Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen: Alle Wechsel der Saison 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Kreisliga B, Gruppe 1

1. FC Viersen III

Trainer: Frank Meier

Zugänge: Sebastian Schinkels (Niersia Neersen), Yannik Hermes (SC Waldniel), Matthias Lettermann (Niersia Neersen), Sven Otten (Niersia Neersen III), Gordon Pätzold (Borussia Oedt), Aden Gripshi (Niersia Neersen II), Eric Henke (SC Rheindahlen II)

Abgänge: Philip Umbach (BW Concordia Viersen), Aden Gripshi (Niersia Neersen II)



ASV Einigkeit Süchteln III

Trainer: Christian Steinhäuser

Zugänge: Michael Grünewald (Sportfreunde Neuwerk III), Pascal Grüneberg (Sportfreunde Neuwerk III), Marvin Dohmen (Sportfreunde Neuwerk III), Justus Claassen (), Sebastian Kessner (ASV Einigkeit Süchteln II), Patryk Miazga (ASV Einigkeit Süchteln II), Phillip Carl Cremers ()

Abgänge: Sohail Al Jamous (Unbekannt), Simon Butschen (Unbekannt), Dennis Cukic (Unbekannt), Alexander Erkens (Unbekannt), Alexander Erkens (TV Lobberich zg.), Üveys Görgün (Private Gründe ), Yannik Nawrocki (SV Straelen II), Lukas Josef Wojtek (BW Concordia Viersen), Florian Langer (Karriereende)



BW Concordia Viersen

Trainer: Klaus Hammann

Zugänge: Patrick Bergs (Rot-Weiß Venn), Moritz Kester Maas (TuRa Brüggen), Mithat Sezgin (Polizei SV Mönchengladbach), Brandon Mafimbu Mazanga (Vereinslos), Alexander Santner (Vereinslos), Luca Vieten (Vereinslos), Yannik Paßmann (Reaktiviert), Justin John (Rot-Weiß Venn), Nils Fleuth (1. FC Mönchengladbach), Yassin El Heloui (1. FC Viersen), Ali Can Karabulut (Vereinslos), Marc Bierewitz (Vereinslos), Philip Umbach (1. FC Viersen III), Tarkan Ucak (Vereinslos ), Frederik Bierewitz (OSV Meerbusch III), Tobias Schumann (Vereinslos ), Leon Linnartz (ASV Einigkeit Süchteln II), Emre Peker (TuS Wickrath II), Moritz Winderlich (Neustart/Reaktiviert), Glodi Zakonda (Vereinslos), Cengizhan Lekesiz (Nach Pause), Lukas Josef Wojtek (ASV Einigkeit Süchteln III), Malik Tolga Wirtz (Rheydter SV II)

Abgänge: Shadi Alkadri (BW Concordia Viersen III), Max Baumeister (BW Concordia Viersen III), Moritz Bendriss (BW Concordia Viersen III), Niklas Breuer (BW Concordia Viersen III), Marcel Esser (BW Concordia Viersen III), Florian Hardt (BW Concordia Viersen III), Abdulrahmi Ibrahim (BW Concordia Viersen III), Tim Jacobs (BW Concordia Viersen III), Sebastian Krons (BW Concordia Viersen III), Cengizhan Lekesiz (BW Concordia Viersen III), Marius Lier (BW Concordia Viersen III), Jonas Maaßen (BW Concordia Viersen III), Steffen Mirer (BW Concordia Viersen III), Marcus Nolden (BW Concordia Viersen III), Jerome Pfennings (BW Concordia Viersen III), Felix Pütz (BW Concordia Viersen III), Pascal Nürnberg (BW Concordia Viersen III), Tobias Rütters (BW Concordia Viersen III), Arianit Selimi (BW Concordia Viersen III), Marco Sville (BW Concordia Viersen III), Severin Thoma (BW Concordia Viersen III)



DJK Hehn II

Trainer: Tom Fratzscher

Zugänge: Felix Quasten (Rot-Weiß Venn)

Abgänge: Florian Wefers (DJK Hehn III), Stephan Deues (DJK Hehn), Alexander Glaubke (Ü32)



KFC Welate Roj Mönchengladbach

Trainer: Emir Ali Seyrekel

Zugänge: Nihad Ossi (Rot-Weiß Venn), Elah Al Maghamseh (BV Grün-Weiß Holt), Onur Demir (BV Azadi Wuppertal), Mazlum Türküncü (BV Azadi Wuppertal), Velat Gezginci (BV Azadi Wuppertal), Baris Kutluktemur (BV Azadi Wuppertal), Selim Cebba (TSV Neviges-Engizek 1982 II), Colpan Atis (Reaktiviert)

