Landesliga Niederrhein 1: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Landesliga Niederrhein 1 in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

1. FC Monheim

Trainer: Dennis Ruess

Zugänge: Maurice Röttgen (Wuppertaler SV), Gianluca Cserep (SV Bergisch Gladbach 09), Mohamed El Mouhouti (SV Bergisch Gladbach 09), Florian Schikowski (TVD Velbert), Shunya Hashimoto (SV Eintracht Hohkeppel), Aleksandar Bojkovski (MSV Düsseldorf), Marvin Calcerrada-Sesek (BV Gräfrath), Assani Lukimya (MSV Düsseldorf), Emin Safikhanov (DV Solingen), Kai Schneider (1. FC Kleve), Tom Hirsch (SV Straelen zg.)

Abgänge: Dennis Ordelheide (TSV Eller 04), Marcel Lamberti-Ewertz (TSV Eller 04), Ricardo Antonaci (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Imran Ali (SC Wiedenbrück), Tim Klefisch (Germania Ratingen 04/19), Jan Lukas Nosel (VdS 1920 Nievenheim), Amin Haj-Yahya (unbekannt), Christoph Lange (Karriereende), Benjamin Schütz (VfL Jüchen-Garzweiler), Kevin Kussunga (unbekannt), Dženan Mučić (unbekannt), Yannick Filipović (VfL Jüchen-Garzweiler), Kevin Kussunga (HSV Langenfeld), Bora Gümüs (TSV Meerbusch), Leo Gerard Dobosz (SC 1920 Oberhausen)



1. FC Viersen

Trainer: Kemal Kuc

Zugänge: Samuelson Forestal (VfL Alfter zg.), Fawad Mirzada (DJK/VfL Giesenkirchen), Ilyas El Edghiri (KFC Uerdingen 05), Mykyta Kriukov (Red Stars Mönchengladbach), Florian Wittkopf (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Daniel Pfaffenroth (FC Wegberg-Beeck)

Abgänge: Maximilian Pohlig (SC St. Tönis 1911/20), Elvedin Kaltak (SC Union Nettetal), Petar Popovic (SC Union Nettetal), Semih Cakir (SC Kapellen-Erft), Giosué Joel Mangano (SC Kapellen-Erft), Erijon Syla (1. FC Viersen II), Akin Erorhan (Anadolu Türkspor Krefeld), Thomas Placzek (BC Oberbruch), Almir Arapovic (CSV Marathon Krefeld), Christoph Sikowski (VSF Amern), Daniel Jovelino Nkongo (Victoria Mennrath), Kevin Pfaff (ASV Mettmann)



ASV Einigkeit Süchteln

Trainer: Frank Mitschkowski

Zugänge: Luca Mikail Kovacevic (FC Wegberg-Beeck), Volker Hansen (DJK/VfL Giesenkirchen), Patrick Pasthy (VfR Krefeld-Fischeln), Felipe Burkhardt (DJK/VfL Giesenkirchen), Stefan Zabel (Vereinslos), Lennart Mehler (VVV-Venlo)

Abgänge: Jonas Landwehrs (SSV Grefrath 1910/24), Hiromasa Kawamura (Holzheimer SG), Mats Schleszies (SC Waldniel), Nils Schleszies (SC Waldniel), Niclas Burkert (Unbekannt), Eric Torsten Schulz (Unbekannt), Ardian Ademaj (Unbekannt), Tobias Busch (Unbekannt), Shota Arai (Unbekannt), Karsten Robertz (Karriereende), Alexander Verlinden (Karriereende), Maik Lambertz (VSF Amern), Eric Torsten Schulz (DJK VfL Willich), Ehsan Amani (SpVg Odenkirchen), Dario Krezic (Sportfreunde Neuwerk), Lennart Mentrup (VfR Voxtrup)



