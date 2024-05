Kreisliga A & B Solingen: alle Zugänge und Abgänge 2023/24

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Kreisligen A und B Solingen in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

Kreisliga A Solingen



1. FC Monheim II

Trainer: Fabian Krzykala

Zugänge: Metehan Özer (Inter Monheim), Chanon Karsten Kiwitt (Sportfreunde Baumberg II), Leon Wolfgang Wieczorek (Sportfreunde Baumberg II), Marvin Prasse (Sportfreunde Baumberg II), Emilio Evangelista (TSV Solingen), Issam Abidar (HSV Langenfeld)

Abgänge: Nils Bröder (FC Zons), Belend Baker (SC Germania Reusrath II), Jalal Chiki (SC Germania Reusrath II), Soufiane Hadak (SC Germania Reusrath II), Thomas Knauf (private Gründe), David Lichtner (neue Position im Verein )



1. Spvg. Solingen Wald 03 II

Trainer: Francisco Simoes Figueiredo, Björn Sträßer

Zugänge: Björn Sträßer (1. Spvg. Solingen Wald 03), Tobias Ian Jalowy (1. Spvg. Solingen Wald 03), Vincent Tilaro (1. Spvg. Solingen Wald 03), Vincenzo Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Tim Jonas Schreckenberg (1. Spvg. Solingen Wald 03), Lukas Markaj (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Angelo Vedruccio (TSV Solingen II), Fabio Greco (GSV Langenfeld), Burak Güngör (GSV Langenfeld), Furkan Köroglu (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Frederico Miguel Niederelz (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Enis Batuhan Celik (DV Solingen II), Vinicius De Andrade Souza (vereinslos)

Abgänge: Ilias Aazzouz (Unbekannt), Burak Akal (DV Solingen II), Cihan Aykol (DV Solingen II), Alperen Bag (Unbekannt ), Björn Bittlingmayer (1. Spvg. Solingen Wald 03 IV), Emre Celik (DV Solingen II), Enis Batuhan Celik (DV Solingen II), Hüseyin Celik (DV Solingen II), Kürsat Celik (DV Solingen II), Tunahan Celik (Unbekannt ), Finn Arne Eich (Unbekannt ), Benedikt Franz (1. Spvg. Solingen Wald 03 IV), Leon Hasani (Unbekannt ), Maamoon Noby Hefny (Unbekannt ), Kemal Kutluksaman (Unbekannt ), Denis Salgado Rocha (Unbekannt ), Miguel Schumacher-Pallares (Unbekannt ), Jonas Stroh (1. Spvg. Solingen Wald 03 IV), Vincenzo Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 IV), Dragan Vuckovic (Unbekannt ), Charalampos Tranidis (1. Spvg. Solingen Wald 03), Leon Hasani (FC Kosova Düsseldorf), Maamoon Noby Hefny (DV Solingen II), Jannis Dimou (BV Gräfrath III), Filip Mladenovic (Unbekannt ), Vincenzo Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Nick Seigerschmidt (Unbekannt ), Frederico Miguel Niederelz (Unbekannt ), Ardit Osmanaj (Unbekannt ), Lukas Markaj (Dersimspor Solingen), Filip Mladenovic (Post SV Solingen)



1.FC Sport-Ring Solingen 1880

Trainer: Mario Aurelio

Zugänge: Marcel Stoppel (SSV Erkrath), Temel Gökce (SSVg 06 Haan), Matteo Agrusa (1. Spvg. Solingen Wald 03)

Abgänge: Carlo Farella (VfB Marathon Remscheid), Furkan Köroglu (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Frederico Miguel Niederelz (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marin Iliev (DV Solingen II), Maurice Lansnicker (GSV Langenfeld II), Oguzhan Kavak (Post SV Solingen), Gianni Lo Martire (Post SV Solingen), Joel Salgado Rocha (Post SV Solingen), Carmelo Farruggia (BSC Union Solingen), Davide Lo Martire (TG Burg)



BV Bergisch Neukirchen

Trainer: Thomas Kürten

Zugänge: Eric Witzel (SV Bergisch Gladbach 09), Bilal Demirok (TuS Quettingen)

Abgänge: Michael Czok (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II), Maximilian Ludwig (SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 II)