Abgänge: Drilon Bajramaj (SV Blau-Weiß Meer II), Velat Gezginci (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Mazlum Türküncü (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Selim Cebba (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Onur Demir (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Nihad Ossi (Rot-Weiß Venn), Emre Özekinci (DJK/VfL Giesenkirchen), Diyar Topcu (DJK/VfL Giesenkirchen), Temuna Makiese (Turanspor Rheydt)



Rot-Weiß Venn II

Trainer: Alexander Weckauf

Zugänge: Kai Patrick Reinhard (Rot-Weiß Venn), Jan Grooten (Rot-Weiß Venn), Lars Schroeter (Sportfreunde Neuwerk III), Djebriel Ali El Osman (Sportfreunde Neuwerk III), Ibrahim Ali El Osman (Sportfreunde Neuwerk III), Malek Ali El Osman (Sportfreunde Neuwerk III), Tural Shikhseyidov (Sportfreunde Neuwerk III), Lukas Kochen (Sportfreunde Neuwerk III), Aliev Tural (Vereinslos), Nils Deckers (Reaktiviert), Fabrice Jonas Weckauf (SC Hardt II), Malte Lomen (Reaktiviert), Tobias Kremser (Reaktiviert)

Abgänge: Lukas Zaum (SC Hardt II), Patrick Reneerkens (SW Elmpt), Florian Corres (Fortuna Mönchengladbach II), Felix Quasten (Rot-Weiß Venn), Sven Beuels (Rot-Weiß Venn), Gerrit Meinhardt (Rot-Weiß Venn), Steven Nötzelmann (Rot-Weiß Venn), Lars Schroeter (vereinslos), Steven Nötzelmann (SC Hardt II), Philipp Moritz Walter (SC Wegberg II), Christopher Keuter (SC Wegberg II), Stefan Theuer (SC Hardt III)



SC Broich-Peel

Trainer: Leon Rudolph

Zugänge: Lukas Zimmer (SC Hardt)

Abgänge: keine



SC Hardt

Trainer: Peter Daners, Rene Eschweiler

Zugänge: Peter Daners (BV Grün-Weiß Holt), Rene Eschweiler (BV Grün-Weiß Holt), Keven Patrick Bernhardt (BV Grün-Weiß Holt), Detlef Wingerath (BV Grün-Weiß Holt), Fabian Wingerath (BV Grün-Weiß Holt), Mladen Subasic (BV Grün-Weiß Holt), Anton Sobolev (BV Grün-Weiß Holt), Andre Bolten (DJK Hehn), Ibo Cobanoglu (Rot-Weiß Venn), Diogo Brandao (Rot-Weiß Venn), Ozan Deren (TuS Wickrath II), Daniel Martin De Leon (1. FC Viersen II), Mikhail Borodulin (Rot-Weiß Venn), Thomas Coenen (SC Rhenania Hinsbeck), Christian Schombert (Rheydter SV), Lutz Coenen (SC Hardt), Fadil Robaie (BV Grün-Weiß Holt), Emre Arici (Reaktiviert), Jovan Arnaut (Reaktiviert ), Jordan Asemov (1. FC Viersen II), Hasan Kanterceken (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Lutz Coenen (reaktiviert ), Dominik Joho (SC Hardt), Levent Dinler (TSV Boisheim), Zahran Maki (reaktiviert ), Andrei Lupascu (TSF Bracht zg.)

Abgänge: Pino Pucciano (Unbekannt), Pino Pucciano (SV Rot-Weiß Hockstein), Lutz Coenen (SC Hardt), Nick Schaub (Rheydter SV), Manuel Gottuso (Rheydter SV), Mike Van Helden (Teutonia Kleinenbroich), Dominik Joho (SC Hardt), Hasan Kanterceken (Turanspor Rheydt), Andres Buendia Garcia (Turanspor Rheydt), Pino Pucciano (SV Rot-Weiß Hockstein), Demet Cetinkaya (1. FC Viersen), Levent Dinler (TSV Boisheim II), Ibo Cobanoglu (SC Niederkrüchten), Lukas Zimmer (SC Broich-Peel)