ASV Mettmann

Trainer: Sebastian Pichura

Zugänge: Peter Burek (ASV Mettmann II), Mohamed Siala (ASV Mettmann III), Lejs Zenuni (Rather SV), Christian Bus (Rather SV), Adil Azhil (MSV Düsseldorf), Paul Christian Berger (SC Velbert), Zakaria Abdoun (FSV Duisburg), Toni Markovic (FSV Duisburg), Carlo Masi (MSV Düsseldorf), Cagri Karakus (DV Solingen), Musa Sagkulak (DV Solingen), Björn Kluft (SV Rot-Weiß Wülfrath), Kevin Pfaff (1. FC Viersen), Yutaro Ichimura (SG Wattenscheid 09), Sebastian Pichura (SV 09/35 Wermelskirchen), Martin Schoberth (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Thorsten Frohn (SV 09/35 Wermelskirchen)

Abgänge: Mustafa Kalkan (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Ifrassen (Sportfreunde Baumberg), Toni Markovic (FSV Duisburg), Felix Knoll (ESV Olympia Köln), Emrah Cöl (SG Unterrath II), Yasin Sahin (FC Türkspor Hilden), Feyzullah Demirkol (SC Unterbach), Elyesa Kemal Baysan (Türkgücü Ratingen), David Becker (TSV Gruiten), Mohamed Barkammich (DV Solingen), Makuntima Ntuku (SV Rot-Weiß Wülfrath), Nesuh Baba (SV Rot-Weiß Wülfrath II)



Cronenberger SC

Trainer: Luciano Velardi

Zugänge: Alexandru-Mihai Haba (1. FC Wülfrath), Luke Corvin Jahnke (SSVg Velbert), Dominik Schäfer (BSV Menden), Luis Rosenecker (1. FC Wülfrath), Prosper Malua-Kikangila (TSV Ronsdorf), Ayyoub Ichoutene (SC Unterbach), Kevin Momayi (FSV Vohwinkel Wuppertal), Dylan Oberlies (FC Remscheid), Robin Brkic (TSG Sprockhövel), Martin Klafflsberger (FSV Duisburg), Murad Popov (FSV Vohwinkel Wuppertal), Leon Spiecker (SC Velbert), Paul Casper (Longwood University), Brian Mitchell (1. Spvg. Solingen Wald 03), Malte Gerlich (SV Bayer Wuppertal), Muhammet-Fathi Ödemis (Gaziantep FK), Ryuji Kuwajima (MSV Düsseldorf), Linus Sacher (1. FC Wülfrath), Maikel Klein (SG Unterrath), Nico Korpilla (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Dominik Heinen (FC Remscheid), Niklas Burghard (FSV Vohwinkel Wuppertal), Tobias Orth (FSV Vohwinkel Wuppertal), Timo Leber (FC Remscheid), Ferat Sari (SSV Bergisch Born), Phil Knop (FC Remscheid), Nico Wolters (SpVg Schonnebeck), Finn Belzer (FC Remscheid), Yannik Radojewski (Sportfreunde Baumberg), Shunta Onishi (zurück nach Japan), Jordan Santowski (SC Velbert), Achraf Sealiti Troquesti Jaddi (1. FC Wülfrath), Leon Jovceski (KFC Uerdingen 05), Cagri Karakus (DV Solingen), Martin Klafflsberger (Vereinslos ), Ahmad Ali (DV Solingen), Antonio Angelov (MSV Düsseldorf), Shunta Onishi (Germania Ratingen 04/19 II), Martin Klafflsberger (TuRa Remscheid-Süd), Kai Schwertfeger (Vereinslos ), Linus Sacher (SSV Germania Wuppertal), Christian Bialke (offen ), Mátyás Jr Jurácsik (SV Schalding-Heining II), Christian Bialke (FSV Vohwinkel Wuppertal), Christian Bialke (FSV Vohwinkel Wuppertal II)