Dersimspor Solingen

Trainer: Güngör Kocaman

Zugänge: Berdan Küpeli (TSV Solingen II), Justin Alex Juraschek (SV Solingen 08/10), Berdan Yusuf Yalcin (DV Solingen), Dennis Dorian Striebe (Dersimspor Solingen), Denzel Lonkeu Yankam (SSVg 06 Haan), Fabian Dalipi (SSVg 06 Haan), Faria Baraza (SV Union Velbert), Joel Othniel Tr-bi (SC Velbert), Lucas Yankam (SSVg 06 Haan), Martin Prenaj (1. Spvg. Solingen Wald 03), Maurizio Salardino (Dersimspor Solingen), Sivan Celik (SV Solingen 08/10), Zana Zafer Celik (Dersimspor Solingen), Joseph Kojo Armah (SC Velbert), Joumrd Ali (Reaktiviert), Delil Dogan Celik (Aus eigener Jugend), Angelo Murri (SG SV Eintracht), Lukas Markaj (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bahadir Can (BV Gräfrath)

Abgänge: Marcel Artz (VfL Witzhelden II), Rudi Ado (MSV Hilden), Richmond Darko (GSG Duisburg), Dennis Dorian Striebe (Dersimspor Solingen), Maurizio Salardino (Dersimspor Solingen), Zana Zafer Celik (Dersimspor Solingen), Tolga Akpinar (BSC Union Solingen), Fabian Dalipi (Langenberger SV 1916), Denzel Lonkeu Yankam (Langenberger SV 1916), Lucas Yankam (Langenberger SV 1916), Mohamad Id Adruisch (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)



DV Solingen II

Trainer: Necmettin Gül, Necati Ebrem

Zugänge: Burak Akal (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Cihan Aykol (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Emre Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Enis Batuhan Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Hüseyin Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Kürsat Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Hüseyin Cakici (VfL Benrath), Goran Antelj (FC Leverkusen zg.), Marin Iliev (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Mertcan Das (DV Solingen), Maamoon Noby Hefny (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Gabriel Binga Pemba (HSV Langenfeld), Azmi Ayten (Persia Shisha Kickers)

Abgänge: Alexander Willms (HSV Langenfeld), Tolunay Akburak (Unbekannt), Ogün Akcay (Unbekannt), Faouzi Benabdellah (Unbekannt), Mehmet Celik (Unbekannt), Baris Cirak (Unbekannt), Mustafa Dograr (Unbekannt), Serhat Göksu (Karriereende), Sami Kaplan (Unbekannt), Mahmut Karatas (Karriereende), Robert Marabian (Unbekannt), Eike Motzko (Pausiert), Burhan Orkun (Unbekannt), Yasin Özgede (DV Solingen), Daniel Rybicki (Pausiert), Shanthushan Srikanthan (1. Spvg. Solingen Wald 03), Kaan Uysal (Unbekannt), Tolga Üyümaz (Unbekannt), Batuhan Abaci (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Baris Cirak (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Bünyamin Taginik (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Tayyip Demir (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Hüseyin Abaci (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Yasin Kilic (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Hüseyin Abaci (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 III zg.), Giuseppe Galvagno (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 III zg.), Giuseppe Galvagno (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Mahmut Karatas (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Mehmet Celik (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Burhan Orkun (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Emre Celik (Unbekannt), Enis Batuhan Celik (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Everard Mensah (SV Rot-Weiß Wülfrath)



Genclerbirligi Opladen

Trainer: Mehmet Sezer

Zugänge: Halil Ibrahim Tekman (DSK Köln), Arif Tuncer (Inter Monheim), Burhan Aydin (Inter Monheim), Hasan Aydin (Inter Monheim), Bekir Polat (Inter Monheim), Bünyamin Yildirim (SV Türkspor Bergheim 93), Yannis Boddenberg (SV Schlebusch), Wilfried Welbeck (Reaktiviert), Mirnes Mehovic (SC Leichlingen), Engin Demirkol (SC Leverkusen 2017 II), Mantas Dabrila (FC Este 2012 II)

Abgänge: Engin Demirkol (SC Leverkusen 2017 II), Abdul Rahim Gövercin (Pause), Yasin Ocakli (Pause), Yasin Yüksel (Karrierende), Yücel Balyemez (Genclerbirligi Opladen II), Berkan Süne (Pause), Bekir Kaan Sezer (Pause), Ibrahim Özen (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III), Hasan Aydin (Inter Monheim), Burhan Aydin (Inter Monheim), Arif Tuncer (Inter Monheim), Ahmed Muhsen Mohammed (TuS Quettingen)



