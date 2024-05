Kreisliga B Oberhausen-Bottrop: Alle Wechsel der Saison 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Kreisliga B, Gruppe 1



Blau-Weiß Fuhlenbrock II

Trainer: Christoph Diez, Florian Görlitz

Zugänge: Lucas Prinz (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Maik Rudawski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Marc Fritzler (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Niklas Niewerth (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Paul Lippens (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Roman Kottlowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Robin Baveld (BV Rentfort II), Mirco Will (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Noah Meyer (Blau-Weiß Fuhlenbrock)

Abgänge: Henry Friedrich (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jonas Marker (Sabbatjahr)



BV Osterfeld 1919 II

Trainer: Ismail Bayar

Zugänge: keine

Abgänge: Ridvan Dügenci (SV Genc Osman Duisburg III), Fatih Gegin (SV Genc Osman Duisburg III), Ahmed Molo (SV Genc Osman Duisburg III), Ufuk-Kaan Yanilmaz (SV Genc Osman Duisburg III)



Fortuna Bottrop II

Trainer: Reiner Wichert

Zugänge: Pascal Czenczek (SV GE-Hessler), Giacomo Croce (FC Bottrop 2019), Batuhan Akyol (FC Bottrop 2019), Marius Mohr (RSV Glückauf Klosterhardt), Berkan Arslan (FC Bottrop 2019), Hamza Faitah (), Tim Tesle (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Robert Dick (Fortuna Bottrop), Samir Ahkim (Welheimer Löwen)

Abgänge: Daniel Heuser (SG Oberhausen 92), Robert Dick (Sportfreunde Königshardt II), Justin Janssen (Fortuna Bottrop), Constantinos Pommer (FC Saloniki Essen II)



Glück-Auf Sterkrade

Trainer: Marco Allekotte, Niklas Hopf

Zugänge: Carsten Weißert (Reaktiviert), Dennis Stus (Glück-Auf Sterkrade II), Alper Sarikaya (SC Buschhausen 1912), Marvin Buhlmann (SuS 21 Oberhausen), Daniel Baerwald (SC Buschhausen 1912), Nico Gabriele (SuS 21 Oberhausen), Timo Hendel (SC Buschhausen 1912), Mathis Hopf (Reaktiviert), Patrick Szovan (SC Buschhausen 1912)

Abgänge: Hakan Gürer (Grün-Weiß Holten), Tristan Wagner (Grün-Weiß Holten), Berke Bayram (SV Adler Osterfeld), Ömer Yüksel (SV Adler Osterfeld), Christoph Tapinos (SV Adler Osterfeld), Philipp Schulte (SV Adler Osterfeld), Justin Neumann (DJK Arminia Lirich 1920), Clemens Camillus (Karriereende), Luca Käuler (Glück-Auf Sterkrade II), Andre Pangerl (unbekannt), Fabian Rovers (unbekannt), Julian Hurnik (Pausiert), Obed Okyere Boateng (unbekannt), Timm Schüffeln (Grün-Weiß Holten), Patrick Bätz (unbekannt), Nat-Lemuel Aboagye (DJK Arminia Lirich 1920), Alexander Albert Krüger (Glück-Auf Sterkrade II), Andre Pangerl (SV Adler Osterfeld)



Grün-Weiß Holten

Trainer: Yilmaz Demir

Zugänge: Hakan Gürer (Glück-Auf Sterkrade), Tristan Wagner (Glück-Auf Sterkrade), Ragy Mohamed (SV Sarajevo Oberhausen II), Christian Prajsberger (Reaktiviert), Oliver Söte (DJK Vierlinden II), Patrick Holste (Reaktiviert), Maurice Raditschnigg (Grün-Weiß Holten II), Marvin Pausch (Grün-Weiß Holten II), DeShawn Miksch (Grün-Weiß Holten II), Can Demir (Grün-Weiß Holten II), Domenico Köppen (SC Hertha Hamborn), Domenik Lehmacher (VfB Obermarxloh zg.), Timm Schüffeln (Glück-Auf Sterkrade), Fabian Höffken (SuS Rayen), Önder Keser (Sportfreunde Walsum 09 II), Bertan Güntürk (), Mirko Schönburg (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Mohammed Khadraoui (SuS Viktoria Wehofen), Tobias Hassio (Post SV Siegfried Hamborn), Mario-Enrico Kesselmark (MTV Union Hamborn II), Amin Bensaikak (Sportfreunde 06 Sterkrade)