DJK Fortuna Dilkrath

Trainer: Fabian Wiegers

Zugänge: Sören Goltz (Concordia Lötsch), Shinji Oba (ASV Einigkeit Süchteln II), Justin Samuel Pahl (SC Union Nettetal), Simon Viethen (VSF Amern II), Moritz Andreas Grafen (SC Union Nettetal II), Ole Zechlin (SC Union Nettetal), Tacettin Muslubas (SV Straelen II), Tim Jäger (SC Union Nettetal II), Maximilian Kuznik (VSF Amern), Nico Sam Lazik (Reaktiviert), Erdal Tuna (Reaktiviert ), Jasper van Dijk (Reaktiviert), Fabian Trzensisko (KFC Uerdingen 05), Melih Kavak (KFC Uerdingen 05), Dominik Zagrovic (Sportfreunde Neuwerk), Emmanuel Adu (ASV Einigkeit Süchteln II)

Abgänge: Sandro Dörenkamp (SC Grimlinghausen), Nando Di Buduo (Karriereende), Dominik Gütjens (Karriereende), Tim Caspers (Unbekannt), Dennis Parzych (Karriereende), Andre Kobe (CfR Links Düsseldorf), Malcolm Vitenu (SC Niederkrüchten), Shinji Oba (unbekannt)



DV Solingen

Trainer: Engin Kizilarslan

Zugänge: Florian Ricken (MSV Düsseldorf), Yasin Özgede (DV Solingen II), Maximilian Steinebach (SC Germania Reusrath), Musa Sagkulak (1. FC Kaan-Marienborn), Amos Claude Tusevo (TSV Ronsdorf), Ilias El Joudi (SG Unterrath), Maurice Nawrath (HSV Langenfeld), Cagri Karakus (Cronenberger SC), Everard Mensah (1. FC Wülfrath), Ahmet Gülmez (MSV Düsseldorf), Ahmad Ali (Cronenberger SC), Tuncay Muhammet Altuntas (VfB 03 Hilden), Salim El Fahmi (VfB 03 Hilden), Shuki Hamanosono (1. FC Kleve), Blerton Muharremi (SG Wattenscheid 09), Mohamed Barkammich (ASV Mettmann), Masaya Kobayashi (SC Fortuna Köln II), Yahya Alkan (Inter Monheim)

Abgänge: Furkan Kücüktireli (Dabringhauser TV), Eniz Yildiz (DJK Gnadental), Asterios Karagiannis (Dabringhauser TV), Mertcan Das (DV Solingen II), Berdan Yusuf Yalcin (Dersimspor Solingen), Emin Safikhanov (1. FC Monheim), Lutonda Ntiti (FC Remscheid), Gloire Sunda (FC Remscheid), Velkov Veliyan (Unbekannt), Kaan Uysal (SSV Erkrath), Rexhep Sogojeva (TuRa Remscheid-Süd), Kenan Agzikara (Unbekannt), Volodymyr Zaimenko (Unbekannt), Velkov Veliyan (Dabringhauser TV), Musa Sagkulak (Kein Verein ), Faouzi El Makadmi (Kein Verein ), Maurice Nawrath (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Tayfun Uzunlar (Unbekannt), Faouzi El Makadmi (FC Kosova Düsseldorf), Cagri Karakus (ASV Mettmann), Musa Sagkulak (ASV Mettmann), Ismail Cakici (Unbekannt), Tayfun Uzunlar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Amos Claude Tusevo (SV Rot-Weiß Wülfrath)



FC Remscheid

Trainer: Ferdi Gülenc

Zugänge: Dominik Heinen (Cronenberger SC), Timo Leber (Cronenberger SC), Phil Knop (Cronenberger SC), Finn Belzer (Cronenberger SC), Lutonda Ntiti (DV Solingen), Gloire Sunda (DV Solingen), Dorian Wächter (Wuppertaler SV), Younes Acherki (Hellas Wuppertal)

Abgänge: Hammza Al Khalil (SSVg Velbert II), Dylan Oberlies (Cronenberger SC), Serhat Kacmaz (SG Wattenscheid 09), Armen Shavershyan (ETB Schwarz-Weiß Essen), Francesco Leonardo Di Donato (SSV Bergisch Born), Marius Suchanoff (SSV Dhünn), Hammza Al Khalil (SV Rot-Weiß Wülfrath), Daniel Monteiro (FK Jugoslavija Wuppertal), Tristan Maresch (Dabringhauser TV), Moritz Kerkien (SSV Dhünn), Alessio Bisignano (TuRa Remscheid-Süd)



