänge: Yannik Radojewski (Cronenberger SC), Mehmet Zeki Tunc (FSV Duisburg), Denis Sitter (SG Unterrath), Ryo Iwata (KFC Uerdingen 05), Babacar M'Bengue (KFC Uerdingen 05), Ken Tchouangue (Fortuna Düsseldorf), Leonard Bajraktari (TSV Meerbusch), Isaac Kang (SV Straelen zg.)

Abgänge: Ali Daour (Vereinslos), Kosi Saka (Karriereende ), Patrick Jöcks (Karriereende ), Wiren Bhaskar (Karriereende ), Patrick Salata (Karriereende ), Wiren Bhaskar (MSV Düsseldorf), Ali Daour (MSV Düsseldorf), Maxwell Boateng (SG Unterrath), Nahum Belay Ghebressulasie (SC Velbert), Ryo Iwata (VfB Homberg), Kisolo Deo Biskup (SpVg Frechen 20)



Sportfreunde Hamborn 07

Trainer: Julian Berg

Zugänge: Julian Dzieza (FSV Duisburg), Jan Philip Roolfs (SG Unterrath), Kenson Götze (VfB Frohnhausen), Robin Fuhrmann (VfR Krefeld-Fischeln), Folarin Ibigoni Williams (1. FC Kleve), Vedad Music (FSV Duisburg), Phil Britscho (TuS Bövinghausen), Ahmed Kulalic (SG Wattenscheid 09), Can Serdar (FSV Duisburg), Jan Fauseweh (SSVg Velbert), Luka Blazevic (MSV Duisburg)

Abgänge: Timm Golley (SuS 09 Dinslaken), Julian Bode (VfB Homberg), Luca David Behlau (DJK Vierlinden), Ali Karagöz (BV Osterfeld 1919), Akin Ergin (Westfalia Herne), Eugene Ofosu-Ayeh (FSV Duisburg), Marius Delker (Duisburger FV 08), Julian Dzieza (Spvgg Meiderich 06/95), Luis Bukvasevic (FSV Duisburg)



SpVg Schonnebeck

Trainer: Dirk Tönnies

Zugänge: Nico Wolters (Cronenberger SC), Torben Simon (Holzwickeder SC), Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach), Marius Heck (TVD Velbert), Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen 05), Aaron Oteng-Appiah (FC Kray), Marwin Studtrucker (SpVg Schonnebeck), Yannick Geisler (SSVg Velbert), Luca Pinke (SpVg Schonnebeck), Calvin Küper (VfB Speldorf), Tim Winking (1. FC Bocholt), Artur Golubytskij (VfL Bochum U19), Thomas Denker (SuS Haarzopf), Nils Ole Brühl (Borussia Mönchengladbach), Artur Golubytskij (VfL Bochum), Conor David Tönnies (SpVg Schonnebeck), Arne Wessels (SpVg Schonnebeck), Tim Kuhlmann (Rot-Weiss Essen), Frederik Brünen (MSV Düsseldorf)

Abgänge: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Louis Jozek (SSV Buer), Wilfried Sarr (FC Kray), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Dustin Hoffmann (DJK Adler Union Frintrop), Vojno Jesic (DJK Gnadental), Marwin Studtrucker (SpVg Schonnebeck), Leon Maximilian Willems (unbekannt), Kingsley Sinclair (Rückkehr nach Neuseeland), Tarkan Yerek (unbekannt), Luca Nikolai (USA), Emmanuel Yeboah (Mülheimer FC 97), Philipp Sprenger (Karriereende ), Leon Maximilian Willems (Rot-Weiss Essen II), Nico Wolters (1. FC Wülfrath), Nils Ole Brühl (unbekannt), Aaron Oteng-Appiah (unbekannt), Ebeny Senior Nguimba (unbekannt), Aaron Oteng-Appiah (ESC Rellinghausen), Ebeny Senior Nguimba (TuS Bövinghausen)



SV Sonsbeck

Trainer: Heinrich Losing

Zugänge: Niklas Binn (TuS Xanten), Lars van Schyndel (TuS Xanten), Christoph Elspaß (Sportfreunde Broekhuysen), Conner Marco Wastian (TSV Meerbusch), Malik Bongers (TSV Wachtendonk-Wankum), Jona Scholz (1. FC Bocholt), Jannik Hinsenkamp (SC St. Tönis 1911/20), Sanjin Vrebac (Ausland), Felix Geisler (SC Rot-Weiß Oberhausen), Ruben Joan Martens (VVV Venlo U21), Daiki Hara (Konan University Soccer Club), Noah Cain (Mülheimer FC 97)

Abgänge: Tim Weichelt (Karriereende), Marvin von Zabiensky (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Julian Klement (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Max Tobias Schneider (OSC Rheinhausen), Maximilian Fuchs (Viktoria Goch), Ahma Alzedaue (SGE Bedburg-Hau), Nozomu Nonaka (Ziel unbekannt ), Noah Devran Andich Abdeslam (VfB Speldorf), Max Werner (SV Scherpenberg)