Abgänge: Yücel-Andreas Abaci (Unbekannt ), Mehmet Duran (Unbekannt), Dogan Erden (Grün-Weiß Holten II), Burak Feyizoglu (Unbekannt ), Richard Hönscheid (Grün-Weiß Holten II), Hasan Karakas (Unbekannt), Moris Schmidt (Grün-Weiß Holten II), Siar Yildiz (Unbekannt ), Fahri Vural (SuS Viktoria Wehofen II), Rade Azirovic (Grün-Weiß Holten II), Emre Ündes (Grün-Weiß Holten II), Soner Tabakoglu (Unbekannt ), Siar Yildiz (1. FC Dersimspor), Yücel-Andreas Abaci (1. FC Dersimspor), Delil Kayar (1. FC Dersimspor), Hasan Karakas (1. FC Dersimspor), Özcan Kaya (1. FC Dersimspor), Mesut Aktugan (1. FC Dersimspor)



Post SV Oberhausen II

Trainer: Roman Hammacher

Zugänge: keine

Abgänge: Can Miguel Bilgin (TB Oberhausen 1889 III)



SC Buschhausen 1912 II

Trainer: Sven Posberg

Zugänge: Marvin Breil (), Dustin Peukert (), Lucas Hülsmann (), Paul Okon (), Kai Ben Hamza (), Fabian Schlüter (eigene Jugend), Andreas Siebert (al-Nasr SC, Dubai), Ahmed Mohamad (SV Rot-Weiß Deuten)

Abgänge: Manuel Rustici (FC Italia Oberhausen 2021)



SG Osterfeld

Trainer: Serkan Dogan

Zugänge: Abdul Akim Tholley (DJK Arminia Klosterhardt III), Oliver Olech (TB Oberhausen 1889), Emin Tosun (FC Karnap 07/27), Merdan-Ali Durmaz (), Musa Erdogan (Unbekannt), Sefa Bozca (SC 1920 Oberhausen), Yasin Cukur (VfB Bottrop II), Mert Muammer Kocamis (TB Oberhausen 1889 III), Harun Al (FC Sterkrade 72), Alkan Candan (ohne Verein), Burak Al (ohne Verein), Sergen Karaman (ohne Verein)

Abgänge: Robin Pewny (Unbekannt), Nurtekin Bulut (SV Adler Osterfeld), Olkan Alakazli (Unbekannt), Alkan Candan ( Unbekannt), Harun Al (FC Sterkrade 72), Sefa Bozca (SC 1920 Oberhausen), Timur Büyüköztürk ( Unbekannt), Diar Nawzad ( Unbekannt), Emre Ören (TB Oberhausen 1889 III), Oliver Olech (Unbekannt), Oguz Sefi (Unbekannt), Merdan-Ali Durmaz (Unbekannt), Serkan Özkan (Unbekannt), Ibrahim Aydin ( Unbekannt), Oliver Olech (TB Oberhausen 1889)



Sportfreunde 08/21 Bottrop

Trainer: Hüseyin Senyüz

Zugänge: Kadir Kirmizi (Rhenania Bottrop U23 II)

Abgänge: Kai Nowak (Dostlukspor Bottrop), Kadir Kirmizi (Rhenania Bottrop U23 II), Marvin Schittkowski (SG Oberhausen 92), Tolga Cakir (Welheimer Löwen)