GSV Langenfeld

Trainer: Maurice Opperer, Marvin Spatz

Zugänge: Paolo Puma (BSC Union Solingen), Robin Siozios (SC Schwarz-Gelb Glessen)

Abgänge: Mohamed Bajut (MSV Hilden), Fabio Greco (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Hazar Iz (Ziel Unbekannt), Niklas ter Heide (GSV Langenfeld II), Burak Güngör (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Arnold Keksel (MSV Hilden), Marvin Nattermann (Sportclub 1913 Hitdorf), Soufiane Majjouti (SV Hilden-Ost), Marko Cerovic (KSC Tesla 07), Burak Karaoglan (TG Burg), Patrick Müller (GSV Langenfeld II), Julian Pape (TuSpo Richrath), Marc-Niclas Siekmann (VfB 06 Langenfeld)



HSV Langenfeld II

Trainer: Jens Müller

Zugänge: Louis Hajdari (HSV Langenfeld), Kazim Yavuzyasar (GSV Langenfeld II), Leon Kazma (HSV Langenfeld)

Abgänge: Dennis Wirtz (TuSpo Richrath), Fabio Sciannimanica (SSV Berghausen), Henrik Scholz (SSV Berghausen), Sven Hasselbring (Karriereende), Yannick Schäfer (HSV Langenfeld)



Inter Monheim

Trainer: Erkan Öztürk

Zugänge: Sandro Grym (TuS Quettingen), Jecky Vilasith Keovyravong (1. FC Monheim), Hasan Aydin (Genclerbirligi Opladen), Burhan Aydin (Genclerbirligi Opladen), Arif Tuncer (Genclerbirligi Opladen), Nesat Emre Aydemir (FC Türkspor Hilden), Liridon Hoxhaj (FC Leverkusen zg.)

Abgänge: Samir Chiki (SP.-VG. Hilden 05/06), Christian Dusi (SV Hilden-Ost), Mert Kuvvet (SV Hilden-Ost), Metehan Özer (1. FC Monheim II), Batuhan Gül (FC Türkspor Hilden), Abdullah Albayrak (SP.-VG. Hilden 05/06), Arif Tuncer (Genclerbirligi Opladen), Burhan Aydin (Genclerbirligi Opladen), Hasan Aydin (Genclerbirligi Opladen), Bekir Polat (Genclerbirligi Opladen), Rafiq Bouchafra (Sportfreunde Baumberg II), Samir Al Khabbachi (Sportfreunde Baumberg II), Ouassim Charroud (HSV Langenfeld), Yahya Alkan (DV Solingen)



SC Germania Reusrath II

Trainer: Tim Schlüter

Zugänge: Jan Anders Grundler (SC Germania Reusrath), Thomas De Valk (SC Germania Reusrath), Belend Baker (1. FC Monheim II), Julian Eßer (TuSpo Richrath), Marvin Weiß (Reaktiviert), Abderrahim Outmani (SV Hilden-Ost), Maurice Okicic (SV 09/35 Wermelskirchen), Dominik Kosel (SV Hilden-Ost), Maksym Panicz (VfL Benrath), Jalal Chiki (1. FC Monheim II), Martin Steinhäuser (SC Germania Reusrath), Alexander Leichner (SV Hilden-Ost), Soufiane Hadak (1. FC Monheim II), Simon Schmidt (TuS 1887 Roland Bürrig)

Abgänge: Tim Röper (SC Germania Reusrath), Leo Luca De Rubertis (SC Germania Reusrath), Thomas De Valk (Umzug), Elias Dian (SC Germania Reusrath), Ayman Mechbal (SC Germania Reusrath), Viktor Ergardt (SC Germania Reusrath), Luca Oliver Piatkowski (SC Germania Reusrath), Tobias Görlich (Karriereende), Waldemar Guschakowski (Pause), Maksym Panicz (SC Germania Reusrath), Maurice Okicic (SC Germania Reusrath), Marc Julian Seidl (Pause), Sebastian Hill (SC Germania Reusrath III)



SC Leichlingen

Trainer: Michael Czok

Zugänge: Nils Bretfeld (BSC Union Solingen), Andrea Brandonisio (BSC Union Solingen), Michael Czok (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II)