Holzheimer SG

Trainer: Hamid Derakhshan

Zugänge: Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Simon Büttgenbach (BV Wevelinghoven), Dennis Höfling (BV Wevelinghoven), Dominik Klouth (Teutonia Kleinenbroich), Jan Schumacher (SG Rommerskirchen-Gilbach), Payam Safarpour-Malekabad (KFC Uerdingen 05), Timo Piel (TSV Meerbusch), Simon Büchte (TSV Meerbusch), Amin Azdouffal (VfR Krefeld-Fischeln), Niclas Sylvester Schröder (SG Kaarst), Hiromasa Kawamura (ASV Einigkeit Süchteln), Michael Volz (TuS Gellep), Samir Derris (DJK Gnadental), Stephané Mvibudulu (1. FC Bocholt), Hiromasa Sato (SC Düsseldorf-West), Seyedamir Ghezi (SC Erkelenz)

Abgänge: Christos Pappas (FC Büderich), Enes Celik (FC SF Delhoven), Nico Bayer (DJK Gnadental), Leon Borkowski (DJK Gnadental), Jan Rakow (VdS 1920 Nievenheim), Yannick Joosten (VfL Jüchen-Garzweiler), Yannick Joosten (VfL Jüchen-Garzweiler), Onurcan Yazgili (BC Viktoria Glesch-Paffendorf II), Riku Tome (SC Kapellen-Erft), Patryk Kamil Taberski (SV Germania Grefrath 1926), Julian Poschen (SV Germania Grefrath 1926), Payam Safarpour-Malekabad (SG Unterrath), Niclas Sylvester Schröder (SG Kaarst), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Edward Osei-Nkansah (MSV Düsseldorf II), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Hamza Shraideh (BV Wevelinghoven)



MSV Düsseldorf

Trainer: Mohamed Rifi

Zugänge: Clinton Owusu (TSV Eller 04), Johannes Minkiti (SC Kapellen-Erft), Alexander Beloshapkin (SG Unterrath), Ryo Matsutaka (FSV Duisburg), Brahim Laukil (Germania Ratingen 04/19), Hiroki Mizuno (VSF Amern), Alpha Fahd Afoda (Nach Pause zurück), Dominik Zimmer (SV Wersten 04), Stephan Mebus (Vereinslos), Frederik Brünen (FC Eintracht Rheine), Wiren Bhaskar (Sportfreunde Baumberg), Ali Daour (Sportfreunde Baumberg), Christian Cyrys (HSV Langenfeld), Omar Boudoudou (SV Straelen zg.), Ahmed El Morabiti (HSV Langenfeld), Ebenezer Amoah (TSV Meerbusch), Haruki Ishitsuka (Rot-Weiß Hünsborn), Lutz Radojewski (Westfalia Wethmar), Yeontaek Hong (SC Rheinbach), Antonio Angelov (Cronenberger SC), Giuseppe Montalto (Interims), Bektas Bilgilisoy (Zuletzt KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf), Mohamed Rifi (Rather SV), Emre Bayrak (FSV Duisburg), Nisar El Fayyad (TSV Eller 04)

Abgänge: King Manu (Fortuna Düsseldorf II), Markus Haep (Vertragsende), Philipp Waack (Vertragsende), Timo Haep ( Vertragsende), Philipp Waack (SC West Köln), Aleksandar Bojkovski (1. FC Monheim), Amin Mohsen (VfB 03 Hilden II), Lorik Sadiku (Zurück nach Kanada), Amin Bouzraa (VfB 03 Hilden), Jona Eliah Hellingrath (Nach Amerika), Florian Ricken (DV Solingen), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (TSV Meerbusch), Oben Robert Molango (Mülheimer FC 97), Younes Ahmad Tahri (Rather SV), Jaehyuk Lee (Ziel unbekannt ), Assani Lukimya (1. FC Monheim), Adil Azhil (ASV Mettmann), Felix Burdzik (Ziel unbekannt ), Rafu Numakunai (Ziel Unbekannt ), Ibuki Noguchi (SpVg Porz 1919), Rafu Numakunai (TSV Meerbusch), Kaies Alaisame (SC Union Nettetal), Ahmet Gülmez (DV Solingen), Philipp Waack (SC West Köln), Ryuji Kuwajima (Cronenberger SC), Christian Cyrys (HSV Langenfeld), Haruki Ishitsuka (Viktoria Birkesdorf), Mehmet Boztepe (Viktoria Goch), Carlo Masi (ASV Mettmann), Frederik Brünen (SpVg Schonnebeck), Ayyoub Jidan (Sportfreunde Gerresheim), Dominik Zimmer (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Hiroki Mizuno (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)