SC Rheindahlen II

Trainer: Cedric Peters, Daniel Güttgemanns

Zugänge: Lucas Küsters (SG Keyenberg / Venrath), Tom Filipanick (Reaktiviert)

Abgänge: Noumouke Diabatè (Rheydter SV), Deniz Mustafa Aydogan (BV Grün-Weiß Holt II), Eric Henke (1. FC Viersen III)



SC Viersen-Rahser

Trainer:

Zugänge: Lukas Luhnen (BW Concordia Viersen II), Robin Ingenrieth (ASV Einigkeit Süchteln II), Tim Schweitzer (Reaktiviert)

Abgänge: Niklas Reimelt (TuRa Brüggen)



SC Viktoria 04 Rheydt

Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz

Zugänge: Dominik Bischoff (SC Wegberg), Sven Krückel (Germania Geistenbeck), Nikolai Bongartz (SC Viktoria 04 Rheydt II), Florian Kühn (SC Viktoria 04 Rheydt II), Pascal Kuttnik (SC Viktoria 04 Rheydt II), Marco Biedron (SC Viktoria 04 Rheydt II), Christian Enk (SC Viktoria 04 Rheydt II), Yusuf Cezayirli (SC Viktoria 04 Rheydt II), Soner Ispanak (SC Viktoria 04 Rheydt II), Matthias Bongartz (SC Viktoria 04 Rheydt II), Lukas Holthausen (SC Viktoria 04 Rheydt II), Marcel Fink (SC Viktoria 04 Rheydt II), Marcel Düx (SC Viktoria 04 Rheydt II), Jan Kissels (SC Viktoria 04 Rheydt II), Lars Kemmerling (SC Viktoria 04 Rheydt II), Leon Eisenbraun (SC Viktoria 04 Rheydt II), Lucas Backes (SC Viktoria 04 Rheydt II), Thomas Junker (SC Viktoria 04 Rheydt II), Niclas Schaffrath (SC Viktoria 04 Rheydt II), Kai Bethke (SC Viktoria 04 Rheydt II), Sebastian Spannaus (SC Viktoria 04 Rheydt II), Dimitri Kuvshynov (SC Viktoria 04 Rheydt II), Ali Alhadi Abbas (SC Viktoria 04 Rheydt II)

Abgänge: Rene Tolls (Alte Herren ), Daniel Lehnen (Alte Herren ), Florian Wittkopf (1. FC Viersen), Steffen Meuser (Sportfreunde Neuwerk II), Lukas Schabram (Alte Herren ), Lorka Ismail (Rheydter SV IV), Ömer Faruk Akyol (Ziel unbekannt), Marcel Wunschik (SC Viktoria 04 Rheydt II), Erduan Redjepov (MSV Mönchengladbach)



Sportfreunde Neuwerk II

Trainer: Holger Rütten

Zugänge: Steffen Meuser (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Patrick Kevin Scheulen (Sportfreunde Neuwerk), Maximilian Haupts (Sportfreunde Neuwerk), Johannes Aldenhoff (Sportfreunde Neuwerk), Tim Güth (Sportfreunde Neuwerk II), Kevin Stiegen (Sportfreunde Neuwerk II), Dustin Stecken (Sportfreunde Neuwerk), Fabio Joel Peters (Sportfreunde Neuwerk), Christian Schiffers (Reaktiviert ), Sean Herrmann (Reaktiviert), Fabian Kohnen (Reaktiviert), Philip Oelers (Rot-Weiß Venn)

Abgänge: Tim Güth (Sportfreunde Neuwerk II), Kevin Stiegen (Sportfreunde Neuwerk II), Adriano Asanovski (VfR 06 Neuss), Patrick Brunen (Polizei SV Mönchengladbach II), Marvin Müller (Rheydter SV), Cedrik Altemeier (WFC Corso Vineta)



BW Meer

Trainer: Metin Saglamoglu

Zugänge: Oguzhan Aydogan (Reaktiviert)

Abgänge: keine



SV Lürrip II

Trainer: Markus Riesenbeck

Zugänge: Lukas Hilgers (Sportfreunde Neersbroich II), Nico Königs (TSV Meerbusch III), Leon Neunkirchen (SV Lürrip)

Abgänge: Lukas Käsebier (SV Schelsen), Mario Götze (Polizei SV Mönchengladbach II), Bremar Kalaf (DJK Hehn), Marvin Schmidt (SV Schelsen), Dejan Stojanovski (Sportfreunde Neersbroich III)