Abgänge: Christopher Reith (GSV Langenfeld II), Mirnes Mehovic (Genclerbirligi Opladen)



SSV Berghausen

Trainer: Ralf Dietrich

Zugänge: Fabio Sciannimanica (HSV Langenfeld II), Henrik Scholz (HSV Langenfeld II), Jakob Boes (HSV Langenfeld), Dario Carpino (TuSpo Richrath), Max Zäh (TSV Solingen), Darius Wischnewski (TSV Solingen), Kilian Klug (SC Germania Reusrath), Luca Antonczyk (SC Germania Reusrath), Leon Credo (Sportfreunde Baumberg II), Leon Cvetanovic (Sportfreunde Baumberg II), Lucas Wieczorek (Sportfreunde Baumberg III), Redouan Mojid (Rhenania Hochdahl)

Abgänge: Issam Abidar (HSV Langenfeld), Leon Kazma (HSV Langenfeld), Maurice Grünewald (SC Germania Reusrath), Mohamed Sinouh (HSV Langenfeld), Shuta Kamiya (DJK Novesia Neuss), Sven Canaki (SC Unterbach)



SSV Lützenkirchen

Trainer: Nicolas Hartl

Zugänge: Paul Leon Hasenclever (SC Germania Reusrath), André Marquet (SV Altenberg 1948), Phil Quirmbach (BV Bergisch Neukirchen II), Michee Bengi (SV Schlebusch), Pascal Walter (SSV Lützenkirchen), Safak-Sönmez Seref (SSV Lützenkirchen), Ayoub Tahraoui (SSV Lützenkirchen)

Abgänge: Sebastian Kast (SSV Lützenkirchen II), Alnd Sido (TuS Quettingen)



SV Solingen 08/10 II

Trainer: Daniel Kunze

Zugänge: Michael Wurthmann (Post SV Solingen), Alexander Jacobs (SV Solingen 08/10), Maurice Beitz (Reaktiviert)

Abgänge: Sotirios Siadas (1. Spvg. Solingen Wald 03), Robin Eckertz (SSVg 06 Haan)



TG Burg

Trainer: Michael Sagorski

Zugänge: Yannik Luca Eder (Post SV Solingen), Davide Lo Martire (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Gökhan Azgin (Barisspor 84 Essen II zg.), Burak Karaoglan (GSV Langenfeld), Daniel Carni (Reaktiviert ), Dennis Fax (TG Burg), Michael Sagorski (TSV Solingen), Nick Schieferdecker (TSV Solingen II), Christopher Nötza (Reaktiviert )

Abgänge: Christopher Nötza (Karriereende), Daniel Carni (Karriereende), Benjamin Müller (TG Burg II), Dominique Molinari (Unbekannt ), Dennis Fax (TG Burg), Christopher Robin Birkendahl (Unbekannt ), Harald Rübenstrunk (Unbekannt ), Tom Machenbach (SC Sternschanze), Johannes-Mick Wolf (Inaktiv ), Johannes-Mick Wolf (Pausiert), Yannik Sliwinski (Pausiert ), Mathias Merten (TG Burg II)



TSV Solingen II

Trainer: Thomas Zak

Zugänge: Mick Rudi Gotsch (TSV Solingen), Malte Gregor (TSV Solingen), Shane Elias Jürgen Pauly (TSV Solingen), Mika Hermanspann (TSV Solingen), Julian Heimann (TSV Solingen), Berdan Küpeli (TSV Solingen), Moritz Weierstall (TSV Solingen), Hannes Peter Bernhard (TSV Solingen), Jonathan Hansen (TSV Solingen), Linus Nicolai Genscher (Merscheider Kickers)

Abgänge: Skerdi Hoxhalli (SV Solingen 08/10 III), Berdan Küpeli (Dersimspor Solingen), Angelo Vedruccio (1. Spvg. Solingen Wald 03 IV), Angelo Vedruccio (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Nick Schieferdecker (TG Burg)