SC Düsseldorf-West

Trainer: Günter Abel

Zugänge: Christopher Dawda Jobarteh (VfL Benrath), Ilias Bouassaria (Germania Ratingen 04/19), Jalen Rueter (SC Germania Reusrath), Darko Tomic (Germania Ratingen 04/19), Erick Surmanski (TuRU Düsseldorf), Ilias Bouassaria (Germania Ratingen 04/19), Seiya Gotanda (1. FC Wülfrath), Malek El Chaabi (FC Büderich), Yuta Sakamaki (SC Velbert), Samet Caliskan (Rumelner TV), Nico Brecl (eigene Jugend), Nail Mazlumovski (Germania Ratingen 04/19 II), Vitaliy Golik (SSVg Heiligenhaus), Maximilian Butz (eigene Jugend), Charly Klein (eigene Jugend), Aziz Afi (Sportfreunde Baumberg II), Aljusan Jasarov (FC Kosova Düsseldorf), Thorsten Josef Pyka (SP.-VG. Hilden 05/06), Dennis Kochanek (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Resul Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf), Goran Tomic (Nach Rücktritt), Hiromasa Sato (Holzheimer SG), Christopher Dawda Jobarteh (UNBEKANNT), Daichi Yamamoto (UNBEKANNT), Kenneth Eligon (zurück nach Kanada), Christopher Dawda Jobarteh (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Reo Kamiyama (VfL Jüchen-Garzweiler), Kenneth Eligon (FC Pesch), Dorian Osmanollaj (Verein im Ausland), Timo Utecht (TuRU Düsseldorf), Marc Rieche (Pausiert)



SC Kapellen-Erft

Trainer: Fabian Nellen

Zugänge: Luca Knuth (SG Rommerskirchen-Gilbach), Tobias Schriddels (DJK Gnadental), Philip Zillmer (DJK Eintracht Hoeningen), Semih Cakir (1. FC Viersen), Luis Giesen (TSV Meerbusch), Kazuke Hayashi (DJK TuS Hordel), Alexandros Kiriakidis (SV Union Velbert), Mats Bennet Leetz (Germania Ratingen 04/19), Tom-Benjamin Seidel (SC Kapellen-Erft), Riku Tome (Holzheimer SG), Giosué Joel Mangano (1. FC Viersen), Hubert Büchel (DJK Tusa 06 Düsseldorf)

Abgänge: Felix Grümmer (Sportfreunde Neuwerk), Björn Feldberg (SV Glehn), Nils Mäker (VdS 1920 Nievenheim), Sherif Krasniqi (VfL Jüchen-Garzweiler), Johannes Minkiti (MSV Düsseldorf), Tayler Helm (SV Schelsen), Marco Arno Heiermann (Pausiert wegen Auslandssemester), Keirol Aaron (Zurück in die USA), Nils Dübbert (Karriereende), Lars Kruse (TSV Meerbusch II), Kerem Öz (Pausiert wegen Auslandsaufenthalt ), Alexander Stübben (Pausiert nach Knie-OP), Philip Suhr (TSV Bayer Dormagen), Hajime Yokota (Ziel unbekannt), Nico Kaufmann (SC Grimlinghausen), Shunta Murakami (Ziel unbekannt), Philip Zillmer (DJK Eintracht Hoeningen), Markus van den Brock (SG Rommerskirchen-Gilbach)