SV Rot-Weiß Hockstein

Trainer: Andre Schulz

Zugänge: Leon Schnödewind (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Pino Pucciano (SC Hardt), Patrick Zentara (SV Rot-Weiß Hockstein II), Luke Coslar (SV Rot-Weiß Hockstein)

Abgänge: Leart Aslanaj (SV Rot-Weiß Hockstein IV), Luke Coslar (SV Rot-Weiß Hockstein IV), Luke Coslar (SV Rot-Weiß Hockstein), Marvin Mertens (Karriereende), Jan Nowakowski (SV Rot-Weiß Hockstein II), Marcus Kehren (SV Rot-Weiß Hockstein II), Patrick Zentara (SV Rot-Weiß Hockstein II), Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein II), Michael Schroers (SV Rot-Weiß Hockstein II), Paul Gross (SV Rot-Weiß Hockstein II), Pino Pucciano (SV Rot-Weiß Hockstein II), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hockstein II), Dominik Lichtschlag (SV Rot-Weiß Hockstein II), David Pflipsen (SV Rot-Weiß Hockstein II), Benjamin Lennartz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tim Offermanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Kian Holten (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tim Kempf (SV Rot-Weiß Hockstein II), Leon Schnödewind (SV Rot-Weiß Hockstein II), Kai Julian Kurz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Janik Königs (SV Rot-Weiß Hockstein II), Fabian Eschenbruch (SV Rot-Weiß Hockstein II), Chris Michael Kempf (SV Rot-Weiß Hockstein II), Dustin Goertz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Jonas Windeck (SV Rot-Weiß Hockstein II), Kai Nowakowski (SV Rot-Weiß Hockstein II), Marcel Wirtz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Max Siebmanns (SV Rot-Weiß Hockstein II), Reiner Dahners (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tom Wingerath (SV Rot-Weiß Hockstein II), Marcel Weiss (SVG Aphoven-Laffeld), Serdar Demir (Türkiyemspor Mönchengladbach II)



Victoria Mennrath II

Trainer: Sascha Schiffer

Zugänge: Sebastian von Gehlen (Reaktiviert), Tim Vonderbank (TSV Boisheim), Bastian Kaiser (DJK/VfL Giesenkirchen)

Abgänge: Kevin Volkholz (SpVg Odenkirchen II), Fabian Scheffler (Victoria Mennrath), Tim Vonderbank (VfB 03 Hilden III)

Kreisliga B, Gruppe 2



Fortuna Mönchengladbach

Trainer: Marcel Fachinger

Zugänge: Tim Greineisen (BV Grün-Weiß Holt II), Tino Christ (Fortuna Mönchengladbach III), Ibrahim El Miri (SV Rot-Weiß Hockstein II), Julian Kraus (Reaktiviert), Bleron Loga (Fortuna Mönchengladbach II)

Abgänge: Philipp Sasse (Sportfreunde Neuwerk), Gianluca Curti (Polizei SV Mönchengladbach), Paul Metzen (Sportfreunde Neuwerk), Julian Kraus (Unbekannt), Marko Grajzar (Rot-Weiß Venn), Julian Deinert (Rot-Weiß Venn), Gent Heinsch (TSV Fortuna Sachsenross)



Germania Geistenbeck

Trainer: Lantrer Andreas, Janusz Dziwior

Zugänge: keine

Abgänge: Steven Alvarez (VfB Hochneukirch), Florian Krappen (VfB Hochneukirch), Justin Quack (VfB Hochneukirch), Sven Krückel (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Dominik Born (TuS Liedberg), Tim Krüll (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Timo Pernack (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Nils Muders (SV Schelsen), David Müller (Auf der Suche nach einer Hobbytruppe ), Can Canbakis (SC Viktoria 04 Rheydt II), Artur Oliveira da Silva (SC Viktoria 04 Rheydt II)



MSV Mönchengladbach

Trainer:

Zugänge: Mickail Camara (Vereinslos), Sidapha Condé (SC Hardt II), Erduan Redjepov (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Walid Chehaida (Reaktiviert), Bilal Haichami (Reaktiviert), Abdelwahad Azaaouaj (Reaktiviert), Mohamed Lammou (unbekannt)

Abgänge: Oualid Ouahabi (Rot-Weiß Venn), Mohammed Ali (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kalid Ali (Türkiyemspor Mönchengladbach), Jaouad Ouahabi (Rot-Weiß Venn), Moussa Diabate (VfB Korschenbroich)