Spvgg Sterkrade-Nord II

Trainer: Dustin Vogt

Zugänge: Jonas Kisters (TV Jahn Hiesfeld zg.), Julian Dohmen (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Rico Schönwitz (VfL Grafenwald)

Abgänge: Thomas Heße ()



SV Bottrop 1911

Trainer: Daniel Thiele

Zugänge: Arkardius Piekorz (Vereinslos), Alexander Deucker (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)

Abgänge: keine



SV Concordia Oberhausen

Trainer: Nahed Kalach

Zugänge: Alessandro Gambino (DJK Arminia Lirich 1920 II), Samet Can Kuruoglu (Schwarz-Weiß Alstaden), Christoph Kowalski (), Julian Melzer (VfR 08 Oberhausen), Marco Reichhart (Reaktiviert), Christian Heinrich (Reaktiviert)

Abgänge: Yll Ramadani (pausiert), Christian Rosen (unbekannt ), Timo Kaulmann (pausiert), Mathias Menne (TB Oberhausen 1889 II), Lukas Menne (TB Oberhausen 1889 II), Christian Rosen (TB Oberhausen 1889 II), Samet Can Kuruoglu (Pausiert), Andre Tyrasa (freigestellt ), Thorsten Schrader (freigestellt ), Dustin Leichter (Pausiert), Dieter Knothe (Freigestellt ), Marcel Armin Schadwinkel (TB Oberhausen 1889 II), Fabian Kasper (TB Oberhausen 1889 II), Julian Melzer (DJK Adler Oberhausen), Muder Alali (TB Oberhausen 1889 II), Christoph Kowalski (Post SV Siegfried Hamborn), Filip Tasevski (Schwarz-Weiß Alstaden II), Patrick Laux (Schwarz-Weiß Alstaden II)



TB Oberhausen 1889

Trainer: Daniel Coers

Zugänge: Tim Fischer (Sportfreunde Königshardt II), Andreas Kuklinski (Reaktiviert), Jan Lenzen (DJK Arminia Lirich 1920 II), Felix Pietsch (DJK Arminia Lirich 1920 II), Patrick Schütz (Reaktiviert ), Oliver Olech (SG Osterfeld)

Abgänge: Tim Matthias Morisak (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Nejat Berbero (GSG Duisburg), Oliver Olech (SG Osterfeld), Elidjan Hyrija (Schwarz-Weiß Alstaden II), Luis Mendrina (Schwarz-Weiß Alstaden II)



VfB Bottrop II

Trainer: Moritz Trepper

Zugänge: Tobias Wolff (), Patrick Mockenhaupt (), Yannick Wykrota (), Tarek Mellassi (), Simon Deffke (Welheimer Löwen), Stephen Dickmann (), Marcel Nadrowitz (), Moritz Trepper (), Christian Wolff (), Giuseppe Scalia (), Lars Degen ( Reaktiviert), Enis Birdaini (), Tim Synnberg (), Noah Kay Brauner (), Connor Benninghoff (SV Vonderort), Roberto Erbori (), Marvin Küpperfahrenberg ( Reaktiviert), Jasper Ludwig Adams (VfL Resse 08), Luca Scalia (VfB Bottrop), David Gajda (VfB Bottrop)

Abgänge: Dominik Müller (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Delil Altunbas (U.D. Espanol 82 Oberhausen), Kazim Celik Lejjo (U.D. Espanol 82 Oberhausen), Yasin Cukur (SG Osterfeld), Christian Wolff (FC Bottrop 2019), David Gajda (VfB Bottrop)



VfR Polonia Bottrop-Ebel

Trainer: Dariusz Jackiewicz

Zugänge: keine

Abgänge: Sascha Mauer (ETB Schwarz-Weiß Essen II)