SC Velbert

Trainer: Dennis Czayka

Zugänge: Laurin Kamperhoff (SC Obersprockhövel), Nana Kwame Appiah (FSV Duisburg), Moritz Stöber (SC Velbert II), Niklas Strauch (SC Velbert II), Robin Strohmenger (SC Velbert II), Jordan Santowski (Cronenberger SC), Nahum Belay Ghebressulasie (Sportfreunde Baumberg), Jacob Sami Jawad (TVD Velbert), Maurice Kouendjin Bankoue (FSV Optik Rathenow), Daiki Matsubara (VSF Amern)

Abgänge: Giuseppe Sparacio (Stella Azzurra Velbert), Besim Fazlija (Mülheimer FC 97), Andri Buzolli (SSVg Velbert), Ryui Koyama (Japan), Shpetim Hasani (unbekannt), Mete Kalinci (Vogelheimer SV), Yuta Sakamaki (unbekannt), Umut Yagcioglu (FC Blau-Gelb Überruhr), Lars Hilger (Pausiert), Joel Othniel Tr-bi (Dersimspor Solingen), Joseph Kojo Armah (Dersimspor Solingen), Shpetim Hasani (YEG Hassel), Yuta Sakamaki (SC Düsseldorf-West), Jordan Santowski (1. FC Wülfrath)



SG Unterrath

Trainer: Deniz Aktag

Zugänge: Robin Reuter (FC Büderich), Fabian Marlon Lang (1. FC Wülfrath), Maikel Klein (1. FC Wülfrath), Antonio Primorac (NK Croatia 70 Düsseldorf), Tanur Ismail (SG Unterrath II), Daniel Sperling (DJK VfL Willich), Antonio Marinovic (NK Croatia 70 Düsseldorf), Manuel Schulz (VfB 03 Hilden), Hae-seong Jung (TuRU Düsseldorf), Yuichiro Kichize (), Joshua Card (Syarcuse FC), Ryuji Kuwajima (VfL Benrath), Roman Wakily (SG Unterrath), Maxwell Boateng (Sportfreunde Baumberg), Taishi Kurumisawa (), Yuta Sakai (VfL Tönisberg), Payam Safarpour-Malekabad (Holzheimer SG), Tae-yun Song (VSF Amern), Jannik Christmann (SV Steinwenden), Yeong-muk Choi (SC St. Tönis 1911/20), Julian Fuchs (PSV Wesel)

Abgänge: Mahmut Karaca (SSVg Heiligenhaus), Manuel Dominguez Gea (Sportfreunde Gerresheim), Denis Sitter (Sportfreunde Baumberg), Thorsten Josef Pyka (SP.-VG. Hilden 05/06), Khalid Al-Bazaz (FC Kosova Düsseldorf), Ferdi Acar (FC Kosova Düsseldorf), Roman Wakily (SG Unterrath), Marco Tiemann (Concordia Wiemelhausen), Mahmut Karaca (SSVg Heiligenhaus), Ilias El Joudi (DV Solingen), Soufian Yasir (SSV Erkrath), Tarek Idris (FC Kosova Düsseldorf), Fabian Marlon Lang (Unbekannt ), Taishi Kurumisawa (Unbekannt ), Takuya Kitamura (Unbekannt ), Maikel Klein (Cronenberger SC)



SV 09/35 Wermelskirchen

Trainer: André Springob

Zugänge: Fynn Schlamm (SSV Bergisch Born), Hannes Barth (Dabringhauser TV), Jeremie Assiongbon Kuelo (SV Bayer Wuppertal), Asaad Waher Omar (SSV Bergisch Born), Nick Salpetro (SSV Bergisch Born), Yves-David Tshala (TSV Ronsdorf), Maurice Okicic (SC Germania Reusrath), Abdulkadir Avan (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Samuel Laurin Darius Derkum (FSV Vohwinkel Wuppertal), Helge Kost (SSV Bergisch Born), Kevin Jason Kilter (SSV Bergisch Born), Kenan Dönmez (SV Bayer Wuppertal), Benjamin Wünschmann (Reaktiviert ), Carmelo Salpetro (SSV Bergisch Born II), Fritz Schmitz (Eigene Zweite), Wolfgang Martens (FV Wiehl 2000), René van Lenten (FV Wiehl 2000), Nevzat Aktas (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Mohamed Ali Bouzraa (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Gian Luca Iseni (TSV Meerbusch II), Enrico Maierle (VfR Wipperfürth 1914), Marco Brausen (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Stefano Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen II)