Red Stars Mönchengladbach II

Trainer: Andrej Akinin

Zugänge: Timur Tsoi (CfB Ford Köln-Niehl 09/52)

Abgänge: keine



Rheydter SV II

Trainer: Ulrich Hamans

Zugänge: Sascha Mauritz (Reaktiviert), Ahmad Drehe (Reaktiviert), Mohamed Boudhan (SpVg Odenkirchen), Adrian Kovac (VfB Korschenbroich II zg.), Justin Kosinski (VfB Korschenbroich II zg.), Tobias Vennen (VfB Korschenbroich)

Abgänge: Cedric Wintzen (VfB Korschenbroich), Denis Vamara Diabate (VfB Korschenbroich), Emre Gecgeldi (VfB Korschenbroich), Kacper Kosciuk (VfB Korschenbroich), Herolind Kurhasku (VfB Korschenbroich), Muhammed Mikail Özer (VfB Korschenbroich), Thomas Sachpazidis (VfB Korschenbroich), Elias Sanchez (VfB Korschenbroich), Tobias Vennen (VfB Korschenbroich), Kolja Wirtz (VfB Korschenbroich), Sebastian Hamans (VfB Korschenbroich), Moritz Kehlen (VfB Korschenbroich), Anastasios Koutras (VfB Korschenbroich), Kyriakos Koutras (VfB Korschenbroich), Luan Kurhasku (VfB Korschenbroich), Pascal Noth (VfB Korschenbroich), Alex Pesch (VfB Korschenbroich), Thomas Pesch (VfB Korschenbroich), Gjelbrim Sadrija (VfB Korschenbroich), Philip Schmitz (VfB Korschenbroich), Elias Amani (VfB Korschenbroich), Ali Choumar (VfB Korschenbroich), Pascal Faets (VfB Korschenbroich), Luca Kindervatter (VfB Korschenbroich), Justin Kosinski (VfB Korschenbroich), Elton Lushtaku (VfB Korschenbroich), Richard Nestler (VfB Korschenbroich), Ulrich Hamans (VfB Korschenbroich), Malik Tolga Wirtz (BW Concordia Viersen)



SC Viktoria 04 Rheydt II

Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz

Zugänge: Marcel Wunschik (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Can Canbakis (Germania Geistenbeck), Artur Oliveira da Silva (Germania Geistenbeck)

Abgänge: Nikolai Bongartz (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Florian Kühn (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Pascal Kuttnik (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Marco Biedron (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Christian Enk (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Yusuf Cezayirli (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Soner Ispanak (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Matthias Bongartz (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Lukas Holthausen (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Marcel Fink (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Marcel Düx (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Jan Kissels (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Lars Kemmerling (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Leon Eisenbraun (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Lucas Backes (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Thomas Junker (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Niclas Schaffrath (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Kai Bethke (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Sebastian Spannaus (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Dimitri Kuvshynov (SC Viktoria 04 Rheydt zg.), Ali Alhadi Abbas (SC Viktoria 04 Rheydt zg.)



Sportfreunde Neersbroich II

Trainer: Marco Retzsch

Zugänge: Bilind Namir (1. FC Schellbronn II), Timo Schreckenberg (Reaktiviert), Tim Gelhar (Reaktiviert), Marco Zell (Reaktiviert)

Abgänge: Lukas Hilgers (SV Lürrip II)



SV 08 Rheydt

Trainer: Tim Brommer, Vuk Misic

Zugänge: Ceyhun Sayar (SV 1909 Otzenrath), Fehmi Sevdi (SV 08 Rheydt II), Abdi Muhumed (Red Stars Mönchengladbach III)

Abgänge: Tim Scharmukschnis (SV Lürrip), Lukas Lüpges (SV Lürrip), Simon Leuchtenberg (SV Lürrip), Lars Herzog (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Dennis Adamiak (SV Bedburdyck/Gierath II), Maurice Schroers (BV Grün-Weiß Holt II)



SV 1909 Otzenrath

Trainer: Dominik Reinartz

Zugänge: Daniel Dutter (SG Weisweil / Forchheim), Philipp Nirschl (VfL Jüchen-Garzweiler II zg.), Jöran Waßenberg (VfL Jüchen-Garzweiler II zg.), Niklas Alber (VfL Jüchen-Garzweiler II zg.), Jan-Hendrik Schmitz (VfL Jüchen-Garzweiler II zg.), Jan-Niklas Alexander Jaspers (VfL Jüchen-Garzweiler)