Welheimer Löwen

Trainer: Ramazan Karakus

Zugänge: Tugay Besevli (Adler Feldmark), Samir Ahkim (FC Bottrop 2019), Levent Kartal (TuS Essen-West 81), Alhassane Diallo (Sportfreunde Königshardt II), Abdallah Jawhar (), Tyrice Deniz Pappenheimer (Fortuna Bottrop), Ahmad Alaa Al Khaleli (Rhenania Bottrop III), Hamza Faitah (Fortuna Bottrop III), Mohammad Noor Al Khaleli (Rhenania Bottrop U23 II), Onur Karakus (Rhenania Bottrop U23 II), Tolga Cakir (Sportfreunde 08/21 Bottrop), Senol Satir (VfB Frohnhausen II)

Abgänge: Faruk Dibekci (Post SV Oberhausen), Julian Krasniqi (FC Sterkrade 72), Oliver Koczy (SC Buschhausen 1912), Marvin Burow (SuS 21 Oberhausen), Simon Deffke (VfB Bottrop II), Abbas Jaafar (Unbekannt), Abdussamed Sert ( Unbekannt), Senol Satir (VfB Frohnhausen II), Samir Ahkim (Fortuna Bottrop II)

Kreisliga B, Gruppe 2



Blau-Weiß Oberhausen-Lirich

Trainer: Carsten Kemnitz

Zugänge: Timo Krebs (FC Sterkrade 72 II), Abdelmajid Bertit (Pausiert ), Rene Meixner (FC Sterkrade 72 II), Fabrice Fürbach (Duisburger SV 1900 II), Ousmare Camara (Hibernia Alstaden), Abdou-Nassirou Ouro-Akpo (Hibernia Alstaden), Kevin Hesse (Duisburger SV 1900), Maurice Marquardt (DJK Arminia Lirich 1920 II), Burak Öztürk (1. FC Mülheim-Styrum II), Tim Matthias Morisak (TB Oberhausen 1889), Tiziano Latone (VfR 08 Oberhausen), Orazio Gambino (VfR 08 Oberhausen), Agron Ahmeti (Reaktiviert ), Oliver Fromen (Reaktiviert ), Falah Hassan Khalaf (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Serda Celik (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Birol Gülec (RW Oberhausen II), Kenneth Thomas Eze (RWO Team United III zg.), Carsten Kemnitz (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Gino Michelle Zadow (Reaktiviert ), Nico Kinscher (DSC Preußen), Pascal Jansen (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Mirco Jansen (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Kevin Imasua (RWO Team United III zg.), Adhurim Tahiri (Reaktiviert), Kaan Karadeniz (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Louis Nayyef Ausif (SuS 21 Oberhausen), Carsten Kemnitz (RSV Glückauf Klosterhardt), Ricardo Lenz (SC 1920 Oberhausen II), Maik Köhnes (Reaktiviert)

Abgänge: Lennart Paul Gawlik (Sportfreunde Königshardt), Dennis Peprah (DJK Arminia Lirich 1920), Stanley Andrud (SuS 21 Oberhausen), Louis Nayyef Ausif (SuS 21 Oberhausen), Roland Osabutey (Unbekannt), Franklin-Benjamin Viaud Portillo (Unbekannt), Roberto Gambino (Unbekannt), Rabi Ahmad (Unbekannt), Melvin Useinovic (Unbekannt), Herish Subhi Saeed (Unbekannt), Nico Merks (Unbekannt), Orazio Gambino (Unbekannt), Timo Krebs (FC Italia Oberhausen 2021), Jihan Jeremi Bayram (SuS 21 Oberhausen), Selman Aldemir (DJK Arminia Klosterhardt II), Marcel Kalski (SpVg Odenkirchen), Semir Purisevic (SpVg Odenkirchen), Fabrice Fürbach (DJK Arminia Klosterhardt II), Tim Matthias Morisak (TB Oberhausen 1889 II), Lucca Franken (DJK Adler Oberhausen), Emre Geneli (Adler Feldmark), Guiseppe Gambino (FC Sterkrade 72), Arion Hoxha (FC Italia Oberhausen 2021)