SV Straelen

Trainer: Sunay Acar

Zugänge: Marcio Blank (KFC Uerdingen 05), Dacain Baraza (SV Straelen zg.), Seongsun You (SC Preußen Münster II), Tom Hirsch (Germania Ratingen 04/19), Markus Müller (TSV Wachtendonk-Wankum), Luca Thissen (Fortuna Düsseldorf II), Kenan Hreljic (), Jeremiaha Maluze (MSV Duisburg U19), Isaac Kang (VfB 03 Hilden), Alexander Geraedts (SV Schermbeck), Jeremiaha Maluze (MSV Duisburg), Leon Schübel (MSV Duisburg), Leon Schütz (Borussia Mönchengladbach II), Lennart Brandes (FC Kray)

Abgänge: Julius Paris (FC Schalke 04 II), Lennart Winkler (SC Fortuna Köln), Dacain Baraza (SV Straelen zg.), Kevin Kratzsch (SC Rot-Weiß Oberhausen), Heni Ben Salah (VfB Homberg), Joep Munsters (SV Lippstadt 08), Niek Munsters (SV Lippstadt 08), Ole Päffgen (KFC Uerdingen), Denis Schütte (FC UNA Strassen), Jaron Vicario (FC Den Bosch), Mitchi Huijsman (Rijnsburgse Boys (Niederlande)), Omar Boudoudou (MSV Düsseldorf), Eduart Ibrahimi (Westfalia Soest), Ken Mata (FSV Mainz 05 II), Manasse Fionouke (Bremer SV), Muja Arifi (Unbekannt), Toshiaki Miyamoto (Unbekannt), Said Harouz (VfB 03 Hilden), Jannik Stevens (TSV Meerbusch), Toshiaki Miyamoto (Bremer SV), Marcio Blank (SV Scherpenberg), Markus Müller (TSV Wachtendonk-Wankum), Tom Hirsch (1. FC Monheim), Pedro Santiago Cejas (Rot Weiss Ahlen), Jeremy Celal Aydogan (Rot Weiss Ahlen), Leon Schübel (1. FC Düren), Takumi Yanagisawa (KFC Uerdingen 05), Luca Thissen (VfB Homberg), Isaac Kang (Sportfreunde Baumberg), Jeremiaha Maluze (Mülheimer FC 97), Adli Lachheb (Karriereende), Alexander Geraedts (TSV Meerbusch), Leon Schütz (1. FC Kleve), Seongsun You (TuS Bövinghausen), Daniel-Brice Ndouop (FC Rot-Weiss Koblenz), Lennart Brandes (1. FC Bocholt), Dario Bezerra-Ehret (FC Hürth)



TSV Meerbusch

Trainer: Kevin Kreuzberg

Zugänge: Hendrik Kortgödde (FC Büderich), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (MSV Düsseldorf), Ahmetilhan Yavuz (SC Union Nettetal), Niklas Harth (TuRU Düsseldorf), Nico Brandenburger (1. FC Kaan-Marienborn), Julius Christ (TSV Meerbusch), Rafu Numakunai (MSV Düsseldorf), Jannik Stevens (SV Straelen zg.), Bora Gümüs (1. FC Monheim), Moise Lionel Gae (SVG Neuss-Weissenberg), Alexander Geraedts (SV Straelen zg.)

Abgänge: Dennis Dowidat (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Lukas van den Bergh (FC Büderich), Harumi Goto (TVD Velbert), Arton Tolaj (FC Kosova Düsseldorf), Micah Cain (SSVg Velbert), Dominik Reinert (Karriereende), Fabio Fahrian (Vereinslos), Ebenezer Amoah (MSV Düsseldorf), Luis Mick Heich (SG Rommerskirchen-Gilbach), Jimmy Can Atila (FC Büderich), Fabio Fahrian (TuRU Düsseldorf), Ahmetilhan Yavuz (Vereinslos), Jannik Stevens (Vereinslos), Jannik Stevens (FC Büderich), Leonard Bajraktari (Sportfreunde Baumberg)



TVD Velbert

Trainer: Jens Grembowietz

Zugänge: Jens Grembowietz (Concordia Wiemelhausen), Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Mick Cedric Matthes (SC Rot-Weiß Oberhausen), Simon Struck (Westfalia Herne), Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen), Kohei Nakano (TuRU Düsseldorf), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Dario Schumacher (1. FC Bocholt), Timo Meißner (KFC Uerdingen 05), Athanasios Xiros (SSVg Velbert), Luka Bosnjak (TuS Bövinghausen), Eunseok Ko (FC Kray), Robert Tochukwu Nnaji (SSVg Velbert), Henrik Dier (SC Rot-Weiß Oberhausen), Axel Glowacki (SV Union Velbert), Lukas Larsen (), Kingsley Marcinek (Fortuna Düsseldorf II), David Pawlowski (FSV Duisburg), Antonio Glibo (SV Rot-Weiß Wülfrath), Robin Urban (SSVg Velbert), Gordon Wild (TuS Bövinghausen)