TuS Quettingen

Trainer: Dennis Zösch

Zugänge: Zehdi Issa (SV Schlebusch), Alnd Sido (SSV Lützenkirchen), Veton Fazliu (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Maher Hassan (SSV Leverkusen-Alkenrath), Rzgin Issa (SV Schlebusch II), Layemory Diallo (Afrika Fussball Club Köln), Arthur Berger (TuS 1887 Roland Bürrig), Han-been Jang (Vereinslos), Damir Bajrektarevic (VfL Benrath), Marcel Krüger (BV Bergisch Neukirchen II), Hesha Nasser (HSV Langenfeld), Armand Musai (SC Leverkusen 2017), Abinas Kasinathar (SC Leverkusen 2017), Kevin Blum (Afrika Fussball Club Köln), Ahmed Muhsen Mohammed (Genclerbirligi Opladen), Patrick Lesch (SV Bergisch Gladbach 09), Gradi Mampuya (SV Weiden 1914/75), Kevin Birwer (reaktiviert)

Abgänge: Rafeil Koimtzoglou (Karriereende ), Georg Felde (VfL Witzhelden), Kevin Högele (Sportfreunde Baumberg II), Sandro Grym (Inter Monheim), Kevin Schmitz (Ziel unbekannt ), Enes-Malik Türkoglu (Ziel unbekannt ), Kevin Schmitz (SV Bergisch Gladbach 09 II), Angelo Morano (Ziel unbekannt ), Bilal Demirok (BV Bergisch Neukirchen), Veton Fazliu (Ziel unbekannt ), Marco Zohar (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II), Damir Bajrektarevic (Karriereende ), Alnd Sido (Ziel unbekannt ), Florim Abazi (pausiert ), Moritz Büttgenbach (SSV Lützenkirchen III), Layemory Diallo (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind III)

Kreisliga B Solingen



1. Spvg. Solingen Wald 03 III

Trainer: Christian Proff, Nikola Pocrnic

Zugänge: Vincenzo Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)

Abgänge: keine



1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II

Trainer:

Zugänge: Batuhan Abaci (DV Solingen II), Baris Cirak (DV Solingen II), Bünyamin Taginik (DV Solingen II), Tayyip Demir (DV Solingen II), Hüseyin Abaci (DV Solingen II), Yasin Kilic (DV Solingen II), Giuseppe Galvagno (DV Solingen II), Hüseyin Abaci (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 III zg.), Mahmut Karatas (DV Solingen II), Mehmet Celik (DV Solingen II), Erdem Berat Durmus (Dersimspor Solingen II), Burhan Orkun (DV Solingen II), Ugur Elmas (Persia Shisha Kickers)

Abgänge: keine



BSC Union Solingen

Trainer: David Düllgen

Zugänge: Tolga Akpinar (Dersimspor Solingen), Luca Leon Peters (BSC Union Solingen II), Carmelo Farruggia (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Marvin Schäfers (BSC Union Solingen), Torsten Maksymin (TSV Einigkeit Dornap II)

Abgänge: Justin Wolsing (SSV Berghausen II), Paolo Puma (GSV Langenfeld), Tariq Bahuch (SV Hilden-Ost), Dennis Passafiume (GSV Langenfeld II), Nils Bretfeld (SC Leichlingen), Andrea Brandonisio (SC Leichlingen), Marvin Schäfers (BSC Union Solingen)



BV Bergisch Neukirchen II

Trainer: Özkan Aydin

Zugänge: Kai Lehmann (SSV Lützenkirchen II), Dustin Lehmann (SSV Lützenkirchen II), Lars Klauser (Reaktiviert), Alessandro Ronca (Reaktiviert)

Abgänge: Jan-Lukas Tomczyk (SC Leverkusen 2017), Stefan Güsten (Dabringhauser TV III), Phil Quirmbach (SSV Lützenkirchen), Marcel Krüger (TuS Quettingen), Robin Hodes (SSV Lützenkirchen III)



BV Gräfrath II

Trainer: Florian Marburger, Max Greupner

Zugänge: Sören Hamann (Sport-Ring Solingen-Höhscheid 1880/2019 II), Marvin Krengel (BV Gräfrath II), Julian Flieter (SV Heckinghausen), Genc Alija (FC Mettmann 08), Jordan Marco Sdun (BV Gräfrath), Fabio Vinciguerra (BV Gräfrath)

Abgänge: Torben Seibert (BV Gräfrath III), Marvin Krengel (BV Gräfrath II), Tobias Kassigkeit (BV Gräfrath III), Thorben Weber (BV Gräfrath), Genc Alija (BV Gräfrath), Julian Flieter (BV Gräfrath), Kevin Robert Gilej (BV Gräfrath), Robin Vollbehr (pausiert)