BV Osterfeld 1919 III

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Adler Oberhausen

Trainer: Marvin Schmidt

Zugänge: Vernes Cibric (SV Sarajevo Oberhausen), Belmin Betevija (SV Sarajevo Oberhausen), Tarik Karatas (SuS 21 Oberhausen III), Emre Catalkaya (TSV Bruckhausen), Ergün Köse (DJK Adler Oberhausen), Edin Kamencic (SV Sarajevo Oberhausen II), Amar Sogolj (SV Sarajevo Oberhausen II), Ogün Seven (SV Genc Osman Duisburg III), Mujo Gradascevic (SV Sarajevo Oberhausen), Maximilian Straschitz (RW Oberhausen II), Nico Schneider (SC 1920 Oberhausen II), Dennis Qureshi (SV Sarajevo Oberhausen), Namik Sadikovic (SV Sarajevo Oberhausen), Lucca Franken (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Enes Biçer (RW Oberhausen II), Robin Kinowski (RW Oberhausen II), Serdar Aldemir (DJK Arminia Lirich 1920 II), Birkan Biçer (RW Oberhausen II), Fernando C. Goßrau (RWO Team United III zg.), Semih Mustafa Pelen (BV Altenessen 06 II), Franklin-Benjamin Viaud Portillo (RW Oberhausen II), Dildar Issa (DJK Arminia Lirich 1920 II), Adetola Olaseni Adegun (DJK Arminia Lirich 1920 II), Luis Wilk (Yesilyurt Möllen zg.), Julian Melzer (SV Concordia Oberhausen), Godar Issa (DJK Arminia Lirich 1920 II), Almir Sogolj (VfB Frohnhausen), Justin Kapell (SC 1920 Oberhausen II), Jannik Hemming (DJK Adler Oberhausen II)

Abgänge: Connor Silz (Unbekannt), Jurgen Balla (AL-ARZ Libanon), Justin Gojny (FC Sterkrade 72 II), Fabian Mause (Eigene Zweite), Abdulkadir Aslamacier (Unbekannt), Ergün Köse (DJK Adler Oberhausen), Edin Kamencic (unbekannt), Halil Aslan (Unbekannt), Berkant Bastas (Unbekannt), Selcuk Bilgin (Unbekannt), Eren Bulut (Unbekannt), Emre Catalkaya (Unbekannt), Enes Yücealtay (Unbekannt), Ogün Seven (Unbekannt), Lukas Geisen (Unbekannt), Ibrahim Hussein (Unbekannt), Ramadan Krasniqi (Unbekannt), Tarik Karatas (Unbekannt), Gökhan Yilmaz (Unbekkant), Justin Mavric (Unbekannt), Bülent-Tarik Pala (Unbekannt), Justin Mavric (Unbekannt), Tolga Celiker (SV Sarajevo Oberhausen), Lukas Geisen (SV Sarajevo Oberhausen), Justin Mavric (SV Sarajevo Oberhausen), Bülent-Tarik Pala (SV Sarajevo Oberhausen)



DJK Arminia Klosterhardt III

Trainer: Matthias Heiß

Zugänge: Marvin Görlich (RW Oberhausen II), Niklas Bräuer (Rhenania Bottrop U23 II), Yusuf Cebesoy (SuS 21 Oberhausen II), David Konrad (Sportfreunde 06 Sterkrade), Dirk Maganiec (DJK Arminia Klosterhardt II), Justin Kirchhof (), Daniel Hagenow (Reaktiviert ), Matthias Heiß (Vereinslos), Andre Bongers (SG Oberhausen 92)

Abgänge: Abdul Akim Tholley (SG Osterfeld), Luca-Robin Schumacher (Unbekannt), Luis Schneider (Unbekannt), Tobias Wolff (Pausiert), Mirco Balkmann (Alte Herren), Carlos Bastek (DJK Arminia Klosterhardt II), Jens Bergforth (VfL Grafenwald), Marius Broß (DJK Arminia Klosterhardt II), Marcel Wroblewski (DJK Arminia Klosterhardt II), Aaron Tekin Komusin (Unbekannt), Marc Kallweit (Arminia Klosterhardt AH), Felix Bramhoff (DJK Arminia Klosterhardt II), Joshua Schneider (SC Eintracht Oberhausen), Christopher Hübers (DJK Arminia Klosterhardt II), Sven Emming (Pause), Marvin Görlich (SC Buschhausen 1912)