Abgänge: Thomas Balven (Karriereende), Ceyhun Sayar (SV 08 Rheydt), Peter Vollenbroich (Karriereende), Maciej Marcin Gryla (SV Bedburdyck/Gierath), Lucas Koll (SV Bedburdyck/Gierath), Mario Meger (SV Kirch-Grottenherten II)



SV Rot-Weiß Hockstein II

Trainer: Michael Schroers

Zugänge: Onur Yorulmaz (Germania Geistenbeck), Patrick Voith (Germania Geistenbeck), Nico Herpolsheimer (SG Keyenberg / Venrath), Tim Ombeck (SG Orken-Noithausen II), Jan Nowakowski (SV Rot-Weiß Hockstein), Marcus Kehren (SV Rot-Weiß Hockstein), Patrick Zentara (SV Rot-Weiß Hockstein), Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein), Michael Schroers (SV Rot-Weiß Hockstein), Paul Gross (SV Rot-Weiß Hockstein), Pino Pucciano (SV Rot-Weiß Hockstein), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hockstein), Dominik Lichtschlag (SV Rot-Weiß Hockstein), David Pflipsen (SV Rot-Weiß Hockstein), Benjamin Lennartz (SV Rot-Weiß Hockstein), Tim Offermanns (SV Rot-Weiß Hockstein), Kian Holten (SV Rot-Weiß Hockstein), Tim Kempf (SV Rot-Weiß Hockstein), Leon Schnödewind (SV Rot-Weiß Hockstein), Kai Julian Kurz (SV Rot-Weiß Hockstein), Janik Königs (SV Rot-Weiß Hockstein), Fabian Eschenbruch (SV Rot-Weiß Hockstein), Chris Michael Kempf (SV Rot-Weiß Hockstein), Dustin Goertz (SV Rot-Weiß Hockstein), Jonas Windeck (SV Rot-Weiß Hockstein), Kai Nowakowski (SV Rot-Weiß Hockstein), Marcel Wirtz (SV Rot-Weiß Hockstein), Max Siebmanns (SV Rot-Weiß Hockstein), Reiner Dahners (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tom Wingerath (SV Rot-Weiß Hockstein II), Robin-Owen Altgott (SV Rot-Weiß Hockstein II), Reiner Dahners (SV Rot-Weiß Hockstein), Tom Wingerath (SV Rot-Weiß Hockstein), Muhammed Al Saloum (Red Stars Mönchengladbach), Dennis Neus (DJK/VfL Giesenkirchen), Sascha Hartmut Velten (SV Rot-Weiß Hockstein)

Abgänge: Kevin Prokopski (FC Eintracht Güdderath), Arnold Seifert (FC Eintracht Güdderath), Patrick Zentara (SV Rot-Weiß Hockstein), Ibrahim El Miri (Fortuna Mönchengladbach), Reiner Dahners (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tom Wingerath (SV Rot-Weiß Hockstein II), Robin-Owen Altgott (SV Rot-Weiß Hockstein II), Chris Michael Kempf (pausiert )



Teutonia Kleinenbroich II

Trainer: Dieter Pauels

Zugänge: Jonas Franken (Eigene Jugend), Tim Kannen (Reaktiviert), Sven Kampers (Reaktiviert), Stefan Zimmer (Reaktiviert)

Abgänge: Frederic Hartung (Teutonia Kleinenbroich), Hans-Jürgen Knepperges (Teutonia Kleinenbroich), Lukas Strohbücker (Teutonia Kleinenbroich), Moritz Wermeling (Teutonia Kleinenbroich), Patrick Heid (TSF Bracht zg.)