GSV Langenfeld II

Trainer: Wissam Arabi

Zugänge: Niklas ter Heide (GSV Langenfeld), Dennis Passafiume (BSC Union Solingen), Charalampos Nikodimopoulos (), Gautham Muneeswaran (), Maurice Lansnicker (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Angel Daniel Lopez Bravo (), Jim Weyerstraß (BV Bergisch Neukirchen), Muhammed Can Cengiz (SC Leichlingen II), Onur Sayin (SC Leichlingen II), Alexander Siebel (), Christopher Reith (SC Leichlingen), Dennis Schönenberg (SSV Lützenkirchen III), Marvin Schönenberg (SV Schlebusch II), Domenico Bianco (VfB 06 Langenfeld), Patrick Müller (GSV Langenfeld)

Abgänge: Mert Saka (GSV Langenfeld III), Kazim Yavuzyasar (HSV Langenfeld II), Rene Helbig (Karriereende ), Nils Irlenkäuser (Karriereende )



Inter Monheim II

Trainer: Giray Kürsat Beydilli

Zugänge: Bahruz Vilayat Oglu Isayev (TuS Quettingen II), Fabian Dykmanns (Reaktiviert)

Abgänge: Abdullah Albayrak (Unbekannt ), Dustin Krieger (VfB 06 Langenfeld), Chernoh Jalloh (VfB 06 Langenfeld), Fabian Dykmanns (VfL Benrath II)



Post SV Solingen

Trainer: Patrick Wöllner, Marijan Marki, Lorenzo Apruzzese

Zugänge: Oguzhan Kavak (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Josh Käding (TSV Solingen III), Gianni Lo Martire (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Joel Salgado Rocha (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Rene Siemes (TG Burg II), Mirkan Aydin (TG Burg II), Marijan Marki (TG Burg II), Lorenzo Apruzzese (TG Burg II), Marcin Wil (TG Burg II), Leon Shabani (TG Burg II), Deniz Cavdar (TG Burg II), Thomas Frank (TG Burg II), Fabian Lis (TG Burg II), Christopher Robin Birkendahl (BV Gräfrath), Filip Mladenovic (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)

Abgänge: Michael Wurthmann (SV Solingen 08/10 II), Yannik Luca Eder (TG Burg), Marcel-Marco Fiedler (Post SV Solingen II)



SC Leichlingen II

Trainer: Stefan Rein

Zugänge: David Goly (SC Germania Reusrath III), Mustafa Topaloglu (SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77)

Abgänge: Muhammed Can Cengiz (GSV Langenfeld II), Onur Sayin (GSV Langenfeld II), Hicham Mahdad (TuS Quettingen II), Jetmir Bujupi (VfL Witzhelden II)



Sportfreunde Baumberg III

Trainer: Christian Dobrosch

Zugänge: Andreas Wegner (Reaktiviert), Ismail Cavas (Reaktiviert)

Abgänge: Lucas Wieczorek (SSV Berghausen)



SSV Berghausen II

Trainer: Sebastian Timm

Zugänge: Justin Wolsing (BSC Union Solingen)

Abgänge: Maximilian Schreiber (VfB 06 Langenfeld), Pascal Habermann (Karriereende), Rayan Bouyacoub (Sportfreunde Baumberg II), Marvin Klingberg (VfB 06 Langenfeld II)



SSV Lützenkirchen II

Trainer: Kalilou Wally

Zugänge: Sebastian Kast (SSV Lützenkirchen), Felix Jüngel (Eigene Jugend ), Jakob Hirth (Aus eigener Jugend), Fabio Franz (Aus eigener Jugend ), Frederik Lohse (Aus eigener Jugend), Timo Batista (Eigene Jugend)

Abgänge: Tobias Leißner (Karriereende), Niki Jonnek (Karriereende), Patrick Kevin Deuter (Karriereende), Michael Opitz (Karriereende), Thomas Wirtz (Karriereende), Kai Lehmann (BV Bergisch Neukirchen II), Dustin Lehmann (BV Bergisch Neukirchen II)