DJK Arminia Lirich 1920 II

Trainer: Christoph Schmitz, Pascal Witt, Benjamin Euskirchen

Zugänge: Eray Akyüz (Post SV Oberhausen), Angelo Milek (VfR Oberhausen ), Justin Francesco Milek (VfR Oberhausen )

Abgänge: Mehriz Fezzani (BV Osterfeld 1919), Maurice Marquardt (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Alessandro Gambino (SV Concordia Oberhausen), Jan Lenzen (TB Oberhausen 1889), Felix Pietsch (TB Oberhausen 1889), Taylan Kaplan (SV Adler Osterfeld), Serdar Aldemir (DJK Adler Oberhausen), Dildar Issa (DJK Adler Oberhausen), Adetola Olaseni Adegun (DJK Adler Oberhausen), Godar Issa (DJK Adler Oberhausen), Dennis Camin (VfR 08 Oberhausen II)



Dostlukspor Bottrop

Trainer: Samet Güldü

Zugänge: Ahmet Büyüköztürk (TSV Safakspor Oberhausen), Burak Candir (), Emre Ünlü (FC Bottrop 2019), Cüneyt Kilic (FC Bottrop 2019), Heshyar Khalo (SW Wattenscheid 08), Ahmet Katircioglu (), Yakub Mendil (Dostlukspor Bottrop), Emre Tuncer (FC Bottrop 2019), Tolga Kocbey (), Kai Nowak (Sportfreunde 08/21 Bottrop), Baris Erdogan (VfB Bottrop)

Abgänge: Mert Sen (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Adem Oruc (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Burak Candir (FC Bottrop 2019), Kai Nowak (FC Bottrop 2019), Ramazan Akyüz (TSV Safakspor Oberhausen), Mert Ata (TSV Safakspor Oberhausen)



FC Bottrop 2019

Trainer: Alattin Senyüz

Zugänge: Turgut Senyüz (SpVgg Sterkrade 06/07), Yunus Boz (Reaktiviert), Burak Candir (Dostlukspor Bottrop), Kai Nowak (Dostlukspor Bottrop), Mert Sen (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Christian Wolff (VfB Bottrop II)

Abgänge: Emre Ünlü (Dostlukspor Bottrop), Cüneyt Kilic (Dostlukspor Bottrop), Okan Celik (VfB Bottrop), Hüssein El-Moussa (VfB Bottrop), Can Michalski (unbekannt), Giacomo Croce (Fortuna Bottrop II), Batuhan Akyol (Fortuna Bottrop II), Ramadan Lejjo (U.D. Espanol 82 Oberhausen), Berkan Arslan (Fortuna Bottrop II), Emre Tuncer (Dostlukspor Bottrop), Srud Yusif (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Caner Kömür (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Tolunay Turgut (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Burak Aydin (Dostlukspor Bottrop II), Hüseyin Can Demirbilek (Dostlukspor Bottrop II), Samir Ahkim (Welheimer Löwen), Arda Aydinkaptan (Fortuna Bottrop), Mohammad Noor Al Khaleli (Rhenania Bottrop U23 II), Sefa-Can Topal (SuS 21 Oberhausen IV zg.), Eric Borislav (SW Wattenscheid 08), Onur Ilgin ( unbekannt), Ismail Kilic (Dostlukspor Bottrop III)



Glück-Auf Sterkrade II

Trainer: Karsten Krönung

Zugänge: Luca Käuler (Glück-Auf Sterkrade), Alexander Albert Krüger (Glück-Auf Sterkrade), Adem Incebacak (TSV Safakspor Oberhausen)