Abgänge: Cengiz Cetin (unbekannt), Ali Eren Eryürük (unbekannt), Jan Nsu Kayala (unbekannt ), Yannick Klüppelberg (unbekannt), Sebastian Weber (unbekannt), Jonas Wagenpfeil (SC 08 Radevormwald), Zeljko Nikolic (SC 08 Radevormwald), Boubacar Balde (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Pascal Königs (Kirchhörder SC), Benjamin Wünschmann (SV 09/35 Wermelskirchen), Ali Eren Eryürük (SC 08 Radevormwald), Jan Nsu Kayala (RSV Meinerzhagen), Maurice Okicic (SC Germania Reusrath II), Sebastian Pichura (Rücktritt), Thorsten Frohn (Rücktritt), Martin Schoberth (Rücktritt), Emre Tas (Rücktritt), Sebastian Weber (SG Hackenberg), Luca Lilliu (Ziel unbekannt ), Luca Lilliu (Dabringhauser TV), Yunus Emre Circir (Ziel unbekannt ), Frederik Streit (Ziel unbekannt), Aydin Türksoy (Ziel unbekannt), Yves-David Tshala (Ziel unbekannt), Yves-David Tshala (1. FC Wülfrath), Abdulkadir Avan (TuS Bövinghausen), Frederik Streit (Dabringhauser TV), Aydin Türksoy (Dabringhauser TV), Yunus Emre Circir (Dabringhauser TV), Kevin Jason Kilter (SSV Bergisch Born), Umut Demir (Ziel unbekannt ), Yannick Klüppelberg (SV 09/35 Wermelskirchen II), Wolfgang Martens (SV Eintracht Hohkeppel II), Jeremie Assiongbon Kuelo (Stipendium USA), Sebastian Pichura (ASV Mettmann), Thorsten Frohn (ASV Mettmann)



TuRU Düsseldorf

Trainer: Francisco Carrasco

Zugänge: Adrian Zdjelar (VfB 03 Hilden II), Niklas Paul Beckmann (SC Germania Reusrath), David Szewczyk (VfB 03 Hilden), Tan Mersinli (VfB 03 Hilden II), Niclas Hoppe (TSV Wachtendonk-Wankum), Malik Tchalawou (FSV Duisburg), Mikura Suzuki (FSV Duisburg), Saba Khargelia (TSV Meerbusch), Shoma Nishino (YEG Hassel), Araz Panahi Motamed (SC Velbert), Ryan Nelson Mawamba Menougong (Wuppertaler SV), Chrisowalandis Papadopoulos (VfB 03 Hilden II), Fabio Fahrian (TSV Meerbusch), Edoh J.B. Lawson (SG Unterrath), Timo Utecht (SC Düsseldorf-West)

Abgänge: Kristijan Stefanovski (TuS Gerresheim), Kohei Nakano (TVD Velbert), Jacob Samnik (FSV 1926 Fernwald), Oluremi Martins Williams (SG Wattenscheid 09), Hae-seong Jung (SG Unterrath), Deniz Kaya (TuS Düsseldorf-Nord), Maxwell Bimpek (VfB Speldorf), Ko Tachibana (FV Bonn-Endenich), Sekou-Cheick Condé (FV Bonn-Endenich), Niklas Harth (TSV Meerbusch), Erick Surmanski (SC Düsseldorf-West), Noel Salau (HSV Langenfeld), Leon Jimmy Heck (Dümptener TV), Timo Mohr (Duisburger SV 1900), Shoyo Akaogi (ESC Rellinghausen), Samir Ouahid Buyaala (SV Donaustauf), Ibrahim Rtobi (SG Benrath-Hassels), Adrian Zdjelar (BV Gräfrath), Darko Minevski (KSC Makedonija), Malik Tchalawou (ESC Rellinghausen), Darko Minevski (KSC Makedonija), José Guillermo Rivero-Hoffmann (TSV Eller 04)