SSVg 06 Haan

Trainer: Yassin El-Yaghmouri

Zugänge: Harun Aktas (Rückkehr ), Can-Ahmet Aktas (Rückkehr ), Mustapha Channouf (Rückkehr ), Cihan Temur (Rückkehr ), Yalcin Erisken (Rückkehr ), Yassine Errouhi (Rückkehr ), Markus Schlabe (Rückkehr ), Beshir Mohammed (Rückkehr ), Mohamed Amine Airoud (Rückkehr ), Samad Ajnaou (SV Hilden-Nord II), Filip Krizanovic (NK Croatia 70 Düsseldorf), Steffen Stege (Garather SV), Amin Mesdour (SV Hilden-Nord II), Baran Akdemir (VfL Benrath), Robin Eckertz (SV Solingen 08/10 II), Ilias Ouatik (VfR 06 Neuss), Müslüm Manap (SV Hilden-Nord), Tobias Hollenbrock (TSV Urdenbach), Yassir Assakour (SV Hilden-Nord), Salim Maral (MSV Hilden), Mohamed Galil (VfB 03 Hilden III), Volkan Kahraman (VfL Benrath), Fouad Auragh (VfL Benrath), Mohammed Auragh (MSV Düsseldorf II)

Abgänge: Denzel Lonkeu Yankam (Dersimspor Solingen), Fabian Dalipi (Dersimspor Solingen), Lucas Yankam (Dersimspor Solingen), Aydin Özer (Langenberger SV 1916), Federico Pagano (Langenberger SV 1916), Maurice Vaßbeck (Langenberger SV 1916), Almir Durmo (TSV Einigkeit Dornap), Adil Kharbouch (SSV Zuffenhausen), Taha Belfdil (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Mete Can Güldali (TFC Wuppertal 95/10), Mehmet Ugur (Langenberger SV 1916), Yassir Assakour (Pausiert ), Temel Gökce (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Tom-Lukas Heyer (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Enrico Peter (SC Sonnborn II)



SV Solingen 08/10 III

Trainer: Hassan Madani

Zugänge: Skerdi Hoxhalli (TSV Solingen II)

Abgänge: keine



TG Burg II

Trainer: Niko Boga

Zugänge: Benjamin Müller (TG Burg), Tobias Dölz (SC Uellendahl II), Kian Hauke (Exit Soccers), Mathias Merten (TG Burg)

Abgänge: Rene Siemes (Post SV Solingen), Mirkan Aydin (Post SV Solingen), Marijan Marki (Post SV Solingen), Lorenzo Apruzzese (Post SV Solingen), Marcin Wil (Post SV Solingen), Leon Shabani (Post SV Solingen), Deniz Cavdar (Post SV Solingen), Thomas Frank (Post SV Solingen), Fabian Lis (Post SV Solingen)



TSV Solingen III

Trainer: Dominik Nötzel, Jérome André

Zugänge: keine

Abgänge: Josh Käding (Post SV Solingen), Christopher Andrew Devine (TuS Quettingen III)



VfB 06 Langenfeld

Trainer: Sven Tonollo

Zugänge: Maximilian Schreiber (SSV Berghausen II), Tim Potraffke (Garather SV), Ercan Sagir (Garather SV), Dustin Krieger (Inter Monheim II), Sandro Beyen (Garather SV), Luis Wilms (Garather SV), Chernoh Jalloh (Inter Monheim II), Ayman Khalid Abed Abed (SG Benrath-Hassels II), Frsad Khairi Murad Murad (SG Benrath-Hassels II), Marc-Niclas Siekmann (GSV Langenfeld)

Abgänge: Pascal Altmann (Pausiert), Nicolas Hussels (Karriereende ), Hasan Ergül (Unbekannt), Mathias Jänicke (Karriereende ), Bilal Kücukkaya (VfB 06 Langenfeld II), Enes Kizilyer (VfB 06 Langenfeld II), Bland Bajari (VfB 06 Langenfeld II), Morteza Farkhondeh (VfB 06 Langenfeld II), Ivan Vasilyev (VfB 06 Langenfeld II), Domenico Bianco (GSV Langenfeld II), Aala Alkba (VfB 06 Langenfeld II), Salim Imkakpamale (VfB 06 Langenfeld II), Frsad Khairi Murad Murad (Unbekannt ), Luka Esser (Pause )



VfL Witzhelden

Trainer: Michael Nimpsch

Zugänge: Georg Felde (TuS Quettingen)

Abgänge: Max Harlos (TuRa 88 Duisburg II)