Abgänge: Maik Kusenberg (Sportfreunde Königshardt II), Julian Machai (Sportfreunde Königshardt II), Dennis Stus (Glück-Auf Sterkrade), Thomas Dziedzic (Pausiert), Julian Lorse (Glück-Auf Sterkrade III), Marius Hasselmann (Glück-Auf Sterkrade III), Malte Kusenberg (Glück-Auf Sterkrade III), Thomas Dziedzic (FC Italia Oberhausen 2021), Andree Schlusemann (Sportfreunde 06 Sterkrade), Amin Bensaikak (Sportfreunde 06 Sterkrade), Bedirhan Uzun (1.FC Hirschkamp)



Hibernia Alstaden

Trainer: Tim Christ

Zugänge: keine

Abgänge: Ousmare Camara (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Abdou-Nassirou Ouro-Akpo (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Valerio Atzeni (Karriereende), Ismael Cire Conde (Unbekannt), Daniel Berkau (Altherren), Jörg Wassink (Altherren), Christian Rommerskirchen (Altherren), Raphael Werft (Altherren), Patrick Thiel (Trainerteam), Nico Siegmund (Altherren), Andreas Roskosch (Altherren), Piet Kerren (Karriereende), Christian Freitag (Altherren), Niklas Huth (Altherren), Christian Gluth (Altherren), Oliver Ivanoski (Karriereende), Oliver Ivanoski (DSC Preußen II)



Hobby-Liga Bottrop

Trainer: Dieter Büth

Zugänge: Marvin Bulka (Hobby-Liga Bottrop II)

Abgänge: Kevin Jäschke (Hobby-Liga Bottrop), Otis Ambeck (SG Osterfeld II), Chris Frömmer (SG Osterfeld II), Niclas Cremer (SG Osterfeld II), Sven Kämmler (SG Osterfeld II), Jason Harrer (SG Osterfeld II), Quentin Küchler (SG Osterfeld II), Vincenzo George (SG Osterfeld II)



Rhenania Bottrop III

Trainer: Bodo Flamme

Zugänge: keine

Abgänge: Ahmad Alaa Al Khaleli (Welheimer Löwen), Fabian Fliß (SC Gremmendorf *9er II)



SC Eintracht Oberhausen

Trainer: Nick Buchwald

Zugänge: Mark Sandfort (Spvgg Meiderich 06/95), Phil Hevendehl (SpVgg Sterkrade 06/07), Nici Jan Motzkuhn (FC Sterkrade 72), Joshua Schneider (DJK Arminia Klosterhardt III)

Abgänge: Leon Fahrenberg (Juspo Essen-West), Dominik Varlemann (1. FC Lintfort)



SpVgg Sterkrade 06/07 II

Trainer: Andre Vomschloß

Zugänge: Mert-Can Girgin (Sportfreunde Königshardt II), Harun Uzan (TSV Safakspor Oberhausen)

Abgänge: Enrico Martini (Rot-Weiß Geldern), Enrico Martini (Sportfreunde 06 Sterkrade), Mirco Will (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Carsten Kemnitz (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Süleyman Alaca (Fatihspor II), Dennis Silberkuhl (FC Italia Oberhausen 2021)



SV Vonderort

Trainer: Mike Schweitzer

Zugänge: Michael Michels (TuS 84/10 Bergeborbeck zg.)

Abgänge: Jens Tackenberg (SC Buschhausen 1912), Kevin Danko (Welheimer Löwen II), Connor Benninghoff (VfB Bottrop II), Niklas Schröer (SC Frintrop 05/21 III)



VfR 08 Oberhausen II

Trainer: Andre Finger, Marcel Finger

Zugänge: Niklas Janzen (VfR 08 Oberhausen), Nico Depczynski (SC 1920 Oberhausen II), Sascha Knobloch (SC 1920 Oberhausen II), Dennis Camin (DJK Arminia Lirich 1920 II)

Abgänge: Roberto Pinna (FC Italia Oberhausen 2021)