Türkiyemspor Mönchengladbach II

Trainer: Vedat Dalbun

Zugänge: Anatoli Kyuchukov (Türkiyemspor Mönchengladbach), Teodor Ivanov (Reaktiviert), Yasin Akgümüs (Reaktiviert), Alexandru-Gabriel Todireanu (Reaktiviert ), Yumer Yumer (Reaktiviert), Yunus Akkoc (Reaktiviert), Muhammed Esat Cubuk (Reaktiviert), Selim Arifi (Reaktiviert), Bilal Obeid (Reaktiviert), Bozhil Nikolov (Unbekannt), Marco Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Serdar Demir (SV Rot-Weiß Hockstein)

Abgänge: Hasan Kanterceken (SC Hardt), Cem Cakar (Turanspor Rheydt), Mesut Horuz (Turanspor Rheydt), Kubilay Karabulak (DJK/VfL Giesenkirchen II), Erkan Gündoğdu (Unbekannt), Erkan Gündoğdu (Pausiert), Burak Gökbayrak (Polizei SV Neuss), Burak Türkmen (Türkiyemspor Mönchengladbach)



TuS Liedberg

Trainer: Fabian Vitz

Zugänge: Adrian-Ionel Taranu (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kai Semrau (SV Schelsen), Ali Alsaleh (SV Schelsen), Dominik Born (Germania Geistenbeck), Lars Pfund (Reaktiviert), Patrick Herzog (TuS Liedberg), Lars Pfund (Reaktiviert)

Abgänge: Sebastian Franz Heinrichs (Sportfreunde Neersbroich III), Dejan Stojanovski (SV Lürrip III), Lars Pfund (TuS Liedberg), Patrick Herzog (TuS Liedberg)



TuS Wickrath II

Trainer: David Endemann

Zugänge: Mark Endemann (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Elton Ajdini (DJK/VfL Giesenkirchen), Isaac Bortsie (TuS Wickrath), Niklas Habiciak (TuS Wickrath)

Abgänge: Ozan Deren (SC Hardt), David Hennig (Polizei SV Mönchengladbach), Kaan Altun (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Okan Kaymakci (DJK/VfL Giesenkirchen II), Tayfun Er (DJK VfL Willich), Mikail Can Er (Türkiyemspor Mönchengladbach), Emre Peker (BW Concordia Viersen), Daryoush Dilawari (FC Dynamo Erkelenz), Marco Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Elton Ajdini (DJK/VfL Giesenkirchen), Emran Ajdini (DJK/VfL Giesenkirchen)



VfB Hochneukirch

Trainer: Wilfried Nilges

Zugänge: Dominik Runkler (Rheydter SV), Steven Alvarez (Germania Geistenbeck), Markus Marat (Rheydter SV), Florian Krappen (Germania Geistenbeck), Justin Quack (Germania Geistenbeck), Yannik Güttgemanns (Reaktiviert ), Moritz Neuß (SV Bedburdyck/Gierath)

Abgänge: Marvin Kuhlen (VfB Hochneukirch II), Marwin Mitrovic (Pausiert), Moritz Neuß (SV Bedburdyck/Gierath), Devil Amir Isljami (SV Bedburdyck/Gierath II), Robin Müller (SV Bedburdyck/Gierath II), Maruan Akdim (SC Borussia Kaster/Königshoven 1920)



VfB Korschenbroich

Trainer: Boubacar Coulibaly, Hasan Kamps

Zugänge: Cedric Wintzen (Rheydter SV II), Denis Vamara Diabate (Rheydter SV II), Emre Gecgeldi (Rheydter SV II), Kacper Kosciuk (Rheydter SV II), Herolind Kurhasku (Rheydter SV II), Muhammed Mikail Özer (Rheydter SV II), Thomas Sachpazidis (Rheydter SV II), Elias Sanchez (Rheydter SV II), Tobias Vennen (Rheydter SV II), Kolja Wirtz (Rheydter SV II), Sebastian Hamans (Rheydter SV II), Moritz Kehlen (Rheydter SV II), Anastasios Koutras (Rheydter SV II), Kyriakos Koutras (Rheydter SV II), Luan Kurhasku (Rheydter SV II), Pascal Noth (Rheydter SV II), Alex Pesch (Rheydter SV II), Thomas Pesch (Rheydter SV II), Gjelbrim Sadrija (Rheydter SV II), Philip Schmitz (Rheydter SV II), Elias Amani (Rheydter SV II), Ali Choumar (Rheydter SV II), Pascal Faets (Rheydter SV II), Luca Kindervatter (Rheydter SV II), Justin Kosinski (Rheydter SV II), Elton Lushtaku (Rheydter SV II), Richard Nestler (Rheydter SV II), Ulrich Hamans (Rheydter SV II), Jimmy Brandt (SV 08 Rheydt II), Moussa Diabate (MSV Mönchengladbach)

Abgänge: Christoph Bresler (SuS 09 Dinslaken III), Calvin Künzl (Germania Kückhoven), Tobias Vennen (Rheydter SV II)