VfB 03 Hilden II

Trainer: Manuel Mirek

Zugänge: Daniel Ivezic (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Amin Mohsen (MSV Düsseldorf), Koray Sakacali (VfB 03 Hilden II), Gianluca De Meo (VfB 03 Hilden), Nick Perkuhn (FC Leverkusen zg.)

Abgänge: Niklas Strunz (SP.-VG. Hilden 05/06), Giacomo Russo (SP.-VG. Hilden 05/06), Moritz Holz (FC Büderich), Adrian Zdjelar (TuRU Düsseldorf), Tan Mersinli (TuRU Düsseldorf), Sebastian Nolte (SC Unterbach), Ben Göran Dietrich (TuS Querenburg), Chrisowalandis Papadopoulos (TuRU Düsseldorf), Kevin Tiedtke (SVG Neuss-Weissenberg), Leon Kollmann (SC Unterbach II)



VfL Jüchen-Garzweiler

Trainer: Marcel Winkens

Zugänge: Jannik Schulte (One Knoxville SC), Benjamin Schütz (1. FC Monheim), Shunsuke Takahashi (FC Remscheid II), Yannick Joosten (Holzheimer SG), Sherif Krasniqi (SC Kapellen-Erft), Noah Villanueva (ASV Einigkeit Süchteln), Yannick Filipović (1. FC Monheim), Anton Höpfner (FC Wegberg-Beeck), Arian Tolaj (1. FC Mönchengladbach), Reo Kamiyama (SC Düsseldorf-West)

Abgänge: Erik Pöhler (Sportfreunde Neuwerk), Thorben Hasler (Karriereende), Shuri Nishii (Zurück nach Japan), Adama Bance (Karriereende), Ryujirou Konishi (Vereinslos), Kaan Sulaksu (Red Stars Mönchengladbach), Ryujirou Konishi (FC Bosporus Düsseldorf), Nils Poll (SV Bedburdyck/Gierath), Yakubu Awale Sumalia (zurück nach Spanien), Jan-Niklas Alexander Jaspers (SV 1909 Otzenrath), Kevin Mülfarth (SV Bedburdyck/Gierath II)



Victoria Mennrath

Trainer: Simon Netten

Zugänge: Fabian Scheffler (Victoria Mennrath II), Marc Klunk (Polizei SV Mönchengladbach), Jacob Küppers (Sportfreunde Neuwerk), David Schatschneider (FC Dynamo Erkelenz), Jan Alexander Jentges (SV Lürrip zg.), Maurice Passage (FC Wegberg-Beeck), Daniel Jovelino Nkongo (1. FC Viersen)

Abgänge: Umut Emir Celik (Türkiyemspor Mönchengladbach), Robin Wolf (SpVg Odenkirchen), Thomas Rohrbach (Pausiert ), Yannic Wolf (DJK Hehn), Umut Emir Celik (Türkiyemspor Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Sportfreunde Neuwerk), Marc Klunk (Red Stars Mönchengladbach)



VSF Amern

Trainer: Willi Kehrberg

Zugänge: Maik Lambertz (ASV Einigkeit Süchteln), Tomoki Fujihira (SpVg Porz 1919), Tae-yun Song (FSV Duisburg), Daiki Matsubara (Sportfreunde Niederwenigern), Christoph Sikowski (1. FC Viersen), Omar Ramadhani (SV Straelen II)

Abgänge: Ibrahim Er (Anadolu Türkspor Krefeld), Maximilian Kuznik (DJK Fortuna Dilkrath), Hiroki Mizuno (MSV Düsseldorf), Daiki Matsubara (SC Velbert), Tae-yun Song (SG Unterrath), Olcay Türkoglu (Red Stars Mönchengladbach)