Abgänge: Jonas Haub (VfB Homberg), Joelle Cavit Tomczak (TuS Bövinghausen), Marius Heck (SpVg Schonnebeck), Jan-Niklas Forger (DJK Arminia Klosterhardt), Florian Schikowski (1. FC Monheim), Tihomir Kriznjak (1. FC Wülfrath), Jacob Sami Jawad (Unbekannt ), Dennis Wegner (FC Büderich), Fabio di Gaetano (KFC Uerdingen 05), Justin Härtel (Unbekannt ), Jacob Sami Jawad (FC Büderich), Justin Härtel (KFC Uerdingen 05), Jan-Steffen Meier (SV Rot-Weiß Wülfrath), Jacob Sami Jawad (SC Velbert), Björn Kluft (SV Rot-Weiß Wülfrath), Maik Bleckmann (1. FC Wülfrath), Kohei Nakano (SC St. Tönis 1911/20), Justin Sarpong (DJK TuS Hordel), Simon Struck (pausiert), John-Max Kowalski (TSV Union Wuppertal), Kingsley Marcinek (VfB Homberg), Gordon Wild (Pausiert)



VfB 03 Hilden

Trainer: Tim Schneider

Zugänge: Paul Waschkau (SC Rot-Weiß Oberhausen), Amin Bouzraa (MSV Düsseldorf), Kanata Todate (FC Hennef 05), Calvin Marion Mockschan (VfB 03 Hilden), Leon Feher (VfB 03 Hilden), Shadrak Kapi Dombe (VfB 03 Hilden), Azad Sari (VfB 03 Hilden), Said Dahoud (SV Schermbeck), Said Harouz (SV Straelen zg.)

Abgänge: Luca Majetic (Fortuna Düsseldorf II), David Szewczyk (TuRU Düsseldorf), Manuel Schulz (SG Unterrath), Isaac Kang (SV Straelen zg.), Gian-Luca Bühring (FC Blau-Gelb Überruhr), Gianluca De Meo (VfB 03 Hilden II), Sebastian Schröder (Sportfreunde Baumberg II), Mario Ramku (SW Wattenscheid 08), Tuncay Muhammet Altuntas (DV Solingen), Salim El Fahmi (DV Solingen)



VfB Homberg

Trainer: Stefan Janßen

Zugänge: Jonas Haub (TVD Velbert), Nermin Badnjevic (SpVg Schonnebeck), Pierre Nowitzki (Germania Ratingen 04/19), Felix Hohmann (DJK Arminia Klosterhardt), Marcel Kretschmer (KFC Uerdingen 05), Heni Ben Salah (SV Straelen zg.), Julian Bode (Sportfreunde Hamborn 07), Luca Kazelis (FC Kray), Bilal Akhal (ETB Schwarz-Weiß Essen), Maximilian Sebastian Menne (VfB Homberg), Motoki Fukushima (Vereinslos / ), Nabil Jaouadi (Germania Ratingen 04/19), Nick Noah Redam (SC Rot-Weiß Oberhausen), Henrik Scheibe (Holstein Kiel U23 II), Luca Alexander Happe (SV Sodingen), Ryo Iwata (Sportfreunde Baumberg), Kingsley Marcinek (TVD Velbert), Berkan Can Bartu (VVV-Venlo), Luca Thissen (SV Straelen zg.)

Abgänge: Samuel Owusu Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Johannes Sabah (Sportfreunde Lotte), Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC 97), Clinton Asare (Rot Weiss Ahlen), Armel-Aurel Nkam (Ziel unbekannt.), Pablo Overfeld (Studium in USA.), Taoufiq Naciri (Ziel unbekannt.), Tim Füten (GSG Duisburg), Ren Ishi­zaki (Ziel unbekannt.), Mahame Dianka (Ziel unbekannt.), Noah Schulz (FC Kray), Georgios Touloupis (Germania Ratingen 04/19), Dennis Abrosimov (FC Kray), Mahame Dianka (Vereinslos), Armel-Aurel Nkam (Vereinslos), Taoufiq Naciri (Vereinslos), Konstantinos Moulas (Griechenland), Dennis Abrosimov (FC Blau-Gelb Überruhr), Nermin Badnjevic (SV Scherpenberg), Kaito Nakamikawa (Rückkehr nach Japan.), Marcel Kretschmer (Ziel unbekannt.), Marcel Kretschmer (SV Scherpenberg), Armel-Aurel Nkam (Concordia Wiemelhausen)

